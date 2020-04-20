Жителей Приангарья 24 апреля зовут на творческую онлайн-встречу с Дмитрием Певцовым

Иркутск, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), – Апрель приготовил для зрителей немало интересных кинопремьер. Среди них новая экранизация романа Джейн Остин, фильм о легендарном побеге из тюрьмы ЮАР и добрая история о колли Лесси. Увидим мы их с небольшим запозданием, после возобновления работы кинотеатров. А пока весь мир сидит на карантине, можно получше ознакомиться с актерами и режиссерами, сейчас для этого самое подходящее время. Подробности - в очередном обзоре кинопремьер от Телеинформа.