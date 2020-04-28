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28.04.2020

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: 50 оттенков ковида

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Даже второе пришествие Христа в наше время осталось бы незамеченным: пандемия подчинила себе все информационное пространство без остатка. В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты размышляют на темы кризисных отношений между народом и властью, а социальные сети… занимаются тем же самым.

Карантинные посиделки затягиваются. На неделе анонсировано очередное обращение президента России к народу, и народ замер в тревожном ожидании. Коронавирус осточертел всем, и, судя по толпам на весенних улицах, страх перед заразой растаял как дым. Сергей Шмидт обращает внимание на тот факт, что властям так и не удалось хорошенько растолковать населению, что такое самоизоляция, и для чего мы все «сидим».

«В головах у граждан не склеивается реальность и «полицейские» меры. Массовых заражений в Иркутской области вроде бы нет, умерших от коронавируса немного, к чему же все эти ограничения? Не возникает понимание, что массовых заражений и большого количества умерших нет именно потому, что эти ограничения приняты. Люди мыслят в первую очередь фактическим, им невозможно ничего доказать аргументами от неких «воображаемых альтернатив» (все было бы ужасно, если бы не было того, что кажется вам таким плохим)».

Каждый диктатор преследует единственную цель – заставить «глупый народ» жить правильно. То есть, как он скажет. Но насколько политика «сильной руки» помогает в кризисных ситуациях? Кто круче, Лукашенко или Си Цзиньпин? Где укрыться от пандемии: в Туркменистане или КНДР? Юрий Пронин рассматривает современные кейсы ведущих автократий мира в борьбе с коронавирусом и ранжирует вождей по адекватности моменту.

«Не будем продолжать список правителей с неограниченной властью, потому как… Ну, в общем, не будем. Зато очевидно, что на фоне коронавируса легче заметить неадекватность и неэффективность изрядного числа тех, кого считают «сильной рукой». Ибо эффективность и адекватность – это не одно и то же, что загнать всех «под плинтус» и наслаждаться единоличной властью. Как уже сказано, имеются исключения, но в целом…»

Дмитрий Киселев тоже рассуждает о проблемах кооперации населения и государства. Он с грустью отмечает полное презрение земляков к пандемии, объясняя их поведение не только оптимистичной статистикой заболеваемости в области, но и отчаянным дефицитом внимания властей к проблемам самоизолированного народа. В отсутствии поддержки сверху людям просто приходится выходить на улицы. Движение – жизнь.

«COVID-19 крепко ударил по нашей хлипкой экономике. Даже не сама зараза, а медийный шум, сразу возникший вокруг нее. Порой даже, кажется, чрезмерный шум. Так, во всяком случае, думалось в начале пандемии. Но когда вирус схватил за горло большинство стран мира, а счет заразившихся перевалил за два с половиной миллиона – так уже не казалось. А то, что происходит сейчас в нашей области, – очень настораживает, если не сказать – пугает. Но, как показывает практика, далеко не всех – несмотря на увещевания, уговоры, требования медиков и представителей власти сидеть дома, наши люди с какой-то совершенно бесшабашной храбростью разгуливают по улицам, порой даже без масок!»

Без пандемии не обошлась даже в обычно щадящем чувства читателей обзоре литературных новинок от Влада Толстова. Здесь представлена книжная новинка, посвященная коронавирусу, обществу и глобальному кризису. Новинка по-настоящему горячая, из соображений оперативности выпущенная сразу в электронном виде. Кроме того, в обзоре роман в стиле «травматического романтизма», переиздание Джона Фаулза, и фантастическая антиутопия о гендерной революции.

«Джордано несколько недель сидел в карантине в Милане – еще до того, как эпидемия в Италии запылала в полный рост. И писал «Заражение» как дневник человека в карантине, как публицистику, как обращение к землякам, даже как систему уравнений (Джордано по первой профессии математик и довольно много пишет о математической природе эпидемии, по каким математическим законам она распространяется). Очень сильный текст, короткий, сжатый, но на какое-то время именно «Заражение» Паоло Джордано останется первым и самым важным отражением коронавирусной инфекции в современной литературе. Даже не знаю, надо ли добавлять мое обычное резюме «рекомендую прочесть», это и так понятно».

FACEBOOK:

Глас народа в эту суровую годину вошел в резонанс с мыслями колумнистов. А может, все было с точностью наоборот, неважно. Куда любопытнее то обстоятельство, что мысли спикеров устремлены в одном направлении, однако каждый торит собственную тропинку.

Михаил Дронов комментирует колонку Сергея Шмидта следующим образом:

«Сергей Шмидт совершенно правильно, на мой взгляд, фиксирует основное "ментальное противоречие" момента: постсоветским людям (на 90% сквалыжным эгоистам, не доверяющим никому) - предложили самоизоляцию "на общее благо". Не ради собственного спасения - а ради "общего дела" (понятие о котором было последовательно девальвировано и брежневским Совком, и революцией 90-х, и путинским вертикализмом) Т.е. мало того, что полицейские меры и неуклюжие регламенты - но и обоснование, воспринимаемое ковид-диссидентурой и обывателями как циничное надругательство.

ОК, ворчать сколько угодно можно. Но - КАК БЫЛО НАДО? (Речь не о регламенте карантинных мер - а о конструировании мэссиджей, их объясняющих). На мой взгляд - вот такая формула вполне удобоварима:

— Да, мы просим вас больше двух не собираться и не тусить. Это нужно для системы здравоохранения, чтоб она не захлебнулась. И хотя рано или поздно вы все равно переболеете - но вам лучше бы попасть под вирус попозже, не в первой очереди. Чтобы медики вами занимались не впопыхах - и уже вооруженные какими-то знаниями, полученными на самых легкомысленных подопытных кроликах.

Так, вроде бы, совмещается в рамках "разумного эгоизма" - идея общего блага и личных интересов. И никакого высокого пафоса, который тошнотворен и только все портит. М?»

Сергей Перевозников ярко иллюстрирует государственную поддержку малого бизнеса:

«Налоговая - нужна такая-то форма.

- Так мы же на самоизоляции.

- А вы отправьте её по почте.

- Для этого надо приехать в офис, распечатать, съездить на почту. Предприятие не в числе тех, работа на которых разрешена.

- Как хотите. Штраф потом только оплачивать придется...»

Вячеслав Иванец увлекся модными нынче социологией и футурологией:

«Коронавирус, безусловно, одновременно является мощным стимулом к разного рода действиям. Возможно, самым мощным за последние десятки лет... и универсальным. Как война. И дело не в погибших.

Кто-то заметил, что большая война заставляет человечество изобретать, изучать и строить сразу в разы быстрее. Пандемия - как война. Все сразу начали шить маски и искать вакцину. Одномоментно всех (ну, ок, почти всех) пандемия заставила перейти на хоум офис. Внезапно выяснилось, что он вполне себе (для работников интеллектуальной сферы) - выход, да и, по большому счёту, все из него может быть намного быстрее, чем в реале. И на встречу по два часа одного только времени стояния по пробкам не тратишь, и чат , оказывается, может быть много удобней для совместной работы над документами, чем электронка, да и территориальных ограничений в плане контакта с собеседником почти нет. Хоть со Владивостоком, хоть со Страсбургом соединяйся... Можно голосом, можно с видео. И вот уже - сам себе Фил, и сам себе - Донахью... просто надо некоторыми вещами овладеть, тем более что все Скайпы-Зумы давно есть, вот прямо рядом, просто раньше руки не доходили.

Понятно, почему на практике обучающиеся завыли, причем школьники завыли вместе с родителями. Навык обучения себя за компьютером вещь мало знакомая и поначалу совсем неудобная. Это уже потом можно осознать (тому, кто способен) что за этот навык мы ещё будем благодарны, ибо он есть конкурентное преимущество в этом быстро изменяющемся рыночном мире, который уже никогда не будет другим. Поэтому все стенания родителей школьников насчёт того, как плохо учиться на удалёнке - это неизбежная, но совершенно малозначительным вещь. Цена прогресса, так сказать. Спасибо ещё скажем!»

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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