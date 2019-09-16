Зрители выберут лучший фильм фестиваля «Человек и природа»

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Зрители определят лучший фильм фестиваля «Человек и природа» во время голосования, которое будет проходить с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Кинофестиваль «Человек и природа» – это шесть площадок, четыре основных номинации, а также ряд спецпризов, среди которых приз зрительских симпатий.

– Приз зрительских симпатий является одной из самых значимых наград в рамках проведения 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» им. В.Г. Распутина, – отмечает генеральный директор фестиваля Андрей Сальников.

За лучшее документальное кино можно проголосовать по телефону 8(3952)559-951:

1. Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева;

2. Книга моря;

3. Хранители гнезд;

4. Страна меда;

5. Несейка. Младшая дочь;

6. Земля;

7. Сезон созревания пантов;

8. Отец Байкал.

Игровое кино – по телефону 559-952:

1. Бакыт;

2. Интересная жизнь;

3. Надо мною солнце не садится;

4. Симин;

5. Когда вода безопаснее земли.

Анимационное кино – по телефону 559-952:

1. 5 минут до моря;

2. Рыбы, пловцы, корабли;

3. Корабли прошлых лет;

4. Плод.

ПОДРОБНОСТИ:

Голосование будет проходить с 20 по 22 сентября включительно с 10:00 по 21:00.

Количество звонков не ограничено.