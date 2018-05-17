Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Падение «ходячего замка», дети без политики и календарь иркутских дорог

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На неделе иркутские колумнисты отмечали юбилеи навсегда потерянных городских достопримечательностей и присматривались к законопроектам новейшей эпохи. Социальные сети также находились в поисках утраченного, в том числе, того, чего и вовсе никогда не было. На неделе «Середина Земли» отпраздновала своеобразный юбилей: 10 лет назад не стало «ходячего замка Иркутска» знаменитого «дома на ногах», проекта архитектора Владимира Павлова. Сергей Шмидт не оставил без внимания знаменательную дату , вспоминая народный фольклор, сложившийся вокруг невольного памятника СССР. Здание, предназначенное горкому КПСС, разделило судьбу недостроенного коммунизма, сухим скелетом напоминая иркутянам о тщете мечтаний и обнажённом прошлом. Колумнист «ИТГ» вспоминает личную историю знакомства с «домом на ногах». Здесь также не обошлось без аллюзий. «Нехорошие мысли по поводу советского общества пришли в пятом классе, когда наш класс отправили в экскурсию по родному городу на специальном автобусе и с настоящим экскурсоводом. Совершенно не помню, в какие места нас возили, но отчетливо помню каждое слово, которое произнесла женщина-экскурсовод, когда мы проезжали мимо «дома на ногах»: «Здесь мы видим стройку горкома партии. Сейчас стройка заморожена в связи с недостатком средств…». Это все. Экскурсовод перешла тут же на другие темы. А в моей же детской голове возник вопрос: все ли в порядке в советской стране и с нашим безоблачным будущим, ежели приходится экономить на строительстве зданий для самой коммунистической партии?». Другую годовщину отмечает Алексей Петров. В мае 1857 года, вышел первый номер газеты «Иркутские губернские ведомости», первого периодического общественного издания в Иркутске. По словам Алексея Петрова, первое городское СМИ стало для горожан настоящим информационным прорывом. Здесь печатали постановления и распоряжения, новости и слухи, рецензии на театральные постановки и фельетоны. Среди авторов числился цвет ссыльной интеллигенции, в том числе первый русский монархист Михаил Бакунин. Курировал газету генерал-губернатор Николай Муравьёв. "Первая часть из восьми страниц содержала различного рода постановления и распоряжения из Иркутска и Петербурга (вспомним современные вкладки в «Областную» или «Иркутск официальный»), а вторая часть, собственно, и была то, что принято у нас называть газетой с новостями, сообщениями с мест большой губернии, а порой и слухами. Первый номер открывал фельетон правителя дел Русского географического общества И. Сельского. На современный фельетон он едва ли похож, а по тем временам это была крутая авторская колонка: «самая свежая, самая сегодняшняя новость в Иркутске – этот лист не совсем взрачной, довольно серой печатной бумаги, покрытой не вполне изящным шрифтом, который имеет честь в эту минуту лежать перед вами. Но не взыщите, лучшей бумаги не нашлось в Иркутске»". Юрий Пронин делится мыслями по поводу очередного «странного» законопроекта, предусматривающего административную ответственность за привлечение несовершеннолетних на несанкционированные митинги. В том, что законопроект будет принят, не сомневается ни один эксперт, против чего конкретно он направлен, также хорошо известно. По мнению редактора «Байкальских вестей», с точки зрения юридической чёткости закон хромает на обе ноги. Что означает «вовлечение»? Является ли им простое информирование? Нет ли здесь очередного простора для злоупотреблений? «Возможно, инициаторы понимают юридическую зыбкость очередного запрета. Но, во-первых, наше время – уже не вегетарианское, и законы, сомнительные в правовом отношении, плодятся как грибы после дождя. И ничего, существуют, а иногда даже применяются на практике. Про «иногда» сказано не случайно потому, что второй мотив принятия подобных законов – «для острастки». То есть чтобы организаторы и участники протестных акций боялись буквально собственной тени. А тем более очередного ружья, которое Володин и Матвиенко собираются повесить на стену в дополнение к уже внушительному арсеналу. Может хотя бы раз в год и выстрелить…» Владислав Толстов представляет новинки зарубежной прозы : книга женской версии Стивена Кинга, художественное произведение о непридуманных серийных убийцах, фантастический сюжет о Моцарте, оказавшемся в нашем времени и серьёзная литература, притворившаяся авантюрным романом. «Хорошее начало – композитор Моцарт не умирает у себя в 1793 году, а переносится в наше время, где его мелодии звучат рингтоном в каждом мобильнике. И вскоре оказывается, что гениальный композитор способен «найти себя» разве что в роли наемного тапера в ресторане, и то ему составляет протекцию уличный музыкант из Польши. И еще ему надо дописать свой Requiem, а вдобавок понять, что он находится не на небесах, а просто совершил путешествие во времени. Вроде бы такой легкий фантастический сюжет, но вряд ли за нее взялось бы издательство «Текст», которое поставляет российскому читателю весьма высококачественную переводную прозу. За водевильной беготней господина Моцарта скрываются глубокие рассуждения о музыке, о таланте, о судьбе - есть роскошные сцены, как Моцарт слушает на компакт-дисках собственную музыку и не узнает ее: все перепутано, все не так». FACEBOOK: Прошедшая неделя обошлась без громких, будоражащих общество новостей. Политизированная часть пользователей вяло обсуждала возвращение в региональную политику ставленника "Ростеха" Сергея Сокола, а также задержания и административные штрафы организаторов «несанкционированного шествия» по Иркутску после окончания акции «Он нам не царь». В целом же, разбушевавшаяся весна в городе вдохновляла людей смотреть по сторонам и на фоне совершенства природы замечать несовершенство человека. Андрей Темнов создал универсальный календарь иркутских дорог: «В марте сходит снег. Вместе с асфальтом. Все без исключения дороги превращаются в разбомбленное полотно. На центряке ещё терпимо, но переферия мертвая от слова совсем. - В апреле начинается ямочный ремонт. Чисто русское изобретение. Мешаем всем, толку на месяца полтора от силы. Тогда же наносим разметку. Зачем, для кого? Не ясно. Но ясно другое - через пару недель никакой разметки не будет, краска такая, мы привыкли. - В мае стартуют плановые ремонты. Их всегда много, они всегда тянутся минимум до сентября-октября, и всегда проходят на центральных улицах. Все перекрывают, никуда толком не проехать. - Но это дороги. А ведь есть ещё теплосети и прочее ЖКХ. Дорожники хоть иногда стараются, иное дело коммуналка, там просто все закрывают до первого снега и перед первым же снегом начинается хоть какое-то шевеление на объектах. Все лето за заборами пусто, проверено. - В сентябре-октябре с помпой и авралом закрывается сезон. Опять наносят разметку. Ну традиция такая, типа ритуал языческий. Потом ударяют дожди. Ливневки в наших каторжных краях нет уже лет двадцать, все топит, асфальт в шоке, но сойти не успевает. Выпадает снег, подмораживает. - С ноября по март зима. Улицы уменьшаются минимум на одну полосу каждая. Подъехал дедушка Мороз на санях, извольте уступить место. Снег вывозят редко, нерегулярно и преимущественно в центре городов. Во дворах не чистят ничего и никогда. Дворы - для сильных духом. - Ах, да, ещё у нас любят соль и реагенты. Ну это когда в -30 на улицах лужи, грязь и говно. Инновации. - Потом наступает март. Снег сходит. За ним асфальт...Романтика». Привлекла общественное внимание и очередная «санитарная» вырубка зеленых насаждений города. Виталий Бессольцев призывает беречь зелень пуще памятников архитектуры. «Плакала Саша, как лес вырубали, Ей и теперь его жалко до слёз. Сколько тут было кудрявых берёз! Всегда изумляло, с каким равнодушием относятся иркутяне к вырубке деревьев на улицах Иркутска. Тогда как сгоревшая в очистительном огне прогнившая и заплесневелая деревянная развалюха вызывает горестные стоны и жалобные причитания. Между тем, возвести точно такую же хибарку из новых брёвен можно за месяц, а вырастить новое дерево - практически невозможно. Выращивание деревьев - слишком высокая технология для нашего городка. Не овладеем никак…» Галина Солонина даёт мастер-класс психологической подготовки ребенка к экзаменам : «Родителям на заметку. В преддверии ОГЭ, ЕГЭ и прочих госэкзаменов (у нас, например, выпускной экзамен в музыкальной школе). Валерьянка не успокаивает. Не знаю ни одного ребенка, на которого она подействовала. Только на котов. И то – не успокаивает. Зато просмотр кота, принявшего валерьянку, здорово помогает. Даже если его напоил не ты сам, а просто показываешь ребеночку по Ютубу плоды чужого врачевания. Ребенок странным образом успокаивается, веселеет и бодро чапает сдавать экзамен. В ритме кота, принявшего валерьянку». Обзор подготовил Вадим Мельников, Телеинформ ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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