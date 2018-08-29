|Медиа
|30.08.2018
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Митинг на диване, бессмысленный флаг и предпенсионные роды
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Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские колумнисты на неделе обсуждали новые и классические форматы политических технологий, а также бестолковость государственной символики. Социальные сети «взорвал» новый вариант пенсионной реформы, предложенной президентом России.
На прошлой неделе иркутские политтехнологи сделали новый шаг в светлое будущее, организовав принципиально иной формат ведения предвыборной агитации – «онлайн-митинг». Сергей Шмидт
«На раскрутку мероприятия были брошены лучшие SMM-силы Прибайкалья. В одном только фейсбуке было разослано почти две с половиной тысячи приглашений. Всем подряд, включая торчавшую в самому верху списка приглашенных «Студию маникюра». В «Одноклассниках» страница митинга показывала больше тысячи почти «готовых» участников. В первом же показанном на митинге ролике кандидат Андрей Левченко пообещал, что (цитирую) «сегодня десятки тысяч человек увидят, что авторитетные люди высказываются против пенсионной реформы». Логика первого в истории онлайн-митинга предполагала убедительное демонстрирование того, что подобные мероприятия могут собирать значительно большее количество участников, чем реальные, уличные митинги.
Цифры подкачали. В начале митинга на youtube было 75 зрителей. В конце – 114. Впрочем, во время митинга количество поднималось до 125. На момент написания этой колонки ютубзик показывал меньше 1800 просмотров записи. Это пока все».
Алексей Петров
«Если говорить современным политтехнологическим языком, Бухарова «вела» команда во главе с самим председателем Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР Николаем Логачевым, и она допустила серьезную ошибку, только надеясь на авторитет ученого. На стороне Наумова же были «неформалы» и общественники из Движения в защиту Байкала.
На одних листовках – партком рекомендует, и распространяются они в официальных местах. На других – довольно молодое лицо Наумова, а листовки разносят на улицах, вручают обычным горожанам со словами: «почитайте про нашего друга Владимира». Это сейчас кажется, что так было всегда, а тогда - тридцать лет назад – мы только пытались отходить от стереотипов мышления, что можно подумать иначе, а еще, простите, и выбрать не того».
День государственного флага России прошёл почти незаметно.
«Гимн символизирует, прежде всего, советскую эпоху. Как ни ретушируй слова, убирая Ленина и Сталина или меняя Советский Союз на Россию, коммунистический привкус очевиден. Герб – это уже вотчина «почвенников», национал-патриотов, любителей жесткой, но некоммунистической руки. Двуглавость российского орла подчеркивает особый путь России (тут явная общность с «красными»). Но при этом символ самодержавия явно не в ладах с дуэтом серпа и молота.
А флаг все же ближе, хотя и не безусловно, к демократам-западникам. Не безусловно потому, что появился в царскую эпоху. И вовсе не у большевиков или эсеров. В то же время крайние почвенники недолюбливают нынешний флаг России, предпочитая ему черно-желто-белый штандарт. Поэтому об истории государственного триколора говорить на официальном уровне сейчас не принято».
Влад Толстов
«Вроде бы сколько сейчас пишут о разных технологиях, которые изменят наше будущее, но Адам Гринфилд (названный в анонсе «технологическим мыслителем» - надо же, и такие есть) подошел к вопросу несколько с другой стороны. Он выбрал те технологии, которые помогают получать, отправлять, перерабатывать, хранить и использовать информацию, поскольку именно эти технологии в ближайшем будущем будут определять вектор развития цивилизации. В итоге получился весьма интересный очерк о том, какое место в жизни городского жителя сегодня занимают смартфоны; как человеческое сообщество живет в эпоху Интернета; чего нам ждать от цифровизации материального производства, и как это способно повлиять, например, на трудовое законодательство; каких эффектов ждать от криптовалют, и как биткойны способны уничтожить трудовую теорию стоимости; кстати, а автоматизация может в будущем уничтожить – обнулить, лишить смысла, - само понятие труда, полезной деятельности. Слово «радикальные» в заголовке книги поставлено не ради красного словца – Гринфилд приходит к пугающим выводам».
FACEBOOK:
Предложения президента Российской Федерации по корректировке варианта пенсионной реформы, предложенной правительством, затмили все темы для обсуждения в социальных сетях, как сейчас кажется, на многие дни вперед. Приведём самые уже озвученные точки зрения по горячим следам.
«Ну, дружно взялись за ручки и хором поблагодарили дядю. Вы ему срок продлили 18 марта. И он вам на 5 лет тоже», -
«Ну вроде все понятно. Ожидаемое случилось. Дискуссионным остается один вопрос. Будут нагибать КПРФ, чтобы за такой ("смягченный") вариант реформы она проголосовала, или плюнут, да позволят играть в оппозицию в этом вопросе и дальше?», - интересуется Сергей Шмидт.
«Там очень многое важное параллельно сказано. В частности - сверхлиберальный коммент Панфиловой по пенсионному референдуму. Который, создается впечатление, МОГУТ ДОПУСТИТЬ (и даже за ручку подвести оппозиционеров к правильным решениям). А это сильный ход в сторону», -
Валентина Синявская
«Ну что же. Я так понимаю, чтобы родить пятерых и более, начать нужно прямо сейчас», -
Светлана Бурдинская
«У нас в стране к женщинам - особое, бережное отношение, говорит Путин и с барского плеча повышает пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5. Слава. Ура. Рыдаю. Оказывается, я окружена особым, бережным отношением, мне наконец-то это объяснили».
«Что говорит ВВ по поводу повышения пенсионного возраста? Другие источники снижения дефицита пенсионного фонда, такие как прогрессивная шкала налогообложения, налоги на предприятия нефтегазовой сферы проблему не решают. Поэтому, дорогие граждане, ваше благополучие - только за ваш же счёт», -
Обзор подготовил Вадим Мельников