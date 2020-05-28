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Новости медиажизни в Иркутской области
28.05.2020

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернаторские горизонты, воровство на «удаленке» и юбилей Бродского

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем выпуске иркутские колумнисты, не сговариваясь, озаботились ближайшим будущим региона, и посвятили свои мысли предстоящим выборам губернатора региона. Социальные сети обсуждали форматы семейных отношений и справляли день рождения поэта.

Сергей Шмидт призывает администрацию президента РФ допустить Сергея Левченко на ближайшие выборы губернатора Иркутской области. По признанию колумниста «ИТГ», ему любопытно посмотреть, какой процент поддержки избирателей Приангарья наберет коммунист, лишенный ресурсной поддержки местных элит. Ведь люди, некогда направившие значительные усилия на избирательную кампанию Левченко, кажется, нашли общий язык с действующим врио Игорем Кобзевым.

«Я вот циник, а не романтик, в отличие от обозревателя газеты с буржуазным названием, то есть, уверен, что результаты выборов определяются качеством избирательных кампаний, а не избирателем. И история 2015-го года для меня это история про внутриэлитный конфликт, а не про избирателей, которые тогда стали электоральными заложниками банальной бизнес-разборки. Тем не менее, полагаю, что пока это только рабочая гипотеза и для того, чтобы она могла стать полноценной концепцией, она должна быть проверена до конца. Левченко должен побороться за губернаторское кресло».

Между тем, официальное назначение даты новых губернаторских выборов может произойти уже в начале июня. Пользуясь случаем, Юрий Пронин вспоминает историю главных сражений и триумфаторов борьбы за губернаторское кресло, начиная с Юрия Ножикова. Он напомнил, что грядущие выборы – для Прибайкалья пятые по счету, однако губернаторов за постсоветское время было уже семь. После выборов 2001 года возникла 14-летняя пауза, когда представленного президентом кандидата в главы региона наделяли полномочиями депутаты областного парламента.

«Первые, в марте 1994 года, Юрий Ножиков выиграл, что называется, в одни ворота, набрав под 80 процентов. При этом работы по «расчистке поляны» от конкурентов не было, просто Ножиков был наголову сильнее всех. Поэтому и соперник нашелся только один – заместитель Ножикова по социальной сфере Борис Алексеев. А чтобы выборы непременно состоялись (а ну как Алексеев снимет свою кандидатуру?), для страховки взялся поучаствовать еще один представитель областного руководства Анатолий Помигалов. Второй раз, в июле 1997-го, было напряженнее. У главного кандидата – мэра областного центра Бориса Говорина – нашлись всамделишные противники».

Дмитрий Киселев обращает внимание на побочный эффект эпохи самоизоляции – рост доли киберпреступности в общем числе правонарушений. Немудрено: пока вся страна сидела дома, у бандитов всех мастей осталось маловато возможностей для «самореализации» и «заработка». Преступность осваивает удаленные способы отъема денег, и «ведутся» на них чаще люди пожилые, к новым условиям не адаптированные. Колумнист газеты «Мои года» призывает читателей к бдительности.

«При поступлении подозрительных СМС от имени банка не перезванивайте по указанным в нем номерам! Если вам позвонил человек, назвавшийся работником банка, и попросил назвать данные вашей карты, совершить действия со счетом, терминалом, в личном кабинете на сайте банка или установить программу на свое устройство – не продолжайте разговор. Даже если звонок произведен с телефона горячей линии банка. Дело в том, что технически замаскировать любой номер для злоумышленников не составляет большого труда. Повесьте трубку и вручную наберите номер банка, указанный на оборотной стороне карты».

Свежий обзор книжных новинок Влада Толстова посвящен научно-популярной литературе. Здесь рецензии на теоретический труд об «информационных инстинктах», мировой бестселлер о поведении шимпанзе, тайная жизнь домашних микробов, сборник статей о феномене иррационального в русской культуре, книги о влиянии запахов на человеческую цивилизацию и об этологии наоборот.

«Много сейчас выходит книг по этологии, поведению животных – тема действительно бездонная, и научных исследований в этой сфере проводится множество. Немецкий исследователь Норберт Заксер решил пойти от обратного: понятно, что в человеческом поведении присутствует немало от «братьев наших меньших», а вот сколько в животных, в их поведении того, что считается присущим именно человеку? Животные грустят и радуются, хитрят и обманывают, обучаются и осознают себя как отдельные если не личности, то уж самостоятельные особи. В их биологическом поведении присутствует гораздо больше «человеческих» черт, чем мы можем себе представить. Есть поистине поразительные открытия – я о них раньше не читал. Например, у детей матерей-одиночек, живущих в нестабильном социальном окружении, происходят своего рода компенсационные процессы, мальчики вырастают «супер-мачо», с подчеркнутой, утрированной мужественностью. Но оказывается, такой же механизм работает у крыс, и там тоже вырастают самцы с определенными поведенческими моделями!»

FACEBOOK:

Пандемия теряет позиции. Социальные сети окончательно наелись разговорами о коронавирусе и обратились к вещам вечным. Фокус внимания пользователей смещался от празднования юбилея поэта Иосифа Бродского до семейных отношений. Вопросам семьи и гендера на неделе уделяли особенно много внимания: люди живо обсуждали институт гостевого брака, движение «чайлд-фри» и вопросы полового воспитания.

«У нас все-таки нифига не европейское общество. Я думал, что в свои тридцать с небольшим буду тусить по свадьбам, однако все больше пью по разводам. Прям мода пошла. Девчонки бегут из семей, как от огня. Стыдно признаться, но я чувствую себя старомодным. Раньше хоть какие то причины были, типа "бьет", "пьет", "изменяет", "денег в дом не несет". Сейчас же причины стали у девчонок изящнее, тоньше, изобретательнее "Я разлюбила его", "Не хочу прислуживать кому то", "Я теперь и сама хорошо зарабатываю, зачем он мне", "Полюбила другого", "Он не занимается детьми", "мы не растем вместе", "Мой астролог мне сказала, что мы изначально не должны быть вместе. У него там дева в меркурии, а у меня наоборот".

Расслабились мужики, однако. Вот и уходят от них девчата через 2-4 года брака. Любовь - штука недолговечная. Сегодня фейсбучные леди много пишут про гостевой брак. Да, я считаю, что это выход для современной женщины, знающей себе цену и не желающей "все это терпеть".

Я часто думаю, что мне повезло родиться мужчиной, так как мой мир устроен сильно проще. Я поел и доволен. Я не ищу причин и точно уверен, что звезды никакого отношения к моей семье не имеют. Я всегда могу себя чем-то занять и мне и в голову не придет взять телефон жены, чтобы что то там найти. Я обычный уверенный в себе мужик. Ну да и самоуверенный тоже. Не был бы самоуверенным, меня бы в мужья не взяли....», - пишет Александр Откидач.

24 мая в Иркутске прошел масштабный флэшмоб в честь 80-летнего юбилея поэта Иосифа Бродского: 80 иркутян в течение восьми часов читали стихи лауреата Нобелевской премии в прямом эфире социальных сетей. В акции принял участие знаменитый иркутский детский хирург Юрий Козлов.

«Сегодня 24 мая День рождения Иосифа Бродского. Я очень близок с ним, не только в цифрах: 24 тоже и у меня.

Вспоминаю как Бродский переживал все свои гонения, лишения. «Рыжему делают его биографию», сказала Анна Ахматова. После ссылки в Норенское на север России, после газетных нападок, непубликаций и суда, он стал символом людей, которые сопротивляются режиму, несвободе, глупости и подлости.

Год назад в Нью-Йорк я нашел дом, расположенный на Мортон Стрит, 44. В одной из квартир, окнами выходящей во внутренний дворик, Бродский прожил долгое время. Там появились многие его знаменитые стихи. Там он понял и принял самую главную вещь – жизнь, это замысел. Он часто повторял: главное - величие замысла. Что это значит по Бродскому? Вслушайтесь сами:

Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

Сегодня Иосифу Александровичу исполняется 80. Я решил поддержать иркутян, которые вспоминают Великого поэта».

И все-таки совсем без коронавируса не обошлось. Он незаметно проявляет себя то тут, то там, крепко вцепившись в разные сферы быта. Мария Королева похвасталась вынужденной подработкой.

«Карантинные будни.

Часто читаю у друзей, что занимаются непривычной для себя деятельностью - кто курьером, кто продавцом, кто кассиром. И, кстати, для всех это позитивный опыт. Я тоже в этих рядах: я два дня подрабатывала тем, что мыла окна! Меня даже узнали у заказчика и сказали: «Ой, это же вы Королева». И мне вот ни грамма не стремно. Наоборот, в таких случаях очень собой горжусь. Вот какая я молодец, нигде не пропаду, никакой работы не боюсь!

Один товарищ сказал - каааак, тыыы - и моешь окна??? Потом тут же сказал, что он непременно что-нибудь придумает, порешает и сделает. Знаете, что я сделала в ответ на это великодушное заявление? Скептическое литсо я сделала, да пошла дальше окна намывать. Видали мы таких решал до фига и больше».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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