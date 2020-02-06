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07.02.2020

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Панацея плебисцита, шулерство в верхах и НЛО над Иркутском

Иркутск, 07.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты вновь поднимают тему возвращения прямых выборов мэра Иркутска, разоблачают кадровые рокировки в правительстве и изучают живую природу. Социальные сети наблюдают неопознанные летающие объекты и призывают чаще болеть.

На теме возвращения прямых выборов мэра Иркутска топчется каждый наделенный властью популист, рассчитывающий набрать несколько политических очков. Однако воз и ныне там, свободное волеизъявление граждан мало кому выгодно. С нами ведь не договоришься в кулуарах, а убедительная самопрезентация стоит немалых ресурсов и усилий. Однако Сергей Шмидт считает, что настал, наконец, тот самый момент, когда отважиться на плебисцит будет дешевле и разумнее подковерных ристалищ. По мнению колумниста «ИТГ», иных путей выхода из глубокого политического кризиса попросту нет.

«Все, что происходит сейчас в Иркутске вокруг городской власти, вполне может быть названо политическим кризисом, а с учетом времени и затянувшимся кризисом. Судя по всему, никаких ведущих к политическому миру внутриэлитных, скрытых от глаз широкой публики (с подкладыванием телеграмканального корма в клетки политологам), договоренностей достичь так и не удалось. Само количество заинтересованных игроков столь велико, что, с учетом всех традиций иркутской склочности, достижение таких договоренностей было бы сродни политическому чуду».

По данным опросов общественного мнения отставка правительства России слабо отразилась на росте популярности президента страны. Как считает Юрий Пронин, это обстоятельство должно бы насторожить Кремль, ведь смена кабинета министров если не последний довод «королей», то один из главных козырей при игре в большую политику. Обновленная исполнительная власть должна вдохновлять народ, заряжать его оптимизмом. Но ничего подобного не произошло. Возможно, потому, что произошло вовсе не обновление, а «перетасовка колоды». Все ключевые имена остались у власти, просто заняли новые должности.

«Напутствие из басни Крылова «А вы, друзья, как ни садитесь…» будет чрезмерно резким. Давайте хоть здесь будем доброжелательны и оптимистичны: пусть все у правительства получится. Пока же вернемся к началу размышлений. Получается, ценный, можно сказать, незаменимый политический боекомплект, своеобразный НЗ на «черный день» растрачен впустую. Кремль не удосужился убедительно обосновать отставку Дмитрия Медведева и всего правительства. А кадровые перестановки (во всяком случае, внешне) не означают острого недовольства работой предыдущего правительства. Может (и даже наверняка), это недовольство и есть, но нам, повторюсь, об этом не удосужились. В чем причина и когда мы о ней узнаем?»

Орнитолог Игорь Фефелов рассказывает об одном из самых распространенных пернатых хищников Иркутска – соколе-пустельге. Птица вполне комфортно вписалась в экологическую среду города: живет под крышами многоэтажек и охотится на мелких грызунов. За одним эпизодом соколиного промысла наблюдал блогер Irk.ru, о чем и рассказывает (и показывает) читателям.

«Потому что остались кусочки пустыря между Университетским, улицей Юрия Тена и «Союзом». И живут там мелкие грызуны в траве. А именно ими в основном и питаются пустельги. Если эти участки тоже застроят, пустельга, скорее всего, оттуда уйдет – как уже ушли оттуда бородатые куропатки… Впрочем, у нее есть и другие проблемы – линии электропередачи на бетонных столбах. Эта конструкция случайно оказалась очень опасной для птиц среднего размера: неловко присел близ проводов – удар током. В черте Иркутска такие линии тоже есть, и по большей части они не оснащены птицезащитными устройствами. Гибнут на них в первую очередь вороны, меньше – сороки, а вот на третьем месте как раз пустельги. Более редкие виды, увы, погибают тоже…»

Влад Толстов отмечает собственный день рождения обзором книг любимого исторического жанра. Здесь фундаментальное исследование истории феномена супергероев в массовой культуре, подробная летопись криминального пути Альфреда Капоне, исследовательский труд, посвященный концентрационному лагерю Майданек, сборник биографий героев «с душком», и необычный сборник «Списков на заметку».

«И кто бы мог подумать, что исследователи выделяют некие списки, которые поистине грандиозны – и благодаря личностям своих составителей, и тому, что в эти списки включено? Вот, например, Эдна Вулмен Чейз в 1954 году выходит первый день на работу в редакцию журнала Vogue (который она спустя сколько-то лет возглавит) – и набрасывает список примет, которые должны отличать поистине элегантную женщину. Прошло с тех пор почти 80 лет, а список актуален до сих пор. Или писатель Джонатан Свифт в 1699 году, чувствуя приближение старости, пишет для себя перечень вещей, которые он никогда не должен делать в отношении молодых людей – и спустя 300 лет этот список остается актуальным. Или молодой Ник Кейв набрасывает в блокноте самые «страшные» слова для сочинения своих готических песен – и, похоже, он до сих пор не расстался с этим блокнотом!»

FACEBOOK:

Шествие коронавируса по планете продолжает занимать умы соотечественников. На фоне сообщений о все новых рубежах, занятых заразой, россияне полностью позабыли об отставке правительства и планах пересмотра главного закона страны – конституции. Выжить надо здесь и сейчас, а политические последствия для нас не очевидны.

Впрочем, сонму апокалиптически настроенных голосов все чаще возражают скептики. Дмитрий Таевский порицает поднявшуюся шумиху.

«Я не совсем понимаю, из-за чего такой шум-гам. Коронавирусом заболели 12 тысяч человек за месяц. Умерли 240 человек. Не тысяч. Человек. Два процента. В 2019 году от обычного гриппа в мире умерли 650 тысяч человек. Пневмонией заболели 17 миллионов человек, умерли 270 тысяч. Смертность полтора процента.

Столбняк. Ежегодно умирает около 400 тысяч человек, при этом смертность до 25%, если лечить, 80%, если не лечить, и 95% у новорожденных, лечи-не лечи.

Бубонная чума. Ежегодно заболевает около 2500 человек, смертность 10%, если лечить.

Холера. 5 миллионов заболевших в год, 130 тысяч умирает. Смертность 2,6%.

Лихорадка Денге. 50 миллионов заболевших в год, 20 тысяч умирают.

Я далек от теорий заговора. Но мой здравый смысл мне говорит, что нам что-то недоговаривают - или про масштабы, или про смертность, или про риски. Или это масштабная экономическая игра против Китая».

Виталий Бессольцев и вовсе призывает не сопротивляться болезни:

«Как известно, чуть ли не половина генома человека состоит из мобильных генетических элементов (МГЭ) – транспозонов и ретротранспозонов. МГЭ обладают всеми характерными свойствами вирусов, за исключением одного – инфекционности. Они могут активно размножаться и перемещаться в пределах генома – перепрыгивать с места на место, встраиваясь в «хозяйские» хромосомы в разных местах и влияя на работу близлежащих генов. Специалисты до сих пор спорят: кто от кого произошёл? Вирусы – это «одичавшие» гены, или МГЭ – это «одомашненные» вирусы?

К примеру, гены вируса, встроившегося в геном предка узконосых обезьян свыше 40 миллионов лет назад, сейчас работают у обезьян и человека в плаценте, и выполняют минимум три важнейшие функции, в том числе – защиту эмбриона от иммунной системы матери. А именно плацентарность создала предпосылки для увеличения размеров мозга и быстрого «поумнения» млекопитающих, которое затронуло только плацентарных.

По всей видимости, многие крупные прогрессивные преобразования в эволюции высших организмов связаны с активностью МГЭ.

От «прирученного» вируса ведёт свою родословную фермент теломераза, отвечающий за восстановление кончиков хромосом, которые имеют обыкновение укорачиваться после каждой репликации. Теломераза – очень важный фермент. Старение связано с низкой активностью теломеразы, рак – со слишком высокой…

Наличие большого числа вирусных генов в геноме человека способствует эволюции человека как вида. Так что, болейте на здоровье! Вирусами разными, голубыми и красными, сине-зелёными и в крапинку. Всё на благо виду, всё для развития человечества!»

1 февраля иркутяне стали свидетелями загадочного явления – кольцевого вида облаков, появившихся над городом. Тему подхватили СМИ, затем, как водится, уфологи, и понеслось. Сергей Язев прокомментировал событие с точки зрения науки:

«Отличные настали времена - что бы где бы ни случилось, обязательно находятся свидетели, которые немедленно фиксируют события на свои гаджеты и выставляют картинки в сетях.

Над Иркутском явились правильные облачные кольца. Свидетелей множество, все фотографируют и обсуждают. Мне звонили уже из четырех СМИ за комментариями.

Я всем отвечаю - я не знаю, что это такое!

Люди удивляются. Предполагалось, видимо, что я знаю всё.

А я нормальный человек - значит, знаю не всё!

Или не знаю всё.

Кольца красивые, очевидно, что искусственные, напоминающие инверсионные следы самолетов (или других летательных аппаратов), только необычной формы - нечто летало по кругу. Наверно, те, кто "сделал" эти кольца, гордятся и радуются. И правильно: получилось красиво и необычно.

НЛО ли это? Конечно (если облако можно назвать летающим объектом). В буквальном исконном смысле: неопознанный летающий объект. Я его не опознал, значит, он неопознанный. Но для тех, кто опознает, он таковым не будет.

Почаще бы такое! Хорошо, когда в голубом небе наблюдается что-то красивое и не совсем понятное. Жизнь становится интереснее.

P.S. А вот Надежда Лапыренок (Nadezhda Lapyrenok) свидетельствует, что видела своими глазами, как самолет по кругу летал. Летчик - молодец! Надежда - тоже.

Нашлись и другие свидетели, которые видели, как самолет выписал несколько кругов, оставив инверсионный след в виде нескольких окружностей.

Загадки в наше время разрешаются быстро...».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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