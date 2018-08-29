Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Митинг на диване, бессмысленный флаг и предпенсионные роды

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские колумнисты на неделе обсуждали новые и классические форматы политических технологий, а также бестолковость государственной символики. Социальные сети «взорвал» новый вариант пенсионной реформы, предложенной президентом России. На прошлой неделе иркутские политтехнологи сделали новый шаг в светлое будущее, организовав принципиально иной формат ведения предвыборной агитации – «онлайн-митинг». Сергей Шмидт оценивает работу иркутских специалистов как уникальную, но бесполезную по сути попытку. Более того, мобилизационные усилия организаторов, подтянувших к участию в митинге самую тяжёлую артиллерию в виде губернатора и даже вокальной группы обкома КПРФ «Сполох», резко контрастировали с количеством интернет-пользователей, заглянувших «на огонёк». Трансляцию митинга «посетило» не более 130 человек. Очевидно, организаторы опередили своё время. «На раскрутку мероприятия были брошены лучшие SMM-силы Прибайкалья. В одном только фейсбуке было разослано почти две с половиной тысячи приглашений. Всем подряд, включая торчавшую в самому верху списка приглашенных «Студию маникюра». В «Одноклассниках» страница митинга показывала больше тысячи почти «готовых» участников. В первом же показанном на митинге ролике кандидат Андрей Левченко пообещал, что (цитирую) «сегодня десятки тысяч человек увидят, что авторитетные люди высказываются против пенсионной реформы». Логика первого в истории онлайн-митинга предполагала убедительное демонстрирование того, что подобные мероприятия могут собирать значительно большее количество участников, чем реальные, уличные митинги. Цифры подкачали. В начале митинга на youtube было 75 зрителей. В конце – 114. Впрочем, во время митинга количество поднималось до 125. На момент написания этой колонки ютубзик показывал меньше 1800 просмотров записи. Это пока все». Алексей Петров рассказывает о стандартах политтехнологий тридцатилетней давности на первых альтернативных выборах, которые прошли в иркутском Академгородке. Выборы в Иркутский областной Совет народных депутатов по 69 избирательному округу проходили между двумя кандидатами-учёными: математиком Владимиром Наумовым и геологом Александром Бухаровым. Кампания между двумя интеллигентными людьми велась без «чернухи», однако современные политические технологии использовались уже тогда, и уже тогда утверждали свою эффективность. В частности, эффектно использовалась непривычная для того времени практика раздачи листовок. «Если говорить современным политтехнологическим языком, Бухарова «вела» команда во главе с самим председателем Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР Николаем Логачевым, и она допустила серьезную ошибку, только надеясь на авторитет ученого. На стороне Наумова же были «неформалы» и общественники из Движения в защиту Байкала. На одних листовках – партком рекомендует, и распространяются они в официальных местах. На других – довольно молодое лицо Наумова, а листовки разносят на улицах, вручают обычным горожанам со словами: «почитайте про нашего друга Владимира». Это сейчас кажется, что так было всегда, а тогда - тридцать лет назад – мы только пытались отходить от стереотипов мышления, что можно подумать иначе, а еще, простите, и выбрать не того». День государственного флага России прошёл почти незаметно. По мнению Юрия Пронина, непопулярность праздника заключена в казенной формализации главного символа России, чему способствуют причины исторические, затаившиеся в начале 90-х годов прошлого века. Слишком уж много среди авторов присуждения триколору официального статуса неудобных нынешней власти людей. Как отмечает редактор «Байкальских вестей», проблема легитимности официальных государственных символов гораздо глубже, чем может показаться, поскольку ни один из них — не пользуется всеобщим уважением. «Гимн символизирует, прежде всего, советскую эпоху. Как ни ретушируй слова, убирая Ленина и Сталина или меняя Советский Союз на Россию, коммунистический привкус очевиден. Герб – это уже вотчина «почвенников», национал-патриотов, любителей жесткой, но некоммунистической руки. Двуглавость российского орла подчеркивает особый путь России (тут явная общность с «красными»). Но при этом символ самодержавия явно не в ладах с дуэтом серпа и молота. А флаг все же ближе, хотя и не безусловно, к демократам-западникам. Не безусловно потому, что появился в царскую эпоху. И вовсе не у большевиков или эсеров. В то же время крайние почвенники недолюбливают нынешний флаг России, предпочитая ему черно-желто-белый штандарт. Поэтому об истории государственного триколора говорить на официальном уровне сейчас не принято». Влад Толстов выдаёт на гора очередную порцию чтива, от которого нельзя отказаться. Свежий выпуск посвящён научно-популярной литературе. Здесь краткая история нашего будущего от признанного мастера научно-популярного жанра Юваля Харрари, исследование интеллекта животных, история становления современного образа жизни человечества и ещё одна книга о будущем, на сей раз – радикальная. «Вроде бы сколько сейчас пишут о разных технологиях, которые изменят наше будущее, но Адам Гринфилд (названный в анонсе «технологическим мыслителем» - надо же, и такие есть) подошел к вопросу несколько с другой стороны. Он выбрал те технологии, которые помогают получать, отправлять, перерабатывать, хранить и использовать информацию, поскольку именно эти технологии в ближайшем будущем будут определять вектор развития цивилизации. В итоге получился весьма интересный очерк о том, какое место в жизни городского жителя сегодня занимают смартфоны; как человеческое сообщество живет в эпоху Интернета; чего нам ждать от цифровизации материального производства, и как это способно повлиять, например, на трудовое законодательство; каких эффектов ждать от криптовалют, и как биткойны способны уничтожить трудовую теорию стоимости; кстати, а автоматизация может в будущем уничтожить – обнулить, лишить смысла, - само понятие труда, полезной деятельности. Слово «радикальные» в заголовке книги поставлено не ради красного словца – Гринфилд приходит к пугающим выводам». FACEBOOK: Предложения президента Российской Федерации по корректировке варианта пенсионной реформы, предложенной правительством, затмили все темы для обсуждения в социальных сетях, как сейчас кажется, на многие дни вперед. Приведём самые уже озвученные точки зрения по горячим следам. «Ну, дружно взялись за ручки и хором поблагодарили дядю. Вы ему срок продлили 18 марта. И он вам на 5 лет тоже», - пишет Юлия Сергеева. «Ну вроде все понятно. Ожидаемое случилось. Дискуссионным остается один вопрос. Будут нагибать КПРФ, чтобы за такой ("смягченный") вариант реформы она проголосовала, или плюнут, да позволят играть в оппозицию в этом вопросе и дальше?», - интересуется Сергей Шмидт. «Там очень многое важное параллельно сказано. В частности - сверхлиберальный коммент Панфиловой по пенсионному референдуму. Который, создается впечатление, МОГУТ ДОПУСТИТЬ (и даже за ручку подвести оппозиционеров к правильным решениям). А это сильный ход в сторону», - отмечает Михаил Дронов. Валентина Синявская выражает озабоченность демографическим вопросом: «Ну что же. Я так понимаю, чтобы родить пятерых и более, начать нужно прямо сейчас», - Светлана Бурдинская комментирует тему с откровенным сарказмом: «У нас в стране к женщинам - особое, бережное отношение, говорит Путин и с барского плеча повышает пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5. Слава. Ура. Рыдаю. Оказывается, я окружена особым, бережным отношением, мне наконец-то это объяснили». «Что говорит ВВ по поводу повышения пенсионного возраста? Другие источники снижения дефицита пенсионного фонда, такие как прогрессивная шкала налогообложения, налоги на предприятия нефтегазовой сферы проблему не решают. Поэтому, дорогие граждане, ваше благополучие - только за ваш же счёт», - резюмирует Алексей Альмухамедов. Обзор подготовил Вадим Мельников ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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