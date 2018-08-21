Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Обнаженная филармония, конец истории и птичий триллер

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты находят у власть предержащих чувство вкуса и фригидность к истории, а также играют в детективов. Социальные сети меняют слова на фотоснимки. На прошлой неделе иркутяне, впервые за много лет, смогли разглядеть здание иркутской филармонии во всей его первозданной, нагой красоте. И увидели иркутяне, что это хорошо. Не таким был взгляд администраторов заведения искусства, более привычных смотреть на фасад изнутри. Дирекция филармонии посчитала вступление в силу правил благоустройства, утверждённых решением Думы города Иркутска, вероломным посягательством на культуру, поскольку без гигантских афиш народ в искусство не заманишь. Сергей Шмидт занимает сторону мэрии , отмечая, что впервые за много лет власть руководствуется правилами, выработанным на основе здравого смысла и художественного вкуса. И правильно делает. «Почему лучше жить так? Да потому что внутренняя сила городской жизни, основа целостности образа города это наличие вот таких признаваемых и исполняемых правил. Сила любого города в правилах. Город, не имеющий правил, лишен и силы, и… смысла. «Зачистку» города от визуального мусора, затеянную мэрией, легче всего объявить очередной бюрократизацией-регламентацией, наступлением на свободы, «закручиванием гаек», затыканием пробок и т.д. Но тут мы имеем другую историю. Намного более городскую, общественную, культурную, нежели бюрократическую. Историю обретения Иркутском собственной силы. Которая, дай бог, станет такой, что ей не рискнут бросить вызов ни время, ни корысть, ни глупость». На днях прошла очередная годовщина августовского путча 1991 года. Прошла тихо и незаметно, не звучали официальные речи, память павших почтила лишь горстка энтузиастов. Юрий Пронин обращает внимание на установившуюся в России традицию «замалчивания истории», привычки руководителей страны обходить спорные моменты, относиться к ним безоценочно. Только за последние годы Кремль «не заметил» 200-летия Отечественной войны 1812 года, 150 лет отмены крепостного права, 100-летие Октябрьской революции и убийства Николая II. Редактор «Байкальских вестей» усматривает в сложившейся тенденции неясный символизм. «Пусть оценки, с которыми выступил бы президент, понравятся не всем. Но взгляд из Кремля сам по себе пробуждает общественную мысль, поощряет дискуссии, поддерживает живую ткань страны, а не бетонирует мертвящую тишину. Похоже, однако, что дискуссии сейчас не нужны, они, по верховному разумению, не помогают, а мешают неким замыслам. Вот только каким именно? И надо ли после уклонения высших руководителей страны от разговора по душам удивляться, что очередное поколение не знает о прошлом. А значит, неизбежно идет к повторению старых ошибок в будущем». Орнитолог Игорь Фефелов раскрывает зловещую тайну, поставившую в недоумение его соседей по подъезду. Недавно около дома блогера Irk.ru стали находить тела мертвых птиц, упавших с большой высоты. Птицы по собственной воле падают очень редко, а потому соседи обратились за консультацией к специалисту. Как выяснилось, найденные птицы относились к виду поползней – дружелюбных к людям пернатым, с удовольствием кормящихся с рук. Однако к собственным сородичам поползни весьма враждебны, защищая территорию, они атакуют соперника. За соперников они принимают и собственные отражения в зеркальных окнах. «Если мы называем каких-то птиц оседлыми, это вовсе не означает, что всю жизнь они сидят на одном месте. Многие в течение года кочуют на десятки и сотни километров. После гнездового периода идет расселение молодняка. Птички юные, неопытные. А если на их пути оказывается такое остекленное сооружение… Поэтому, если вы решили установить на лоджии светоотражающую пленку или зеркальное стекло, имейте в виду, что это может повлечь за собой неожиданные издержки. Иногда такие вещи случаются и при обычных стеклах, если освещение расположено определенным образом (например, птица не видит стекла, принимая его за путь сквозного пролёта, или же солнечные блики ее дезориентируют)». Обзор мировых СМИ расскажет о семейной чете из Британии, которая, столкнувшись со страшным заболеванием, решила повидать мир и начала с путешествия по Транссибу; пловце из Чехии, который планирует переплыть Байкал; а также о деревне бабушек на Ямальском полуострове. FACEBOOK: В социальные сети всё реже пишут, их всё меньше читают, но всё чаще смотрят. На этой неделе главенствовала именно визуальная составляющая Facebook. Наиболее «хайповые» посты семидневки сопровождались красочными иллюстрациями несуразицы, глупости и даже эстетики. Так, наиболее популярный пост недели – от Дмитрия Дмитриева – содержал резкую критику повальной рубки деревьев в районе микрорайона «Союз», где расширяют проезжую часть. Анна Суркова приводит доводы в пользу зачистки иркутских фасадов от засилья рекламных объявлений: «У нас в Иркутске случилась культурная революция - горожанам наконец-то показали, как выглядит здание ТЮЗа и филармонии без афиш по всему периметру. И это зрелище многих потрясло своей красотой. Потом развернулась борьба между самым культурным министерством, которое возмутилось оголенностью стен и окон (мол, оставили без хлеба артистов), и мэрией, которая пока мудро отмалчивается. Этот сюжет, думается мне, мы ещё будем наблюдать полгода. Но между тем борьба за театральные афиши и памятники культуры подняла очень интересную тему - провинциальные учреждения культуры совершенно не умеют работать с современным зрителем. Что для этого нужно: 1. Отличный репертуар 2. Продвижение постановок и самого театра 3. Удобная продажа билетов 4. Работа со зрителем Был ещё пункт про грамотную упаковку постановку для продвижения, но и этого достаточно. Можно вбухать много денег в онлайн-продажу билетов, но оставить старую схему распространителей, и удивляться пустым рядам. Хотя и тут рецепт прост - выкидывайте за три дня до постановки билеты на онлайн-распродажу. И будут у вас и новые благодарные зрители и полные залы. Сняли афиши? Идите в СМИ, соцсети, общайтесь со своими зрителями через почтовые и смс-рассылки. Не всё упирается в деньги, иногда это просто работа головой и желание коммуницировать с окружающими». Алексей Петров обратил внимание на удручающее состояние здания, в котором некогда размещался кинотеатр «Гигант»: «Надо сначала перестать гадить себе под ноги - патриотизм начинается с этого. Между прочим, плакат о "городе, которым я горжусь", висит на одном из самых позорных объектов в центре этого самого города - на здании бывшего кинотеатра "Гигант", которое уже много лет стоит пустое, заброшенное и никому не нужное. У этого здания прекрасный, супер-эффективный собственник - Иркутская область». Обзор подготовил Вадим Мельников ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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