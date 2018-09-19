|Культура
|20.09.2018
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Золото, серебро, керамика – в Иркутске покажут сокровища инков и артефакты майя
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Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 28 сентября начинает работу выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев». В Иркутске выставка пройдет впервые, сообщает пресс-служба музея.
Посетители увидят более ста подлинных артефактов из собрания фонда «Искусство наций», ведущих частных галерей и государственных институций. Экспонаты охватывают 3000 лет истории и демонстрируют наследие доколумбовых цивилизаций. Среди них предметы из золота, серебра, керамики, дерева, ткани. Золотые и серебряные артефакты – сокровища инков и других племен – избежали переплавки и дошли до настоящего времени в нетронутом виде.
На выставке можно увидеть искусство современных индейских художников из племен, сохраняющих традиционный образ жизни и проживающих на территории современных Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Колумбии и Перу.
Представленные на выставке артефакты Майя хранят письменность этого народа – уникальное интеллектуальное достижение Нового Света. Росписи майянских ваз повествуют зрителю о древних обрядах, церемониях и образе жизни индейцев. Ритуалы Уичолей, запечатленные шаманом племени на полотнах в человеческий рост, рассказывают о связи с миром предков. Керамика Наска приоткрывает тайну геоглифов наска. Стилизованные полихромные изображения людей и зверей до мельчайших деталей совпадают с многометровыми изображениями в пустыне. Украшения инков, выполненные из золота и серебра, отличали представителей знати. Этот народ создал одну из величайших империй на территории, простирающейся от современной Колумбии до Чили.
Выставка призвана ответить на вопрос, можно ли найти что-то общее в образах и идеях населения самых дальних уголков Нового Света.
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