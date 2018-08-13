Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Предчувствие пенсионной реформы, депривации отдыха и реформа улицы Урицкого

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Источником пищи для размышлений иркутских колумнистов на неделе служили события вокруг пенсионной реформы и завершение отпускного сезона. Социальные сети волновала местная повестка: удручающее состояние туристической отрасли на Ольхоне, кутежи иркутян и улица Урицкого. Чем отличается новость от события? Новость – это то, что привлекает внимание, а событие – то, что имеет последствия. Новый материал Сергея Шмидта сводится к тому, чтобы проиллюстрировать это высказывание с помощью поступка губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который более месяца назад сообщил СМИ, что подготовил отрицательный отзыв на правительственный проект пенсионной реформы. Между тем текст отзыва массовый читатель так и не увидел. Таким образом, мы стали свидетелями классической «новости» - события, которое привлекло внимание, но последствий не имело. Хотя, по мнению колумниста «ИТГ», и не могло иметь даже теоретически. «Сразу скажу, что заявление губернатора Иркутской области едва ли могло из новости превратиться в событие, в том смысле, что вызвать фактические последствия. Едва ли Путин откажется подписывать «увеличение пенсионного возраста» из-за того, что губернатор-коммунист против или хотя бы не за. Но на новостийное продолжение новость вполне могла рассчитывать. В виде информационных сообщений о том, что отрицательный отзыв губернатора был направлен (случился Past Perfect) в Думу и знакомства граждан с содержанием этого отзыва. В конце концов, КПРФ в Иркутской области на выборах в Законодательное собрание строит свою кампанию на теме пенсионной реформы (и правильно делает), ни один работающий на коммунистов политтехнолог не откажется от возможности укрепить кампанию коммунистов новыми сообщениями о том, что «народный губернатор-коммунист против готовящегося безобразия»». Вместе с тем, отрицательных отзывов о пенсионной реформе предостаточно. Прежде всего, от жителей России, отзывающихся о законопроекте, мягко говоря, безапелляционно. Тем более странно, что наверху глас народа, кажется, был услышан, и Центральная избирательная комиссия, пару недель назад отклонившая формулировку вопроса на референдум, предложенную активистами КПРФ, 8 августа одобрила сразу три заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте. Юрию Пронину обстоятельства произошедшего кажутся туманными , более того – подозрительными. Государство явно задумало какой-то подвох. «Порядки в современной России таковы, что референдум возможен только с дозволения верховной власти и при ее уверенности в благоприятном для себя итоге голосования. Для подстраховки и конституционный закон о референдуме, принятый в 2004 году, уже названный «законом о запрещении референдумов», настолько мощные препятствия там предусмотрены. Во всяком случае, пройти все бюрократические этапы от регистрации инициативных групп в регионах до сбора 2 миллионов подписей крайне сложно, а в любой момент «зарубить» процесс по формальным основаниям, напротив, легче легкого». Возвращение с отдыха часто становится причиной фрустраций, деприваций и разного рода кризисных состояний. По мнению психолога Натальи Коган, всё это – следствие механического существования в отсутствие ежедневного самоанализа. Как полагает блогер Irk.ru, рефлексировать можно и нужно, но нужно это делать методично, и не поддаваться эмоциональным порывам. Отпуск становится этаким спусковым крючком для осмысления своего места в мире, и новым состоянием сознания стоит воспользоваться без резких движений. «...стоит быть осторожными с радикальными решениями вроде развода, или крупных денежных трат. Если же есть уверенность, что все в жизни хорошо по окончании поездки, можно создать условия для более мягкой адаптации по возвращению домой. Можно как-бы вовлечь себя обратно в свою собственную жизнь. Как? Например, еще до поездки записаться на курсы, о которых давно мечтали, собрать друзей и рассказать о своих впечатлениях. В общем сделать так, чтобы с волнением ожидать приезда домой. Если бы отпуск был способом побыть экспертом своей жизни, что для вас стало бы ценным: знакомство со своим «Чего хочу?». Или маленькой детали для мягкого возвращения в свою жизнь?» Из рецензий Влада Толстова уже вполне можно составить книгу из пары пухлых томов, заранее претендующую на лавры бестселлера. Но он не прекращает выдавать на гора всё новые и новые порции рекомендаций для увлекательного чтива. В сегодняшнем выпуске – книги, расширяющие кругозор: учебник механизмов благотворительности, поучительные зарисовки из жизни древних людей, история советского дипломатического этикета, а также обозрение индустрии видеоигр. «Удивительно бывает читать такие книги. Я сам ни капельки не геймер, а книга Джейсона Шрейера – о том, как работает индустрия компьютерных игр. Какие люди придумывают игры, кто разрабатывает персонажей, как отбиваются деньги, какие случаются катастрофы (когда все вроде бы продумали, но забыли нарисовать броский логотип, и все усилия пошли прахом, конкуренты обошли)… Шрейер признается в предисловии, что в мире компьютерных игр царит шпиономания и паранойя. Никто никому не доверяет, никто не делится идеями с друзьями, потому что друзья эти идеи могут украсть. И сами разработчики с автором книги предпочитали общаться анонимно – кроме тех, кто уже ушел из этого бизнеса и понимает, в каком зазеркалье он провел все эти годы. Шрейер берет истории создания нескольких популярных компьютерных игр (мне их названия ни о чем не говорят), и скрупулезно, тщательно излагает историю каждой. Еще раз скажу, что сам я в компьютерные игрушки не играл уже лет 20, но книгу Джейсона Шрейера читал запоем – не оторваться. Как всегда, она не об играх и не о бизнесе, а о причудах человеческой природы и играх нашего ума, который многим не на что потратить». FACEBOOK: Социальные сети на неделе пристально осмотрелись вокруг и обнаружили массу несообразностей. Вполне привычное дело? Отнюдь. Воспевание проблем не закончилось простой их констатацией, пользователи выступили с предложениями по благоустройству жизни, пусть и в несколько эмоциональной манере. Ашот Оганесян предложил реформировать улицу Урицкого : «Ехал я тут в очередной раз мимо улицы Урицкого и вот, что подумал. Зачем нам нужна такая пешеходная улица? Её время прошло. Надо это признать и открыть эту улицу для транспорта. В одну полосу. И тогда там все оживет. Владельцы зданий сделают ремонт, облагородят территорию перед ними. А сейчас это убогая территория, в которую когда-нибудь вольют мешок денег ради того, чтобы сделать а-ля Арбат. Но и это не поможет...» Андрей Александрович стал свидетелем ДТП на Ольхоне , в результате которого пострадали китайские туристы. «Ездил по поручению правительства с осмотром турбаз под возможное проведение Форсайта по цифровой экономике. На обратном пути увидел, как несущийся уазик с пассажирами улетел с дороги и кувыркнулся в кювет. Китайцы непонятно как выползли из покорёженной машины (на фото, сделанном мной) я ехал навстречу, жаль регистратор не работал в этот день. Остановились несколько машин, пытались оказать мед помощь. Ушибы, ссадины, возможные переломы. У двоих китайцев разбиты головы, одна китайка лежит не шевелится, 12 км от парома, связи почти нет. Еле дозвонились до служб спасения на материк и до друзей- Президента ассоциации предпринимателей Ольхонского района Регина Ходоева. Вызвали скорую с Еланцов и Хужира. Толпа пострадавших китайцев на обочине, мы с ребятами с разных машин бегаем с аптечками , водой, нашатырём, на полуанглийском и жестами уговариваем китайцев успокоиться и перебинтоваться. В толпе нашли девушку переводчицу. Сидит, еле дышит, плачет, ушибы, возможно перелом рёбер. Кое-как, оказав ей помощь, упросил поговорить с каждым из группы на предмет диагностирования состояния самочувствия по первичным жалобам. У одной-лежащей повреждение позвоночника. Остальные с ушибами и сотрясениями и как я уже говорил. Все в шоке. Знаю, что навлеку на себя массу негативных возражений, как от "любителей" Ольхона, возможно и от местных жителей-держателей туристского бизнеса, но, предприниматели "от туризма"в большинстве своём, в погоне за деньгой охренели дальше некуда. При полном отсутствии предпринимательской культуры, а большей частью элементарных мозгов, превратили Ольхон не просто в помойку, а ещё и территорию-угрозу для отдыхающих, в большинстве своём доверяющих свои жизни вот таким горе-бизнесменам, которые то травят постояльцев в своих столовых, то угрожая жизни в процессе трансфера от/до парома». Дмитрий Козлов опубликовал шокирующий видео-контент о разборках в стиле 90-х на Верхней набережной Иркутска: «На правах антирекламы. Гарантированный адреналин. Зажевать доширак по цене пасты карбонара, запить паленой водярой. И схлопотать самому или наблюдать за этим процессом со стороны. Форматы различны: групповые драки, выяснение отношений один на один, соревнования боевых подруг в воплях и визгах, в последнее время – новая опция – применение оружия. Очевидно творческое развитие. И все это в новом злачном месте Иркутска, рестопритоне - самострое под названием «Кисс» (в одном флаконе с «Мамини») – район Верхней Набережной. На фоне Ангары. В зрителях – доблестная полиция, охреневшие от такого счастья и соседства жители близлежащих домов. Выкладываю отчеты о прошедших ивентах. Да здравствует продолжающийся процесс быдловизации города и страны!». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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