Выставку книг-раритетов открыли в иркутской детской библиотеке имени Марка Сергеева

Иркутск, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева открылась выставка раритетных изданий «Старинных книг забытые страницы». В экспозиции представлены детские книги и журналы конца 19 – первой половины 20 века. Эти издания давно стали букинистическими.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, уникальность выставки состоит уже в том, что среди представленной литературы посетители библиотеки увидят прижизненные издания авторов – книги Агнии Барто, иркутянки Агнии Кузнецовой, Зинаиды Шишовой, Бориса Житкова, Елены Благининой, Владимира Немцова, Марии Прилежаевой. Кроме того, представлены книги Иркутского областного издательства тех лет.

Самые «древние» экспонаты выставки – две книги на французском языке, уже имеющие антикварную ценность. Они изданы в Париже в 1886 и 1899 годах, одна из книг – сказки Ганса Христиана Андерсена. Некоторые издания, представленные на выставке, вышли в свет еще до реформы русского языка 1918 года и содержат буквы, которых уже нет в современном алфавите.

Также у посетителей библиотеки есть шанс увидеть уже ставшие ветхими журналы, которые увлекали юных читателей нашей страны более ста лет назад. Это выпуски так называемого двухнедельного журнала «Светлячокъ» (Москва, Петровка, дом Обининой, типография В. М. Саблина, 1915 год), журналов для детей «Золотое детство» (Петроград, редактор-издатель М. П. Чехов, 1916 год), еженедельного журнала для младшего возраста «Задушевное слово» (Петроград, издание «Товарищества М. О. Вольфъ», 1916 год).

В числе других редких и ценных книг, свидетелей минувшей эпохи, – довоенные, военных лет и изданные после Великой Отечественной войны, в период до 1950 года.

Кроме того, посетителям выставки предложат рассмотреть поближе такие книги, как «Три пальмы» Михаила Лермонтова, вышедшие в свет еще в 1915 году в «Типографии товарищества И. Д. Сытина» (Москва), миниатюрные книги-«малютки» со сказками издательства «Казизо», выпущенные в 1945 году, «Рассказы о животных» Бориса Житкова (ОГИЗ Детгиз, 1935 года издания), «Адыгейские сказки» (Азчериздат, 1936), «Сказки» братьев Гримм (Детиздат, 1936), «Таинственный остров» Жюля Верна (Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937), «Демон» Михаила Лермонтова (Academia, 1937), «Рассказы» Максима Горького (Иркутское областное издательство, 1947), «Русские народные сказки» (Детгиз, 1948) и другие.

Всего в экспозиции 56 экземпляров книг и журналов. Выставка продлится до 10 мая 2018 года включительно, вход свободный.