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31.01.2020

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернатор честных правил, отец глубинного народа и привычная пандемия

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты презентуют читателям идеальную модель губернатора, занимаются ревизией наследия «сурковской пропаганды» и вспоминают ВЛКСМ. Социальные сети заразил коронавирус.

Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где производят самых честных губернаторов в России? В Иркутской области! Сергей Шмидт продолжает частные усилия по брендированию Приангарья. На этот раз колумнист «ИТГ» раскопал прелюбопытный исторический факт, благодаря которому, при должной поддержке легенды со стороны маркетологов, Иркутская область вполне может обрести известность как регион-прародитель честных государственников.

«Но что это за Радищев такой – единственный по-настоящему честный губернатор в Николаевской России? А это сын Александра Радищева, того самого, который «бунтовщик, хуже Пугачева», который «Путешествие из Петербурга в Москву». Папаша, как известно, спутешествовал из Петербурга в Москву так, что конечной точкой путешествия оказалась Сибирь-матушка и ее жемчужина – нынешняя Иркутская область. За свой антикрепостнический реализм Александр Николаевич Радищев был пожалован просвещенной матушкой-императрицей Екатериной II десятилетней ссылкой в Сибирь. В Илимск – городок-острог. Где и провел шесть лет. Там, в Илимске был, извините, зачат, и был рожден его сын Афанасий. Тот самый единственный в России крупный государственный человек, который не брал взяток в силу элементарной честности».

На неделе пришло известие об уходе с государевой службы Владислава Суркова. По мнению Юрия Пронина, списание отца-основателя «сурковской пропаганды» с боевого дежурства – очередной шаг Кремля к упрощению методов идеологической работы. Сурков слишком тонок для «глубинного народа», нам подавай чего попроще. И такой святой простоты может добавить другой известный идеолог – Вячеслав Володин. Его лозунг «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России» предельно понятен, и не оставляет места для рефлексий. Сейчас для них не время.

«Проблема, однако, в том, что интеллектуальное пиршество Суркова годилось лишь для внутреннего, кремлевского потребления. Большинству соотечественников эти аллюзии были решительно непонятны и неинтересны. А значит, и в разговоре власти с подданными «суверенная демократия» и «глубинный народ» не помогали, а даже мешали. Впрочем, до поры до времени, пока цены на нефть были заоблачными, а западные санкции еще не объявлены, разговора с этим самым народом, который глубинный, особо и не требовалось. Но затем стало штормить, и потребность в идеологии стала нарастать. И, как оказалось, не в сурковской, а в той, что проще, – володинской».

Анатолий Выборов посвящает авторскую колонку грядущему столетнему юбилею со дня создания Иркутской областной комсомольской организации. Редактор газеты «Мои года» рассказывает о расцвете комсомола, важнейших достижениях ударных строек, пробивной силе молодежного движения. Но не забывает и о «перегибах»: репрессиях, коснувшихся комсомольских лидеров, карьеристах и приспособленцах в рядах организации. Автор анонсирует цикл материалов, посвященных ВЛКСМ, и призывает не забывать ни героические, ни печальные вехи истории.

«И если это ещё как-то можно оправдать свирепствующими тогда в стране репрессиями, то как и чем оправдать гонения в 60–80-е годы на передовых и наиболее активных комсомольцев только за то, что они «смели своё мнение иметь», или, понимая ущербность уже тогда начинающей загнивать своей организации, пытались её изменить. И от таких бунтарей в своих рядах вожаки комсомола решительно избавлялись – старались опорочить, загнобить, убрать куда подальше, чтобы даже их имена стёрлись из памяти товарищей. Конечно, это происходило под пристальным взглядом «старшего брата», руками самих комсомольцев или и спецами из «Комбината Глубокого Бурения»».

Влад Толстов разряжает в читателей очередную обойму рецензий на книжные новинки научно-популярного жанра. Здесь нашлось место книге о закулисной стороне лабораторной деятельности ученых, детективу-пособию по генетическим вопросам, исследованию веры и верующих, разоблачению предрассудков о счастье, труду о феномене человеческой речи, а также книге о собственном теле.

«Это отличная книга, хотя не уверен, что она вписывается в рамки академического научно-популярного жанра. Сильно мне напомнила книги Мэри Роуч – есть такая американская журналистка, которая берется за какую-нибудь глобальную тему (секс, пищеварение, космос) и вытаскивает наружу такие детали, о которых почтенная публика даже не задумывалась никогда. Мара Олтман пишет о себе любимой. Вот, скажем, завелись у нее вши – и она подробно и тщательно описывает процесс излечения, а также разбирается в биологии и происхождении вшей. Или задумывается о том, почему она во время секса не стонет – и выясняется, что существует целое направление в науке, изучающее копулятивные звуки. И так - о чем ни возьмись – получается забавное, легкое, остроумное и прежде всего познавательное эссе».

FACEBOOK:

Атипичная пневмония, свиной грипп, птичий грипп… В наступившем году список пандемий пополнился инновационной заразой, ведущей наступление из Китая. Слухи о заболевших заполонили иркутские СМИ, а сводки о распространении вируса захватили социальные сети. Иркутский сегмент Facebook, вслед за мировыми трендами, разделился на две фракции: апокалиптическую и ироническую. Первые ждут конца света, вторые смеются над первыми.

Денис Гук передает свежие новости из Юго-Восточной Азии из первых рук:

«Ну что, товарищи. Пляжи практически пусты, аквапарки, отели тоже. Филиппинцы, тайцы в шоке, больше 50% туристов не прилетели. Высокий сезон оказался хуже самого низкого. Российские туристы сдают билеты.

Авиакомпании сейчас прикурят. Честно говоря, отчасти поделом. Припоминаю как месяц назад пытался купить билеты Бангкок-Иркутск, выходило порядка 140 - 160 000 РУБЛЕЙ НА ЧЕТВЕРЫХ!!! INSTANT KARMA».

Алексей Жемчужников задает резонные вопросы:

«Предположим, что вирус опасен. Ну на минуточку. Я понимаю, что нам-то бояться нечего - нас же охраняет мороз и вообще это всё пропаганда, чтобы кто-то заработал на акциях и чтобы дибилы покупали маски.

Но вот представим. Тем более, что в Китае вирус, вернее заболевшие, уже ВО ВСЕХ провинциях.

Что будут делать наши власти? Есть какая-то программа действий? Я так понимаю, что количество коек в инфекционных отделениях вряд ли превысит две-три сотни. А куда помещать людей с подозрением на коронавирус? Если кто-то знает ответы, шепните плиз».

Галина Солонина наблюдает сопутствующие эпидемии обстоятельства:

«Раньше они скупали черную икру и шоколад "Алёнка". Теперь - медицинские маски. Вы скажете, случайность? Не думаю. Смайл.

Зашла в 80-ю аптеку на К. Маркса. Граждан КНР больше, чем в соседней "Слате". При мне один из них втарился медицинскими масками на 5 тыс. рублей. Пачка стоит 50 рублей, он купил 100 пачек.

А за ним - вереница его соотечественников.

В аптеке не было одного препарата, который мне нужен был, и провизоры порекомендовали сходить в аптеку на углу К.Маркса и Киевской. Прихожу, там пустота... Я, конечно, спросила, почему так неравномерно распределился китайский потребитель по улице Карла Маркса.

Провизоры посмеялись: оказывается, у них все маски уже скупили.

Так что кому коронавирус, а кому - рост объема продаж. Любопытно, где то производство, уж не в Китае ли?».

На этом фоне российский народ напрочь забыл о грядущей конституционной реформе, но зато запомнил главную часть президентского послания. Александр Бондарев делится наблюдением за молодежью.

«Группа новоленинских школьников лет 9-10-ти, состоящая из мальчиков и девочек, в "предбаннике" супермаркета бурно обсуждают, сколько денег можно получить за рождение ребенка. Градус дискуссии равен былинным битвам прошлого, кто сильнее, Шварценеггер или Сталлоне, кто быстрее, Феррари или Ламборгини. Версии блуждают в районе реальных цифр, от 460тр до 616-ти. Но дети совсем запутались, сколько, за какого и на что потратить. Наконец, одна разозленная невниманием девочка насильно всех перебила и громко всем всё (совершенно правильно) раскидала по цифрам.

- Знаешь что, Ксюша, - ответил мальчик в притихшей толпе, - я все равно никому не советую рожать, пока парень из армии не вернется».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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