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13.12.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернатор, труби отбой полкам

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутский сегмент социальных сетей имеет оперативное преимущество перед колумнистами. Пока авторы сетевых изданий предполагают и строят догадки, интернет-пользователи уже обсуждают случившееся и строят планы.

Это свершилось, Сергей Левченко подал в отставку с поста губернатора Иркутской области. «Проклятие Серого дома» продолжает работать, а если точнее – мешает доработать до конца срока уже которому по счету главе региона. Владея сегодняшней информацией любопытно оценить текст Сергея Шмидта, написанный за несколько дней до «добровольного» ухода губернатора-коммуниста. Текст полностью посвящен несбывшимся прогнозам увольнения Сергея Левченко, а колумнист «ИТГ» пытается понять логику Кремля.

«Только для окончательной очевидности «плохого примера» очень важен один сюжетный компонент – финал сюжета. Случайно (благодаря протестному голосованию) попавшему в губернаторское кресло коммунисту надо дать доработать срок, дать ему возможность переизбраться – поучаствовать в новых выборах – и с позорным счетом «проиграть» его в первом туре (ровно за год до столь важных выборов в Думу). Оставить его с обычными 10-15 процентами «коммунистических голосов». Тогда негативный пример будет, извините за оксюморонистость, идеальным. Тогда будет тот самый жупел, на который можно будет показывать пальцем, и призывать сто раз подумать, прежде чем ставить в бюллетене галочки черти где».

Юрий Пронин заглядывает в недалекое будущее – в 2024-й – год очередных выборов президента. Будущее, как водится, в тумане. Редактор «Байкальских вестей» констатирует, что последнее слово остается за главой государства. Все у него под контролем: Госдума, Совфед, Конституционный суд, системная оппозиция, церковь, даже Навальный. Рейтинг тоже не провальный. Но все-таки что-то не то. И в экономике непорядок, и внешняя политика хромает. Тревожно в Кремле. Отсюда и реакция.

«Поэтому, на всякий случай, огонь по площадям. Так чтобы с гарантией. Чтобы с запасом прочности. А насчет точности – дело второе. Но… не подведет ли как раз вот это самое – широким неводом? Кого не надо, выловим, а кого, как окажется, надо было, прозеваем. Расширить охват, включить в него больше бояр, воевод, сокольничих, целовальников? Но с кем останешься? Смельчаков-супротивников немного, остальные попрятались по углам, но если, что – помогут ли по своей воле, или опора только на «машину власти»? А значит, и зависимость… Круг замыкается, горизонт как будто чист, а тревога не уходит… Тишина… или затишье перед… Где-то что-то… не прозевать бы…»

В Москве прошло главное литературное событие года – ярмарка non/fiction. Как отмечает книжный обозреватель Влад Толстов, к этому событию в России выходят самые яркие издания года. И тут же подтверждает этот факт свежей подборкой рецензий. Здесь роман Элис Макдермот «Девятый час» о жизни в Нью-Йорке начала прошлого века, книга ужасов от «подросткового Стивена Кинга», очередной труд «живого классика» из Венгрии, семейная сага на фоне истории 20 века и просто «Шутка».

«История о нескольких днях из жизни 75-летнего художника-иллюстратора, которого дочь просит приехать и пожить с внуком, пока они с мужем будут на научной конференции. Главный герой не любит детей, он только один раз видел своего внука Марио, он давно отвык общаться с детьми (да, в общем, никогда и не умел, судя по отношениям с Беттой, мамой Марио). Он не ожидает, что четырехлетний вундеркинд окажется острым на язык, маленьким диктатором, что он способен довести дедушку до слез – и это, как ни удивительно, будут слезы раскаяния. Потому что этот маленький человечек, который несмотря на возраст многое знает (например, объясняет дедушке смысл слова «коагуляция» - в четыре года!), способен задавать вопросы, которые дед не решился бы задать ни за что в жизни».

FACEBOOK:

Перейдем к главному блюду сегодняшнего дня: отставке Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Долгожданное, предсказанное, но столь внезапное событие вызвало в иркутском сегменте Facebook шквал остроумия, сетований, надежд и простого человеческого сарказма.

Максим Тимофеев приветствует фигуру преемника – генерала МЧС Игоря Кобзева.

«Назначение на должность главы Иркутской области генерал-губернатора, профессионального ликвидатора катастроф, явно свидетельствует о признания Прибайкалья – территорией чрезвычайной ситуации.

Проблем много, но наиболее остро стоят вопросы, связанные с природоохранной повесткой, с Байкалом. Масштаб нерешенных задач на берегах священного озера просто зашкаливает. Кому как ни ликвидатору доверить проблему ликвидации накопленных (токсичных) отходов печально известного БЦБК? Разобраться с позорным вопросом «байкальских туалетов» - отсутствующей системы очистки бытовых отходов байкальских поселений. Наладить элементарную систему утилизации мусора. Решить проблемы браконьерства и поддерживающей его коррупции. Остановить, наконец-то, криминальные поджоги лесов, пока вокруг Байкала еще хоть что-то растет!

Можно ли говорить, что логика назначения спасателя в наш очень непростой регион, продиктована именно желанием этот регион спасти? Возможно даже и от нас самих…

В трехсотлетней истории Иркутской губернии уже были генерал-губернаторы, которых запомнили «за дела их великие».

Хочется надеяться, что будут и новые».

Михаил Дронов пытается постичь логику Кремля:

«Ладно, раз ночер коту под хвост (и раз маховичок Истории размахался), разжую точку зрения. Вот, смотрим на расклады по настроениям трудящихся. Все проценты - условные, можно менять цифирьки, главное чтоб в сумме было 100.

Есть, скажем, 10% истово-упертых "левченковцев". Они, возможно, не блещут интеллектом - но искренние и обладают большим моральным зарядом. Они - УКРЕПИЛИСЬ в своем антипутинизме. Или ДОЗРЕЛИ до него. Т.к. "наших бьют".

Есть, скажем, 10% совершенно упертых либероидов. Они УКРЕПИЛИСЬ в своем антипутинизме, т.к. вопрос уважения к демократическим институтам для них принципиален.

Оставшиеся 80% оптимистично и очень грубо делим на две части:

- 40% - вялые путинисты, патернализм и проч. ОК, они ВОСПРЯЛИ ДУХОМ - "сильная рука" явила сильный жест. Но именно их взвинченные нервы - буквально через пару месяцев будут фрустрированны донельзя, ибо никакой врио, пусть даже это будет личный племянник Путина В.В., системных проблем Иркутской области решить не в состоянии - ни за короткий, ни за средний срок. Это реальность социально-экономической конструкции "Российская Федерация", итоги сложной судьбы региона и проч. Эти 40% получили короткую адреналиновую вспышку - после которой последует очень глубокая апатия и... РАЗОЧАРОВАНИЕ в путинизме, с высокой степенью вероятности.

- 40% - пофигисты. Т.е. на словах-то они путинисты, придерживающиеся некоей "социально-одобряемой нормы", а на самом деле - отлично понимают, что от них ничего не зависит. Они - УКРЕПИЛИСЬ в своем цинизме. На их поддержку - стало еще меньше шансов рассчитывать федеральному центру, если дело пойдет совсем кисло. Именно эта офигевшая масса людей и будет смотреть по телеку под пивко, когда из танков станут расстреливать какой-нибудь очередной Белый дом.

...Арифметика выигрышей и проигрышей - очевидна. Я не понимаю, совершенно искренне, ЗАЧЕМ так делать. Зачем расшатывать и без того истончающуюся базу морально-политической поддержки Кремля?

PS. И дело не в фигуре "сменщика", конечно. Это, вполне вероятно, замечательнейший человек. Со своей стороны, мы готовы работать с любым губернатором - и с этим, и со всеми последующими. И сочувствовать, безусловно - пожелаем мужику в погонах поистине генеральского мужества при плавании в клоаке иркутской политики».

Андрей Темнов представляет либеральную точку зрения:

«Отставка Левченко - ожидаемое, но все равно крайне вредное решение, безотносительно персоналии врио. Почему? Очень коротко. Раз - институт прямой демократии демонстративно низведен до мусорного уровня. Опять судьбу губернии решает царский указ. Два - колониальный статус Сибири и Иркутской области показательно подтвержден. Ничего не изменилось у нас со времен Годунова. Три - решение принято в угоду интересов конкретных ФПГ и кремлевских башен, с которыми не сработался Левченко. Регион отдают на кормление федеральным структурам.

И в целом. Ни удивления, ни разочарования, ни каких бы то ни было других ярких эмоций. Просто мы живем в ТАКОЙ стране, где решения принимаются ТАК. Как по мне - сие печальный итог (и тупик) российской государственности. Помянем».

Сергей Язев подтрунивает над политологами и высказывает уважения конспиративным навыкам администрации президента:

«Итак, исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен генерал МЧС Игорь Иванович Кобзев.

Губернатор Сергей Георгиевич Левченко подал в отставку. Никаких сомнений нет, что в отставку он совсем не хотел (он об этом прямо говорил), но прошение-таки написал. Бывают обстоятельства непреодолимой силы, что делать.

Определенная логика (равно как и горькая ирония, и даже почти неприкрытый троллинг) в решении президента есть. Область то горит, то тонет, и непрерывно конфликтует. Кому справиться с проблемами, как не опытному генералу (от инфантерии) от МЧС?....

Удивительно не то, что Левченко - в отставке. Все политологи могут честно сказать - а я же говорил! Я предупреждал! Всё вышло, как я и предсказывал!...

Хотя подобные предсказания звучали уже годами и поэтому теряли смысл.

Но хотелось бы посмотреть на того политолога, который предсказывал эту логику (логику МЧС) ХОТЯ БЫ ВЧЕРА. Сегодня-то нам политологи убедительно расскажут, каким единственно верным и логичным было принятое решение (назначить силовика из МЧС), - других решений и быть не могло!...

А вчера?

Вчера хотя бы кто-то про это говорил? Хотя бы кто-то?

И что в таком случае можно сказать о профессиональных наших политологах?

И о политологии как науке (заодно)?

А сказать твердо можно одно - администрация президента умеет принимать решения в тайне и хранить эту тайну, сколько потребуется. И в этом смысле она работает профессионально.

Но это всё уже не очень важно. Начинается новый этап истории Иркутской области. Очередная страница перевернута.

Всем нам - удачи и успехов! И новому руководителю, вплоть до выборов – тоже».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа.

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