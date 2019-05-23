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23.05.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Потёмкинская уборка, гуманная Колыма и как построить храм

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты предлагают революционные идеи обустройства России и обсуждают свежие веяния в кинематографе. Социальные сети спорят о месте религии в городской среде и следят за театральными действиями в Украине.

Крупномасштабные прожекты появляются не только в головах крупных финансовых воротил, находящихся в постоянном поиске средств заполнения бездонных карманов. И даже отнюдь не в фантазиях госчиновников, укрепляющих державный дух нации. Сергей Шмидт на неделе выступил с идеей по-настоящему амбициозного проекта: облагораживанию российской действительности путём… генеральной уборки вдоль основных железнодорожных магистралей нашей страны. По мнению колумниста «ИТГ», создание километровой зоны абсолютного порядка вдоль железнодорожных путей вполне может стать гигантским скачком в направлении спасения России. Смайл. Начать можно с Приангарья.

«Так вот я предлагаю совершенно противоположную идею. Не новую индустриализацию учинять, а прибраться после прежней. Ликвидировать весь грандиозный объем оставшейся после нее никак уже не используемой уродливости вдоль железных дорог (и автомобильных магистралей). Слоган – «Время разбирать камни!» Москва деньги даст, если обосновать нормально (набор основных обоснований можно прочитать в этой колонке), представить продуманные планы софинансирования и пролоббировать на высшем уровне.

Давайте станем первым регионом в стране, в котором вдоль дорог не будет развалин, развалюх и просто невесть откуда взявшихся и валяющихся бетонных блоков и металлических опор».

В начале мая в России вышли сразу две премьеры, поднимающие темы не столько запрещенные, сколько идущие вразрез с «генеральной линией партии». Документальный очерк Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха», а также художественный фильм Павла Лунгина «Братство» несут подчёркнуто гуманистический посыл, что, к сожалению, теперь выглядит настоящей редкостью. Юрий Пронин подвергает анализу авторские замыслы произведений, а также анализирует реакцию зрителей на обе картины.

«Почему две картины сведены вместе? Что у них общего, кроме почти одинаковой продолжительности («Братство» – чуть меньше двух часов, «Колыма» – чуть больше)? Обе ленты – против волны, против ветра (или поветрия?), против шерсти. И рейтинг Сталина зашкаливает, и – «Можем повторить!». Скажем, «9 рота» Федора Бондарчука тоже про Афган вышла более 10 лет назад, когда нравы были еще вегетарианскими. К тому же в ней есть подобие если не хеппи-энда, то героического финала (блокбастер как-никак): наша десантура «заваливает» в открытом бою уйму душманов-моджахедов, хотя и гибнет сама. Этого в «Братстве» нет, а сам фильм Лунгина, жестко антивоенный по своей направленности, вышел в пору, когда лозунг «Миру – мир!» уже не в почете».

Влад Толстов на неделе радует фанатов исторической науки как таковой, так и простых любителей увлекательного рассказа, основанного на реальных событиях. В копилке рецензий: мемуары Андрея Платонова, в основу которых легло собрание писем писателя, исследование малоизвестного эпизода Великой Отечественной войны, книга о героической обороне Камчатки в ходе Крымской войны, история российского парламентаризма, документальный роман об атомном шпионаже, а также труд об отношениях России и Великой степи.

«Ну да, я тоже вздрогнул, прочитав имя автора. Но нет, это не Михаил Ходорковский, а его американский почти тезка, профессор истории. И книгу о том, как Россия расширялась на Восток, поглощая и покоряя немирные кочевые племена, он писал десять лет! Ходарковский сделал «отправной точкой» своего исследования очень интересную мысль: две крупнейшие империи до возвышения Московского царства, Византийская и Римская, погибли потому, что не смогли противостоять ударам извне, набегам воинственных племен турок-сельджуков и прочих вандалов. Русь в свое время едва не погибла от нашествия именно восточных племен, поэтому освоение земель восточнее Урала было не только вопросом приобретения новых территорий. Да и сама эволюция отношений с восточными соседями заслуживает того, чтобы о ней написали такую книгу: сначала пришедшие с востока считали русских своими подданными, потом воевали с ними, а потом признали их власть».

FACEBOOK:

На неделе иркутяне интересовались проблемами виртуальными и удаленными. Таково веяние времени. С одной стороны, информационный век и глобализация, которые диктуют настроения и занимают умы, с другой - слишком мало осталось тем, на которые можно поговорить открыто, а главное – сказать что-то новое. Так и получилось, что главными темами недели стала инаугурация президента Украины, завершение сериала «Игра престолов» и накал страстей в далеком от нас Екатеринбурге.

Казалось бы, какое дело иркутянам до гражданской борьбы екатербуржцев, отстаивающих любимый сквер от размещения на его территории храма? Но, как водится, каждый нашел здесь свое: большую политику и экономические интересы, реакцию и нравственную деградацию. И пустился безбожник на верующего, брат на брата, сын на отца.

Александр Снарский пишет о нелегкой стезе мецената в России:

«И вот, я, заручаясь благословением архиерея, заказал проект, провёл общественные слушания (на которые пришли семеро — двое за, четверым начхать, один против), прошёл все экспертизы, получил разрешение на строительство и тут на-ча-лось. Увидев, что строится храм, популярный блоггер, похахатывая, нейтрально отметился в Фейс-буке, начались перепосты, споры, блистания остроумием; потом запросы в прокуратуру, мэрию, администрацию района; одна старушка написала даже в «Спортлото». Потом подтянулись антиклерикалы, фальшивые экологи, борцы с часами патриарха, раскольники, тайные иеговисты, воинствующие безбожники, общество почитателей Демьяна Бедного, собаководы, сатанисты, бесноватые, несколько накрученных местных жителей, трое городских сумасшедших, неутомимые путиноборцы, огнепоклонники и почитатели Даждьбога. И однажды вечером, закусывающий бурятской тушёнкой сторож, вдруг обнаруживает, что все эти милые люди обнимают стройплощадку, скачут, требуют отставки правительства и поют под гитару песню В. Цоя «Перемен»; старенький лектор общества «Знание» скрипучим голосом читает на лужайке лекцию о том, что Бога нет, но вообще-то он — агностик. Приезжает охрана, росгвардия, полиция, кого-то винтят и подтягивают к Иисусу, ломают забор, ведут прямые репортажи. В прессе начинается разброд, статьи в поддержку перемежаются статьями против; начинают намекать то ли на то, что я откатываю чего-то городничему, патриарху или Путину, то ли, что они откатывают мне; что я делатель фальшивых ассигнаций, что собираюсь украсть генерал-губернаторскую дочь, что я капитан Копейкин, чудом спасшийся царевич Димитрий, чернокнижник и скопец; компетентные комментаторы, бывавшие в храме один раз по пьяни при Брежневе, убедительно начинают доказывать, что храмы в Иркутске пустуют и их слишком много... подтягиваются казаки, хоругвеносцы, поют «Да воскреснет Бог...», выясняют не еврей ли я, не ем ли мяса постами, тремя ли перстами крещусь... Попытка объяснить, что не будет ограды, что будут лавочки, деревья и фонтан, попытка показать документы, объяснить, что всё по закону, что общественные слушания и экологические экспертизы... — не принимаются. Подымается буча на всю Россию. Вот это же реальный сценарий похмелья в чужом пиру при благих намерениях. А вот как всё это совершенно исключить?».

Даниил Бухвалов проводит ликбез для иногородних:

«Вчера выяснилось, что даже активные участники храмосрача не знают историю предыдущего храма (Первого Храма, чтоб совсем по Ерусалимски), а она интересная и наводит на графоманию о самом Городе.

Итак, первоначально, тогда ещё не собор, а церковь Св. Екатерины стояла на Уктусе (для неместных - это раён примерно в 5 км ниже по течению от центра). Почему там? - Потому что поселение было как раз там, ибо склон горы - чуть ли не единственное сухое место. Потом церковь сгорела и заводоначальник решил не восстанавливать её в "спальнике", а построить прям перед проходной рядом с домами начальства (праллели все видите). Начальника звали Виллим де Генин, а разработку проекта поручил Иоганн Миллер (ну прекрасно же), который сдал проект и только его и видели. Строили храм братья Татариновы, причём миллеровский проект им пришлось изрядно поменять (здесь я пофантазирую, но судя по виду Миллер просто сдал прект типовой кирхи с двумя башнями у входа). Сдали проект, но тут выяснилось, что там холодно, пришлось длстраивать боковые пределы. Потом ещё по мелочи. В итоге храм первые десятилетия своего существования находился в состоянии постоянной перестройки, что видно на его изображении на видах города - он всегда разный. А потом Екатеринбург получил свою епархию, и новый кафедральный собор (Екатерининский, насколько я понял никогда не был постоянным кафедральным) был построен на центральной площади. Стоит ли удивляться, что со строительством Второго Храма то же "что-то пошло не так".

Ну а теперь про Город: Ёбург был построен там где построен, не потому что там издавна селились люди, не потому что там людям хотелось и надо было селиться, а потому что там было удобно построить завод. Город для железных молотов, а не для людей. Собсно все "урбанистические проблемы" отсюда и растут, и если при царском прижиме город ещё пытался вытянуться вдоль псевдо-реки, то советские заводы и раёны при них запечатали ситуацию и город стал одним из самых анти-географичных в мире.

Ну и про слоган и имидж: вот любыт порассуждать - город удобный для тех, город удобный для сех, так вот Ёбург - город удобный для командировочных. Как я понимаю это единственная группа лиц, которая не просто всем довольна, и вообще в восторге от Города».

Владимир Симиненко делится чувствами от просмотра инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского:

«Первый раз за 28 лет позавидовал украинцам. Я про демократию все знаю, про популизм читал, про всякие пиары наслышан, но вот откуда-то из глубин подсознательного позавидовал, как завидуют молодости и иллюзиям, как иногда ностальгия проснется по концу 80-х: как молоды мы были, как верили в себя...»

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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