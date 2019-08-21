Обзор иркутской колумнистики и Facebook: от общего к частному… и обратно

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты пишут манифесты частной собственности, предостерегают от гражданских столкновений и рассуждают о революциях. Социальные сети также завязли в спорах об уместности разделения общего и частного. В минувший четверг на площади около Дворца спорта члены иркутского отделения КПРФ провели митинг «Против произвола «Единой России» и правоохранительных органов». Не слишком людное народное собрание запомнилось не столько лозунгами с трибун или отважными требованиями, сколько акцией активистов движения «Молодая гвардия». Пришедшие на идеологически чуждый праздник молодые люди учинили скандал, крики и толкотню. Сергей Шмидт осуждает столь некрасивое проявление чувств, и призывает молодежь с разных сторон баррикад к диалогу. «С моей точки зрения, региональным руководителям двух крупнейших партий страны необходимо как можно скорее договориться о взаимном отказе от такого рода молодежных провокаций. Если старшие товарищи к этому не готовы или им недосуг, я рекомендовал бы это сделать самим молодежным организациям. Почему? Потому что при всей зрелищности такого рода провокаций, ничего в перспективе, кроме плохого, они с собой не несут. Меньше всего – и городу, и области, и России в целом – нужны «уличные войны» в стиле Германии 1920-х годов. Хотите поиграть в гражданскую войну? Найдите соответствующие компьютерные игры, а реальную жизнь оставьте в покое. Тут такие игры могут закончиться так, что никакими неизбежными потом собственными страданиями грехи за то, что провоцировали и разжигали, не искупите». На этой неделе исполняется 28 лет со времени краха Августовского путча в Советском Союзе. Этот факт, как и двумя годами ранее столетняя годовщина Октябрьской революции, остался без внимания государства и подконтрольных ему СМИ, таким образом, по сути, испарившись из широкого информационного поля. Юрий Пронин обращает внимание на это обстоятельство и размышляет над причинами. По мнению редактора «Байкальских вестей», тема «революций» во многом неудобна нынешней власти: слишком уж много ассоциаций вызывают сегодняшние выступления «несистемной» оппозиции. Да и в принципе, официальной позиции по поводу событий, положивших начало и конец Советскому Союзу, до сих пор нет. «Соответственно, если ругать Февраль – по существу, выставлять себя противником реформ, даже если они давным-давно назрели. А говорить, что «оранжевый» Октябрь привезли из-за рубежа в пломбированном вагоне, а Ленин со товарищи – агенты германской разведки, жующие «печеньки кайзера», это уж совсем курам на смех. Так и Август-91. Хвалить? Но ведь вскоре распался СССР и начались эти, как их, антинародные реформы. Ругать? Значит, не только плыть против течения истории – к этому как раз правителям России разных эпох не привыкать. Но тут и личные обстоятельства. Одним из вождей сопротивления путчистам был Борис Ельцин. А он назначил Владимира Путина своим преемником. Другой вождь – Анатолий Собчак, под началом которого Путин долгое время работал. Так что…» Дмитрий Киселёв обращается к теме индивидуального жилищного строительства . Колумнист газеты «Мои года» напоминает о глубоко аграрном прошлом нашей страны, 90 процентов населения которой до Революции проживали в деревнях. Затем он напоминает о традициях дачного строительства советского времени, в конце концов, обращаясь к опыту высокоразвитых держав Запада, где львиная доля населения проживает в частных домах. По мнению автора, именно развитие индивидуального жилищного строительства может если не спасти Россию, то хотя бы причинить державе ремиссию. «Заводское домостроение так и не может добраться до малоэтажного строительства, так как нет для этого законодательной базы, нет ответственности местных властей за выделение земли под строительство, обеспеченных дорогами и коммуникациями. Власть этой темой практически не занимается, хотя во всём мире это самое перспективное направление, позволяющее строить жильё на потоке, с высокой производительностью, применяя передовые технологии и материалы. При этом у нас в России самая низкая производительность труда строителя, в результате снижение стоимости жилья достигается применением сомнительных технологий и некачественных строительных материалов». Влад Толстов представляет новую подборку качественного чтива , на сей раз о людях, творчестве и шедеврах. В свежем обзоре рецензии на энциклопедическое издание, посвященное истории Аничкова дворца, автобиографии солистки группы «Колибри» и культового диджея Moby, альманах о киноиндустрии, экскурс в историю романтической литературы, биография разработчика, перевернувшего индустрию видеоигр, а также книга истории зарождения богемы. «Никогда бы не подумал, что богема в том виде, как мы ее себе представляем, появилась в историческом смысле совсем недавно – в начале 19 века в Париже. «В Вавилоне не было Бодлеров», заметил один американский поэт, и он был прав: понадобились века и века человеческой истории, чтобы общество стало относительно терпимым к свободному выражению чувств разных художественных натур. В Вавилоне Бодлера скорее всего принесли бы в жертву, в средние века сожгли бы на костре как колдуна. Сам феномен богемы говорит нам о том, что общественная мораль перестала воспринимать творчество как некое преступление против традиции. И книга Элизабет Уилсон подробно рассказывает о том, как зачиналась, формировалась и создавалась практика богемной жизни, которая у одних вызывала зависть, у других ярость, но по итогу все остались живы, и то хорошо. Из Парижа 19 века автор переносит повествование в довоенный (до первой мировой) Берлин, потом – в послевоенный Нью-Йорк, путешествует по центрам богемной жизни. Даже хиппи при определенном ракурсе выглядят как завзятые богемщики, хотя они, скорее всего, удивились бы такому определению». FACEBOOK: Жил-поживал себе иркутский сегмент Facebook, наслаждался лебединой песней лета, утешался отменным урожаем грибов. Но на неделе телеграм-каналах, социальных сетях и даже федеральных СМИ появилась аудиозапись с голосом, похожим на голос руководителя пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области, где слышна негативная оценка событиям, происходящим в территориях, пострадавших от паводка, а также отдельным частным лицам. С уверенностью заявить о том, что случившееся стало темой для обсуждения номер один, однако на информационное безрыбье и этого хватило, чтобы привлечь внимание общественности. В целом, отношение аудитории соцсетей к случившемуся можно проиллюстрировать двумя постами с противоположными точками зрения. Журналист Галина Солонина пишет : «Не собиралась ничего писать по поводу известного события с "новой искренностью" Ирины Алашкевич или "человека с похожим голосом, говорящим похожие речи", но уж больно сильно удивила реакция поддержки в ее адрес. Во-первых, по поводу того, можно было кому-то из ее сотрудников сливать это аудио или нет. Ребята, реальность, в которой одни чиновники сливают, что происходит за дверью у других, не сейчас родилась - в Иркутском сегменте соцсетей она появилась благодаря Ирине. Напомню выборы в Госдуму 2016 года, Ирина постила личную переписку из закрытого чата (то ли реального, то ли сделанного политтехнологами КПРФ - сейчас это уже даже не важно) сотрудников мэрии. Я тогда написала, что чиновница не имеет права так поступать, потому что это неэтично. Ну вот, за новым поворотом она и ее преданная свита считают, что сливать такую информацию - неэтично. Поздравляю, вы поумнели. Хотя, увы, не факт, и при ином стечении обстоятельств она снова выложит информационные сливы на "врагов". Во-вторых, по поводу ее слов. Они демонстрируют ее истинное отношение к людям, и тут не надо лукавить. Ну, в принципе, не от человека зависит, как он относится к людям, сколько доброты ему отмеряно. Однако существует правило: если ты не любишь людей, как тебе быть? Просто надо жить, поступать, как будто ты любишь людей. В этом случае мы наблюдаем пример распущенности. Даже не старается. В-третьих, по поводу реакции: какая она должна быть? Даже если это говорила не Ирина Алашкевич, а какой-то негодяй с ее голосом, она должна была бы публично извиниться перед жителями Тулуна. Объяснить, что это подделка (если это так) или сказать, что фразы вырваны из контекста (на что больше похоже), или просто извиниться. Но становиться в позу гордой неприступности, когда людям от твоего имени нанесены оскорбления - это неверная реакция. Еще не поздно извиниться». Журналист Берт Корк под ником Древний Кельта оппонирует : «"Иркутская чиновница", как её именуют на глубоко мною уважаемом канале "Рен-ТВ", на закрытой планёрке, в узком профессиональном кругу, высказала своё оценочное суждение о некоторой части пострадавших - не всех, а именно о некоторой части, которые, по её мнению, неуместно выглядели на встрече с президентом Путиным. Ещё раз, мне кажется это важным: 1. Это было её личное мнение. На личное мнение у нас имеют право даже чиновники. 2. Это было произнесено в кругу, из которого не должно было быть вынесено по определению. Это часть корпоративной этики. Стоп. Выдохните. Это констатация двух простых фактов, а не речь адвоката перед присяжными. Нужно успокоиться, чтобы вы поняли, для чего я всё это пишу. Успокоились? Дорогие иркутские друзья, которые сегодня с увлечением топчутся на грязной истории с главой пресс-службы губернатора Иркутской области и её словами в адрес пострадавших от наводнения в Тулуне. Вы можете продолжать своё бурное общественное негодование, перепосты соответствующих новостей из региональных и федеральных СМИ. Упиваться своим праведным возмущением и вообще личной святостью. Дело ваше. Я хочу вам сказать одну простую вещь. Завтра, сидя с лучшими друганами на кухне с пивом, или зависая с подружками за чизкейками в "Тревелерсе" вы, рассказывая о том, что случилось за день, в раздражении скажете фразу, которую к утру забудете, а если вспомните, то даже не придадите ей значения. Ну, например, что в автобус заносили коляску с инвалидом, и вам не досталось места. "Задрали эти инвалиды, развелось их, пора усыплять". Или что нормального мужика не найти, а все симпатичные - геи. "Развелось ..., замуж не выйдешь. Пора их сажать в резервации". Ну, а кто подобного не говорил? Не это, так другое, что никогда не скажешь в незнакомой компании, публично или даже в собственных соцсетях? А послезавтра, "случайно", диктофонная запись этой фразы окажется у главного редактора какого-нибудь никому не интересного говноСМИ, который, плотоядно облизывая жирные губы, сделает её всеобщим достоянием. Просто "из любви к справедливости", "потому что народ должен знать своих героев" или руководствуясь прочими высокими побуждениями». Другой новостью, немного взволновавшей обитателей Fаcebook, стала информация о том, что в районе ЦЭСовской набережной появится квартал с элитным жильем. Александр Снарский так прокомментировал новость : «Любой потомственный бродовский знает, что в Иркутске (а Иркутск — это Брод) два тухлых места — район Чаеразвески и переулок МОПРа с окрестностями. Впрочем, чтобы знать это, не надо даже быть центровым, довольно изучить цены на вторичку в Центре. Так исстари повелось, да простят автора почтенные патриоты этих околотков; мы-то с вами знаем, что и самые глухие бродовские закоулки — это всё равно Брод, и с ними не сравнится никакая «элитка» презренного Копая и унылые новостройки несчастных парковских; мы-то знаем, что знаменские и рабочедомские суть жители предместий, а глазковские так и вовсе проживают в одноимённой деревне. Завершив эту минутку урбанистического шовинизма, автор переходит к сути. Чаеразвеска останется Чаеразвеской, чего там ни построй. Автор предрекает, что этот криптотопоним будет бытовать до скончания веков, даже если весь жилищный комплекс на этом месте будет целиком отлит Д. Намдаковым из бронзы. Впрочем, автор чужд пролетарской злобы и не будет испытывать классовой ненависти к богачам, поселящимся в Чаеразвеске, людям предложили — люди сходно взяли, дело хозяйское. Непонимание вызывает иркутская общественность, ещё недавно поддерживавшая храмоборствующих екатеринбуржцев, основываясь на одном лишь подозрении, что возвышенный бунт последних направлен против элитного жилищного комплекса, якобы имевшего быть воздвигнутым под сурдинкой храма. Почему никто не обнимает Чаеразвеску и ТЭЦ-2? Иркутску не хватает общественных пространств не меньше, чем Екатеринбургу, а тут такая возможность организовать огромный парк на берегу Ангары. Тут ведь даже строительством храма не прикрываются (хотя снесённая неподалёку Чудотворская церковь вполне могла бы быть восстановлена близ исторического места) — чистая элитка. Друзья, если эта ситуация не вызывает у вас отторжения, то почему екатеринбуржские протесты нормировались вами с аргументацией в пользу их антиэлитности? Оно понятно, что всякая постройка на этом месте не сможет обезобразить его ещё пуще, понятно и что плетью обуха не перешибёшь. Но как же солидарность, как же эстетика борьбы за безнадёжное дело ради чести, как же «возьмёмся за руки, друзья»»? Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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