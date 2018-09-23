Встречу цикла «Сто лиц Восточной Сибири» посвятят 135-летию постройки нового здания музея ВСОИРГО в Иркутске

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 26 сентября состоится очередная встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». Ее посвятят 135-летию постройки нового здания музея Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, где сейчас расположен отдел истории, а также деятельности проектировщика здания, архитектора Генриха Розена.

– В 1879 году Иркутский музей сильно пострадал от пожара, который уничтожил значительную часть города. Он лишился своего первого здания, расположенного на Тихвинской площади, а также потерял 22 тысячи уникальных экземпляров и 10 тысяч ценных книг из книгохранилища, которое являлось крупнейшим за Уралом. Однако жители Иркутска уже не представляли своего города без музея, поэтому очень быстро собрали сумму, необходимую для строительства нового каменного здания, – сообщается в пресс-релизе краеведческого музея.

Кроме того, иркутяне в кратчайшие сроки восстановили библиотеку и передали в дар ценные экспонаты, которые должны были заменить артефакты, утерянные в огне пожара. Автором нового архитектурного проекта стал известный архитектор Генрих (Георгий) Розен из Санкт-Петербурга.

Посетителей вновь ждет встреча с редкими материалами из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17.30. Вход свободный.