Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Политический шоубиз, брендовый чёс и карнавал имени Бабченко

Иркутск, 06.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты придают смысл региональной политической жизни, задают неудобные вопросы государству и публикуют скандальные разоблачения. Социальные сети обсуждают живучесть журналистов и достоинства Дня города. Во времена, когда «культурная» жизнь региона вызывает лишь грустную улыбку, спорт высоких достижений почти полностью покинул регион, а высшее образование возится в партере, лишь ты остаёшься нашей надеждой и опорой - политическая жизнь Иркутска. Такова главная мысль свежей колонки Сергея Шмидта. Согласно гипотезе колумниста «ИТГ», именно региональная политика обрела статус самого главного аттракциона в Иркутской области в последние десять лет. И это единственная компенсация иркутянам за тотальный упадок общественной жизни, спорта и науки региона. «К середине 2000-х в Иркутске окончательно приходит в упадок хоккейный бум, грандиозный карнавал вокруг боровшейся за медали команды «Сибсканы». Новейшие ходы в социальных науках, сделанные на нашей земле, тоже были сделаны в 2000-е и рутинизировались к концу десятилетия. Яркие общественные движения – борьба за Байкал против «трубы» Транснефти – это 2006-й год. Ни один общественно-политический протест с тех пор не достиг масштабов и уровня вовлеченности той «битвы за Байкал». «Байкальское движение» еще заявляет о себе в 2007 году, но «потом всё». В общем, по датам все сходится. Угасание, упадок уникальности, рутинизация в культуре, обществе, науке и сразу же после этого просто Ниагара беспрецедентно насыщенной для нынешних времен политической жизни». Гражданские права и свободы во все времена были первыми кандидатами в жертвы на алтарь государственной безопасности. Юрий Пронин анализирует очередную гекатомбу во имя порядка. Это прошедшее почти незамеченным распоряжение накануне старта Чемпионата мира по футболу, в частности, регулирующее проведение митингов, шествий и демонстраций, которые и раньше без формального разрешения властей проводить было нельзя. Теперь же под запрет попали даже одиночные пикеты. Редактор «Байкальских вестей» задаётся вопросом, какую угрозу безопасности представляет одиночный пикет? «Наряду с организационно-технической избыточностью меры по согласованию пикетов возникает еще один вопрос: какое впечатление произведут города, где, как говорится, мышь не проскочит? Неужели кто-то считает, что лицом нашей страны должно стать общественное безмолвие? Этакая стерильность улиц и площадей? Тишина, которую так и хочется назвать «мертвой»? Тишины в полном смысле этого слова, конечно, не будет. Культурная программа мундиаля предусматривает множество событий, по преимуществу развлекательно-тусовочного типа. Нет возражений. Однако почему бы и гостям нашей страны, и нам самим не увидеть, что Россия живет полнокровной, разнообразной жизнью? Проще говоря, кто-то танцует, а кто-то чего-то требует или о чем-то заявляет. Это ведь не минус, а плюс любого государства, и в особенности — претендующего на статус великой державы». Катерина Чичигина колупает уже было подсохшую рану по имени «бренд Иркутска». В результате экспресс-следствия редактор «Провинции» уличила компанию-разработчика «иркутскости» «Инстид» в конвейерных поставках собственных разработок городам родной страны. Как оказалось, все наработки маркетологов, шокировавшие горожан, изначально разработаны для Санкт-Петербурга. Однако, поскольку в одной культурной столице они не пригодились, по мнению авторов проекта, вполне могли подойти другой «культурной столице». Этакий бренд-чёс. А мы-то что? Нам должно быть лестно. Продолжение расследования – в колонке редактора. «Так вот, Катя в этой жизни не любит, вообще-то, немало вещей, но больше всего не любит, когда люди брешут. Для тех, кто не знаком с высоким русским стилем, поясняю — страшно не приемлю пи***жа. А тут математика ну никак не сходилась: начало исследований в Иркутске — ноябрь, презентация в Иркутске — апрель, а пост про Питер — февраль. Ну, ребята, камон. А что, можно было просто взять готовый продукт, к нему притянуть историю про Иркутск, и сказать, что так и задумано? Почему, блин, иркутяне сами-то до этого раньше не додумались?». В рамках обзора мировых СМИ иноязычные издания рассказывают о пагубном влиянии добычи угля на чистоту сибирских рек, взрыве на детском празднике в иркутском ТРЦ «Комсомолл», а также первом сибирском микропроцессоре «Baikal-T1». FACEBOOK: Социальные сети на неделе переживали ренессанс качественного остроумия, порождённого легендарным воскрешением журналиста Аркадия Бабченко. Местную повестку разбавили переживания по поводу пролетаризации Дня Города в связи с приездом Тимати, а также падения уровня карнавального шествия. «Мертвые оживают. Ожил убиенный журналист Бабченко, ожили жертвы химической атаки в Сирии, ожили отравленные Скрипали. Может, именно так и наступает судный день. Надо перечитать Откровение Иоанна богослова. Там вроде все подробно описано на эту тему», – иронизирует Евгений Павлов. Древний Кельт подготовил развёрнутый материал с каверзными вопросами к украинским спецслужбам. Приведём здесь только первый абзац: «Коряво и убого. Сначала советник коллегии МВД Украины Геращенко заявляет следующее: 1. Бабченко убили на выходе из квартиры (ну, понятно, заказное убийство, всю ночь караулили на лестничной клетке, притворяясь ожидающим трамвая); 2. Бабченко умер в карете скорой помощи. Следом появляется информация, что Бабченко убили на входе в квартиру, возвращаючись из магазина. Потом в соцсетях публикуют фотографию Бабченко, лежащего в луже крови в квартире – даже не в прихожке, в квартире. Если он умер в карете скорой помощи – он ещё живой лежит, что ли? И кто это так обстоятельно и не торопясь его фотографировал? В общем, вброс совершенно не продуман. СБУ сами себе противоречат и сами себя опровергают, даже по результатам мероприятия. Например, говорят, что "готовили операцию два месяца". Предотвращение убийства нельзя "готовить", его можно только пасти и в назначенный "злочинцами" момент предотвратить. Готовить можно, например, само убийство. Или - провокацию. Или - самодеятельную театральную постановку. И эти люди «предотвратили операцию по устранению видного оппозиционера силами российских спецслужб»? Ну да, ну да…» Надежда Лапыренок пеняет Тимати : «Про дно города не высказался только ленивый. Присоединюсь, пожалуй, к числу недовольных. В субботу я отдыхала дома и, как оказалось, не зря. Опустим обсуждение "карнавала"... Тимати. Я до сегодняшнего дня не знала, о чем он поет. Нормально отношусь к рэпу, в конце концов действительно "о вкусах не спорят". Но меня шокировало, что в день города на главной его площади звучала песня с матами и демонстрацией явного неуважения к женщинам... Речь о песне "Гучи", гуглите, если не знаете, я эту дрянь на своей странице цитировать не хочу. Но 65000 человек, как сообщают организаторы, в едином порыве подпевали и даже просили эту песню на бис. Мне стыдно за вас, иркутяне. Очень стыдно». А Дмитрий Козлов находит стакан наполовину полным : «Я как ветеран иркутского карнавального движения (посетил все) должен отметить, что все же самые забойные были два первых. Драйва было море, движения, фишек, примочек. Плюс название - карнавал. А "праздничное шествие" колонн по разнарядке все же ставит иногда в тупик - "как корабль назовешь.." Мы, конечно, все "перемигиваемся" и понимаем, что речь идет о карнавале, просто надо подождать (вопрос, конечно, чего ждать и сколько, но его пока отодвинем). А так все путем. Мне понравилась капоэйра, потом БТР с людями-дитями в форме, потои мужик в майке и в цементовозе. ВТБ тоже хороши, хипстеры такие на лисопедах. Еше передо мной юноша все время отпускал, запускал дрон, это мое впечатление. Классная была колонна "Зажги" - фирма костюмов напрокат - им, наверное, легко готовиться. Родной университет заполонил половину К. Маркса - энергетика чувствовалась. Впереди (как в фильме про Чапая) и.о. ректор с проректорами. Остальные ВУЗы как то бледненько, только политех с барабанами и академия прокуратуры в мантиях. Еще почему то было две белорусских колонны. Одна в общей от национальных землячеств и отдельная. Еще очень поддерживал отставших от колонн, но все равно продолжавших движение. В целом, праздник удался, всех с днем города!». Обзор подготовил Вадим Мельников, Телеинформ ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

обзоры иркутской колумнистики

социальные сети Тэги: View the discussion thread.