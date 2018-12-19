ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Культура
20.12.2018

«Заповедное Прибайкалье» презентует книгу Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость»

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» 21 декабря в иркутской «Молчановке» презентует книгу Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость». Издание приурочено к 85-летию со дня рождения автора – известного писателя, ученого и эколога.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», книга «Налимкина хитрость» посвящена рыбам. В ней Семен Устинов вспоминает свои детские истории и взрослые наблюдения во время работы в Байкало-Ленском и Баргузинском заповедниках.

СПРАВКА:

  • Семен Устинов – выдающийся знаток прибайкальской природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации и заслуженный работник охотничьего хозяйства России, член Союза писателей России, член Русского Географического общества, Почетный член Всероссийского общества охраны природы и Иркутского областного общества охотников и рыболовов. Семен Климович – наш коллега, работавший вместе с нами в Байкало-Ленском заповеднике, а затем в «Заповедном Прибайкалье» с 1988 года почти 30 лет.
  • Презентация будет проходить 21 декабря с 14:00 до 16:00 по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 253.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске