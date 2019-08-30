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31.08.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Минздрав предупреждает, смена для премьера и новый абсолютизм

Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты присматриваются к придворному окружению первых лиц государства и родного региона, а также пишут рецензии на распоряжения федеральных министерств. Социальные сети ликуют на празднике литературы и пишут открытые письма губернатору.

Поводом к свежей колонке Сергея Шмидта послужил медиа-скандал с аудиозаписью, где человек с голосом, похожим на голос руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, дает негативную оценку людям, пострадавшим от наводнения в Тулуне. По мнению колумниста «ИТГ», случившееся предоставляет всенародно избранному губернатору Сергею Левченко повод для некоторой переоценки деятельности его собственного окружения.

«Признаться, меня немного удивляет, почему в губернаторе не просыпается элементарное человеческое любопытство? Почему он не хочет просто поэкспериментировать? «Выйти из окружения», как это сделал когда-то Ельцин, чтобы посмотреть, вдруг и в самом деле количество, пусть не управленческих, но репутационных проблем в его деятельности резко пойдет на убыль?»

Дмитрий Медведев стоит у руля российского правительства уже восьмой год – рекордный по меркам нашей страны срок. Означает ли этот факт, что он блестяще справляется со своими обязанностями? Таким вопросом задается Юрий Пронин и без обиняков отвечает – нет, не справляется. И занимает должность лишь в знак высочайшей благодарности за вовремя освобожденное президентское кресло. Однако, по мнению редактора «Байкальских вестей», время перемен пришло и сменщики есть.

«Если подходить с такой меркой, то приоритетных кандидатов по меньшей мере четверо: вице-премьер Алексей Гордеев, председатель Центробанка Эльвира Набиулллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и глава госкорпорации «Внешэкономбанк» Игорь Шувалов (до прошлого года 10 лет работавший в должности первого вице-премьера). Впрочем, не только у Гордеева и Шувалова, но и у Набиуллиной с Кудриным огромный опыт работы в правительстве.

Каждый из четверых по-своему расставляет экономические акценты, а в политическом отношении их можно поставить слева направо в такой последовательности, как они названы выше. При этом каждый лоялен нынешнему президенту, но имеет свой взгляд на приоритетность проблем и методы их решения».

Дмитрий Киселев с иронией смотрит на очередной этап борьбы российского минздрава с курением. В ведомстве предложили работодателям создать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников, принимая во внимание влияние курения на производительность. Колумнист газеты «Мои года» признает необходимость борьбы с курением, однако отмечает, что это далеко не главная проблема общества в целом и здравоохранения в частности. По его мнению, гораздо большее значение для оздоровления нации будет иметь рост финансирования медицины и строительство новых клиник.

«Короче, создаётся впечатление, что люди из Минздрава, предложившие эту идею, просто не живут на Земле, и подняли шумную волну в прессе, чтобы вину за нездоровье нации переложить на курильщиков. Это вместо того, чтобы задуматься об улучшении системы медицинского образования, строительстве новых поликлиник и больниц, наладить бесперебойное снабжение медикаментами. Вы можете представить себе тренажер в горячем цехе на заводе или тарелки с яблоками на лесоповале, в поле во время пахоты или уборки урожая?»

Влад Толстов бьет собственные рекорды рецензионной производительности. На неделе он представил читателям двенадцать (!) новых литературных произведений на историческую тему. Здесь занимательная биография генерал-губернатора Москвы графа Растопчина, книга о Нюрнбергском процессе, социологическое исследование фашизма, фундаментальный труд об эпохе викингов, академическое издание об истории средневековой Европы, ретроспективный обзор отношений советской власти с кочевыми народами и многое другое.

«Вот, скажем, тему взаимоотношений советской власти и кочевых племен, сколько помню, еще мало кто поднимал. А между тем после Октябрьской революции советское правительство с немалым удивлением обнаружило, что ему достались в наследство целые гигантские территории, население которых вело кочевой или полукочевой образ жизни. От туркменов и казахов, до башкир и цыган, не говоря уже о многочисленных коренных народах Севера. И советская власть положила немало сил на то, чтобы преодолеть неконтролируемые перемещения кочевников, поскольку в советской парадигме гражданин должен был жить в одном месте, иметь прописку, паспорт и кочевать только на стройки коммунизма. Оказывается, в 1956 году даже выходило правительственное постановление «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», где под угрозой уголовного преследования предписывалось всем кочевым народам переходить на оседлый образ жизни. Что произошло с цыганами – мы, в общем, представляем: «Поначалу они поселились там, где их застал указ — в деревнях и поселках, а затем уже перебирались в города, во многих из которых появились отдельные цыганские поселки. Однако, как свидетельствует современная практика, это не решило целого ряда проблем, связанных с интеграцией цыган в общероссийское социально-экономическое и культурное пространство»».

FACEBOOK:

На неделе в иркутском сегменте Facebook следили за космическими приключениями человекоподобного робота Федора, обсуждали проект реновации территории чаеразвесочной фабрики, источали сарказм в адрес рекламных кампаний кандидатов в депутаты городской думы, но главным событием стал старт второго Иркутского международного книжного фестиваля.

«Нет, это не Жанну Д`Арк сжигают, это спектакль на Иркутском Книжном фестивале, что около Дворца спорта. Чуть поодаль - книжные ряды, а вокруг - много знакомых, а это значит чмоки-чмоки, легкая светская болтовня и серьезный разговор о книгах.

Вообще такой фестиваль с рядами прекрасных книг в конце лета, когда препод вуза (и не только) уже без отпускных, но еще без зарплаты - испытание духа и ощутимое страдание. Хотя лично мне грех жаловаться - из СПб я нынче вывезла чемодан хороших книг. Но опять-таки - не два чемодана же, а книг много не бывает. И, кстати, я видела, видела, как профессора-доктора книжки покупают, из чего сделала вывод, что у этих небожителей отпускные еще не закончились. А еще я видела как пьют коньяк, но про это никому не расскажу.

Фестиваль в центре Иркутска в солнечный день - это прекрасно, это удобно - пришел - ушел, книжку купил, автора послушал. Нам так всего этого не хватает», - поделилась Яна Лисицина.

Новый иркутский мем породила пользующаяся бешеным успехов на фестивале книга Натальи Левченко «Замужем за губернатором Иркутской области». Автором первого мема стал Денис Гук.

«- Ах ты, мой дорогой ведущий и шоу-мен Иркутской области!

- Ты знаешь, а я и забываю, что я лучший. Просто я работаю, да и всё.

Это будет финальная сцена фильма «Замужем за шоу-меном Иркутской области»».

«Многие могут подумать, что итогом первого дня Иркутский международный книжный фестиваль стала продажа книжек губернской жены. Но это не так. %-)

Для меня, конечно, это полные лектории людей, начиная с 11:00.

Это часовая очередь к автору "Дома в котором..." Мариам Петросян.

Это десяток людей, спросивших лишний билетик на "Чуш"

Это люди, забравшиеся на лестницу Дворца спорта, чтобы посмотреть спектакль "Лес"», - пишет Александр Верхозин.

С открытым письмом к губернатору выступил иркутский предприниматель Виктор Бронштейн. Он выступил против застройки ЦЭСовской набережной элитным жильем:

«Не думал, что когда-нибудь оживёт и преобразится фонтан в любимом скверике за памятником Александру Вампилову. Думаю, что он родился вместе с драмтеатром ещё до революции, а потом был восстановлен на том же месте. Да и наша набережная безумно хороша особенно вечером!

Как же контрастировал с этой красотой «СКЕЛЕТ» бывшей ЧАЕПРЕССОВОЧНОЙ ФАБРИКИ, УМЕРШЕЙ почти 30 лет назад за ненадобностью. Только сейчас нашлись инвесторы, готовые возвести на месте «уродца» красивейший жилищный комплекс и гостиницу.

И, что особенно важно для иркутян, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ, которая будет простираться от «Вечного огня» до бульвара Гагарина и станет МЕСТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Инвесторов я строго «не сужу, затем что к ним принадлежу!», владея десятью процентами акций и любя наш город нисколько не меньше всех, кто неравнодушно обсуждает судьбу этого замечательного места на берегу Ангары. Доказательство тому - моё с друзьями бескорыстное участие в установке памятника Вампилову, в реконструкции Харлампиевского Адмиралтейского храма, где венчался адмирал Колчак, в недавней установке бюста первого ректора Иркутского государственного университета, а также создание Галереи современного искусства, которой нет равных за пределами двух столиц, и т.д.

Уверен, что и обсуждаемый, совершенно УНИКАЛЬНЫЙ ПО КРАСОТЕ ПРОЕКТ станет одним из самых знаковых украшений и визитной карточкой нашего любимого города!

P.S. А что касается упований на областную администрацию, то после 130 квартала (губернатор Д.Ф. Мезенцев), в каких-то архитектурных «излишествах», как то памятники, скверы, набережные и т.д., она не замечена. Дай им Бог разобраться с Тулуном и с ветхим аварийным жильём, тем более что, по данным правоохранительных органов, огромные «лесные деньги» уже много десятилетий летят мимо бюджета!»

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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