Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Экспериментальные выборы, авторитарные времена и актер взаперти

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты анализируют неожиданные итоги муниципальных выборов, рассуждают о новой волне «закручивания гаек», а также пытаются найти здравое зерно в идее внедрения четырехдневной рабочей недели. Социальные сети ведут информационные войны и осуждают институт сити-менеджмента. Если на прошлой неделе Сергей Шмидт подводил общие итоги единого дня голосования, то на этой переходит к частным выводам . Колумнист «ИТГ» позволил себе провести лабораторный эксперимент под условным названием «выборы депутатов в иркутскую городскую Думу с точки зрения «выборов выборщиков мэра». То обстоятельство, что участники эксперимента не знали об участии в эксперименте, лишь добавляет ценности наблюдениям. И наблюдения эти, как часто пишут в школьных сочинениях, «заставляют задуматься». «В данной схеме выборов не возникает вообще никакой общественной дискуссии о городе как таковом, о городе, как целостности, как организме. Целостный город исчезает из сознания горожан, потому что каждый кандидат ходит к ним со своими лавочками и песочницами, никто не поднимает общегородских тем и проблем. Граждане забывают, что так-то они живут в одной большой песочнице под названием Иркутск и без целостного подхода к оной ни одну из серьезных ее проблем не решить. Пожалуй, это самый большой недостаток депутатской системы выборов мэра». Разговоры о «закручивании гаек» в нашей стране имеют характер явления перманентного. Однако временами бессмысленный и беспощадный напор системы становится настолько выпуклым, что повергает в смятение даже людей, повидавших по-настоящему авторитарные времена. Юрий Пронин приводит в пример события последних месяцев: дело журналиста Ивана Голунова, судебные процессы над участниками летних протестов в Москве, а также приговор актеру Павлу Устинову, получившему реальный срок просто за то, что разговаривал по телефону у вход в метро. Редактор «Байкальских вестей» напоминает, что никто иной, как Владимир Путин в свое время выступал против политики «жесткой руки». Но чем все кончилось? «Главное все-таки – вектор развития страны, который задан наверху. И об отдельных случаях там, наверху, могут действительно не знать. Об отдельных (отдельных, не самых значимых!) случаях не знал и Сталин. Но сама атмосфера в обществе, общая философия развития, политическая и экономическая система, которая делает возможными, множит и масштабирует случаи, о которых только что шла речь – это сфера ответственности государственного руководства. Хотя – очень важно! – руководство не существует в безвоздушном пространстве, его действия опираются на поддержку в обществе. Поддержку и, порой, страх». Дмитрий Киселев обращается к очередной нашумевшей «инициативе сверху». Речь идет об идее сокращения рабочей недели до четырех дней. Как отмечает колумнист газеты «Мои года» , большинство жителей России отнеслись к предложению настороженно. Логика простая: меньше работаешь – меньше платят. Граждане давно, и, говоря начистоту, справедливо не доверяют любым, с виду самым благовидным инициативам властей. Рядовой россиянин навскидку не вспомнит реформу позитивно отразившуюся на его уровне жизни. «Дело в том, что общество наше обладает стойким недоверием к инициативам сверху. За последнее время столько этих самых инициатив было! И все почему-то выходили боком рядовому люду: и повышение НДС, и увеличение возраста выхода на пенсию, и манипуляции с пенсионной системой, и мусорная реформа. Так что повод посомневаться есть… В первую очередь, конечно, людей беспокоит, что при сокращении количества рабочих дней работодатели под тем или иным предлогом сократят и заработную плату. Многие из них и сейчас негласно отказываются ее индексировать. А тут такой повод! Заверения функционеров не в счет – при протаскивании любой идеи сверху они будут убеждать людей в том, что это делается сугубо для их блага! Как это было с увеличением пенсионного возраста и НДС». Свежий обзор литературных новинок Влада Толстова носит название «Новые книги про людей: как они живут, едят, общаются и ходят по Луне». Действительно, в свежем книжном ералаше тяжело выделить объединяющую тему. Здесь нашлось место биографии Нила Армстронга и русского иммигранта начала 20 века, ультимативной психологической проповеди, труду о «брендировании наций», кулинарному путешествию, а также истории появления социальных норм в разных сообществах. «Почему в одних странах принято как можно дольше жить с родителями, а в других молодые прагматично отправляются в самостоятельную жизнь сразу по достижении совершеннолетия. Почему южные народы такие непунктуальные, а, скажем, в Японии минутное опоздание расценивается как вопиющая бестактность. И так далее. Гельфанд копает глубоко, привлекая для аргументации культурные особенности, климатические, исторические, религиозные, даже корпоративные! Последнее особенно интересно: корпоративная культура складывается не по экономическим причинам, а по тому, люди какого склада стояли у истоков компании». FACEBOOK: Самым нашумевшим постом недели в иркутском сегменте Facebook стал пост Ирины Алашкевич, где теперь уже бывший руководитель пресс-службы областного правительства сообщает о собственном решении подать в отставку и рассказывает об обстоятельствах появления знаменитой «тулунской записи». Пост был с особым цинизмом использован неопознанными силами для очередного этапа информационной войны. Не рекомендуем ходить в комментарии людям со слабой психикой. «Я видела, как человек набивал свой недостроенный сарай чужой испорченной во время наводнения мебелью и требовал необоснованных компенсаций. Видела горы гуманитарной помощи, которую раскидывала определенная категория местных жителей. Видела очень много людей, которые пропивали всю свою материальную помощь. Видела людей, чьи дома вообще не пострадали, но они требовали выплат и гуманитарной помощи. Видела людей, которые как на работу каждый день ходили за гуманитарной помощью, а потом сдавали ее в ближайший магазин. Я видела "ряженых" – в белых носочках и шляпках, которые пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи. А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы – мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали. Если рассказывать все, можно написать роман. Тулунчане и те, кто был там не дадут мне соврать. Именно эту страшную картинку я обсуждала со своими коллегами. Да, эмоционально, может грубо – но эта та боль, которой мне хотелось поделиться». На неделе депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли закон о введении в Иркутске института сити-менеджмента как альтернативу выборам мэра. Судя по многочисленным отзывам в социальных сетях, этот закон не устраивает никого, кроме самих депутатов. Тина Синявская нашла любопытный аргумент против: «От греха обойдя стороной инструментальную, правовую и, прости, господи, этическую сторону института сити-менеджмента в Иркутске, не могу не отметить важный лингвистический момент. Мэр - это всегда мэр. Непоколебимый и не поддающийся гнусным сокращениям термин. "Решение мэра", "машина мэра" звучит респектабельно и обязывающе. А вот сити-менеджера в тусовке уже вчера вовсю называли ситюком. Ты можешь превратить город в эдемский сад, но в кулуарах и заказухе ты будешь ситюк. А это сразу минус стопицот очков от личной крутости. Сразу как будто и человек ты ни о чем, и джип битый, и саженцы в парке непременно сдохнут». Актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он, якобы, нанес травму омоновцу во время его задержания на несогласованной акции 3 августа. В защиту актера выступил весь театральный бомонд, а сам по себе случай приковал внимание страны ко всем фигурантам так называемого «московского дела». Своим мнением по поводу последних событий поделился Александр Якубовский. «Суд должен быть объективным, честным и беспристрастным. И в случае с Павлом Устиновым он таким не был, не приняв во внимание видеозаписи, на которых совершенно отчетливо видно, что Павел не был причастен к происходящему. Доказательства нужно учитывать все, иначе восстановить объективную картину невозможно. И сейчас нужно добиться того, чтобы все было по-честному. Надеюсь, во второй инстанции наша судебная система проявит себя с лучшей стороны!» Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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