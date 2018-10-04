Выставка Павла и Олега Авенариусов «К России с любовью» открывается в Иркутске

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Усадьбе Сукачева сегодня, 5 октября, состоится открытие выставки Павла и Олега Авенариусов «К России с любовью».

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея, в экспозиции – более 100 живописных работ, созданных в многочисленных путешествиях. В основном лирические пейзажи авторов посвящены природе Байкала и Забайкалья, но также здесь можно увидеть впечатления художников от других регионов России и даже зарубежья.

Член Союза художников России Павел Авенариус активно работает и постоянно участвует в зональных, областных и всероссийских выставках. Его произведения есть в собраниях Омской, Новосибирской картинных галерей, в галерее «Останкино» в Москве, в частных коллекциях граждан России и других стран мира. Убежденный строгий реалист, он не приемлет никакой условности, любит четкий рисунок, правильное перспективное построение. Его позиция в пейзаже – осознание того, что природа драгоценна сама по себе, независимо от нашего субъективного восприятия.

– Павел Авенариус – лирик, созерцатель, художник с глубоким и поэтичным чувством влюбленности в природу. Пейзажи Авенариуса «портретны» и всегда являются точным изображением какого-либо места, – говорит об авторе директор Иркутского художественного музея Наталья Сысоева.

Олег Авенариус учился у известных художников, но главным учителем стал его отец. Работает на пленэрах в живописных местах Крыма, европейской части России, Урала, Сибири, в том числе Прибайкалья и Байкала. Олег Павлович пишет колоритный и живой образ Байкала.

КООРДИНАТЫ:

Выставка «К России с любовью» откроется 5 октября в 17.30 в Усадьбе В.П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112). Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 53-12-24. Экспозиция будет работать до 28 октября.