Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Практическая нумерология, культ радиоактивного пепла и Telegram навсегда

Иркутск, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем выпуске иркутские колумнисты находят причину нескучного образа жизни в Иркутской области и выражают озабоченность психологическим здоровьем нации. Социальные сети прославляют стойкость российского бренда. Отчего так «хорошо» в стороне иркутской жить? Как показывает исследование Сергея Шмидта, дело не в калейдоскопе властей, климате, географическом расположении и характерных особенностях местных жителей. Колумнист «ИТГ» пеняет на нумерологию . Не повезло нашему краю в момент распределения числового порядка автомобильных номеров, в тот самый момент, когда ему влепили клеймо «регион 38». Весёлая магия числа «38» ведёт историю от 38-го места в плацкартном вагоне. Той самой, верхней боковушки возле туалета. «Помнится, в проводницкой молодости я рассуждал с товарищами о том, что если бы Россия была страной блюзов, то наверняка кто-нибудь из блюзменов сочинил «Блюз тридцать восьмого места», вложив в него массу смыслов. И простейших вроде «блюз это когда хорошему человеку плохо» (как вариант – блюз это когда хороший человек едет в плацкартном вагоне на тридцать восьмом месте). И сложнейших - на манер тех смыслов, с которыми можно познакомиться в сочинениях Альбера Камю и Жана-Поля Сартра. Иркутская область – регион с 38-м номером. Ну разве не становятся яснее многие перипетии новейшей истории области, а также многие особенности ее нынешнего состояния, если мы осмыслим этот нумерологический факт? Блюз - это когда хороший регион едет в поезде-России на тридцать восьмом месте. Ну что, споем, раз оно так?» «Солнечному миру – да, да, да! Ядерному взрыву – нет, нет, нет!». Эту антивоенную песню советской эпохи в наши дни многие могли бы назвать гимном пораженчества, а то и либеральной чумой. Юрий Пронин поднимает тему воинствующей государственной пропаганды , непрозрачно намекающей на возможность ядерного конфликта. По мнению редактора «Байкальских вестей», «понижение порога допустимости» третьей мировой войны – обстоятельство крайне опасное. Прежде всего психологически. Если раньше любой советский человек твёрдо знал, что ядерная война – это гарантированный конец человеческой цивилизации, то сейчас многие считают, что в такой войне можно и победить. «А военные – они ведь тоже люди. И президенты России и Америки – тоже. Значит, такие настроения могут укрепиться и среди них. Тут важно осознать масштаб угрозы и соотношение приоритетов. Никакой Крым или Донбасс, а тем более Сирия (прибавим для равновесия, например, Аляску с Прибалтикой) не стоят мессы: если речь идет о выживании человечества, то любые территории, локальные конфликты, фрагменты государств, чье-то нежелание «потерять лицо» отходят на второй план. В конце концов, история цивилизации не должна закончиться потому, что нынешние политики не смогли договориться между собой, даже если каждого из них поддержало большинство населения их стран. Когда речь идет о взаимных уступках, которые хотя и означают для кого-то политическую неудачу, но все же гарантируют, что соглашения не обернутся новой гибелью людей, такие соглашения, безусловно, должны быть достигнуты». Алексей Петров вспоминает трудовой энтузиазм, охвативший иркутян после присуждения родному городу ордена Октябрьской революции. Событие, случившееся 32 года назад, принесло Иркутску куда больше, чем орден. Возбуждённые трудящиеся массы, празднуя, произвели на свет на 19 тысяч тонн кирпича больше запланированного, Гормолзавод изготовил сметану в прогрессивной упаковке, митинговали пекари, обещали чаще работать фрезеровщики. Колумнист «Глагола» накануне общегородского субботника задаётся вопросом, что сейчас способно объединить иркутян, и не находит ответа. «Пишу об этом, понимая, что не все соседи здороваются, почти никто не выйдет на субботник в собственном дворе, когда собственники квартир задолжали полмиллиона за неуплаты, но чувствую, что не писать об этом – еще хуже. Мы совсем разучились радоваться чужим успехам: соседским, уличным, городским, областным. Мы совсем перестали улыбаться, становимся занудами и пессимистами. Причем, в этом не только наша вина, ведь вокруг столько запретительных процедур, что реально не до смеха. Да, мы не получаем орденов и медалей, но мы можем петь свои песни и создавать собственное весеннее настроение даже тогда, когда у нас отключают Telegram и пытаются вновь ограничить в свободах. Мы все это проходили, и мы выиграли». «Обзор мировых СМИ» подготовил дайджест материалов так или иначе имеющих отношение к Сибири и Байкальскому региону. В центр внимания иностранной прессы попал держатель контрольного пакета «РУСАЛ» Олег Дерипаска, городской отшельник из Приморья, а также дуэт индусов, пустившихся покорять зимний Байкал на велосипедах. FACEBOOK: Сразу после ракетного удара западной коалиции по наземным объектам в Сирии, случившегося в начале недели, в социальных сетях царили привычные уже апокалиптические настроения. К концу семидневки акценты повестки сместились. Всему виной богатырские попытки Роскомнадзора заблокировать зловещего змея по имени Telegram на территории страны. Как в древней сказке, с каждым взмахом меча, змей обрастал новыми головами. Роскомнадзор парализовал работу миллионов ни в чём не повинных сервисов, а пользователи парализовали работу соцсети ироническими постами на тему. Юзер Древний Кельт комментирует позицию отдельных защитников решения Дональда Трампа нанести удары по Сирии : «Вдогонку. Больше всего меня вышибают из равновесия комментарии в стиле: "Нууу... зато, надо признать, он не трус. Сказал - сделал". Я вам легко экстраполирую эту ситуацию. Во дворе кучка приличных мальчиков боязливо смотрит, как неподалёку местный гопник пристаёт к девочке. В какой-то момент гопник громко говорит: "Ты чё, овца, не осознала? Я те щас всеку!" - Нет, не всечёт, - важно говорит очкарик. - У гопников есть свой кодекс пацанского поведения. Они не трогают девочек. Это западло. В этот момент гопник бьёт девочку в лицо. Приличные мальчики выжидательно смотрят на очкарика. Неловкая пауза. Очкарик: - Нууу... Пацан сказал - пацан сделал... Все согласно кивают головами - да-да, всё по правилам...» Дмитрий Таевский разбирает ошибки в работе Роскомнадзора : «Дуров с программистами обошли блокировку, используя довольно хитрую схему, для устранения которой бесполезно блокировать IP-адреса (чем сейчас занимается Роскомнадзор). В мессенджере используется сервисный пуш с названием DCUpdate, служащий для обновления адреса дата-центра, с которым связывается приложение. В обычных условиях он нужен для увеличения стабильности работы и ускорения отправки и получения сообщений, но, как оказалось, может использоваться для обхода блокировок. Этот пуш привязан к ID-номеру устройства и приходит не от сервера Telegram, а с серверов Google, Apple или Microsoft (в зависимости от используемой платформы). При обработке пушей приложение может получать новые адреса серверов Telegram. Для блокировки такого пуша глупо вносить в «чёрные списки» миллионы адресов Amazon и других хостеров. В теории Роскомнадзор мог бы узнать, какие IP-адреса используются для доставки уведомлений на смартфоны, и заблокировать их, но в этом случае абсолютно все приложения перестанут получать пуши. Веб-версия Telegram не использует DCUpdate, поэтому она, скорее всего, останется заблокированной. Следующим шагом Роскомнадзора обратится к Google и Apple и Microsoft с требованием убрать приложения Telegram из российских сегментов их магазинов. Безусловно, компании послушаются, но приложения всё равно останутся во всех остальных странах (Роскомнадзор там бессилен), а пуши продолжат приходить на смартфоны пользователей. Заблокировать их у Роскомнадзора не получится». Александр Откидач выражает гордость за отечественный продукт : «В итоге половина интернет-сервисов виснет, а телеграм работает. Мы даже закрыть сайт не можем... Дуров, ты мощнее всех возможностей нашего тоталитарного режима! Куда деньги перечислять за твоё здоровье? Горжусь, что русские могут, действительно, что-то показать миру!». Сергей Предеин ведёт хронику необъявленной войны : «РКН парализовал нам сегодня работу. Эвернот не работает, Елама не работает, BPM не работает. ТЕЛЕГРАМ РАБОТАЕТ. Что-то вообще можно сделать, чтобы внести адекватную повестку, пока весь этот цирк окончательно не рехнулся и не начал сжигать модемы и айтишников на кострах во имя нацбезопасности?». Обзор подготовил Вадим Мельников, Телеинформ. 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