Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Непредсказуемость левизны, новая утопия и хроники троллейбусного парка

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На прошлой неделе иркутские колумнисты упражнялись в поисках пороков левой идеологии, сомневались в устойчивости одноногой позиции и изучали историю общественного транспорта. Социальные сети несли добро и занимались поиском кандидатов на пост губернатора. На неделе с лекцией в Иркутске выступил Максим Шевченко – журналист, телеведущий, бывшее доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Сергей Шмидт посетил публичное выступление московского гостя и сделал сразу несколько резюмирующих выводов по теории и практике «левой идеи» , а также отдельных особенностей личности её носителей. Кроме того, колумнист «ИТГ» считает Иркутскую область идеальным полигоном по проверке персональных идеологических убеждений. «Рекомендовал бы тем, кто с миноискателем из года в год разыскивает т.н. «бренд Иркутской области», присмотреться вот к какому варианту. Область, в которой всякий левый может проверить на прочность свои левые убеждения. Разумеется, услуги для тех, кто не отваживается ехать с этими же целями в постчавистскую Венесуэлу. У нас в области, в отличие от Венесуэлы, как бы сказали либеральные экономисты, все риски хеджированы. Проверяй свою левизну на прочность, не напрягаясь! Так сказать, в свое удовольствие свою левизну проверяй». Однако попытки демонстрировать «правизну» в правительстве России пока выглядят беспомощно. На прошлой неделе помощник президента России, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов озвучил, по его выражению, три рецепта для быстрого экономического роста страны. Юрий Пронин рассматривает тезисы и приходит к выводу, что попытки поправить экономическую ситуацию в стране выглядят вдохновенной утопией. По мнению редактора «Байкальских вестей», без политических реформ экономику не поднять. «В итоге получается так. Сугубо политические моменты подключать не велено. Вероятно, из-за боязни, что «поедет» вся конструкция власти. Но когда жизнь (а это неизбежно) продолжается, а конструкция остается неизменной, нарастает вероятность перемен снизу. Издержки при таких переменах всегда больше, и хорошо, если обойдется не хуже, чем в 1990-х. Но, похоже, наверху к подобным советам относятся, как в пословице: собака лает, а караван идет. А то и – ветер носит… Вот только что впереди – Учкудук или мираж? Что же взамен? Вопреки голословно-пропагандистских заявлениям, что «наши оппоненты только критикуют, ничего не предлагая», этих самых предложений, причем отнюдь не бредовых, пруд пруди. Кто бы только прислушался». Иван Попов изучает старые газеты, исследуя историю рождения первых троллейбусных линий в Иркутске. Первый троллейбус двинулся по столице Приангарья в ноябре 1970 года. Он ходил по маршруту «3-й поселок ГЭС – площадь им. Кирова». Перевозка пассажиров начиналась в 6.00 утра и заканчивалась за полночь. Блогер Irk.ru рассказывает о трудностях, с которыми столкнулись строители в эпоху внедрения электротранспорта. «Иркутский троллейбус рождался в трудностях десятком управлений, трестов и предприятий города около четырех лет. По нынешним временам это долго. Но если обратиться к документам, ставшим уже архивными, если хотя бы наспех просмотреть объемистую переписку с одним из московских проектных институтов, сосчитать все срочные и простые телеграммы, полученные горисполкомовским ОКСом, такой срок не покажется длинным. А самым простым и в то же время весомым объяснением можно, пожалуй, считать слова начальника троллейбусного депо В. П. Храпова: - Не умели мы линию монтировать. Дело-то для Иркутска неизведанное – опыта никакого…» На этой неделе в Москве будет проходить 21-я книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction, по традиции «Читатель Толстов» рассказывает о книгах «про писателей и прочих», издание которых приурочено к открытию ярмарки. Из полного списка литературы, вошедшего в этот мегаобзор, можно составлять отдельную брошюру. Мы оставим попытку объять 40 (!!!) рецензий на книги, а призываем потенциального писателя сразу перейти по ссылке на обзор. «Ни роман «Июнь», ни стихи, ни «письма счастья», ни телепроекты, ни даже, о ужас, «Гражданин и поэт» не вызывают у меня такого моментального отклика, такого искреннего счастья, как эти лекции. Потому что здесь Быков перестает быть пророком, учителем, рупором либерального лагеря, политическим мыслителем, обозревателем или оратором, а становится тем, кем, наверно, ему нравится быть лучше всего – книжным мальчиком, влюбленным в процесс чтения и поиска смысла в прочитанном. В этих лекциях Быков именно такой, каким я его себе представляю – страстный, ироничный, темпераментный, влюбленный в эти классические великие тексты, умеющий (это главное) влюбить в эти тексты всех, кто его слушает/читает. Я бы не назвал Дмитрия Быкова российским писателем номер один, но для меня совершенно очевидно, что в нашей стране он читатель номер один». FACEBOOK: Эра социальных сетей, как кладовых оригинального контента, похоже, подходит к логическому концу. Для выражения собственной позиции пользователи Facebook все чаще обращаются к ссылкам на сторонние ресурсы или популярные мемы. Опасаются ли люди непредсказуемых процессуальных последствий, которые могут последовать по итогам озвучивания собственных мыслей, или формат текстового блога окончательно отходит на периферию, нам неведомо. Мы просто делимся наблюдениями. Самым популярным постом недели в иркутском сегменте Facebook стала… инструкция о правильном кормлении птиц в исполнении Ольги Васик: «Про кормушки. Читала много мифов, часть постараюсь развенчать. 1. Птицам нельзя хлеб. Можно, но не чёрный ржаной и не плесневелый. Белый хлеб, сухарики никакой опасности не представляют. 2. Птицам нельзя крупы. Нужно варить кашу! А вы не задумывались, что едят зерноядные? Овсянки варят овсянку, а чечевицы варят чечевицу? В реальности птицам опасно старое пшено, на его поверхности окисляются масла. Если крупа старая, то да, лучше отварить или просто промыть кипятком. Если есть выбор, то просо лучше чем пшено, но если выбора нет, то крупа лучше голода. 3. Птицам нельзя сало! Да, нельзя солёное сало, а сырое замороженное вполне можно, а если ещё сделать шарики из мороженого сала с семечками, то вообще замечательно. 4. Если не можете кормить каждый день, то лучше вообще не кормить и кормушек не вешать. Но птицы не в клетке, если в кормушке пусто, они будут искать корм в других местах, а обнаружив полную они с удовольствием угостятся. Даже раз в неделю накрытый стол лучше его отсутствия! 5. Птицы у кормушки слабее, там выживают те, что без кормушки погибли бы. Птицы, что выжили без кормушек, здоровее. Да! Но если зиму переживут несколько больше со мной, чем без меня, я буду рада. Человек и так сильно вмешался в природу, хорошо, если он поможет нескольким пичугам перезимовать). 6. Корм для синички =пшено+сало! И просто — Что можно насыпать в кормушку? Из доступного — семечки (сырые, не жареные, есть на развес в супермаркетах), просо, смеси для попугайчиков и т. д. крупы, сушёные фрукты и ягоды, хлеб (не самая желательная еда, но и не самая вредная). Для синиц и дятлов можно вывешивать кусочки сала и мяса. Многие птицы уважают орешки, от арахиса (который не орех) до грецких, но грецкие лучше, конечно, раскалывать (а целые могут порадовать белок))! В местах, где очень много снега, можно отдельно делать кормушки с мелкими неокатанными камешками. Они нужны птицам для переваривания зерна, а в снежный период достать их бывает сложно». Большой популярностью пользовалось сообщение Ларисы Сулеймановой о модернизации иркутской областной библиотеки. «А ещё, сегодня в тестовом режиме заработала на первом этаже кофейня с весьма неожиданным названием "Кофейник". Давно хотели собрать такое пространство. Где кофе, неспешные приятные разговоры, атмосферные мероприятия, камерные тусовки и книги, книги, книги... А то читатели часто нас спрашивали, приходя в библиотеку: "А книги то у вас где?" Теперь у нас можно назначать свидания, встречи и всякое такое за чашкой вкусного кофе, чая с пироженкой) В Академгородке так-то с этим не густо. Заодно посмотреть старые и новые книжки, познакомиться и купить книги иркутских авторов (и познакомиться лично)... Чего сколько стоит - не спрашивайте. Формирование цен и ассортимента в процессе. Как, впрочем и оформление))) Чего ещё тут не хватает? Стильной в пандан вырастающему пространству стойки для зарядки гаджетов. Будем признательны, если кто купит/сделает и подарит) Ну вот. Теперь точно нет повода не прийти в #Молчановка. Зима близко. Уже завтра. А здесь тепло и хорошо пахнет. И книги». Галина Солонина обнародовала список потенциальных кандидатов на грядущие выборы губернатора Приангарья от "Единой России": «Обсуждаем, кого ЕР может предложить в качестве кандидата в губернаторы Иркутской области в 2020 году. И если у КПРФ существует проблема отсутствия выбора (вождизм, застой и т.д., в результате которых Зюганов и его сателлиты по типу Левченко являются абсолютно несменяемыми - как члены президиума ЦК КПСС), то в ЕР главная проблема - выбрать из множества сильных кандидатов одного. При этом, на мой взгляд, любой из них сейчас сильнее, чем Левченко. Мой список: 1. если ротация в исполнительной власти будет идти, как уже бывало, по принципу "плох тот мэр, который не мечтает стать губернатором" (вариант Б. Говорина), то ЕР может выдвинуть Дмитрий Бердников или Вадим Семенов; 2. если же ротация, как у Д. Мезенцева - из сенаторов, то сильный кандидат - Сергей Брилка, хотя он и не подпадает под категорию "молодых технократов", зато он может прекратить гражданскую войну в Иркутской области; 3. не забываем, что всё время "губернаторской чехарды" - начиная с 2005 года, в Иркутской области функцию преемственности решений обеспечивало Законодательное Собрание, поэтому ротация из ЗС - более чем обоснованная, тут наиболее приемлемые варианты - Сергей Сокол и (если его в Москве посчитают еще "не достаточно местным", хотя он уже весь с потрохами наш), то Наталья Дикусарова - она один из самых компетентных региональных политиков, у нее нет "скелетов в шкафу", тайных бизнесов, зарубежных контактов и т.д.; 4. если ротация будет, как у С.Левченко - из Госдумы в губернаторы - то наиболее приемлемый вариант, на мой взгляд, - Сергей Тен. Но я бы рекомендовала федеральному центру не отказывать себе в приятном и рассмотреть также вариант с представителем силовых ведомств в качестве официального партийного кандидата в губернаторы. Мне больше всего нравится вариант с Андреем Буневым - это интеллектуал в погонах, но есть и Андрей Калищук». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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