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20.11.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернаторские иски, вдоль по Пестеревской и упражнения в урбанистике

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты дают бесплатные рекомендации по борьбе с политическими противниками, а также изучают социальную роль топонимики. Социальные сети смотрят на себя чужими глазами.

Сергей Шмидт обращает внимание на осеннее обострение информационных войн в Приангарье. Причем не ставших уже привычными «шутейных» маневров в социальных сетях, а полномасштабной борьбы с привлечением правовых структур. Губернатор направляет судебные иски к СМИ, а также обращается в прокуратуру с требованием закрыть доступ к информационному порталу Бабр24.com. По мнению колумниста «ИТГ», обострение информационной конфронтации со СМИ – неверная стратегия борьбы губернатора с оппозицией.

«Есть у этой игры губернаторской защиты в нападении ключевая особенность – она направлена против СМИ и журналистов, а не против реальных политических и бизнес- врагов губернатора, - пишет Шмидт. - Бросить вызов, например, «Ростеху» региональная власть не решается, она побаивается по-настоящему воевать с тем же Сергеем Соколом. Вот и выбрана по-своему уникальная стратегия – подрывать авторитет враждебных губернатору СМИ, трындеть про продажность журналистов, всячески подчеркивать, что любая критика губернатора безосновательна, является заказухой. Комичной стороной этой кампании являются, например, публичные возмущения тех, кто годами хвалит губернатора исключительно за деньги, теми, кто ругает губернатора за деньги.

Насколько результативна такая стратегия, покажет время. Если сравнивать с тем же Путиным, то, пожалуй, бросается в глаза, что рейтинг Путина генерируется явно не тем, что в подконтрольных Кремлю СМИ с утра до вечера мочат телеканал «Дождь» или радиостанцию «Эхо Москвы». У Путина рейтинг скорее от того, что он всюду ездит и под камерами, извините, ставит раком всех попавшихся под руку. Мне кажется, что аналогичная информационная кампания больше помогла бы рейтингу губернатору Левченко, но дело хозяйское, у губернатора свои специалисты, опять же, такая кампания дело хлопотное – придется много мотаться по области».

Дебаты о топонимике среди иркутян постепенно обретают цикличность времен года. Едва ли не каждые шесть месяцев дискуссия о возвращении исторических названий улицам областного центра переходит в горячую стадию. Буквально на прошлой неделе с новой силой разгорелись споры о судьбе улицы Урицкого (бывшей Пестеревской). Юрий Пронин проводит ревизию главных аргументов противников возвращения исторических названий улиц, и приходит к выводу, что их главным доводом является банальное «мы так привыкли».

«Среди тех, для кого главное – сила привычки, очень немного людей, знающих, скажем, о смысле таких названий как 3-го Июля, Декабрьских событиях, Красного восстания, или хоть что-то об Урицком, Свердлове или Бограде. Не знают, не интересуются и не собираются знать. Не знают и не планируют знать и о тех, чьим именем старинные улицы Иркутска названы изначально. Но, как уже сказано, при этом высказываются «против» возвращения прежних названий, так как «Мы привыкли».

И получается, что многие, считающие себя верующими, православными людьми, упирая на привычку, по существу поддерживают убийц, безбожников и террористов, не привечая как раз тех людей, которые строили храмы, да и вообще были куда ближе к христианской морали, чем те, к кому «Мы привыкли»».

Влад Толстов подвез очередную порцию качественного чтива. Свежий обзор посвящен любимой книжным обозревателем научно-популярной литературе. Здесь новая книга известнейшего российского популяризатора палеонтологии Александра Маркова, труд о таинственной жизни грибов, книга о птичьем восприятии окружающего мира, учебник по ведению бизнеса с китайскими партнерами, уроки экономики и увлекательный рассказ о социальных животных.

«Поскольку в последнее время изучение социального поведения животных стало настоящей научной модой, обнаруживаются действительно необычные сближения в поведении в определенных ситуациях людей и каких-нибудь, скажем, двоякодышащих нильских биширов. Все живые существа, чтобы выжить самим и сохранить свою популяцию, использовали одни и те же приемы отношений с себе подобными, так что человеческий вид, который достиг стадии разумного существа, использовал все наработки, которые в процессе эволюции использовали и речные рачки, и медведи, и муравьи вплоть до таких приемов как «фенотипическая пластичность» или «нокаутный ген». Наверно, профессиональные этологи нашли бы что возразить Эдварду Уилсону, но мне его книга показалась вполне убедительной. И написана она понятно».

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Визит московского блогера-урбаниста Ильи Варламова в Иркутск и Листвянку, а также последовавшие в результате видеоролики с критикой в адрес местного городского обустройства подняли настоящее цунами комментариев наших земляков. По традиции общественное мнение разделилось на две половины. Первые с криком «а ты кто такой?» призывали Варламова знать свое место и упражнялись в любви к малой родине. Вторые признавали, что столичный гастролер говорил дело и призывали задуматься.

«Посмотрел я ролик Варламова об Иркутске. Привлекли меня публикации в местном фейсбуке о том, что волосатику этому надо ответить, включив всю интеллектуальную мощь местного креативного класса. Я что могу сказать - нормальный дружелюбный репортаж, нейтральные высказывания. Что за шум?», - удивляется Сергей Евчик.

Сергей Перевозников переводит полемику в медицинскую плоскость.

«Ну и в защиту Ильи Варламова. Он прав. Фото его посещения Байкала показывают, как мы живем, - это раз. И два - да, нам и с Норвегией нужно тягаться и с прочими Алясками. Как человек, увидевший проблему - это хорошо, доктор должен видеть симптомы. Начиная с уровня выпускника медвуза.

Но хороший доктор из разрозненных симптомов и анализов должен выйти на правильный диагноз. Например, а почему тут домик с туалетом, а тут домик с мэжо на улице? Из-за законодательства или из-за лени и жадности? Симптом-то один, а причина и диагноз - разный.

И вот такой неверной диагностики уже много, больше, чем нужно для точного диагноза болезни.

А если диагноз неверный, то вердикт какой? Какой рецепт лечения? Правильно - неправильный, выгнать всех людей с Байкала!

Вывод - врач или непрофессионален или куплен, чтоб довести пациента до нужной стадии, чтоб завещание тихонечко оставил и фсё. Придут другие выгодоприобретатели. Вы как думаете, какой из вариантов правильный?»

Александр Снарский призывает блогера обратиться к конструктивной повестке.

«Глядя ролик И. А. Варламова о родной деревне автора, Листвянке, нет-нет, а и думалось: а что же Илья Александрович, собственно, предлагает? «Верно, в конце ролика урбанист как дважды два наставит нас недомытых-недобритых как устроить в Листвянке наш советский Гальштат.» — надеялся автор. Каково же было наше изумление, когда после многих минут подлинно балабановской картинки на листвянском материале, в конце концов урбанист предложил обнести деревню забором, разогнать всех селян к свиньям собачим и, в буквальном смысле, ждать у моря погоды, пока мать-природа всё устроит сообразно с варламовским вкусом. Мощная рекомендация от урбаниста. Этак всяк может обустроить Россию».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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