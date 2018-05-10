Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Город под подошвой, смотрины правительства и как отметить День Победы

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты продолжать разбор кейса о бренде, проведут аналитический разбор нового состава правительства РФ и вспомнят яркий момент перестройки. Социальные сети обсуждают допустимые формы празднования Дня Победы. Сергей Шмидт продолжает разрабатывать золотоносную жилу «бренд Иркутска» . Как известно, подход к «иркутскости», разработанный гастролёрами из Москвы «Инстид» иркутян равнодушными не оставил, однако мало кому пришёлся по вкусу. Из прошлых колонок колумниста «ИТГ» также можно почерпнуть генеральную мысль о том, что мнение жителей областного центра решающим быть не должно. В свежем тексте Шмидт не столь иронически категоричен, и предлагает ввести возрастной ценз на участие в дискуссии о бренде. Иными словами – пренебречь чувствами людей, проживших здесь большую часть биографии, и прислушаться к молодёжи. Бросить город под подошвы тем, кому здесь жить предстоит. «Пусть бренд обсуждают те, кому с этим иркутским брендом потом жить. А со старшим поколением пусть только консультируются в индивидуальном порядке и то, если возникнет такое желание. Мне кажется, это решит многие проблемы – и с неоновыми буквами, и с «иркутскостью», и проблему «свои-чужие» тоже решит. Иркутск остро нуждается в «новых иркутянах». Здесь сложился очень нехороший застой в смене поколений, о феномене которого я, пожалуй, напишу отдельно. «Новых иркутян» надо разыскивать, придавать им статус и давать им голос. Такая безобидная штука как городское брендирование – уместный и безопасный шанс для этого». На неделе обрели чёткость контуры нового состава правительства Российской Федерации. Как отмечает Юрий Пронин, «новым» правительство можно назвать с большой натяжкой. Карты легли по-новому, но масти прежние. Новых лиц почти нет, зато заслуженные ведомственные бойцы направлены на ранее непривычные части «фронта». Редактор «Байкальских вестей» анализирует назначения, обращая внимание на отдельных действующих лиц, представляющий два условных лагеря: «силовиков» и «системных либералов». Разбирая отдельные позиции можно получить некоторое представление о возможных стилях управления для каждой отрасли. Однако в целом ничего не изменится. Тридцать лет назад в иркутском Дворце Спорта прошла историческая выставка «Информатика в жизни США», с которой для многих иркутян началось персональное открытие Америки. Алексей Петров вспоминает обстоятельства, сопутствовавшие беспрецедентному мероприятию: первое знакомство советских людей с персональными компьютерами, значки и пакеты «на халяву», трансляции картин американской жизни, возможность увидеть себя «в телевизоре» и многое другое. Самым любопытным, конечно, было столкновение культур и быта. «Нам было дико слушать о том, что молодой человек получает 1 400 долларов, из которых триста он платит за квартиру (тогда в СССР все получали бесплатно), или то, что в Америке крутые компьютерщики воруют деньги, потому что мы и не представляли, что когда-то станем часть глобального мира, а не будем жить в своей «закрытой» тарелке. Поэтому часто в книге отзывов встречались и такие записи, как «выставка рассчитана на среднего обывателя». А что еще мог написать человек, который многого просто не встречал, а если и видел, то только в фантастических фильмах по романам Александра Беляева. А еще для нас было в диковинку (здесь молодежь меня совсем не поймет), что при входе можно было получить бесплатный пакет, значок и цветной буклет. Моя сестра с Ново-Ленино ездила трижды, уж очень ей понравилось, что «на халяву» может было посмотреть. И вход на выставку, естественно, был свободным». В рецензионной подборке «Люди как люди» Владислав Толстов представляет книгу о Путине, как культмассовом феномене, автобиографию главного редактора «Эха Москвы», а также необычном исследовании, посвящённом истории зарождения института «звёзд». Подборка, посвящённая книгам по экономике для массового читателя . Здесь занимательный труд министра финансов России двухсотлетней давности, пособие американского автора по различиям в стиле ведения бизнеса у российских и «западных» предпринимателей, а также издание о «теории справедливости». «Аткинсон делает обзор «теорий справедливости», подчеркивая, что само понятие справедливости на Западе и, например, в России имеет фундаментальные различия. То, что мы называем справедливостью, совершенно не совпадает с английским justice, под которым подразумевается, в сущности, правильное соблюдение законных процедур. Аткинсон раскрывает природу неравенства и способы его преодоления, приводя многочисленные примеры – от налоговой политики правительства Маргарет Тэтчер до механизмов борьбы современных стран с безработицей. Очень умная, глубокая и толковая книга, рекомендую». FACEBOOK: Праздничную дремоту социальных сетей несколько расшевелили перестановки в составе кабинета министров РФ. В частности, пользователи выражали опасения за российский спорт, курировать который назначена Ольга Голодец, ранее отвечавшая за здравоохранение. По мнению ряда комментаторов, на стадион теперь нужно будет попадать строго по записи и двухмесячной очередью. Фигура Виталия Мутко, брошенного на возрождение отечественного строительства, и вовсе породила очередную волну мемов. Не остались без внимания темы Дня Победы и многострадального бренда Иркутска. Дмитрий Еловский пишет о двух подходах к определению «бренда» : юридическом и маркетинговом. По его мнению, любой из этих подходов должны определять отнюдь не горожане, а политические и бизнес-элиты, а также туристы. «Вопрос: почему не горожане? Потому же, почему и сотрудники компании не являются целевой аудиторией ее бренда. Возьмем более понятные мне федеральные политические элиты. Для них, на мой взгляд, Иркутск -это: - неудобный, строптивый избиратель, который резко реагирует на любые попытки навязать ему власть "сверху". Вспоминаем выборы мэра 2010 года и выборы губернатора 2015 года; - активные и даже агрессивные (в хорошем смысле) сообщества, которые на раз могут устроить митинг на пару тысяч человек. Протесты против трубы Транснефти, судьба кафе "Снежинка" и т.д.; - раздробленные и атомизированные элиты, с которыми из-за этого всегда крайне сложно договариваться; - не всегда сговорчивые элиты, каждый представитель которых может в один прекрасный момент найти в себе стержень, упереться и послать "большого начальника", даже ценой своей будущей карьеры. Думаю, если поанализировать остальные целевые аудитории, то и у них можно найти устойчивые представления об Иркутске». Дискуссии о способах и ритуалах празднования Дня Победы, кажется, становятся ежегодной традицией. Юлия Сергеева предлагает теоретическое обоснование народной ажитации . «Мне кажется, что 9 мая у нас первый общий праздник после долгой зимы и занудной весны... В общем, 9 мая - это первый праздник в году, когда люди все вместе собираются, не трясясь на холоде, не сдуваемые ветром, и не утопающие в грязи. Как ни крути, преобладающая эмоция - радость. А день в общем, "со слезами на глазах". Ну то есть радость, но другая. Раньше был Первомай, который вот всю эту осенне-зимне-весеннюю накопленную энергию на себя брал. А сейчас людям тоже хочется же шествия, карнавала, радости. А единственный весенний день, который подходит под эти эмоции не совсем подходит - это 9 мая. Отсюда вот дети ряженые в солдат, танки эти простигосподи из машин. Ну радости хочется людям. А тут она в таком виде не очень уместна. Надо срочно, имхо, придумывать весенний праздник, не привязанный к скорби. Тогда 9 мая встанет на свое место. Ну это так, сумбурно... Не истина, конечно, а размышления». Михаил Рожанский подвергает критике воспитательную работу с молодёжью : «Проходил вечером 7 мая по центральной площади города И., наполненной в этот момент ветрами и участниками репетиции праздничного шествия. У меня две новости. Первая. "В акции "Бессмертный полк" сегодня принимают участие сорок пять тысяч иркутян". Во всяком случае фонограмма, звучавшая на площади, так прогнозирует-утверждает. Вторая. У пустых трибун мерзли то ли старшеклассники, то ли учащиеся какого-то колледжа, изображавшие шествие, одетые, как правило, по-весеннему. Те, которых я услышал, не очень стеснялись в выражениях по адресу тех, кто вывел их на площадь. У тех, что не слышал, на лицах всё было написано. Третья новость конфиденциальная. Только для организаторов патриотических праздников. Пренебрежение здравым смыслом подростка во имя воспитательных целей вводит любые ценности в зону цинизма. Впрочем, вам, похоже, на это уже плевать». Категоричность Романа Гаврилина имела успех у аудитории: «Друзья. С праздником. Может быть, слова и вовсе не нужны в этот день. Но сказать хочется. И не от недержания речи, как обычно, а потому что это по-настоящему великий и важный день. И слёзы в этот день - это совсем не стыдно. А вот любые дурные слова в адрес "неправильно отмечающих" - наоборот стыдно и недостойно. Пусть люди отмечают, как умеют. Отсутствие вкуса и прочее - не делает людей плохими. Это не самый главный порок, ей-богу. Ещё раз - с Днём Победы». ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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