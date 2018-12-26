Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Предновогодний выпуск

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В завершающим год обзоре иркутские колумнисты иронизируют над феноменом академической любви к юбилеям, прогнозируют годы реакции в России и тренируются в уроках личностного роста. Социальные сети обсуждают монумент Даши Намдакова в пади Узуры и участвуют в революционных событиях. Любовь российского чиновника к юбилеям неизлечима. Всё-таки юбилей – это не только для почёта и уважения, но ещё и экономически целесообразный способ добиться общественного внимания, а также привлечь дополнительные бюджетные средства. Очередная колонка Сергея Шмидта посвящена особенно комическим формам юбилейного бизнеса в иркутском высшем образовании. Техническая составляющая производства юбилея проста: главное хорошенько пошуршать архивами и найти подходящую дату в прошлом. Чем круглее, тем лучше. «2017-й год для иркутского «Нархоза», ныне Байкальского государственного университета, стал годом 110-летнего юбилея. Осенью 1907 года в Иркутске было открыто Коммерческое училище, которое было объявлено началом экономического образования в Иркутске, а значит как бы и началом Байкальского государственного университета. В уходящем году старейший экономический вуз региона почему-то упустил отличнейший шанс удлинить свою историю. Дело в том, что, как сообщают историки, «в 1828 году в Иркутском уездном училище в курс обучения был введен предмет «Бухгалтерия» на основании положения Устава 1828 года об открытии специальных классов или курсов для обучения «наукам и искусствам, коих знание наиболее способствует успехам в оборотах торговли и в трудах промышленности»». В принципе в уходящем году можно было отпраздновать 190 лет экономическому образованию в Иркутске. Отпраздновать 190-летие на следующий год после 110-летия – это было бы красиво». Юрий Пронин анализирует итоги недавнего опроса «Левада-Центра», согласно которым 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Опрос уже прокомментировали отдельные эксперты, в частности отметив, что люди, не видя перспектив в будущем, делают ставку на прошлое. Более того, значительная масса россиян считает политику президента страны слишком либеральной, и ратуют за «закручивание гаек». Главный редактор «Байкальских вестей» усматривает в такой тенденции перспективы к серьезному усилению реакционной политики государства, которая, впрочем, не способна оказать оздоровительного эффекта на экономику. Сталинизм укрепляет позиции. «Поэтому и на критику в адрес «диктатора Путина» можно посмотреть с другой стороны. Глава государства даже сейчас все же решается пусть даже на символические шаги, приносящие ему не дополнительную поддержку, а рост непонимания и даже неприятия в обществе. Такие, как открытие мемориала жертвам сталинских репрессий. Или открытие памятника Солженицыну. Или уклончивое, но все же долгое и корректное общение с правозащитниками, большинство из которых не приемлют, скажем, формулу «Крым – наш». Как говорили в подобных случаях в приснопамятное время, «миндальничает с врагами народа»». Психолог Наталья Коган продолжает уроки личностного роста . По её мнению, предновогодние дни – самое время подвести промежуточные итоги и задать личные ориентиры на следующий год. Однако, как утверждает блогер Irk.ru, без профессионального подхода (читай: совета профессионала) ничегошеньки у вас не выйдет. Наталья делится «рабочей» схемой роста над собой. Начать следует с сеанса глубокой интроспекции собственных социальных ролей. «1. Вам нужно написать свои социальные роли, освоенные в жизни (супруг, водитель, специалист, пассажир, пешеход, эксперт, родитель, танцор и т.д.) 2. Когда закончите, напишите те роли, которые вами не освоены, но вы бы хотели, чтобы они появились в вашей жизни. 3. Далее, вам нужно определить их в какие-то сферы жизни. Например, роль эксперта относится к профессиональной жизни. А роль путешественника - к сфере увлечений. Несколько ролей могут объединяться в одну и ту же сферу. Эта работа займет у вас около 20 минут. Обязательно сделайте это на бумаге». Читатель Толстов публикует личный рейтинг лучших книг уходящего года . В списке 30 книг, ровно столько, сколько, по словам автора, прочитывает средний житель страны за год. Таким образом, вдумчивый читатель уже сейчас может составить календарь литературы и впасть в тяжелое предвкушение. Топ-30 включает шесть номинаций: лучшие книги современной российской и зарубежной прозы, лучшие книги нон-фикшн отечественных и импортных авторов, лучшие книги по истории и лучшие триллеры. «Если в категории «российская проза» приходится скрести по сусекам, чтобы составить итоговый топ, в зарубежке ситуация другая – там за год повыходило столько всего классного, что просто глаза разбегаются. На меня сильное впечатление произвела история с «Одной историей» Джулиана Барнса. Ее перевели и издали в какие-то рекордные сроки, месяца за два, что ли, настоящий подвиг издателя. Много отличных книг выпустил «Фантом», можно было бы весь топ заполнить только «фантомовскими» книгами, но не буду этого делать. Потрясающе «выстрелил» Фредрик Бакман, «Мэри-Бритт» в этом году, такое впечатление, читали все: я видел эту книгу и в руках пенсионеров, и в руках юных волонтеров. Мои же персональные читательские открытия год – Роберт Ирвин, Агуалуза и Паоло Соррентино, написавший сборник рассказов, источником вдохновения». FACEBOOK: Социальные сети охвачены любимым форматом самопрезентации – подведением итогов года. Этот жанр публицистики прост и включает два варианта. Автор либо выкатывает «простыню» из достижений, больше похожую на резюме, либо занимается публичным самобичеванием, также, впрочем, включающим перечень подвигов, которые автор, в силу природной скромности, подвигами не считает. Мы же обратили внимание на посты, так или иначе, демонстрирующие мнение иркутян по поводу центральных событий в мире, стране и регионе. Многострадальный монумент Даши Намдакова волевым решением был таки установлен на Ольхоне. Яна Лисицина представляет взгляд художника на событие. «Возможно, вопрос со скульптурой авторства Намдакова, что установлена на Ольхоне и вызвала взрыв противоположных до крайности мнений, лежит не только в поле эстетики или экологии, но и семиотики. Она и есть символический знак, в основе понимания которого лежит конвенциональность. Это то, что обозначает чего-то там, но чтобы понять что именно, нужно как бы "договориться" о смысле, достичь этакого соглашения. Вот мы щелкаем пальцами по горлу. Русский сразу поймет: "Выпивка!" Глубоко нерусский: "Ангина!" Просто русские со времен Петра договорились о том, что эта манипуляция пальцами около кадыка есть знак принять в горло алкоголь, желательно много алкоголя. Так и с этой скульптурой: много разного народа видит абсолютно разные смыслы, что неудивительно в пестрой по составу Сибири: шаманисты, христиане, буддисты, пофигисты, еретики, активисты, Елена Петровна пенсионер, атеисты и благотворительные фонды дают однозначные емкие характеристики этому арт-объекту: "Козел, дух, хранитель, ещечтототам, гениальное творение, урод". Художник имеет право выдать миру свой символ. Другое дело - прочитает ли мир то, что выдал автор так, как этого хочет сам автор. Имеет право и не прочитать, тут правил нет...» Михаил Рожанский продолжает следить за Французской «революцией» изнутри : «По стаканчику рома на полупустом базаре мы выпить успели и даже неспеша. И я даже успел получить обратно два евро за сданные обратно стаканчики. И даже успели подойти к еще одному прилавку потрогать "настоящие ремни". Подойти успели, потрогать - нет. Где-то поблизости что-то грохнуло и с ближайшей улочки повалил сладковатый туман и резко нарастающий гомон. Я всё же заглянул на улочку - мимо двигался поток желтых жилетов. О тротуар разбивались бутылки, по мостовой перекатывали небольшие мусорные баки и с интервалом в десяток секунд грохотали взрывпакеты. Несколько ребят в жилетах свернули в сторону базара. Они не просто двигались быстро, они практически бежали вдоль ряда прилавков, решая с какого из них начать. Но не менее стремительно продавцы стали прилавки закрывать, опуская металлические жалюзи. У секьюрити, которых на полупустом базаре было немало, были красные повязки на черных куртках и очевидные инструкции не вступать в конфликт с "жилетами." Секьюрити торопили продавцов сворачивать торговлю и покупателей уходить с рыночной площади. Ребята в жилетах попробовали раскачать и опрокинуть один из уже закрывшихся прилавков, но как-то неубедительно - то ли вспомнили, что это не день ВДВ в русской провинции, то ли решили, что странно бороться за экономическую справедливость с мелкими торговцами. Между тем магазины вокруг площади тоже выгоняли покупателей, опускали жалюзи и закрывали двери. Перенесли ли жилеты свое внимание на эти магазины, мы уже не видели. Мы ускоренным шагам двигались от площади по узким улочкам в поисках маршрута, не пересекающегося с желтым потоком». Сергей Язев поделился своей версией Бурейского феномена , прогремевшего на всю страну: «Данных, конечно, мало. Но, судя по картинке, на реке Бурее произошла чудовищная подвижка грунта. Река перегорожена образовавшейся плотиной длиной порядка 800 м, шириной до 400, высотой от 40 до 160 м (!!!). Сейсмостанции ничего не зафиксировали - значит, гигантская каменная река "сползла" сравнительно "мирно" по скользкому основанию, без мощных ударов и взрывов. Оценки открывателя феномена - это произошло примерно неделю назад. Никто не видел яркого болида, никто не слышал акустических эффектов. Сообщают, что населенный пункт в 70 км оттуда - это для крупного метеорита не расстояние, в случае падения астероида было бы всё и видно и слышно. Энергетика события громадна. Метеорит типа Сихотэ-Алинского (характерный размер 3-5 м) и даже Челябинского (характерный размер 17-19 м) - это песчинки по сравнению с перемещенной на Бурее массой грунта. Про искусственные объекты типа падающих ракет говорить бессмысленно: падение и взрыв даже тяжелой полностью заправленной ракеты - это просто детская хлопушка по сравнению с тем, что здесь произошло. Тем более, что известно: никакие тяжелые ракеты в последнее время не падали. Конечно, большой астероид способен вызвать и более заметные эффекты, но выглядело бы это совсем не так, и главное - падение крупного астероида (еще раз утверждаю - астероид размером 3 -10 м таких эффектов не вызовет) не заметить невозможно: весь Хабаровск видел бы множество небесных явлений, а мощные сейсмосигналы и инфразвуковые сигналы фиксируются за тысячи километров. Сообщений о таких регистрациях нет». ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... даши намдаков

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