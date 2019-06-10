Вдова Валентина Распутина привезёт новые материалы для иркутского музея писателя

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Раздел «Творчество» экспозиции музея Валентина Распутина дополнят новыми материалами. Их привезёт вторая жена писателя Ольга Лосева и один из создателей музея Александра Солженицына в Кисловодске Ольга Данильченко, сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.

Экспозицию музея Валентина Распутина пополнят из фондов Валентина Распутина в Москве, Музея МХАТа и отдела рукописей Российской Государственной библиотеки. Это будут фотографии, рукописи, музейные предметы, иллюстрирующие сюжет произведений писателя. Кроме того, будут использованы фотоматериалы московских и иркутских театральных постановок по произведениям писателя.

Работа по реэкспозиции раздела «Творчество» будет проходить в течение двух недель. Иркутяне смогут познакомиться с обновленной экспозицией с 21 июня.

Напомним, музей Валентина Распутина начал работать в марте 2017 года – в год 80-летия писателя, а в декабре того же года открылась постоянная экспозиция. Первый выставочный зал знакомит с биографией писателя. В нем представлены личные вещи, фотографии, документы, музейные предметы, позволяющие пройти вместе с Валентином Распутиным долгую, наполненную событиями, полную трудов и свершений жизнь. Интерактивная панель с генеалогическим древом рассказывает историю рода Распутиных. Кино-видео-материалы погружают в атмосферу времени, в котором жил мастер.

Мир творчества сибирского автора открывается во втором зале – очерки, рассказы и повести, история создания произведений и их последующая жизнь. При помощи интерактивной панели можно прочесть наиболее известные рассказы Валентина Распутина, а также познакомиться с электронным словарем народных слов языка писателя. Макеты, созданные по мотивам произведений «Живи и помни», «Прощание с Матерой», могут быть особенно интересны посетителям школьного возраста.