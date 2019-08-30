Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Минздрав предупреждает, смена для премьера и новый абсолютизм

Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты присматриваются к придворному окружению первых лиц государства и родного региона, а также пишут рецензии на распоряжения федеральных министерств. Социальные сети ликуют на празднике литературы и пишут открытые письма губернатору. Поводом к свежей колонке Сергея Шмидта послужил медиа-скандал с аудиозаписью, где человек с голосом, похожим на голос руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, дает негативную оценку людям, пострадавшим от наводнения в Тулуне. По мнению колумниста «ИТГ», случившееся предоставляет всенародно избранному губернатору Сергею Левченко повод для некоторой переоценки деятельности его собственного окружения. «Признаться, меня немного удивляет, почему в губернаторе не просыпается элементарное человеческое любопытство? Почему он не хочет просто поэкспериментировать? «Выйти из окружения», как это сделал когда-то Ельцин, чтобы посмотреть, вдруг и в самом деле количество, пусть не управленческих, но репутационных проблем в его деятельности резко пойдет на убыль?» Дмитрий Медведев стоит у руля российского правительства уже восьмой год – рекордный по меркам нашей страны срок. Означает ли этот факт, что он блестяще справляется со своими обязанностями? Таким вопросом задается Юрий Пронин и без обиняков отвечает – нет, не справляется. И занимает должность лишь в знак высочайшей благодарности за вовремя освобожденное президентское кресло. Однако, по мнению редактора «Байкальских вестей», время перемен пришло и сменщики есть. «Если подходить с такой меркой, то приоритетных кандидатов по меньшей мере четверо: вице-премьер Алексей Гордеев, председатель Центробанка Эльвира Набиулллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и глава госкорпорации «Внешэкономбанк» Игорь Шувалов (до прошлого года 10 лет работавший в должности первого вице-премьера). Впрочем, не только у Гордеева и Шувалова, но и у Набиуллиной с Кудриным огромный опыт работы в правительстве. Каждый из четверых по-своему расставляет экономические акценты, а в политическом отношении их можно поставить слева направо в такой последовательности, как они названы выше. При этом каждый лоялен нынешнему президенту, но имеет свой взгляд на приоритетность проблем и методы их решения». Дмитрий Киселев с иронией смотрит на очередной этап борьбы российского минздрава с курением . В ведомстве предложили работодателям создать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников, принимая во внимание влияние курения на производительность. Колумнист газеты «Мои года» признает необходимость борьбы с курением, однако отмечает, что это далеко не главная проблема общества в целом и здравоохранения в частности. По его мнению, гораздо большее значение для оздоровления нации будет иметь рост финансирования медицины и строительство новых клиник. «Короче, создаётся впечатление, что люди из Минздрава, предложившие эту идею, просто не живут на Земле, и подняли шумную волну в прессе, чтобы вину за нездоровье нации переложить на курильщиков. Это вместо того, чтобы задуматься об улучшении системы медицинского образования, строительстве новых поликлиник и больниц, наладить бесперебойное снабжение медикаментами. Вы можете представить себе тренажер в горячем цехе на заводе или тарелки с яблоками на лесоповале, в поле во время пахоты или уборки урожая?» Влад Толстов бьет собственные рекорды рецензионной производительности. На неделе он представил читателям двенадцать (!) новых литературных произведений на историческую тему . Здесь занимательная биография генерал-губернатора Москвы графа Растопчина, книга о Нюрнбергском процессе, социологическое исследование фашизма, фундаментальный труд об эпохе викингов, академическое издание об истории средневековой Европы, ретроспективный обзор отношений советской власти с кочевыми народами и многое другое. «Вот, скажем, тему взаимоотношений советской власти и кочевых племен, сколько помню, еще мало кто поднимал. А между тем после Октябрьской революции советское правительство с немалым удивлением обнаружило, что ему достались в наследство целые гигантские территории, население которых вело кочевой или полукочевой образ жизни. От туркменов и казахов, до башкир и цыган, не говоря уже о многочисленных коренных народах Севера. И советская власть положила немало сил на то, чтобы преодолеть неконтролируемые перемещения кочевников, поскольку в советской парадигме гражданин должен был жить в одном месте, иметь прописку, паспорт и кочевать только на стройки коммунизма. Оказывается, в 1956 году даже выходило правительственное постановление «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», где под угрозой уголовного преследования предписывалось всем кочевым народам переходить на оседлый образ жизни. Что произошло с цыганами – мы, в общем, представляем: «Поначалу они поселились там, где их застал указ — в деревнях и поселках, а затем уже перебирались в города, во многих из которых появились отдельные цыганские поселки. Однако, как свидетельствует современная практика, это не решило целого ряда проблем, связанных с интеграцией цыган в общероссийское социально-экономическое и культурное пространство»». FACEBOOK: На неделе в иркутском сегменте Facebook следили за космическими приключениями человекоподобного робота Федора, обсуждали проект реновации территории чаеразвесочной фабрики, источали сарказм в адрес рекламных кампаний кандидатов в депутаты городской думы, но главным событием стал старт второго Иркутского международного книжного фестиваля. «Нет, это не Жанну Д`Арк сжигают, это спектакль на Иркутском Книжном фестивале, что около Дворца спорта. Чуть поодаль - книжные ряды, а вокруг - много знакомых, а это значит чмоки-чмоки, легкая светская болтовня и серьезный разговор о книгах. Вообще такой фестиваль с рядами прекрасных книг в конце лета, когда препод вуза (и не только) уже без отпускных, но еще без зарплаты - испытание духа и ощутимое страдание. Хотя лично мне грех жаловаться - из СПб я нынче вывезла чемодан хороших книг. Но опять-таки - не два чемодана же, а книг много не бывает. И, кстати, я видела, видела, как профессора-доктора книжки покупают, из чего сделала вывод, что у этих небожителей отпускные еще не закончились. А еще я видела как пьют коньяк, но про это никому не расскажу. Фестиваль в центре Иркутска в солнечный день - это прекрасно, это удобно - пришел - ушел, книжку купил, автора послушал. Нам так всего этого не хватает», - поделилась Яна Лисицина. Новый иркутский мем породила пользующаяся бешеным успехов на фестивале книга Натальи Левченко «Замужем за губернатором Иркутской области». Автором первого мема стал Денис Гук. «- Ах ты, мой дорогой ведущий и шоу-мен Иркутской области! - Ты знаешь, а я и забываю, что я лучший. Просто я работаю, да и всё. Это будет финальная сцена фильма «Замужем за шоу-меном Иркутской области»». «Многие могут подумать, что итогом первого дня Иркутский международный книжный фестиваль стала продажа книжек губернской жены. Но это не так. %-) Для меня, конечно, это полные лектории людей, начиная с 11:00. Это часовая очередь к автору "Дома в котором..." Мариам Петросян. Это десяток людей, спросивших лишний билетик на "Чуш" Это люди, забравшиеся на лестницу Дворца спорта, чтобы посмотреть спектакль "Лес"», - пишет Александр Верхозин. С открытым письмом к губернатору выступил иркутский предприниматель Виктор Бронштейн. Он выступил против застройки ЦЭСовской набережной элитным жильем: «Не думал, что когда-нибудь оживёт и преобразится фонтан в любимом скверике за памятником Александру Вампилову. Думаю, что он родился вместе с драмтеатром ещё до революции, а потом был восстановлен на том же месте. Да и наша набережная безумно хороша особенно вечером! Как же контрастировал с этой красотой «СКЕЛЕТ» бывшей ЧАЕПРЕССОВОЧНОЙ ФАБРИКИ, УМЕРШЕЙ почти 30 лет назад за ненадобностью. Только сейчас нашлись инвесторы, готовые возвести на месте «уродца» красивейший жилищный комплекс и гостиницу. И, что особенно важно для иркутян, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ, которая будет простираться от «Вечного огня» до бульвара Гагарина и станет МЕСТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Инвесторов я строго «не сужу, затем что к ним принадлежу!», владея десятью процентами акций и любя наш город нисколько не меньше всех, кто неравнодушно обсуждает судьбу этого замечательного места на берегу Ангары. Доказательство тому - моё с друзьями бескорыстное участие в установке памятника Вампилову, в реконструкции Харлампиевского Адмиралтейского храма, где венчался адмирал Колчак, в недавней установке бюста первого ректора Иркутского государственного университета, а также создание Галереи современного искусства, которой нет равных за пределами двух столиц, и т.д. Уверен, что и обсуждаемый, совершенно УНИКАЛЬНЫЙ ПО КРАСОТЕ ПРОЕКТ станет одним из самых знаковых украшений и визитной карточкой нашего любимого города! P.S. А что касается упований на областную администрацию, то после 130 квартала (губернатор Д.Ф. Мезенцев), в каких-то архитектурных «излишествах», как то памятники, скверы, набережные и т.д., она не замечена. Дай им Бог разобраться с Тулуном и с ветхим аварийным жильём, тем более что, по данным правоохранительных органов, огромные «лесные деньги» уже много десятилетий летят мимо бюджета!» Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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