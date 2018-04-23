Новый бренд «иркутскости» вызвал бурю обсуждений в социальных сетях

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Презентация результатов исследования городской идентичности и концепции бренда Иркутска, прошедшая в Музее истории города на прошлой неделе, не оставила места равнодушию среди пользователей социальных сетей. Телеинформ собрал весь спектр мнений: от иронии до восторга.

Судя по комментариям пользователей, концепция «иркутскости», представленная английско-московской компанией «Инстид», мягко говоря, несколько озадачила иркутян. Больше всего недоумения вызвал представляющий «иркутскость» видеоролик с элементами психоделики. Конструктивной и деструктивной критике подверглись цветовая гамма и общая супрематическая условность представленных материалов.

IRKUTSK BRAND — БРЕНД ИРКУТСК — INSTID (Institute for Identity) — 2018 from Seroja Kleschev on Vimeo.

Денису Гуку творческие упражнения создателей бренда напомнили лихое криэйтерство девяностых, увековеченное книгами Минаева и Пелевина :

«Когда-нибудь я напишу о***тельную книгу, а в последствии сниму фильм в стиле Духлесс о том, как столичные чуваки долбили всякие интересные штуки, а потом в *часовом полёте, под жутким сушняком, конопатили отчёт для заказчика про освоенные деньги. Далее под таким же сушняком делали презентацию, а местный провинциальный активист, восхищённо снимал сториз под аплодисменты и всё думал «вот это столица, вот это лондОны, вот это фирмА, вот это уровень, теперь наш край будет как Нью-Йорк с фестивалем из горящих скульптур на которые приедут тысячи туристов, чтобы купить что-то в стиле ЭРДЖИБИ!».

Маркетинговые эксперты из Glager Agency процитировали звуковой ряд, сопровождающий концептуальные кадры, и не удержались от апелляции к «главному дизайнеру России» :

«Ушлые москвичи продали бренд Иркутска - Иркутску, за 1 300 000 рублей, но в отличие от Лебедева они еще и белый стих приложили, собственного сочинения - «Я - граница, я точка отсчета. Врубайся! Космос на проводе. Здесь нет маршрутов и расписаний. Иркутск заряжен. Акция. Активация. Активизация. Все мои частицы работают на максимальной мощности. Электричество через край из каждой клетки на волю. Я на солнце. Я вижу землю. Я вижу себя в большом мире. Я - стихия. Я без берегов. Я заряжен. Город дерзких идей, прорывов, открытий, лопающихся проводов, айсбергов, фейерверков и ярости. Город карнавала, летающих машин и самолетов. Мы - звезды. Быть, а не казаться. Бить, а не касаться. Доступный, новый простой авангард. Всегда в движении, резкий, живой. Здесь зона эксперимента, чудес. Граница без границ и без ограничений. Вне координат, измерений, правил и мнений. Включайся!»»

Сразу несколько иркутян, воспользовавшись благоприятной урбанистической обстановкой, не только изложили собственные соображения и критику, но и внесли ряд примечательных предложений по доработке бренда.

Михаил Дронов призывает пересмотреть смысловые акценты :

«...А, вот еще важнейший пунктик из преамбулы - как раз под хорошую букву "е\ё": убежден, что в принципе невозможно сделать бренд Иркутска - одновременно эффективный "для внутреннего потребления" и "на экспорт". Иркутяне попросту перестанут быть иркутянами, когда вдруг обнаружат, что их - с их комплексами и надеждами, иллюзиями и страхами, гордынями и скелетиками в портмоне - не только воспринимают "такими какие они есть", но еще и "любят за это самое". Это невозможно в принципе. Либо образ для внутреннего потребления (акварельная краска и пастель по кирпичной стене), либо - обертка для пацана из Франкфурта-на-Волге (вероятно, RGB - само то).

Ладно, буду краток с критическим разбором.

Весь ролик, который я увидел - можно критиковать по мелочам, но все тончайшие и толстейшие смыслы его сводятся к последнему, завершающему слогану: ВКЛЮЧАЙСЯ.

И это - коренная ошибка уважаемых столичных брендологов.

Иркутск - это город, где ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

Здесь живут и сюда приезжают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ люди (или те, кто отчаянно хочет себе самому таковым показаться).

Я простил бы авторам даже RGB, если бы в конце было написано:

- ИСКЛЮЧАЙСЯ».

Дмитрий Гребенщиков предлагает мультикультурный контекст для развития бренда :

«В ленте столько людей считает, что этот кислотный бре(н)д соответствует воплощению Иркутскости? В нашем провинциальном городке авангард - увольте.

У меня сегодня родилась неплохая идея. Закажите альтернативный вариант татарским креативщикам.

Вот сегодня узнал, что «Ир» по татарски «Муж», а «Кут» - «Задница». Это ж какая новая легенда получается, современная:

«Красавица Ангара убегала к своему возлюбленному - Енисею. Но против был отец - Байкал, кинувший в неё скалу Шаман.

Да ещё и Задница-Муж плотиной горло Ангары преградил».

И на этой легенде пусть татары и сделают брендирование, простите, Иркутскости».

Юлия Лисаускайте жертвует на алтарь иркутскости собственные стихи :

«Мой ответ Пацанам #проиркутскость написала 4 года назад

В этом городе света и солнца

Есть провинции серая пыль.

Отражается небо в оконцах,

И встречается ветхий ковыль.

Время здесь заплутало в проулках,

Улыбаясь, с фасадов домов.

"Деревяшки" в косых переулках,

Шлют приветы из прошлых веков.

Много синего чистого цвета,

От реки, что ушла от отца.

В межсезонье, когда все раздето,

И нагие стоят деревца.

Я Люблю этот Город протестный,

Его дух, его силу и мощь.

Он вне времени, вечно уместный».

Вадим Палько оказался в очевидном меньшинстве, обвинив гла(с)з народа в невежестве и безвкусии :

«Когда я вижу, как реагируют люди на новый бренд Иркутска, я просто вспоминаю, что в 2016 году в народном (!) голосовании за логотип 355-летнего юбилея города больше всего голосов набрало ЭТО (простигосподи).

Огромное счастье, что тогда никто не стал обращать внимание на народный "вкус" и в итоге использовалась другая, куда более профессиональная работа».

Разработки команды московских дизайнеров нашли поддержку и в профессиональной среде. Архитектор Евгения Ямова так прокомментировала проект :

«Несправедливо вырывать из контекста слайды и их вбрасывать.

Со смыслами у команды всё сложилось, а отторжение дизайна показывает

1. Да, они точно попали в иркутскость и иркутяне начали сопротивляться (ну как всегда же!)

2. Это 100% иркутскость - как диагноз, но вот это оформление уже туристу не продать - он хочет культуру, лубок и историю (а судя по обсуждениям у нас не горожане, а туристы?)

3. Дизайн это вкусовщина, и он всем единодушно не понравится никогда кто-бы и за сколько денег это не сделал».

Елена Палютина смотрит в коллективный стакан, и находит, что тот наполовину полон :

«Несомненный ПЛЮС данного кейса состоит в том, что это, наконец, свершилось. Разговоры о необходимости брендинга в городе велись уже давно, и вот сейчас эта работа реализована. И ЭТО ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ. Так что спасибо всем смельчакам, сделавшим завершение шага – поднятая когда-то нога встала на почву. Минус ее я вижу в том, что несмотря на все общественные обсуждения, проведенные ДО разработок, все-таки она была сделана «по старинке», когда разработчик, «побрифовав» клиента, потом удаляется внутрь себя для воплощения увиденного-услышанного, а после презентует результаты «широким слоям». Я на ФБ озвучивала предложение изменить формат так, чтоб INSTID выступил куратором и руководителем профессиональной сборной, составленной из отобранных в конкурсе иркутских спецов (как минимум, дизайнеров и каких-никаких стратегов), но разумеется, ни разу не надеялась, что это будет сделано – деньги были уже заплачены, да и для нас пока это было бы слишком революционно (см.выше, мы – не Эйндховен, пока ни разу не). Тогда, как минимум, в результатах было бы больше легитимности – детище, рожденное совместно, защищается уже обоими родителями, и даже – всей «большой семьей». Да и результат, очень возможно, случился бы несколько иным в лучшую сторону. А так разработки рискуют повторить пермскую историю, где продавленный политической волей губернатора проект брендирования города "сдулся" и усох после его замены».