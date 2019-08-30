|Медиа
|31.08.2019
|
|
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Минздрав предупреждает, смена для премьера и новый абсолютизм
|
Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты присматриваются к придворному окружению первых лиц государства и родного региона, а также пишут рецензии на распоряжения федеральных министерств. Социальные сети ликуют на празднике литературы и пишут открытые письма губернатору.
Поводом к
«Признаться, меня немного удивляет, почему в губернаторе не просыпается элементарное человеческое любопытство? Почему он не хочет просто поэкспериментировать? «Выйти из окружения», как это сделал когда-то Ельцин, чтобы посмотреть, вдруг и в самом деле количество, пусть не управленческих, но репутационных проблем в его деятельности резко пойдет на убыль?»
Дмитрий Медведев стоит у руля российского правительства уже восьмой год – рекордный по меркам нашей страны срок. Означает ли этот факт, что он блестяще справляется со своими обязанностями? Таким вопросом
«Если подходить с такой меркой, то приоритетных кандидатов по меньшей мере четверо: вице-премьер Алексей Гордеев, председатель Центробанка Эльвира Набиулллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и глава госкорпорации «Внешэкономбанк» Игорь Шувалов (до прошлого года 10 лет работавший в должности первого вице-премьера). Впрочем, не только у Гордеева и Шувалова, но и у Набиуллиной с Кудриным огромный опыт работы в правительстве.
Каждый из четверых по-своему расставляет экономические акценты, а в политическом отношении их можно поставить слева направо в такой последовательности, как они названы выше. При этом каждый лоялен нынешнему президенту, но имеет свой взгляд на приоритетность проблем и методы их решения».
Дмитрий Киселев
«Короче, создаётся впечатление, что люди из Минздрава, предложившие эту идею, просто не живут на Земле, и подняли шумную волну в прессе, чтобы вину за нездоровье нации переложить на курильщиков. Это вместо того, чтобы задуматься об улучшении системы медицинского образования, строительстве новых поликлиник и больниц, наладить бесперебойное снабжение медикаментами. Вы можете представить себе тренажер в горячем цехе на заводе или тарелки с яблоками на лесоповале, в поле во время пахоты или уборки урожая?»
Влад Толстов бьет собственные рекорды рецензионной производительности. На неделе он
«Вот, скажем, тему взаимоотношений советской власти и кочевых племен, сколько помню, еще мало кто поднимал. А между тем после Октябрьской революции советское правительство с немалым удивлением обнаружило, что ему достались в наследство целые гигантские территории, население которых вело кочевой или полукочевой образ жизни. От туркменов и казахов, до башкир и цыган, не говоря уже о многочисленных коренных народах Севера. И советская власть положила немало сил на то, чтобы преодолеть неконтролируемые перемещения кочевников, поскольку в советской парадигме гражданин должен был жить в одном месте, иметь прописку, паспорт и кочевать только на стройки коммунизма. Оказывается, в 1956 году даже выходило правительственное постановление «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», где под угрозой уголовного преследования предписывалось всем кочевым народам переходить на оседлый образ жизни. Что произошло с цыганами – мы, в общем, представляем: «Поначалу они поселились там, где их застал указ — в деревнях и поселках, а затем уже перебирались в города, во многих из которых появились отдельные цыганские поселки. Однако, как свидетельствует современная практика, это не решило целого ряда проблем, связанных с интеграцией цыган в общероссийское социально-экономическое и культурное пространство»».
FACEBOOK:
На неделе в иркутском сегменте Facebook следили за космическими приключениями человекоподобного робота Федора, обсуждали проект реновации территории чаеразвесочной фабрики, источали сарказм в адрес рекламных кампаний кандидатов в депутаты городской думы, но главным событием стал старт второго Иркутского международного книжного фестиваля.
«Нет, это не Жанну Д`Арк сжигают, это спектакль на Иркутском Книжном фестивале, что около Дворца спорта. Чуть поодаль - книжные ряды, а вокруг - много знакомых, а это значит чмоки-чмоки, легкая светская болтовня и серьезный разговор о книгах.
Вообще такой фестиваль с рядами прекрасных книг в конце лета, когда препод вуза (и не только) уже без отпускных, но еще без зарплаты - испытание духа и ощутимое страдание. Хотя лично мне грех жаловаться - из СПб я нынче вывезла чемодан хороших книг. Но опять-таки - не два чемодана же, а книг много не бывает. И, кстати, я видела, видела, как профессора-доктора книжки покупают, из чего сделала вывод, что у этих небожителей отпускные еще не закончились. А еще я видела как пьют коньяк, но про это никому не расскажу.
Фестиваль в центре Иркутска в солнечный день - это прекрасно, это удобно - пришел - ушел, книжку купил, автора послушал. Нам так всего этого не хватает», - поделилась Яна Лисицина.
Новый иркутский мем породила пользующаяся бешеным успехов на фестивале книга Натальи Левченко «Замужем за губернатором Иркутской области».
«- Ах ты, мой дорогой ведущий и шоу-мен Иркутской области!
- Ты знаешь, а я и забываю, что я лучший. Просто я работаю, да и всё.
Это будет финальная сцена фильма «Замужем за шоу-меном Иркутской области»».
«Многие могут подумать, что итогом первого дня Иркутский международный книжный фестиваль стала продажа книжек губернской жены. Но это не так. %-)
Для меня, конечно, это полные лектории людей, начиная с 11:00.
Это часовая очередь к автору "Дома в котором..." Мариам Петросян.
Это десяток людей, спросивших лишний билетик на "Чуш"
Это люди, забравшиеся на лестницу Дворца спорта, чтобы посмотреть спектакль "Лес"», - пишет Александр Верхозин.
С открытым письмом к губернатору
«Не думал, что когда-нибудь оживёт и преобразится фонтан в любимом скверике за памятником Александру Вампилову. Думаю, что он родился вместе с драмтеатром ещё до революции, а потом был восстановлен на том же месте. Да и наша набережная безумно хороша особенно вечером!
Как же контрастировал с этой красотой «СКЕЛЕТ» бывшей ЧАЕПРЕССОВОЧНОЙ ФАБРИКИ, УМЕРШЕЙ почти 30 лет назад за ненадобностью. Только сейчас нашлись инвесторы, готовые возвести на месте «уродца» красивейший жилищный комплекс и гостиницу.
И, что особенно важно для иркутян, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ, которая будет простираться от «Вечного огня» до бульвара Гагарина и станет МЕСТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Инвесторов я строго «не сужу, затем что к ним принадлежу!», владея десятью процентами акций и любя наш город нисколько не меньше всех, кто неравнодушно обсуждает судьбу этого замечательного места на берегу Ангары. Доказательство тому - моё с друзьями бескорыстное участие в установке памятника Вампилову, в реконструкции Харлампиевского Адмиралтейского храма, где венчался адмирал Колчак, в недавней установке бюста первого ректора Иркутского государственного университета, а также создание Галереи современного искусства, которой нет равных за пределами двух столиц, и т.д.
Уверен, что и обсуждаемый, совершенно УНИКАЛЬНЫЙ ПО КРАСОТЕ ПРОЕКТ станет одним из самых знаковых украшений и визитной карточкой нашего любимого города!
P.S. А что касается упований на областную администрацию, то после 130 квартала (губернатор Д.Ф. Мезенцев), в каких-то архитектурных «излишествах», как то памятники, скверы, набережные и т.д., она не замечена. Дай им Бог разобраться с Тулуном и с ветхим аварийным жильём, тем более что, по данным правоохранительных органов, огромные «лесные деньги» уже много десятилетий летят мимо бюджета!»
Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа