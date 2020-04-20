|Культура
|21.04.2020
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Жителей Приангарья 24 апреля зовут на творческую онлайн-встречу с Дмитрием Певцовым
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Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд и кинокомпания Юрия Яшникова приглашают жителей Приангарья на творческую встречу с Дмитрием Певцовым. Трансляция состоится на официальном Youtube-канале облкинофонда 24 апреля в 20:00.
Как сообщает пресс-служба кинофонда, творческая встреча посвящена игровой короткометражке «Без неба», снятой режиссером Анастасией Зверьковой. В прямом эфире модератором встречи выступит генеральный продюсер картины Юриий Яшников. Зрители смогут пообщаться с Дмитрием Певцовым и задать вопросы.
Напомним, что заявка на фильм стала одним из победителей четвертого Байкальского питчинга, а также победителем областного конкурса синопсисов. Съемки картины для Иркутской области стали уникальным проектом. В фильме также снимались киноактриса, теле- и радиоведущая Татьяна Скороходова (Иркутск), актер театра имени Ленсовета Иван Бровин (Санкт-Петербург) и актер Иркутского Драматического театра, Заслуженный артист РСФСР Александр Булдаков.