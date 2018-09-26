Заключительную «Прогулку по старому Иркутску»-2018 посвятят деревянному наследию города

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Последняя в этом году лекция проекта «Прогулки по старому Иркутску» пройдёт 2 октября 2018 года. Её посвятят деревянному наследию города, сообщают организаторы.

Встреча начнётся у Дома архитектора, или «Голландского дома», как знают многие его в Иркутске.

– Почему Черемховский переулок назывался Вдовьим, кто был владельцем здания на стыке 19-20 веков, расскажет президент ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс», руководитель проекта Алексей Петров, – отмечают организаторы.

Вторая часть прогулки будет посвящена обсуждению общественных инициатив по сохранению деревянных уголков Иркутска.

КООРДИНАТЫ:

Лекция начнётся в 18.00 у Дома архитектора по переулку Черемховский, 1а, остановочный пункт «Бытовая».