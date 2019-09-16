|Культура
|17.09.2019
|
|
Зрители выберут лучший фильм фестиваля «Человек и природа»
|
Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Зрители определят лучший фильм фестиваля «Человек и природа» во время голосования, которое будет проходить с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
Кинофестиваль «Человек и природа» – это шесть площадок, четыре основных номинации, а также ряд спецпризов, среди которых приз зрительских симпатий.
– Приз зрительских симпатий является одной из самых значимых наград в рамках проведения 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» им. В.Г. Распутина, – отмечает генеральный директор фестиваля Андрей Сальников.
За лучшее документальное кино можно проголосовать по телефону 8(3952)559-951:
1. Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева;
2. Книга моря;
3. Хранители гнезд;
4. Страна меда;
5. Несейка. Младшая дочь;
6. Земля;
7. Сезон созревания пантов;
8. Отец Байкал.
Игровое кино – по телефону 559-952:
1. Бакыт;
2. Интересная жизнь;
3. Надо мною солнце не садится;
4. Симин;
5. Когда вода безопаснее земли.
Анимационное кино – по телефону 559-952:
1. 5 минут до моря;
2. Рыбы, пловцы, корабли;
3. Корабли прошлых лет;
4. Плод.
ПОДРОБНОСТИ: