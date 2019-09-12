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13.09.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: День выборов – проигравших нет

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты демонстрируют противоположные взгляды на результаты единого дня голосования и пишут о нелегкой губернаторской доле. Социальные сети голосуют, выбирают и взывают к электоральной совести.

В воскресенье по всей стране прошел единый день голосования, а значит, пора подводить итоги выборных кампаний различного уровня. Чем политолог Сергей Шмидт с удовольствием и занимается. По мнению колумниста «ИТГ», прошедшие выборы сложились для действующей власти удачным образом: народ российский, так или иначе, поддержал кандидатов от «Единой России», бывших депутатов «Единой России» и потенциальных рекрутов «Единой России». Как по стране, так и в Иркутской области. «Протестный регион» опротестовал сам себя. Отныне все в руках партии власти, как только ее руководители определятся, чего же они, в сущности, хотят.

«Большинство победителей выборов в думу города Иркутска – явные или до поры не явные единороссы с партбилетами. От коммунистов в думу прошло семь человек (возможно, восемь, если еще один кандидат от КПРФ Александр Перевалов выиграет жребий у кандидата от «Справедливой России» Евгения Семенова (они набрали равное количество голосов)). Сколько из этих 7-8 являются реальными членами коммунистической партии – неизвестно. Говорят, что вообще ни одного, сам не проверял. Знаю только, что трое-четверо из них примкнули к КПРФ исключительно из-за конфликта с действующим мэром Иркутска и при любой перемене политической ситуации, могут легко отомкнуться обратно».

Юрий Пронин видит результаты прошедших выборов несколько по-другому. Редактор «Байкальских вестей» анализирует итоги выборных кампаний в главных городах России: Москве и Санкт-Петербурге. Там, несмотря на титанические усилия власти по зачистке любой оппозиционной активности, успехи режима весьма условны. Прокремлевский кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов, при полном отсутствии реальной конкуренции, набрал лишь 65 процентов голосов, при том, что остальные кандидаты имели технические функции. Результаты выборов в мосгордуму и того интереснее.

«Скандал вокруг отказа зарегистрировать кандидатуры решительных оппозиционеров вышел нешуточным. Но даже после столь масштабной и грубой операции Кремль и столичная мэрия получили куда более пестрый и ершистый парламент Златоглавой, чем прежде. Для сравнения: из 45 мест в Мосгордуме предыдущего созыва «Единая Россия» контролировала 28 мест, а еще 10 было у промэрского объединения «Моя Москва». В итоге блок единороссов и беспартийных безраздельно доминировал, а голоса 5 депутатов-коммунистов, одного «жириновца» и одного представителя партии «Родина» были едва слышны. Теперь же у «Единой России» и «Моей Москвы» лишь шаткое большинство – 24 места из 45. Да и такой результат удалось получить, только, как уже сказано, не пустив на выборы всех кандидатов от Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, а также половину кандидатов от «Яблока»».

Анатолий Выборов обращается к классическому сюжету тяжелого бремени власти. В частности – должности губернатора региона. Редактор газеты «Мои года» отмечает, что третий к ряду визит президента России в Приангарье в очередной раз не стал поводом для отставки Сергея Левченко. Вопреки всем пророчествам, он занимает пост губернатора уже четыре года в режиме перманентной информационной войны. При этом автор колонки отмечает, что информационные поводы губернатор нередко дает сам, и сам честно подставляется.

«Особенно эта подковёрная борьба обострилась этим летом, когда область постигло наводнение, а у потенциального врио губернатора оставался бы лишь год времени на раскрутку. То Левченко пеняли, что он недостаточно часто бывает на подтопленных территориях и мало что там делает, то обвиняли, что он с этим наводнением забросил всю другую работу в регионе. Короче, куда не кинь – везде клин. Правдой будет и то, что поводы для таких вот информационных наездов нынешний губернатор даёт и сам, чем и подставляется. Ведь медвежья-то охота действительно была, как была и его разрешающая подпись в числе прочих по строительству завода розлива байкальской воды».

Влад Толстов подготовил очередную подборку рецензий на литературные новинки. В новом выпуске – книги, по определению колумниста, - расширяющие возможности устоявшихся популярных жанров. Здесь необычный триллер про постапокалипсис, нуар о брутальном сержанте полиции, психологический триллер о маньяке Парикмахере, новый детектив наследницы Агаты Кристи, а также долгожданный роман Томаса Харриса.

«Харрис - живой классик. Он написал «Молчание ягнят», придумал маньяка-психиатра Ганнибала Лектера, и уже одним этим обеспечил себе место в истории остросюжетного жанра. Ему 79 лет. И 13 лет он ничего не писал, так что выход нового романа Томаса Харриса «Кари Мора» - безусловно, событие важное, достойное всякого внимания. Кари Мора – так зовут колумбийскую женщину, женщину, скажем очень мягко, с трудной судьбой. С восьми лет она партизанила в колумбийских джунглях в отряде команданте-марксиста, потом сбежала, потом у нее на глазах расстреляли мужа – аккурат в тот момент, когда они собирались идти к алтарю. Потом она сбежала в Майами, и спустя какое-то время притулилась к дому наркобарона Пабло Эскобара. А Эксобар, поговаривали, именно этот дом избрал хранилищем своих несметных богатств – примерно тонны золота, хранительницей которого и назначили Кари Мору. А престарелый член наркокартеля сдал хранилище бандитам, и теперь Кари Море предстоит защищать не только золотые запасы (которые есть ли, или вся эта история выдумка – еще неизвестно), но и элементарно выжить. Этот роман можно считать триллером – здесь есть убойные остросюжетные эпизоды. Но это прежде всего великолепный роман выше всяких жанровых условностей: история зла, одержимости, красоты, потрясающий образ Кари Моры».

FACEBOOK:

В отличие от большинства жителей Иркутской области, судя по итоговой явке избирателей продемонстрировавших весьма скептическое отношение к «демократическим институтам», обитатели социальных сетей были с головой вовлечены в выборный процесс. Они голосовали, подводили итоги и даже выражали поддержку противозаконным электоральным практикам.

«Сходил и ...проголосовал. Комиссия была рада, поскольку на тот момент я был единственным на избирательном участке. А еще мой дом поделили пополам: три подъезда - у одной барышни, три других - у второй.

Поговорил с КОИБом. Нравится мне эта штука, очень интеллигентная она. Не ругается матом, не покупает голоса за тысячу рублей, не подвозит избирателей. И всех благодарит. На сегодня это единственное, что напомнило в Иркутске о политической культуре», - иронизирует Алексей Петров.

Андрей Фомин раздал «всем сестрам по серьгам»:

«Мне кажется, все основные политические (или не политические) силы, участвовавшие в продвижении своих людей в Думу Иркутска, должны быть удовлетворены итогами голосования.

Есть что записать в плюс. Единороссы не опарафинились. У них прошло много людей. Не тотально, как раньше, но - прилично. Коммунисты резко прибавили. Не добились большинства, но вполне могут теперь влиять на поведение Думы. По тем или иным вопросам.

Битаровцы остались «в деле». Элдэпээровцы получили представительство - впервые в своей истории, если я не ошибаюсь. Эсеры выглядели молодца. Уже не дети. Ну и, конечно... Бердниковцы тоже не оплошали. И у них массивная группировка. А если к ней добавятся - опять же по некоторым вопросам - отдельные единороссы, жириновцы, мироновцы и битаровцы (а в Законодательном собрании региона такой альянс и, я бы даже сказал, обнимание взасос возникает регулярно), тооо...

Вы меня понимаете, да? Нет, все должны быть довольны. Все. Или - недовольны!»

Александр Откидач занялся поиском плюсов в подкупе избирателей.

«Плюс минус из 26% явившегося на выборы в Иркутске за деньги пришли голосовать около 8-10%. Это дохрена. Знакомый технолог из Москвы, которая работала здесь сказала, что не видела такого НИГДЕ в России за свою жизнь. Каждый умный который не пошел на выборы должен знать, что именно он, не голосуя, и дает возможность на коррупцию в стране. Если бы явка была на уровне 80%, то никто бы не покупал голоса. Продажные голоса просто размылись бы среди непродажного населения.

Ничего сейчас не предвещает изменения положения, поэтому давайте хотя бы попробуем найти плюсы в подкупе избирателей:

1. Подкуп избирателя не делает плохим кандидата. Это правила игры для всех. Подкуп избирателя не делает плохим и избирателя, так как кто-то меняет на голос время, кто-то душу, а кто-то деньги. Всему и каждому своя цена.

2. На подкупе зарабатывают тысячи людей, которые могут эти деньги принести в семью, купить продуктов, сводить детей в развлекательный центр.

3. Миллионы денег из банковских счетов кандидатов и им сочувствующих в итоге остаются в кино, супермаркетах и развлекательных центрах, а значит подкуп избирателя стимулирует развитие мелкого и среднего бизнеса. Также в казну поступают налоги.

Но если кому-то все-таки не нравится "вот это вот все", то просто ходите на выборы, собирайте всех друзей, семью и знакомых и ходите на выборы».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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