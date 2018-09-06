Обзор иркутской колумнистики и Fаcebook: Портрет идеального кандидата, Гайдар шагает впереди и способы вращения календаря

Иркутск, 07.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На неделе иркутские колумнисты подготовили рецепт выбора подходящего кандидата, вспоминали времена разнузданной демократии и рекомендовали отличные книги. Фейсбук отмечал неофициальный праздник «3-е сентября». Центральное политическое событие года в нашем регионе близится к развязке, уже 9 сентября пройдут выборы в Законодательное собрание Иркутской области. Абстрагировавшись от партий и течений, политолог Сергей Шмидт предлагает собственную концепцию электорального поведения для сомневающихся. По мнению колумниста «ИТГ», пришло время голосовать за молодых, деятельных и результативных. В идеальном кандидате сочетаются все указанные качества, в противном случае стоит выбирать из оставшихся. «Почему надо голосовать за молодых? Потому что все беды нашей жизни от того, что в управлении этой нашей жизнью находится слишком много советских людей и слишком много «людей девяностых». Ну и тех, в ком адская помесь первого со вторым. Чем больше в политических верхах будет оказываться людей, чей жизненный опыт не является ни советским, ни опытом девяностых, тем лучше. И совершенно не важно, идут такие люди от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» или от батьки Навального, главное, чтобы это было «новые люди». Почему надо голосовать за деятельных и результативных? Ну тут развернутого ответа не требуется. Думаю, что и так все понятно». Алексей Петров вспоминает визит в Иркутск инженера-проектировщика и технического руководителя реформ начала 1990-х годов Егора Гайдара. В 1995 году он уже не был главой правительства, а выступал как кандидат в Госдуму. Кандидат Гайдар выступил перед студентами истфака иркутского госуниверситета с речью о необходимости жестких реформ, вреде коррупции, кумовстве, федерализме, а также распределении полномочий между центром и регионами. Последующие выборы он проиграет, однако главное сделает – своим визитом повлияет на внутренний мир колумниста «Глагола». «Что произошло сейчас: почему Иркутск для них стал совсем не интересен (и это при нашей-то политической конкуренции)? Или все-таки политики постарели и просто не переносят шестичасовые полеты на самолетах? Регион, который плохо и часто не так голосует, живет своей внутренней политической жизнью, а местные элиты каждые два-три года поедают сами себя на завтрак. Политики же приезжают только на партийные мероприятия, дают интервью «своим» СМИ и также быстро уезжают. Или это просто вся политика изменилась? Она не требует таких встреч и открытых доверительных отношений со своими избирателями…» На неделе блогу «Читатель Толстов» исполнилось два года. Наш обзор искренне поздравляет юбиляра. За относительно короткий срок Влад Толстов успел насытить иркутян массой рекомендаций книг гарантированного качества. Начало нового учебного года блог отмечает традиционной подборкой «книг о книгах» . Здесь читатель найдет сборник статей о творчестве Владимира Сорокина, исследованию, посвященному проблемам перевода зарубежной литературы, биографии совместной жизни поэтов Николая Гумилева и Анны Хаматовой, а также обзор книги вдохновляющих советов от писателей и поэтов. «Первая книга в обзоре – замечательный коллективный ответ писателей на вопрос, а почему они писатели. В сборнике предлагали поучаствовать всем более-менее известным писателям земли Русской, кто-то отказался, но большинство согласились. И составили вполне представительную выборку. Сколько людей – столько мнений. Почему они пишут – еще можно объяснить, но вот КАК – тут начинается магия, гадания, томления и прочее. Объяснить невозможно. Разве что так – «то, что я хочу написать, уже есть во мне, в виде, который я объяснить не могу». Как мне показалось, самые интересные тексты написали немосковские писатели: дальневосточник Василий Авченко и теплая компания питерских писателей – Андрей Аствацатуров, Татьяна Москвина, Илья Бояшов, Александр Мелихов, Сергей Носов, Александр Секацкий… Очередная попытка «раскрыть тайну творчества», на мой взгляд – вполне успешная. Рекомендую». FACEBOOK: Финишная прямая избирательной кампании в Законодательное собрание Иркутской области заполнила ленты социальных сетей жирной порцией различного рода «сенсаций» околополитического толка. Однако сколько-нибудь ощутимого интереса к разборкам местных элит, судя по количеству лайков и комментариев, аудитория Facebook не проявила. Гораздо более сильные эмоции вызывали шутки на мотив известной песни Михаила Шуфутинского, борьба иркутской администрации с засильем рекламы на городских фасадах, а также эхо пенсионной реформы, предложенной президентом страны. Владимир Симиненко подводит итоги флэшмоба , посвящённого вращению календаря третьего сентября и делает общие антропологические заключения: «Люди поделились на тех... - кто постил шутки про 3-е сентября; - кто задолго до 3-го сентября постил шутки про тех, кто будет постить шутки про 3-е сентября; - кто 3-сентября постил свое "фу" тем, кто постит шутки про 3-е сентября; - кто 3-е сентября гордо заявлял, что он не постил шутки про 3-е сентября; - кто все это анализировал 4-го сентября; - кто не в теме... В любом вопросе, да же про пенсии, люди делятся похожим образом». Много шума произвел пост Василины Абу-Навас, призвавшей отставить жалобы, сомкнуть ряды и взять судьбу в свои руки. Комментаторы поста разделились в точности по рецепту Владимира Симиненко. «Вместо того, что быть недовольными и знающими, как сделать правильно, давайте просто ХОРОШО ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО. А что такое «мое дело»? Это то, на что я РЕАЛЬНО могу повлиять в лучшую сторону: - приготовить вкусную еду и покормить с любовью близких и тех, кто рядом, - сделать приятное тем, до кого могу дотянуться:))), - сказать, что-то хорошее людям вокруг: продавцу, таксисту, соседу, прохожему. И неважно, что они что-то делают не идеально, - стараться изо всех сил воспитать настоящих ЛЮДЕЙ и совершенствоваться в этом, - делать качественно свою работу и выстраивать хорошие отношения с коллегами, - соблюдать чистоту в общественных местах и если есть возможность убирать там, как это делают некоторые люди, - заниматься благотворительностью, - не давать взятки, И ещё много чего можно сделать. Ну повысят этот несчастный возраст, давно понятно, так надо перестать жить в иллюзии и изучать финансовую грамотность, придумывать какие-то варианты для себя. Чего вопить-то? :))) Тем более я знаю ооочень мало людей, кто реально прямо хочет на пенсию. Путин плохой? Так надо стать президентом и стать хорошим. А если нет - не надо изрыгать яд. Не нравится страна? Надо уехать, кто-то так и делает. Ищите свою идеальную страну и идеальное правительство. Каждый хозяин своей жизни. Интересно, как изменится наша жизнь, если мы будем благодарить вместо проклятий и жалоб?» Сергей Перевозников грустит об утрате духа закона и доминанте буквы. «Есть у нас в Академгородке, практически во дворах, магазин. Работает, хорошие местные продукты продает, вот теперь и мясо продавца туда нашли, Халяль пустили. Красивым баннером закрыли некрасивую стену, на нем нарисованы сыры разные и сверху вывеска с подсветкой "эко-базар.рф". Пришли какие-то люди, и начали снимать вывеску. Продавец сказала не надо, подписала бумаги и отдала владельцу здания. Через несколько дней, ночью! приехала машина и с мясом выдрала всё. Украсила стену. Халяль оставили, потому что вывеску можно)) За мои последние пять опытов поиска даже не справедливости, а разбирательства в судах, мне кажется я понял в чем одна из главных проблем. Осталась в законах одна буква, дух ушел. А вместо духа пофигизм, в басманном варианте заменяемый целесообразностью. Когда исполнение задач по поддержанию работы системы теряет цель, а становится процессом, становится бездумным и бездушным, а ответ на вопрос зачем? знаешь заранее: читайте законы (распоряжения, указы, положения и т.п.) и рождается апатия с желанием послать всех и всё. А это и есть бессмысленный и беспощадный, всякие Навальные и эскайпы». Обзор подготовил Вадим Мельников ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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