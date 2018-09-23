ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Культура
24.09.2018

Встречу цикла «Сто лиц Восточной Сибири» посвятят 135-летию постройки нового здания музея ВСОИРГО в Иркутске

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 26 сентября состоится очередная встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». Ее посвятят 135-летию постройки нового здания музея Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, где сейчас расположен отдел истории, а также деятельности проектировщика здания, архитектора Генриха Розена.

– В 1879 году Иркутский музей сильно пострадал от пожара, который уничтожил значительную часть города. Он лишился своего первого здания, расположенного на Тихвинской площади, а также потерял 22 тысячи уникальных экземпляров и 10 тысяч ценных книг из книгохранилища, которое являлось крупнейшим за Уралом. Однако жители Иркутска уже не представляли своего города без музея, поэтому очень быстро собрали сумму, необходимую для строительства нового каменного здания, – сообщается в пресс-релизе краеведческого музея.

Кроме того, иркутяне в кратчайшие сроки восстановили библиотеку и передали в дар ценные экспонаты, которые должны были заменить артефакты, утерянные в огне пожара. Автором нового архитектурного проекта стал известный архитектор Генрих (Георгий) Розен из Санкт-Петербурга.

Посетителей вновь ждет встреча с редкими материалами из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало в 17.30. Вход свободный.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске