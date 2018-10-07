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|08.10.2018
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Бориску на ханство, губернатор по протекции и способы борьбы с хандрой
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Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты погружаются в историю освоения Сибири, критикуют президентскую вертикаль и помогают справиться с осенними обострениями. Социальные сети бичуют пробки и наблюдают за дракой.
«При нем началось систематическое, организованное не по правилам киберпанка, а по правилам классической российской державности - при организационной, материальной и правовой поддержке государственной власти - продвижение русских колонизаторов в Сибирь. Со строительством острогов и городов, с хозяйственными стратегиями и целой идеологией. Кстати, именно по указу Бориса Годунова в 1598 году отряд казаков и стрельцов отправился в Сибирь карать Кучума, и покарал того в победоносном Ирменском сражении, малоизвестном за пределами Новосибирской области. После чего реализация проекта «Россия – от тайги до британских морей» стала неизбежной и необратимой».
Юрий Пронин
«Предпосылки к переменам назревают постепенно, и когда-то они достигнут критической массы. И тогда «закулисные шашни» с целью «подсидеть», чтобы стать «врио», – а затем зачистка поляны, на которой хоть трава не расти, и в финале безальтернативные выборы как вишенка на торте – уйдут в прошлое. Ибо народ мудрее, чем принято думать наверху. И достойный выбор хоть с пятого, хоть с десятого раза – это куда весомее, прочнее, чем бесконечные манипуляции от «Единой России». И не надо о «потерянном времени» – очевидно, что закономерности истории не объехать на кривой кобыле. И десятилетия с «фильтрами» и «врио» неизбежно оставят нас в той точке, откуда стартовали. Из которой все равно придется выходить только через полноценные выборы – одни, другие, третьи…»
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«Прежде всего обратил внимание на личное отношение автора к своему герою. Айзексон написал биографию не гения-гения, а такого чудака, которого посещали великие прозрения, который создал – неким озарением свыше – всякие технические штуки, был довольно странным типом, никудышним партнером (куча невыполненных заказов осталась после него). При этом да Винчи – не только «Джоконда», не только картины. Айзексон не поленился выстроить в хронологическом порядке все великие и малые достижения да Винчи: миланские портреты, «витрувийский человек» и т.д. Вокруг да Винчи наросла толстая кожура предрассудков, преувеличений, мифов и легенд, и Айзексон не стесняется развенчивать мифы, в том числе и самые комплиментарные (ну, что изобретенные Леонардо машины не смогли бы работать, а нарисованные им здания невозможно построить). В целом это очень качественная, исполненная самого доброжелательного интереса и не упускающая ни одной из малейших черточек биографии и личности биография».
Психолог Наталья Коган
«Организуйте себе возможность высыпаться. Ложитесь вовремя (лучше всего в 22.00), выключая интернет и телефон. Спустя уже 2 недели, делая только это вы заметите существенные изменения в своем состоянии. Если есть возможность спите днем 20 минут. Это существенно добавит ресурса организму. Рациональное питание (не менее 5 раз в день небольшими порциями). Кушайте то, что любите и то, что принесет вам пользу. Забота о себе обязательно вернется благодарностью вашего организма. Физкультура (регулярные занятия, хотя бы 3 раза в неделю, повышают гормоны радости и тело начинает функционировать эффективнее). Солнечный свет (как только видите явную погоду, найдите хотя бы 40 минут, чтобы просто прогуляться)».
FACEBOOK:
Социальные сети на неделе стонали в десятибалльных пробках, организованных в районе Академического моста иркутским «Водоканалом». Транспортный паралич города вывел на новый уровень остроумие иркутян. Они попросту устали ругать антропогенную стихию, и сублимировали в юморе. На выходных фейсбук заполонили комментарии «битвы года» между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Александр Бондарев
«По поводу сегодняшнего транспортного паралича меня интересует только один вопрос: а было ли такое собрание, жкхшников, дорожников, городских чиновников, где долго обсуждали, как все починить, не причиняя людям неудобств? И рассмотрели много вариантов, согласовали графики, отмели какое-нибудь очень хорошее, но дорогостоящее предложение. И решили, что 10-балльные пробки в понедельник 1 октября - это минимальный, но необходимый ущерб. "Жаль, конечно, мы извинимся, люди поймут". Или все случилось по принципу "нам сказали - мы копаем". И так всем по цепочке. И еще не раз случится».
Андрей Фомин
Яна Лисицина
«Утро начиналось перспективно: под окнами, рядом с разрытым асфальтом, где парили трубы, стояла какая-то строительная техника. На крыше кабины находился парень в каске, и вертясь вокруг своей оси, что-то кричал в телефон. Было очень плохо слышно что он там кричит, но я уловила, что он упоминает мать. "Какой заботливый сын, маму вспоминает," - подумала я и вспомнила первые аккорды "Мутер" Раммштайна. "Все-таки у нас хорошая молодежь," - продолжала я размышления, наматывая на шею красный шарф, - "Заботливые, но немножко инфантильные - на работе маму зовет". Вернувшись, обнаружила, что тепла в батареях опять нет. Наверное, мать он не дозвался, шельмец».
Александр Откидач
«След Хабиба в Хомутово..Ну у нас же тут день образования в Хомутово в 12.00.... Ну и, как бы, если бы мне мама в детстве сказала, что за место просмотра боя я пойду на день образования, я бы поджог хату и сбежал из дому на трансляцию. Да чего говорить, в позной Хомутово говорю кассиру, что мне вот этот салат, а девушка, говорит, Дадада, а сама смотрит на бой, которые уже сейчас транслируют по телеку... Да чего там, у нас с 10.00 был Розыгрыш сертификатов в Хомутово м одна дама пришла с двумя дочками лет 13-15. Обе дочки сидели как на иголках, бурча, что вообще скоро Хабиб вообще то и надо бежать. В общем, даже не знаю».
Обзор подготовил Вадим Мельников