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Новости медиажизни в Иркутской области
20.05.2020

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: и снова о политике и выборах

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские колумнисты подустали от коронавирусной повестки и заговорили о вещах вечных: политике и выборах. Социальные сети продолжают следить за пандемией, но теперь не столько за хворью, сколько за сопутствующими ей потерями.

Свежая колонка Сергея Шмидта посвящена искусству отделения мух от котлет. Колумнист «ИТГ» показывает, как краткосрочные политические альянсы возвышают личные качества соратников с тем, чтобы в миг размолвки развеять сложившийся образ, словно дым. Так для товарищей из КПРФ еще недавно милые сердцу Руслан Болотов и Константин Зайцев предстали идейными врагами, стоило им вступить в договоренности с действующей властью. И пусть такого рода кульбиты сознания примечательны не только для коммунистов, однако наглядный пример всегда живописнее.

«…коммунистический медиапрожектор указывает на провальную работу всех структур областного правительства, лишившегося магии Левченко, кроме одной – министерства сельского хозяйства, возглавляемого младшим представителем агро-коммунистической династии Сумароковых. Что неудивительно, ибо билет КПРФ и частые касания с Левченко делают Илью Сумарокова эффективным министром по определению».

Депутаты Госдумы под пандемический шумок приняли поправки в закон о выборах. Теперь граждане нашей страны имеют право голосовать дистанционно. Помимо очевидного для большинства людей удобства, новая реальность открывает богатое поле для махинаций, а главное – лишает акт выбора уникальной атмосферы. Таково мнение Юрия Пронина. Редактор «Байкальских вестей» считает, что поход на выборы – действие столь же сакральное, сколь визит на стадион или в театр.

«Сказанное – не пустой звук. Выборы, референдумы, «всероссийские голосования» в удаленном режиме – это примерно то же самое, что театральный спектакль по телевидению или интернету. Кино – другое дело, фильм отдельно от тебя, не «вживую». Хоть дома, хоть в кинотеатре. Так что смотреть можно. А театр – нет, здесь не обойтись без прямого контакта между актерами и зрителями. И потому в онлайн-режиме не пробивает, или, по-современному, «не вставляет». За примерами далеко ходить не надо: иркутские театры – молодцы, пытаются работать хотя бы в интернете. Но, увы, по меткому выражению, «спектакль в онлайне – это как поцеловать бетонную стену». Так же и с выборами».

Анатолий Выборов называет коллективный психоз наиболее опасным заболеванием, сопутствующим COVID-19. По мнению редактора газеты «Мои года», полное отсутствие достоверной информации о коронавирусе поднимает для человечества медийную волну, быть может, гораздо более губительную, нежели сама инфекция. Власти разных государств действуют кто в лес, кто по дрова, простые люди генерируют все более безумные теории заговоров, а российские элиты спихивают ответственность за происходящее друг на друга. Колонка так и называется «Маразм крепчает».

«Да, на местах виднее. Но только местные власти, работодатели, банковские и социальные структуры, да и обычные люди не торопятся выполнять всё предписанное сверху. Вот вроде из центра дали команду всемерно поддерживать детей, малый бизнес, экономику предприятий. Но среди моих знакомых, знакомых моих знакомых я до сих пор так и не отыскал ни одного примера, когда бы детям выдали объявленное пособие, предприятию – ссуду на зарплату работникам, предпринимателю – кредит на поддержку бизнеса. И люди, предприятия выкручиваются, как могут».

Влад Толстов долго сдерживал пандемию на пороге личной рубрики литературных обзоров, но все-таки поддался соблазну посвятить коровирусу отдельный выпуск. Но подошел к вопросу творчески: здесь представлен образец научно-популярной медицинской литературы, книга об искусстве управления сотрудниками на удаленке, труд об отечественном искусстве теории заговоров, правила монашеской жизни и книга о тайнах нашего тела.

«Ну, это классический (в моем понимании) «массовый научпоп» - тайны нашего тела, которые мы предпочитаем ни с кем не обсуждать. Немецкий доктор медицины Йоаль Адлер два года назад в этой же серии был представлен книгой «Что скрывает кожа», а «Человек противный» вроде развития темы телесных наших несовершенств. У человека растут волосы и ногти, которые надо подрезать, у человека самое высокое среди млекопитающих потоотделение, в человеческом теле циркулируют жидкости, обладающие противным запахом (возможно, вы не знаете, но есть версия, что именно вонючесть позволила человеку выиграть гонку в эволюции – дикие животные просто брезговали употреблять наших предков в пищу). Ну, и так далее, много чего еще. Йоаль Адлер добавляет в список несовершенств еще и нарушения сна, и психологические расстройства и объясняет, как лучше всего с этим бороться».

FACEBOOK:

Социальные сети заняты неустанным марафоном в надежде если не угнаться, то хотя бы не терять из виду спину действительности. До недавних пор вполне ясный, познаваемый мир превратился в шараду. К вечным вопросам «кто мы, откуда и куда идем?» добавились сотни новых задач, проблем, понятий, двусмысленных законов и рекомендаций.

Сергей Бредихин обратил внимание на новояз, рожденный пандемией, а если точнее – попытками успокоить людей, играя в статистику.

«Итак, к "хлопку" вместо взрыва, "возгоранию" вместо пожара и "подтоплению" вместо наводнения добавились "иные заболевания, не связанные с COVID-19". Это, видимо, когда человеку пришла пора помирать (ну звезды так стали, Господь прибрал или просто аппендицит воспалился и т.п.), а у него, на беду для всех ответственных лиц, ковидла проклятая.

Ну что теперь сделаешь? Не включить в статистику - родственники и общественники шум поднимут, включить в статистику - остальной народ начнет волноваться, кричать "что ж вы, проклятые, там задумали нас совсем извести штоле?".

Вот и приходится чиновникам крутиться по формуле "жить захочешь - не так раскорячишься". Ну а остальным россиянам остается только вспомнить наше всё, которое было до Путина: "О, сколько нам открытий чудных..."»

С 20 мая в Приангарье введен поголовный «масочный режим», с которым тоже много неясного. Где нужно надевать маску, а где не обязательно? Будут ли штрафовать за голое лицо? А если нет, то какой смысл? Сергей Перевозников решает ребус.

«Вот если бы я сейчас баллотировался, хорошо, планировал баллотироваться на губернатора, я бы сегодня сказал примерно так:

Пацаны (друзья, товарищи, аборигены, коллеги, иркутяне) мы тут посовещались (проанализировали, посмотрели динамику, оценили последствия, послушали товарищей сверху, снизу, сбоку и т.п.) и решили - с 20 мая не вводить масочный режим.

Причины не важны, от фигли толку, до пора открыть глаза, но моя стрелка предвыборных часов от нейтрального, но предвзятого, качнулась бы до полпервого, а то и до часу, смотря как подать и усугубить.

Причины:

а) человек думает и умеет принимать и отменять решения;

б) человек действует и возможно, умеет действовать самостоятельно;

г) умеет управлять, потому что принимать неисполнимые решения это управленческая смерть или импотенция

д) политик, потому что электоральные дивиденды от таких мер в разы превышают электоральные потери, даже у бюджетников в виде водителей трамвая и милиции на улицах. А без политика, не к ночи помянута эта функция, нам сейчас будет худо.

А вы что скажете?»

Александр Откидач продолжает борьбу за права малого предпринимательства.

«Я сегодня вкусно поел в кафе. И ещё 8 столиков было занято. На каждом столе антисептик, все официанты в масках, но без перчаток.

Поймал себя на мысли, что заскучал по такой возможности. Что мешает русскому предпринимателю открыть сейчас двери кафе? Закон. Почему этот закон не мешает этому кафе? Ответ на этот вопрос, мы с майором из следственного отдела и подполковником обэпа ищем уже 3 года и не можем найти. Почему незаконные китайские гостиницы могут нарушать законы и их покрывают все от мэра Листвянки до силовых структур? Мы не знаем. Так же и с этим кафе. Оно не русское и хозяева влиятельные люди.

А кафе хорошее. Я и в мирное время сюда ходил всегда. Большой выбор, безумно вкусно и отличные цены.

Кстати, пока трапезничал забежал полицейский. Забрал еду с собой и ушёл».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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