|Медиа
|11.05.2018
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Город под подошвой, смотрины правительства и как отметить День Победы
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Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты продолжать разбор кейса о бренде, проведут аналитический разбор нового состава правительства РФ и вспомнят яркий момент перестройки. Социальные сети обсуждают допустимые формы празднования Дня Победы.
Сергей Шмидт
«Пусть бренд обсуждают те, кому с этим иркутским брендом потом жить. А со старшим поколением пусть только консультируются в индивидуальном порядке и то, если возникнет такое желание. Мне кажется, это решит многие проблемы – и с неоновыми буквами, и с «иркутскостью», и проблему «свои-чужие» тоже решит.
Иркутск остро нуждается в «новых иркутянах». Здесь сложился очень нехороший застой в смене поколений, о феномене которого я, пожалуй, напишу отдельно. «Новых иркутян» надо разыскивать, придавать им статус и давать им голос. Такая безобидная штука как городское брендирование – уместный и безопасный шанс для этого».
На неделе обрели чёткость контуры нового состава правительства Российской Федерации.
Тридцать лет назад в иркутском Дворце Спорта прошла историческая выставка «Информатика в жизни США», с которой для многих иркутян началось персональное открытие Америки. Алексей Петров
«Нам было дико слушать о том, что молодой человек получает 1 400 долларов, из которых триста он платит за квартиру (тогда в СССР все получали бесплатно), или то, что в Америке крутые компьютерщики воруют деньги, потому что мы и не представляли, что когда-то станем часть глобального мира, а не будем жить в своей «закрытой» тарелке. Поэтому часто в книге отзывов встречались и такие записи, как «выставка рассчитана на среднего обывателя». А что еще мог написать человек, который многого просто не встречал, а если и видел, то только в фантастических фильмах по романам Александра Беляева.
А еще для нас было в диковинку (здесь молодежь меня совсем не поймет), что при входе можно было получить бесплатный пакет, значок и цветной буклет. Моя сестра с Ново-Ленино ездила трижды, уж очень ей понравилось, что «на халяву» может было посмотреть. И вход на выставку, естественно, был свободным».
В
«Аткинсон делает обзор «теорий справедливости», подчеркивая, что само понятие справедливости на Западе и, например, в России имеет фундаментальные различия. То, что мы называем справедливостью, совершенно не совпадает с английским justice, под которым подразумевается, в сущности, правильное соблюдение законных процедур. Аткинсон раскрывает природу неравенства и способы его преодоления, приводя многочисленные примеры – от налоговой политики правительства Маргарет Тэтчер до механизмов борьбы современных стран с безработицей. Очень умная, глубокая и толковая книга, рекомендую».
FACEBOOK:
Праздничную дремоту социальных сетей несколько расшевелили перестановки в составе кабинета министров РФ. В частности, пользователи выражали опасения за российский спорт, курировать который назначена Ольга Голодец, ранее отвечавшая за здравоохранение. По мнению ряда комментаторов, на стадион теперь нужно будет попадать строго по записи и двухмесячной очередью. Фигура Виталия Мутко, брошенного на возрождение отечественного строительства, и вовсе породила очередную волну мемов. Не остались без внимания темы Дня Победы и многострадального бренда Иркутска.
Дмитрий Еловский
«Вопрос: почему не горожане? Потому же, почему и сотрудники компании не являются целевой аудиторией ее бренда.
Возьмем более понятные мне федеральные политические элиты.
Для них, на мой взгляд, Иркутск -это:
- неудобный, строптивый избиратель, который резко реагирует на любые попытки навязать ему власть "сверху". Вспоминаем выборы мэра 2010 года и выборы губернатора 2015 года;
- активные и даже агрессивные (в хорошем смысле) сообщества, которые на раз могут устроить митинг на пару тысяч человек. Протесты против трубы Транснефти, судьба кафе "Снежинка" и т.д.;
- раздробленные и атомизированные элиты, с которыми из-за этого всегда крайне сложно договариваться;
- не всегда сговорчивые элиты, каждый представитель которых может в один прекрасный момент найти в себе стержень, упереться и послать "большого начальника", даже ценой своей будущей карьеры.
Думаю, если поанализировать остальные целевые аудитории, то и у них можно найти устойчивые представления об Иркутске».
Дискуссии о способах и ритуалах празднования Дня Победы, кажется, становятся ежегодной традицией. Юлия Сергеева
«Мне кажется, что 9 мая у нас первый общий праздник после долгой зимы и занудной весны... В общем, 9 мая - это первый праздник в году, когда люди все вместе собираются, не трясясь на холоде, не сдуваемые ветром, и не утопающие в грязи. Как ни крути, преобладающая эмоция - радость. А день в общем, "со слезами на глазах". Ну то есть радость, но другая. Раньше был Первомай, который вот всю эту осенне-зимне-весеннюю накопленную энергию на себя брал. А сейчас людям тоже хочется же шествия, карнавала, радости. А единственный весенний день, который подходит под эти эмоции не совсем подходит - это 9 мая. Отсюда вот дети ряженые в солдат, танки эти простигосподи из машин. Ну радости хочется людям. А тут она в таком виде не очень уместна. Надо срочно, имхо, придумывать весенний праздник, не привязанный к скорби. Тогда 9 мая встанет на свое место. Ну это так, сумбурно... Не истина, конечно, а размышления».
Михаил Рожанский
«Проходил вечером 7 мая по центральной площади города И., наполненной в этот момент ветрами и участниками репетиции праздничного шествия.
У меня две новости.
Первая. "В акции "Бессмертный полк" сегодня принимают участие сорок пять тысяч иркутян". Во всяком случае фонограмма, звучавшая на площади, так прогнозирует-утверждает.
Вторая. У пустых трибун мерзли то ли старшеклассники, то ли учащиеся какого-то колледжа, изображавшие шествие, одетые, как правило, по-весеннему. Те, которых я услышал, не очень стеснялись в выражениях по адресу тех, кто вывел их на площадь. У тех, что не слышал, на лицах всё было написано.
Третья новость конфиденциальная. Только для организаторов патриотических праздников. Пренебрежение здравым смыслом подростка во имя воспитательных целей вводит любые ценности в зону цинизма.
Впрочем, вам, похоже, на это уже плевать».
«Друзья. С праздником.
Может быть, слова и вовсе не нужны в этот день.
Но сказать хочется.
И не от недержания речи, как обычно, а потому что это по-настоящему великий и важный день.
И слёзы в этот день - это совсем не стыдно.
А вот любые дурные слова в адрес "неправильно отмечающих" - наоборот стыдно и недостойно.
Пусть люди отмечают, как умеют.
Отсутствие вкуса и прочее - не делает людей плохими.
Это не самый главный порок, ей-богу.
Ещё раз - с Днём Победы».