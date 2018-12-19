«Заповедное Прибайкалье» презентует книгу Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость»

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» 21 декабря в иркутской «Молчановке» презентует книгу Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость». Издание приурочено к 85-летию со дня рождения автора – известного писателя, ученого и эколога.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», книга «Налимкина хитрость» посвящена рыбам. В ней Семен Устинов вспоминает свои детские истории и взрослые наблюдения во время работы в Байкало-Ленском и Баргузинском заповедниках.

СПРАВКА:

Семен Устинов – выдающийся знаток прибайкальской природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации и заслуженный работник охотничьего хозяйства России, член Союза писателей России, член Русского Географического общества, Почетный член Всероссийского общества охраны природы и Иркутского областного общества охотников и рыболовов. Семен Климович – наш коллега, работавший вместе с нами в Байкало-Ленском заповеднике, а затем в «Заповедном Прибайкалье» с 1988 года почти 30 лет.

Презентация будет проходить 21 декабря с 14:00 до 16:00 по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 253.