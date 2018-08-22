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23.08.2018

«Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Приангарья за второй квартал 2018 года

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Иркутской области за второй квартал 2018 года. Лидерство удерживают информагентства Иркутскмедиа и Телеинформ, на третьей строчке – портал Irk.ru.

Также в ТОП-5 медиарейтинга – информагентства Ирсити и Байкал24.

Среди аутсайдеров ТОП-20 по итогам второго квартала 2018 года – портал Irk.today, газета «Областная» и телеканал 360 Ангарск.

Полный рейтинг медиаресурсов Приангарья за апрель-июнь 2018 года – на сайте «Медиалогии».

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