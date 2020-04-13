Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Новый мистер Х, актуальная футурология и словарь нового времени

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты рассуждают о проблеме сохранения публичности в маске, с тревогой заглядывают за горизонт событий и критикуют инертность власти. Социальные сети играют в половцев и создают словарь нового времени. Расхожее выражение «сбросить маску» всегда подразумевало прекращение притворства и демонстрацию латентной сути. Естественно, что словосочетание «надеть маску» означало прямо противоположную образность. Но времена быстро меняются, и теперь оборот «надеть маску» ассоциируется с ответственностью. Сергей Шмидт обращается к проблеме «сохранения публичного лица» у политиков в условиях неизбежных выборов. С такой проблемой, например, столкнулся не очень широко знакомый жителям Приангарья врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. «Разумеется, особенно обидно сейчас приходится политикам, которым грех жаловаться на отсутствие фотогеничности, и которые только начинают свой путь в публичной политике. Думаю, понятно, что сейчас я имел в виду не четырежды президента Российской Федерации, а генерала Кобзева, врио губернатора Иркутской области. Об этом подумалось мне, когда я впервые увидел публичную фотографию генерала в маске. Дело в том, что по мнению специалистов в визуальных искусствах и технологиях, область возглавил самый фотогеничный руководитель во всей ее новейшей истории (справедливости ради замечу, что к числу таковых отдельные специалисты относят и экс-губернатора Говорина, что, в общем, мне не совсем понятно), и тут такой облом с наступлением маскировочных времен». Юрий Пронин предпринимает попытку предсказать последствия коронавирусной эпохи для России и мира в целом. Уже сейчас ясно, что человечество ничего хорошего в ближайшее время не ждет. Очевидно, что отдельно взятую Россию хорошего ждет еще меньше. Озвученные президентом страны меры поддержки населения выглядят, как минимум, грустно. Спасаться, как водится, придется самим утопающим. Однако есть и более отдаленная перспектива, которая, благодаря карантину, может заметно сказаться на нашем образе жизни. В частности, новый взгляд на удаленную работу и отношения на расстоянии. И новая философия в самых разных сферах. «Может измениться вся система жизненных, в том числе политических приоритетов. Многие страны, включая Россию, тратят бешеные деньги на безопасность, под которой понимается армия, другие силовые структуры, вооружение. И вот мы видим, что колоссальный вызов безопасности оказался совершенно другим, чем привыкли считать. Чем тот, которого ожидали, и которому готовились. Это вызов не от одного или нескольких государств другому (другим), а вызов всему человечеству. Это вызов не одной армии другой, а это общий и невидимый враг, против которого бессильны ракеты, танки, пушки, боевая авиация. Так куда и зачем израсходованы колоссальные средства, если самих военных нужно защищать от коронавируса не меньше, чем могут защитить других они? И в то же время что только не в дефиците для борьбы со всеобщим врагом: от фундаментальных исследований в медицине до защитных масок. Пора бы одуматься со всеми этими «стрелялками-пулялками», да еще и в качестве изюминки в президентских посланиях…» Свежая колонка Анатолия Выборова озаглавлена как «Страна в режиме». Редактор газеты «Мои года» задается вопросом, что будут делать «выжившие», когда пандемия закончится? Действительно, страна по факту закрыта на карантин, людям официально запрещено работать, а значит и зарабатывать. В России и до эпидемии было не слишком много индивидов, способных устроить себе неоплачиваемый отпуск на срок более месяца. Теперь такие времена настанут очень не скоро, а государство не спешит поддержать граждан. Более того, власть делает все, чтобы избежать ответственности. «Проще, например, объявить, что все соотечественники должны быть в масках, чем предоставить их людям. Обошел я тут намедни, как законопослушный гражданин, все близлежащие от дома и работы аптеки – ну ни в одной нет этих треклятых масок! Даже втридорога! Зато их вагонами и бортами отправляем соседям и заклятым недругам – это же так гуманно и человечно! Но раз в стране карантин, не обязанность ли государства в первую очередь обеспечить этими простейшими средствами защиты свое население? Причем, бесплатно, как и подобает при режиме ЧС. Проще же выдать предписание органам ГИБДД отлавливать на дорогах автомобилистов, не подкрепив такие их действия законом». В отличие от государства Российского, Влад Толстов продолжает оказывать гуманитарную помощь населению, пусть и духовной пищей. В свежем обзоре литературных новинок доминируют биографии и рассказы о жизни знаменитостей. Героями рецензируемых книг стали музыкант Пол Маккартни, группа Black Sabbath, писательница Астрид Линдгрен, сборник лекций Дмитрия Быкова, иллюстрированная история… волос и передвижников. «Давно хотел прочесть такую книгу. Чтобы мне рассказали истории самых известных картин, созданных художниками из движения «Товарищества передвижных художественных выставок». Истории самого движения посвящено немало книг, но Юлия Варенцова взяла на себя задачу популярно рассказать, какие истории, интриги, скандалы и признания сопровождали каждую известную картину, написанную «передвижниками». «Неизвестная» Ивана Крамского (самая моя любимая картина, поэтому и прочел о ней в первую очередь) вызвала толки, кого именно изобразил Крамской – не то богатую кокотку, не то содержанку, поскольку в то время позволить себе такие наряды, в которой изображена героиня картины, в России могли позволить только дамы, как сказали бы сейчас, с низкой социальной ответственностью. Из-за этого, к слову, Третьяков отказался покупать эту картину для своей коллекции – мол, дети увидят, неудобно будет. И «Неизвестная» чудом сохранилась в России: сначала ее приобрел варшавский магнат Клюквист, потом у него перекупил полотно русский коллекционер Харитоненко, а в 1925 году коллекцию Харитоненко национализировали, и «Неизвестная» попала в коллекцию Третьяковской галереи». FACEBOOK: После селекторного совещания с главами российских регионов президент России Владимир Путин в третий раз за три недели обратился к жителям страны. Судя по количеству мемов, рожденных этим выступлением, событие войдет в историю наравне со знаменитой «Мюнхенской речью». «Печенеги и половцы», «терзавшие нашу державу» впечатлили иркутян, породив ренессанс политического юмора. «Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге гневно осудила агрессивную политику печенегов и половцев и выразила озабоченность. В случае разрастания конфликта возможен разрыв дипломатических отношений с печенежским и половецким каганатами», - иронизирует Иван Мамонтов. «- Здрасьте, у нас тут весь малый бизнес вымирает, люди в отчаянии, поддержки нет от государства, нечем кормить детей и куча кредитов висит! Сделайте уже хоть что-нибудь, пожалуйста! - У нас в истории были половцы! - А, спасибо», - поддерживает тренд Алексей Соколов. Алексей Петров подмечает свежие карантинные веяния: «Не удивлюсь, если скоро в Иркутске появится расцвет нового самиздата, только теперь электронного. Вам не нужен томик "Список парикмахерских и салонов красоты на дому"? Или, например, "Тут можно сделать ногти", "Список лиц, у которых ты можешь поменять свои последние пятьдесят баксов"? А еще вот: "Здесь можно прочитать перечень магазинов, которые привозят не на седьмой день, а по звонку, или, по крайней мере, вечером". 2020 год на дворе». А Дмитрий Козлов создает словарь «Нового времени» . «Мы все как историки чувствуем необычность, непохожесть и несопоставимость происходящего ни с чем. У меня за всю жизнь не было ничего похожего, более странного, страшного, удивительного, пугающего, неопределенного, можно продолжать до бесконечности. И очевидным образом это связано с изменениями повседневности, а коллеги не дадут соврать - меняется повседневность, меняется все. Поэтому надо составлять хотя бы словари изменений (по принципу Словаря перестройки или Словаря нового мышления), внятно их проанализировать все равно не получится. Можно добавлять для истории. Обнуление - со всеми смыслами и всеми оттенками (от колдуньи Терешковой, Мстителей до всяких возможных ассоциаций). Корона-диссидент Корона-фундаменталист Подвиг врачей "Вирусный" федерализм Запрос на новый авторитаризм Гибель и крах путинизма ...надцатое обращение вождя к нации (по принципу последнего китайского предупреждения) Новая идеологическая альтернатива - или голод от экономического краха, или смерть от вируса Карнавал масок ИВЛ Имбирь, лимон, туалетная бумага Летучая мышь Панголин Удаленка Он-лайн против офф-лайна» Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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