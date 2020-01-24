Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Первая конституция, секреты правительства и новая звезда культуры

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты вспоминают судьбу автора первой в истории российской конституции, делают подробный обзор раскладов сил в новом правительстве России и читают старые газеты. Социальные сети возводят в культ личность министра культуры. Главная мысль свежей колонки Сергея Шмидта накручена вокруг важнейшей новости года – предстоящего переформатирования российской конституции. Колумнист «ИТГ» вспоминает первый конституционный проект в истории нашей страны, вышедший из-под пера декабриста Никиты Муравьева. Муравьев – не чужой для Приангарья человек. Сюда, а если конкретно – в село Урик, он был отправлен в ссылку, отчего впоследствии и умер. Сергей Шмидт вспоминает первую конституцию и мифы о декабристах. «В отличие от якобинствующего Пестеля с его «Русской Правдой» Муравьев видел «прекрасную Россию будущего» конституционной монархией, а не республикой. Более того, он видел ее федерацией, а не унитарным государством (заметим, что Муравьева, судя по всему, можно признать еще и первейшим отцом российского федерализма). Федерация, по мысли Муравьева, должна была состоять и 13 держав и 2 областей. Самой маленькой по населению (всего 250 тысяч) должна была стать «Ленская держава» с центром в Иркутске. Знал бы Муравьев, какую роль Ленская держава с Иркутском, особенно его нынешние пригороды (выражаясь по-модному – субурбии) сыграют в его жизни. Причем не только жизни, но и смерти». Юрий Пронин выступает с подробнейшим обзором назначений и перестановки сил в новом правительстве нашей державы. Интересного масса: здесь и усиление «собянинской» группы, стабильность в рядах «президентских» министров, полная смена социального и «цифрового» блока. Редактор «Байкальских вестей» предсказывает, как разделятся группы влияния и возможные «кружки по интересам», однако призывает не строить иллюзий. «Колея возможностей узкая и с жесткими ограничениями, а полномочий ее изменить у правительства (включая Мишустина) нет. Что касается появления в кабмине новых лиц, а иногда и исчезновения прежних, то причины не всегда в успехах или провалах в работе. Формирование правительства – процесс бешеной конкуренции лоббистских интересов. И тут уж кто кого «продавит» или «съест». Ведь эти самые лоббисты, как правило, ориентируются не на высокие материи (всякая там стратегия, тактика, интересы страны), а на конкретных личностей во главе конкретных министерств – «наш» человек или «не наш»?» Алексей Петров занят обзором иркутской прессы за январь 1925 года. Любопытны здесь, прежде всего, темы, волновавшие журналистов прошлых лет. В частности, сообщается о безвременной кончине старейшего в городе разносчика газет, а также первом в истории съезде краеведов. Съезд вполне можно включить в перечень юбилейных мероприятий на 2025 год, и отметить с большим размахом, ведь краеведение по сию пору – одна из любимейших забав иркутян. «На съезде демонстрировалась большая краеведческая выставка, которую посетило более трех тысяч человек. Большинство ее посетителей были школьники и детдомовцы. Как писал журналист под псевдонимом Волк, недостатком выставки стала слабая систематизация материалов. Но поскольку это была первая краеведческая выставка во всей Сибири, было отмечено, что это большое достижение всех любителей и ценителей родного края. Некоторые районы привезли и вовсе уникальные коллекции. Так, сельские дети из Куйтуна представили деревенские средства для абортов, чай, мыло, краски, коллекции по народной медицине и школьную стенгазету». Влад Толстов представляет обзор новинок переводной прозы . Здесь – любопытный роман о современной жизни в охваченной кризисом Венесуэле, очередная книга-исследование травмы нацизма, сборник лирических рассказов Бернхарда Шлинка, два романа писательницы Энн Пэтчетт, а также литературный симулятор философии. «Будьте осторожнее с книгами Лорана Гунеля. Он везде рекомендуется как автор таких сложных философских романов, где герои переживают глобальные мировоззренческие кризисы. Может сложиться впечатление, что это чуть ли не Достоевский, но увы. Гунель пишет вполне, на мой вкус, массовые книжки, где философия присутствует в гомеопатических дозах. Хотя для кого-то и это может показаться откровением. В новой книге профессор философии решает начать жизнь с чистого листа и из Нью-Йорка отправляется в дикие джунгли Амазонки, где встречает племя, которое известно как самый счастливый народ на планете. И американский профессор решает поставить над ними страшный этический эксперимент – ну, чтоб не радовались так жизни. Замысел классный, идея – выше всяких похвал, столкновение двух цивилизаций – на таком материале можно шедевр создать (прочитайте, например, «Эйфорию» Лили Кинг или «Суринам» Олега Радзинского – настоящие шедевры на эту тему). Но роман Лорана Гунеля как-то скисает ко второй половине». FACEBOOK: Личность нового министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой оказалась в центре внимания социальных сетей. Все потому, что личность действительно интересная: любит майки с нецензурными цитатами, признается в антипатии к музеям, опере и балету и симпатиях к Евгению Гришковцу. Откровения с личной страницы в ЖЖ десятилетней давности стали главной темой пересудов и в иркутском сегменте Facebook. «Похоже, кандидат в министры культуры — баба честная. Но на кой чёрт она согласилась на эти галеры? И ещё занятно, что она употребляет просторечное слово «церква»», - иронизирует Александр Снарский. «Пока что история с новым министром культуры разворачивается по классическому принципу "Хочешь прославиться - устрой скандал". Наверное, вчера и сегодня это самый обсуждаемый человек в России. Владимир Владимирович курит на завалинке. Для министра культуры такой шум - только на пользу, мне кажется. Особенно после гротескного Мединского. Хотя самым уникальным персонажем в этой сфере, конечно, была физик-бард Татьяна Никитина», - считает Дмитрий Таевский. «Серёжа Шмидт сегодня написал что-то вроде «непопсов тот, кто не выскажется насчёт нового министра культуры»… Буду попсов. Я уже в предыдущем посте сказал, что про нового министра (грешно сказать – не помню пока, как ее зовут) сказать мне нечего: лично не знакомы. Но. Меня удивляет эта имплицитная фигня: министр культуры должен быть культурным. Точнее, даже не это, а как видят воплощение «культурности» изрекатели данного тезиса. Судя по бурному возмущению футболкой 11-летней давности, «культурность» они видят… ну, не знаю. В формате музейной бабушки, наверное. Учительницы рисования. Достойной библиотекарши. Ребят. Это всё чудесно. Однако почему вы решили, что тетка в футболке со словом «***» менее культурна, чем эти условные персонажи?», - интересуется Глеб Русин. Александр Филиппов пишет зарисовку о заседании обновленного правительства: «— Вообще-то я терпеть не могу армию и флот, — задумчиво сказал министр обороны. — А ненавижу детей и училок, — подхватил министр просвещения. — От школ меня тошнит, университеты омерзительны! — Ну уж не знаю, что может быть хуже самолетов, — возразил министр авиации. — Разве только аэропорты? — Хуже всего — рыба! — У меня от неё аллергия, — живо вмешался в разговор министр рыбной промышленности. — Рыба гладкая и склизкая! Это факт, — согласился министр полиции, — но знаете, — можно и рыбку съесть, и... то есть я хотел сказать, что хуже всего — ловить преступников и охранять порядок. А все остальное снести можно! — А вот и не всё, — вступил министр финансов. — Лично я больше всего ненавижу деньги, хорошо бы их совсем не стало. — Деньги не пахнут! — начал было министр экологии, — но тут послышался треск и зазвенели по полу пуговицы и застежки. Это рвал на себе форменный китель министр культуры. Вы бля хто такие , — хрипло сказал министр, — я вас не знаю, идите отсюда на... - И приступайте к работе, господа! — тут же подхватил глава кабинета». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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