Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Обманчивая сила, прото-урбанистика и благородные проводы

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты дают оценку эпохе губернатора Сергея Левченко, сравнивают великие мировые державы и раскрывают секреты урбанистики. Социальные сети наблюдают за увлекательным процессом смены региональной власти. На прошлой неделе «перевернута очередная страница» в истории Иркутской области – губернатор Сергей Левченко ушел в отставку. Сергей Шмидт провожает губернатора-коммуниста, вспоминая только хорошие дела. В частности, строительство социальных объектов и объем социальных выплат населению, снижение транспортного налога, заботу о культуре и спорте. Отмечает колумнист «ИТГ» и высокий уровень медийных свобод, но напоследок говорит о личном. «Самое ценное в нашей жизни это знание. Поскольку мы живем с людьми и среди людей, самое ценное знание это знание о людях. Люди же проверяются и проявляются в разных токсичных ситуациях. Так вот я всегда был и всегда останусь благодарен судьбе за то, что в 2015 году Сергей Георгиевич Левченко выиграл губернаторские выборы, ибо его приближенные насоздавали потом большое количество токсичных ситуаций, которые проявили, как на рентгеновских снимках, истинные внутренности множества людей. Это очень полезное знание. Очень в жизни пригодится. Благодаря Левченко и его команде, я многое узнал о разных конкретных людях, чего не узнал бы, наверное, никогда в других обстоятельствах. Могу, кстати, заверить, что узнал не только в смысле, кто негодяй, а кто молодец. Вовсе нет, зафиксировал для себя множество оттенков. Между негодяйством и молодечеством». Новая статья Юрия Пронина вдохновлена рейтингом наиболее влиятельных стран мира, опубликованным в одном из влиятельных американских журналов. По версии рейтинга, Россия вошла в тройку, заняв почетное второе место. Редактор «Байкальских вестей» изучает критерии рейтинга, и приходит к выводу, что основной причиной высокого места нашей страны в рейтинге оказываются военная мощь и сырьевые ресурсы, а вот по качеству жизни, уровню культурного и научного развития мы – за пределами первой десятки. Все как во времена Советского Союза. «Между тем, после советской власти минуло почти 30 лет. Период немалый. За это время Китай вообще вышел на другой уровень. Да и, кстати, «старики» во главе с Америкой тоже пошустрее нашего будут. А мы все поем песни о тяжелом наследии прошлого, сменив лишь оправдание: раньше – «если бы не война», теперь – «если бы не лихие 90-е». Между тем война прошлась по Германии примерно как по нам, а у Китая тоже было лихолетье («культурная революция» Мао Цзэдуна). И где теперь бывшие «фрицы» и «хунвэйбины»? Плохому танцору всегда мешают неудобства – не столько реальные, сколько мнимые. Впрочем, выше голову, давайте будем оптимистами. Такими, как в песне Юрия Визбора: «Зато мы делаем ракеты, И перекрыли Енисей, А также в области балета Мы впереди планеты всей»». Влад Толстов публикует свежую подборку рецензий на книги в жанре научно-популярной литературы. Здесь нашлось место обзору двухтомника мудрых мыслей об образовании, книге об устройстве процесса человеческого мышления, новому труду знаменитой исследовательницы живой природы Сай Монтгомери, рассказу о научных экспериментах по исследованию эмоций животных, книгам о молоке и кровососущих насекомых, а также невиновных под следствием. «"Невиновные под следствием" - это новый жанр, я бы его назвал «правозащитной публицистикой». «Дело Голунова» открыло масштабное явление – превращение борьбы с наркотрафиком в череду сфальсифицированных уголовных дел, по которым, как оказалось, можно посадить любого. «Ситуация парадоксальна. Наблюдаются две параллельные тенденции. Первая — систематическая популистская стигматизация осужденных по наркотическим статьям и ужесточение наказания. Вторая — абсолютно заброшена работа по пресечению крупного трафика. Крупный трафик в страну поступает практически без помех, наркотики — в свободном доступе. К слову, на без малого 100 000 уголовных дел о наркотиках в России в 2018 г. дел об их контрабанде приходится мизерное количество. В 2018-м, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за контрабанду наркотиков осуждено всего 123 человека». Еще раз повторю: книга Алексея Федярова – поразительная. Это очень важно, что подобная книга написана и издана». Визит блогера-урбаниста Ильи Варламова в Иркутск до сих пор будоражит умы горожан. Всех по-разному. Одни признают наличие указанных московским гостей проблем, прочие - защищают малую родину с энтузиазмом Александра Матросова. Глеб Русин обращается к последним. По мнению блогера Irk.ru, муниципальным властям стоило бы прислушаться к замечаниям, а иркутянам – почаще участвовать в общественной жизни города. «И что же мы увидим, если снимем розовые (а в случае некоторых товарищей — коричневые) очки? — Равнодушие. Город… нет, не развивается, и нет, не загнивает — существует отдельно от горожан. Плитка сменяет асфальт, который потом вновь сменяет плитка — безотносительно того, в каких местах было бы удобно и красиво оставить плитку, а где без колебаний надо класть асфальт. Просто возникла мысль (ну, и приятный подрядчик-поставщик, возможно). Идея не анализируется, эксперты не привлекаются, общество вообще никак не участвует в (не)развитии собственного города (давайте только не будем про «народные инициативы» — это совершенно точечная история, которая не имеет никакого отношения к градостроительной политике и осознанному процессу изменения городского пространства)». FACEBOOK: Иркутский сегмент социальных сетей продолжает обсуждать отставку Сергея Левченко и назначение врио губернатора Игоря Кобзева. Стоит отметить, что эмоциональный отклик вызвал скорее непосредственно свершившийся факт, сколь ожидаемый, столь и внезапный. Однако большинство комментаторов воздерживаются от резких оценок или панегириков завершившейся эпохе. Владислав Шинядев высказался по итогам прощальной пресс-конференции Сергея Левченко, обратив внимание, что на ней было слишком много абстрактных цифр. «Цифры, цифры, цифры. И никаких людей. Для кого это? Для чего это? Столько-то очередных миллионов, кубометров, километров. Это для Иркутской области плохо или хорошо? Много это или мало? Как это связано с жизнью обычных людей? Какие эмоции люди могут испытывать слушая целый час эти цифры? Никаких? Разве поэтому Сергея Георгиевича вопреки всему и всем избрали? Нет!!! Нет!!! И ещё раз нет!!! Его избрали, потому что он подарил людям надежду! Он сказал "Услышу голос каждого!". И ему поверили! И его избрали вопреки всему! Сергей Георгиевич профессиональный политик. Он не совершил практически ни одной публичной ошибки. И история с медведем могла не всплыть и остаться там за кадром. Так почему же он, проведя столь успешную, эмоциональную предвыборную кампанию, завоевав множество сторонников во время выборов так быстро забыл то, благодаря чему он победил? А ведь люди то не забыли. Они все время ждали не цифр и пятилеток, а внимания и заботы. И я уверен, что если бы он продолжил работать в той же стилистике, что и во время своих выборов, то совсем не важно, какой бы он был губернатор. Жители все равно его бы любили, поддерживали и защищали. А любые нападки только бы сплотили жителей всего региона вокруг него». Сергей Перевозников стал свидетелем пресловутого «гласа народа» : «Мужик в буденовке с большой звездой хлещет себя веником. Второй, стоящий пониже, спрашивает - ты специально эту шапку сегодня надел? - Да я вообще хотел от Труда её одеть, чтоб все видели, с..., что творят. - Вы про что, спросил толстый, бородатый, нехотя и покряхтывая охаживающий себя веником рядом с первым. - Да про власть нынешнюю, бл.. про эту отставку. - Да, плюнули в душу, согласился тот. Вот таланты кремлёвские, думаю я. На ровном месте градус подняли, что в общественной бане обсуждают, а точнее осуждают блицкриг-рокировку. Тщательнее надо было». Сергей Язев составил первое мнение о новом главе региона: «В Молчановке собрались активисты ОНФ и журналисты. И сюда пришел назначенный несколько дней назад врио губернатора Игорь Кобзев. Любопытно, думал я, - какой он, назначенный генерал-губернатор? С шашкой и табельным пистолетом? Резкий и громкий? Готовый вершить пинки и расстрелы? Показалось мне, что нет. Осталось у меня он впечатление, что он умеет слушать, что отвечает корректно и вдумчиво. Присутствующие высказывались. Говорили о болевых точках региона. Врио слушал внимательно, уточнял и записывал. Когда я сказал, что в школах области более 11 тысяч вакантных мест, учителей катастрофически не хватает, - он кивнул и сказал, что уже знает. - Я открыт! - сказал врио. Я мобилен. Я оперативен. Обращайтесь! И вот еще что. Он упомянул о разговоре с мэром Иркутска, и уже есть какие-то общие решения. И возникла надежда, что прекратится (может быть) это бесконечное бессмысленное бодание региональной Иркутской власти с муниципальной Иркутской властью. Может быть. Хотелось бы на это надеяться. Ну, и наконец. Не было негатива в адрес предыдущей администрации. И это правильно. "Страница перевернута", - как было сказано. Выборы губернатора Иркутской области состоятся в сентябре». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

обзоры иркутской колумнистики

приоритет иркутск

социальные сети Тэги: View the discussion thread.