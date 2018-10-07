Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Бориску на ханство, губернатор по протекции и способы борьбы с хандрой

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты погружаются в историю освоения Сибири, критикуют президентскую вертикаль и помогают справиться с осенними обострениями. Социальные сети бичуют пробки и наблюдают за дракой. Исторический очерк Сергея Шмидта посвящен не столько слабо известным, сколько мало популярным деталям освоения Сибири. Текст напоминает читателям подлинную историю Ермака Тимофеевича, отважно куролесившего по просторам Сибирского ханства. Он действительно одержал здесь ряд примечательных, внезапных даже для себя самого, побед, но, в конце концов, сгинул под ударами численно превосходящего противника. Далее колумнист «ИТГ» называет настоящего виновника присоединения Сибири к России – Бориса Годунова. «При нем началось систематическое, организованное не по правилам киберпанка, а по правилам классической российской державности - при организационной, материальной и правовой поддержке государственной власти - продвижение русских колонизаторов в Сибирь. Со строительством острогов и городов, с хозяйственными стратегиями и целой идеологией. Кстати, именно по указу Бориса Годунова в 1598 году отряд казаков и стрельцов отправился в Сибирь карать Кучума, и покарал того в победоносном Ирменском сражении, малоизвестном за пределами Новосибирской области. После чего реализация проекта «Россия – от тайги до британских морей» стала неизбежной и необратимой». Юрий Пронин обращает внимание на череду губернаторских отставок и назначений «врио» на территории России. Последним (или крайним) тому примером стал второй по значимости город страны – Санкт-Петербург. При этом выборы нового губернатора пройдут в северной столице только через год. Редактор «Байкальских вестей» видит в разгулявшейся тенденции порочную практику, которая, по сути, означает назначение на ключевые посты удобных президенту людей. Ведь прочим кандидатам нужно ещё преодолеть «муниципальный фильтр» - этакий «шлагбаум» для неугодных. «Предпосылки к переменам назревают постепенно, и когда-то они достигнут критической массы. И тогда «закулисные шашни» с целью «подсидеть», чтобы стать «врио», – а затем зачистка поляны, на которой хоть трава не расти, и в финале безальтернативные выборы как вишенка на торте – уйдут в прошлое. Ибо народ мудрее, чем принято думать наверху. И достойный выбор хоть с пятого, хоть с десятого раза – это куда весомее, прочнее, чем бесконечные манипуляции от «Единой России». И не надо о «потерянном времени» – очевидно, что закономерности истории не объехать на кривой кобыле. И десятилетия с «фильтрами» и «врио» неизбежно оставят нас в той точке, откуда стартовали. Из которой все равно придется выходить только через полноценные выборы – одни, другие, третьи…» В свежем выпуске литературного альманаха Влад Толстов представляет биографические книги, посвященные писателям и художникам. В частности, исследованию жизни сертифицированного алкоголика Венедикта Ерофеева, ловеласа и королевского казначея Иоганна Гёте, талантливого ипохондрика Рембрандта, а также мечтателя и романтика Леонардо да Винчи. «Прежде всего обратил внимание на личное отношение автора к своему герою. Айзексон написал биографию не гения-гения, а такого чудака, которого посещали великие прозрения, который создал – неким озарением свыше – всякие технические штуки, был довольно странным типом, никудышним партнером (куча невыполненных заказов осталась после него). При этом да Винчи – не только «Джоконда», не только картины. Айзексон не поленился выстроить в хронологическом порядке все великие и малые достижения да Винчи: миланские портреты, «витрувийский человек» и т.д. Вокруг да Винчи наросла толстая кожура предрассудков, преувеличений, мифов и легенд, и Айзексон не стесняется развенчивать мифы, в том числе и самые комплиментарные (ну, что изобретенные Леонардо машины не смогли бы работать, а нарисованные им здания невозможно построить). В целом это очень качественная, исполненная самого доброжелательного интереса и не упускающая ни одной из малейших черточек биографии и личности биография». Психолог Наталья Коган дает несколько советов по преодолению симптомов осеннего обострения. Прежде всего блогер Irk.ru предлагает разобраться в симптомах, разделяя сезонный сплин и серьёзные неврологические расстройства, поясняя, что депрессивные состояния – это серьёзные заболевания, за помощью в борьбе с которыми стоит обратиться к специалисту. А вот привычная осенняя хандра вполне преодолима собственными силами. «Организуйте себе возможность высыпаться. Ложитесь вовремя (лучше всего в 22.00), выключая интернет и телефон. Спустя уже 2 недели, делая только это вы заметите существенные изменения в своем состоянии. Если есть возможность спите днем 20 минут. Это существенно добавит ресурса организму. Рациональное питание (не менее 5 раз в день небольшими порциями). Кушайте то, что любите и то, что принесет вам пользу. Забота о себе обязательно вернется благодарностью вашего организма. Физкультура (регулярные занятия, хотя бы 3 раза в неделю, повышают гормоны радости и тело начинает функционировать эффективнее). Солнечный свет (как только видите явную погоду, найдите хотя бы 40 минут, чтобы просто прогуляться)». FACEBOOK: Социальные сети на неделе стонали в десятибалльных пробках, организованных в районе Академического моста иркутским «Водоканалом». Транспортный паралич города вывел на новый уровень остроумие иркутян. Они попросту устали ругать антропогенную стихию, и сублимировали в юморе. На выходных фейсбук заполонили комментарии «битвы года» между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Александр Бондарев задается риторическим вопросом : «По поводу сегодняшнего транспортного паралича меня интересует только один вопрос: а было ли такое собрание, жкхшников, дорожников, городских чиновников, где долго обсуждали, как все починить, не причиняя людям неудобств? И рассмотрели много вариантов, согласовали графики, отмели какое-нибудь очень хорошее, но дорогостоящее предложение. И решили, что 10-балльные пробки в понедельник 1 октября - это минимальный, но необходимый ущерб. "Жаль, конечно, мы извинимся, люди поймут". Или все случилось по принципу "нам сказали - мы копаем". И так всем по цепочке. И еще не раз случится». Андрей Фомин публикует главный мем недели с комментарием «Мы вчера вечером (везли внука на тренировку) с Чайки до Молокозавода ехали 1 час 50 минут. Приехали как раз к концу тренировки...» Яна Лисицина пытается проникнуть в психологию коммунальщика: «Утро начиналось перспективно: под окнами, рядом с разрытым асфальтом, где парили трубы, стояла какая-то строительная техника. На крыше кабины находился парень в каске, и вертясь вокруг своей оси, что-то кричал в телефон. Было очень плохо слышно что он там кричит, но я уловила, что он упоминает мать. "Какой заботливый сын, маму вспоминает," - подумала я и вспомнила первые аккорды "Мутер" Раммштайна. "Все-таки у нас хорошая молодежь," - продолжала я размышления, наматывая на шею красный шарф, - "Заботливые, но немножко инфантильные - на работе маму зовет". Вернувшись, обнаружила, что тепла в батареях опять нет. Наверное, мать он не дозвался, шельмец». Александр Откидач констатирует рост интереса народных масс к смешанным единоборствам: «След Хабиба в Хомутово..Ну у нас же тут день образования в Хомутово в 12.00.... Ну и, как бы, если бы мне мама в детстве сказала, что за место просмотра боя я пойду на день образования, я бы поджог хату и сбежал из дому на трансляцию. Да чего говорить, в позной Хомутово говорю кассиру, что мне вот этот салат, а девушка, говорит, Дадада, а сама смотрит на бой, которые уже сейчас транслируют по телеку... Да чего там, у нас с 10.00 был Розыгрыш сертификатов в Хомутово м одна дама пришла с двумя дочками лет 13-15. Обе дочки сидели как на иголках, бурча, что вообще скоро Хабиб вообще то и надо бежать. В общем, даже не знаю». Обзор подготовил Вадим Мельников ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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