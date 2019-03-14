Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Дверь преткновения, номенклатурная революция и опознание истины

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты обсуждают архитектурную дихотомию, вспоминают времена Большого террора и упражняются в краеведении. Социальные сети ополчились против «Почты России». В начале марта социальные сети нашли свежий повод для негодования «Почтой России». Одно из отделений почтового оператора в областном центре нашло нужным избавиться от дверной группы ручной работы в пользу скучного пластикового входа. Иркутяне назвали такое решение бесстыдным вандализмом, и скандал вылился далеко за пределы региона. Борьбу за возвращение дверей возглавил известный московский блогер, никогда доселе на иркутской почте не бывавший. Сергей Шмидт видит это происшествие любопытным кейсом выбора между «важным» и «необходимым». «Исчезновение исторических дверей, судя по всему, произошло из-за обустройства безбарьерной среды. В том, что касается вопросов исторически-ценной архитектуры и интерьеров присутствует проблема выбора, которая старательно обходится в открытых дискуссиях. Безбарьерная среда или сохранение исторических памятников в историческом виде? Дело в том, что одно очень часто исключает другое, и было бы интересно увидеть, что людей, принимающих решения, что людей, организующих общественное давление на тех, кто решения принимает, осуществляющих выбор между двумя вариантами, каждый из которых предполагает отказ от другого, тоже правильного и хорошего». Юрий Пронин вспоминает важнейшую веху в истории нашей страны - XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии – ВКП(б), прославившийся неофициальным подведением итогов Большого террора 1937-1938 годов. При этом редактор «Байкальских вестей» отмечает показательный факт: из почти двух тысяч делегатов менее полусотни участвовали 5 лет назад в предыдущем съезде, остальные сгинули в большой чистке. Именно на этом этапе в стране был создан новый состав номенклатуры, абсолютно лояльной и послушной. «С некоторыми, но в общем, небольшими, модификациями система власти в СССР, сформированная к весне 1939 года, просуществовала до 1991-го. Да и сейчас ее влияние ощутимо на каждом шагу, пусть и в технологически ином оформлении. Именно опыт единоличной, фактически неограниченной власти, которую прикрывает лишь юридическая декорация, «филькина грамота», востребован в современной России. Именно сталинские методы управления «номенклатурой» до сих пор остаются ядром, основой государственной машины. Поэтому значение XVIII съезда столь велико и несправедливо недооценивается некоторыми из отечественных и зарубежных историков». Алексей Петров публикует краеведческую зарисовку по итогам рабочей поездки в наблюдатели за выборами в Черемховском районе. Текст похож на заметки любознательного путешественника, живо интересующегося местными реалиями. Здесь и справочная информация о числе жителей, и исторический очерк и даже историческая информация для будущих туристов по глухим селам прославленного некогда края. «Село Узкий Луг пытается доказать, что оно старейшее в районе. Так считается, что самое-самое - это Голуметь, 1546 год, за сто с лишним лет до прихода Ермака в Сибирь. Бурятское село. А тут говорят, что Узкий луг, из которого родом Переваловы, основатели известного на всю царскую Россию Хайтинского фарфорового завода, 1422 года. Но пока здесь местные краеведы спорят о дате рождения села, другие селяне ходят с челобитной: "Мы просили клуб отремонтировать, а нас отфутболили. А тут к нам врач приезжал, наконец. Поэтому мы за обновление". В полдень начинался концерт творческого коллектива из соседнего Белореченска: "Хорошо поют, блин"». Влад Толстов посвящает свежий обзор Международному женскому дню. Сразу два выпуска посвящены рецензиям на книги , написанным женщинами или о женщинах. Здесь представлен сборник критических статей о современной фантастике, необычная биография Джейн Остин, книга о подростках, сценарий апокалипсиса и новый роман Джоан Роулинг. «Итак, четвертый роман Джоан Роулинг из цикла о Корморане Страйке – раньше, напомню, Роулинг под псевдонимом «Роберт Гэлбрейт» написала «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла». Четвертый роман самый обстоятельный, самый большой по объему. После задержания Шеклуэллского Потрошителя (об этом роман «На службе зла») Корморан Страйк становится самым востребованным детективом страны. Но тут к нему приходит парень, который рассказывает, как он видел, как некто душит ребенка, потом странный клиент сбегает, но Страйк уже не может успокоиться, начинает наводить справки… И как водится, набредает сначала на активистов, выступающих против лондонской Олимпиады (дело в романе происходит, забыл сказать, в 2012 году), потом попадает в лихие разборки между двумя министрами». FACEBOOK: Социальные сети на неделе много говорили про упоминавшиеся выше в нашем обзоре роскошные двери в мир «Почты России». Историю можно озаглавить «Битва за окна «Снежинки» -2», ведь и в том и другом случае в борьбу за историческое наследие включились именно активисты из Facebook. Вот и на сей раз история получила развитие именно благодаря гражданской инициативе. Мы же опубликуем ссылку на исходный пост Юлии Железновой, в котором можно полностью ознакомиться с градусом возмущения иркутян. На неделе Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей. Новый закон запрещает распространять в сети недостоверную информацию. Основатель портала «Бабр» Дмитрий Таевский так прокомментировал новость . «Кстати, интереснейший вопрос. Вот, допустим, завтра клятые эволюционисты-дарвинисты отправят в Генпрокуратуру запрос об удалении фейковой информации о сотворении мира Богом и так далее по тексту, а правоверные креационисты отправят аналогичный запрос об удалении фейковой информации о геологическом формировании Земли и происхождении видов. Кто кого сборет?» Александр Снарский порадовал подписчиков историей об уважении к старшим: «Все, кто бы сегодня ни пришёл с целью получения денег, объясняли это необходимостью справить восьмое марта. В числе пришедших были должники, отсрочивающие возврат долга; кредиторы, наоборот, требующие срочного погашения долга; сантехник Володя, решивший, по случаю международного женского дня, вывезти жену «на байкальский лёд»; несостоявшийся комитент, явившийся с силуминовой фигуркой и вопросом: «Родину-мать возьмёте?». Из череды празднующих выделился только юноша, безуспешно пытавшийся продать остатки тулпатронзаводовского самовара. Этот юноша ничего про дамский праздник не говорил, но попросил дать справку, что он у нас был. По его словам, пославшая его бабушка, есть очень недоверчивый человек и может не поверить ему, что он добрался до нас, а не манкировал её просьбой. На мой ответ, что мы не даём таких справок, он предложил написать что угодно, но поставить при этом синюю печать. «Она всё равно читать не будет, если увидит, что стоит ваша печать.» - объяснил юноша. Я пожал плечами и выдал справку следующего содержания: «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье», поставил печать с надписью «ООО “Антиквар”», потом подумал и подписал для солидности: «Член союза антикваров России». Юноша ушёл очень довольным». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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