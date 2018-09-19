Золото, серебро, керамика – в Иркутске покажут сокровища инков и артефакты майя

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 28 сентября начинает работу выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев». В Иркутске выставка пройдет впервые, сообщает пресс-служба музея.

Посетители увидят более ста подлинных артефактов из собрания фонда «Искусство наций», ведущих частных галерей и государственных институций. Экспонаты охватывают 3000 лет истории и демонстрируют наследие доколумбовых цивилизаций. Среди них предметы из золота, серебра, керамики, дерева, ткани. Золотые и серебряные артефакты – сокровища инков и других племен – избежали переплавки и дошли до настоящего времени в нетронутом виде.

На выставке можно увидеть искусство современных индейских художников из племен, сохраняющих традиционный образ жизни и проживающих на территории современных Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Колумбии и Перу.

Представленные на выставке артефакты Майя хранят письменность этого народа – уникальное интеллектуальное достижение Нового Света. Росписи майянских ваз повествуют зрителю о древних обрядах, церемониях и образе жизни индейцев. Ритуалы Уичолей, запечатленные шаманом племени на полотнах в человеческий рост, рассказывают о связи с миром предков. Керамика Наска приоткрывает тайну геоглифов наска. Стилизованные полихромные изображения людей и зверей до мельчайших деталей совпадают с многометровыми изображениями в пустыне. Украшения инков, выполненные из золота и серебра, отличали представителей знати. Этот народ создал одну из величайших империй на территории, простирающейся от современной Колумбии до Чили.

Выставка призвана ответить на вопрос, можно ли найти что-то общее в образах и идеях населения самых дальних уголков Нового Света.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать до 21 октября 2018 года включительно по адресу: улица Карла Маркса, 13.

Телефон 8(3952)20-03-68.

Часы работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.

Стоимость билетов: взрослые (с 18 лет) – 600 рублей; пенсионеры (при предъявлении удостоверения) – 400 рублей, школьники с 7 до 16 лет – 200 рублей, студенты с 17 до 18 лет – 400 рублей. Фотосъемка – 50 рублей.