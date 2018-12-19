|Культура
|20.12.2018
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«Заповедное Прибайкалье» презентует книгу Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость»
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Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» 21 декабря в иркутской «Молчановке» презентует книгу Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость». Издание приурочено к 85-летию со дня рождения автора – известного писателя, ученого и эколога.
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», книга «Налимкина хитрость» посвящена рыбам. В ней Семен Устинов вспоминает свои детские истории и взрослые наблюдения во время работы в Байкало-Ленском и Баргузинском заповедниках.
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