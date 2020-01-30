Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернатор честных правил, отец глубинного народа и привычная пандемия

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты презентуют читателям идеальную модель губернатора, занимаются ревизией наследия «сурковской пропаганды» и вспоминают ВЛКСМ. Социальные сети заразил коронавирус. Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где производят самых честных губернаторов в России? В Иркутской области! Сергей Шмидт продолжает частные усилия по брендированию Приангарья. На этот раз колумнист «ИТГ» раскопал прелюбопытный исторический факт , благодаря которому, при должной поддержке легенды со стороны маркетологов, Иркутская область вполне может обрести известность как регион-прародитель честных государственников. «Но что это за Радищев такой – единственный по-настоящему честный губернатор в Николаевской России? А это сын Александра Радищева, того самого, который «бунтовщик, хуже Пугачева», который «Путешествие из Петербурга в Москву». Папаша, как известно, спутешествовал из Петербурга в Москву так, что конечной точкой путешествия оказалась Сибирь-матушка и ее жемчужина – нынешняя Иркутская область. За свой антикрепостнический реализм Александр Николаевич Радищев был пожалован просвещенной матушкой-императрицей Екатериной II десятилетней ссылкой в Сибирь. В Илимск – городок-острог. Где и провел шесть лет. Там, в Илимске был, извините, зачат, и был рожден его сын Афанасий. Тот самый единственный в России крупный государственный человек, который не брал взяток в силу элементарной честности». На неделе пришло известие об уходе с государевой службы Владислава Суркова. По мнению Юрия Пронина, списание отца-основателя «сурковской пропаганды» с боевого дежурства – очередной шаг Кремля к упрощению методов идеологической работы. Сурков слишком тонок для «глубинного народа», нам подавай чего попроще. И такой святой простоты может добавить другой известный идеолог – Вячеслав Володин. Его лозунг «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России» предельно понятен, и не оставляет места для рефлексий. Сейчас для них не время. «Проблема, однако, в том, что интеллектуальное пиршество Суркова годилось лишь для внутреннего, кремлевского потребления. Большинству соотечественников эти аллюзии были решительно непонятны и неинтересны. А значит, и в разговоре власти с подданными «суверенная демократия» и «глубинный народ» не помогали, а даже мешали. Впрочем, до поры до времени, пока цены на нефть были заоблачными, а западные санкции еще не объявлены, разговора с этим самым народом, который глубинный, особо и не требовалось. Но затем стало штормить, и потребность в идеологии стала нарастать. И, как оказалось, не в сурковской, а в той, что проще, – володинской». Анатолий Выборов посвящает авторскую колонку грядущему столетнему юбилею со дня создания Иркутской областной комсомольской организации. Редактор газеты «Мои года» рассказывает о расцвете комсомола, важнейших достижениях ударных строек, пробивной силе молодежного движения. Но не забывает и о «перегибах»: репрессиях, коснувшихся комсомольских лидеров, карьеристах и приспособленцах в рядах организации. Автор анонсирует цикл материалов, посвященных ВЛКСМ, и призывает не забывать ни героические, ни печальные вехи истории. «И если это ещё как-то можно оправдать свирепствующими тогда в стране репрессиями, то как и чем оправдать гонения в 60–80-е годы на передовых и наиболее активных комсомольцев только за то, что они «смели своё мнение иметь», или, понимая ущербность уже тогда начинающей загнивать своей организации, пытались её изменить. И от таких бунтарей в своих рядах вожаки комсомола решительно избавлялись – старались опорочить, загнобить, убрать куда подальше, чтобы даже их имена стёрлись из памяти товарищей. Конечно, это происходило под пристальным взглядом «старшего брата», руками самих комсомольцев или и спецами из «Комбината Глубокого Бурения»». Влад Толстов разряжает в читателей очередную обойму рецензий на книжные новинки научно-популярного жанра. Здесь нашлось место книге о закулисной стороне лабораторной деятельности ученых, детективу-пособию по генетическим вопросам, исследованию веры и верующих, разоблачению предрассудков о счастье, труду о феномене человеческой речи, а также книге о собственном теле. «Это отличная книга, хотя не уверен, что она вписывается в рамки академического научно-популярного жанра. Сильно мне напомнила книги Мэри Роуч – есть такая американская журналистка, которая берется за какую-нибудь глобальную тему (секс, пищеварение, космос) и вытаскивает наружу такие детали, о которых почтенная публика даже не задумывалась никогда. Мара Олтман пишет о себе любимой. Вот, скажем, завелись у нее вши – и она подробно и тщательно описывает процесс излечения, а также разбирается в биологии и происхождении вшей. Или задумывается о том, почему она во время секса не стонет – и выясняется, что существует целое направление в науке, изучающее копулятивные звуки. И так - о чем ни возьмись – получается забавное, легкое, остроумное и прежде всего познавательное эссе». FACEBOOK: Атипичная пневмония, свиной грипп, птичий грипп… В наступившем году список пандемий пополнился инновационной заразой, ведущей наступление из Китая. Слухи о заболевших заполонили иркутские СМИ, а сводки о распространении вируса захватили социальные сети. Иркутский сегмент Facebook, вслед за мировыми трендами, разделился на две фракции: апокалиптическую и ироническую. Первые ждут конца света, вторые смеются над первыми. Денис Гук передает свежие новости из Юго-Восточной Азии из первых рук: «Ну что, товарищи. Пляжи практически пусты, аквапарки, отели тоже. Филиппинцы, тайцы в шоке, больше 50% туристов не прилетели. Высокий сезон оказался хуже самого низкого. Российские туристы сдают билеты. Авиакомпании сейчас прикурят. Честно говоря, отчасти поделом. Припоминаю как месяц назад пытался купить билеты Бангкок-Иркутск, выходило порядка 140 - 160 000 РУБЛЕЙ НА ЧЕТВЕРЫХ!!! INSTANT KARMA». Алексей Жемчужников задает резонные вопросы: «Предположим, что вирус опасен. Ну на минуточку. Я понимаю, что нам-то бояться нечего - нас же охраняет мороз и вообще это всё пропаганда, чтобы кто-то заработал на акциях и чтобы дибилы покупали маски. Но вот представим. Тем более, что в Китае вирус, вернее заболевшие, уже ВО ВСЕХ провинциях. Что будут делать наши власти? Есть какая-то программа действий? Я так понимаю, что количество коек в инфекционных отделениях вряд ли превысит две-три сотни. А куда помещать людей с подозрением на коронавирус? Если кто-то знает ответы, шепните плиз». Галина Солонина наблюдает сопутствующие эпидемии обстоятельства: «Раньше они скупали черную икру и шоколад "Алёнка". Теперь - медицинские маски. Вы скажете, случайность? Не думаю. Смайл. Зашла в 80-ю аптеку на К. Маркса. Граждан КНР больше, чем в соседней "Слате". При мне один из них втарился медицинскими масками на 5 тыс. рублей. Пачка стоит 50 рублей, он купил 100 пачек. А за ним - вереница его соотечественников. В аптеке не было одного препарата, который мне нужен был, и провизоры порекомендовали сходить в аптеку на углу К.Маркса и Киевской. Прихожу, там пустота... Я, конечно, спросила, почему так неравномерно распределился китайский потребитель по улице Карла Маркса. Провизоры посмеялись: оказывается, у них все маски уже скупили. Так что кому коронавирус, а кому - рост объема продаж. Любопытно, где то производство, уж не в Китае ли?». На этом фоне российский народ напрочь забыл о грядущей конституционной реформе, но зато запомнил главную часть президентского послания. Александр Бондарев делится наблюдением за молодежью. «Группа новоленинских школьников лет 9-10-ти, состоящая из мальчиков и девочек, в "предбаннике" супермаркета бурно обсуждают, сколько денег можно получить за рождение ребенка. Градус дискуссии равен былинным битвам прошлого, кто сильнее, Шварценеггер или Сталлоне, кто быстрее, Феррари или Ламборгини. Версии блуждают в районе реальных цифр, от 460тр до 616-ти. Но дети совсем запутались, сколько, за какого и на что потратить. Наконец, одна разозленная невниманием девочка насильно всех перебила и громко всем всё (совершенно правильно) раскидала по цифрам. - Знаешь что, Ксюша, - ответил мальчик в притихшей толпе, - я все равно никому не советую рожать, пока парень из армии не вернется». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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