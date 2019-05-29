ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Медиа
30.05.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Проблемы Зеленского, иркутские балаганщики и школьный БДСМ

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты заняты поиском смысла жизни, обустройством сопредельных государств и поиском истоков иркутского скоморошества. Социальные сети отстаивают право детей на костюмированные шоу.

 

Люди покидают наш город, и, к сожалению, далеко не всегда за лучшей жизнью. Этой весной Иркутск потрясла целая череда утрат известных, уважаемых и любимых многими людей. Сергей Шмидт посвящает одну из самых печальных своих текстов Денису Книжнику – человеку мощнейшего личного обаяния и простой, не наигранной доброты. Уже после ухода Дениса друзья на собственные средства издали книгу его мини-сочинений блогерского формата. По мнению колумниста «ИТГ», издание заслуживает внимания не только как памятник хорошему человеку.

«Есть в текстах Книжника и то, что вообще редко встречается у мастеров фрагментарного письма. Это вполне себе завершенное мировоззрение, настоящая философия. Попробую описать ее. В жизни, в существовании человека нет никаких высоких смыслов, есть только очень локальные, очень кратковременные «вспышки бытия», которые сначала, происходя или произойдя, дарят короткое ощущение чуда и счастья, а потом – в воспоминаниях – дарят улыбку и теплоту. И все, больше в жизни нет ничего. ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ НИ ИЗ ЧЕГО НЕ СОСТОИТ. Нет никакой последовательности, никаких сплошных линий, никакой цельности, есть много точек, но нет никаких «точек сборки», только вот эти очень короткие «единичности»».

Юрий Пронин анализирует расстановку сил, сложившуюся в Украине после инаугурации нового президента. В глаза сразу бросаются проблемы Зеленского с формированием сильной команды, конфликт с Верховной радой, завышенные ожидания избирателей и небольшой кредит доверия, который необходимо оперативно оправдывать. По мнению редактора «Байкальских вестей», посильную помощь в преодолении указанных выше обстоятельств могла бы оказать Россия, если бы в Кремле вздумали сделать пару шагов навстречу. Однако, в Москве, похоже, не принимают Зеленского всерьез.

«Вероятно, у Путина есть и дополнительные основания не жаловать Зеленского. Порошенко и был недруг, но выходец примерно из того же слоя постсоветской номенклатуры, что и нынешний президент России вместе с изрядной частью своего окружения. Иными словами, Порошенко для Кремля вряд ли хорош, но понятен, предсказуем, «из того же теста». А Зеленский не только непонятен, но и является символом, что на выборах можно вот так взять и проголосовать за внесистемного кандидата. Тревожный сигнал для разного рода трансфертов власти и операций «Преемник», которые обсуждаются в российском закулисье…»

Иван Попов представляет вниманию читателей исторический цикл «Хроники иркутского театра». Первая часть рассказывает о дореволюционной эпохе прибайкальской сцены. Во второй половине 17 века в наших краях появился прообраз театрального зрелища – балаганщики: актеры, канатоходцы, жонглеры, ряженые медведи и культовая кукла Петрушка. По словам блогера Irk.ru, официальные власти скоморохов недолюбливали, а духовенство напрямую порицало любовь иркутян к играм и пляскам. За скоморохами последовали площадные зрелища, а в 1787 в городе был открыт первый частный театр.

«В его создании активное участие принимала жена чиновника Троепольского. Театр называли «благородным», поскольку репертуар был рассчитан на местную аристократию. К сожалению, о театре и его постановках сохранилось немного информации. Известно, что ставились пьесы Сумарокова. А вот сколько театр просуществовал и где проводились постановки – неизвестно».

Влад Толстов на неделе знакомит читателей с книжными новинками научно-популярного жанра. Здесь рецензии на любопытный взгляд на ботанику, как науку об иной реальности, полноценная книга о менструации, как культурном и социальном феномене, математический анализ азартных игр, книга о культурной эволюции, а также исследование мира «Игры престолов».

«Книга, впрочем, рассчитана на фанатом сериала или книги, а я не читал Мартина и не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Поэтому мне неважно, какая там генеалогия у персонажей сериала. А вот почитать, что именно Джордж Мартин позаимствовал в истории – это интересно. В «античной» части он многое заимствовал у древних римлян, в «средневековой» - у рыцарей времен войны Алой и Белой Розы. Некоторые сюжетные ходы, целые истории взяты целиком из рыцарского эпоса, совпадения признает и сам Мартин. В общем, идеальное чтение для истинных поклонников «Игры престолов» - и скорее всего такого рода книги будут издаваться и впредь, учитывая неистовую любовь фанатов».

 

FACEBOOK:

Самым громким событием недели в соцсетях стал флэшмоб в одной из школ Владивостока, выпускники которой отметили окончание учёбы в костюмах полиции и масках зайцев. На удивление небольшое число пользователей встали на сторону чиновников, гневно взывавших к совести молодежи и проверке действий подростков с правовой точки зрения. Мария Дегтерева пристыдила ханжей.

«Посмотрела БДСМ-школьников. На девчонке *офигенно*, о-фи-ген-но* сидит полицейская рубашка. В целом - это все мои соображения по вопросу БДСМ-школьников. И меня немного удивляет, что у некоторых ровесников - какие-то иные.

Больше всего люблю в ленте морализаторов, которых помню с юности. Они же как? Прям с самого выпускного - по библиотекам и консерваториям, по музеям и драмтеатрам. Не вылезая буквально. Изредка заглядывая домой - переодеться и пролепетать нескладное объяснение родителям.

"Матушка, батюшка, в Большом - новая солистка, слышали бы вы, как она берет верхнее фа!" Жабо схватили наспех, Тургенева 8 томов - и побежали. Всех в лицо помню, всех! Некоторых, скажем так, не только в лицо. Окститесь, товарищи, бога-то побойтесь. Если БДСМ-школьники попали бы на вечер ваших искренних воспоминаний - проглотили бы плетки и поседели преждевременно».

Что касается сетевой обстановки в целом, то пользователи Facebook все больше уделяли внимание поиску амбивалентных проявлений в согражданах и земляках. Сергей Перевозников настроен философически:

«Страна требует героев, а рожает дураков. Одни дураки вырастают и совершают дурацкие поступки, другие кидаются их спасать и становятся дураками-героями. Результат достигнут, но процесс идёт. Дураки-герои наспасавшись, становятся недураками-негероями и успокаиваются на тихой синекуре. И лишь малая часть, волею судеб проскочившая в игольное ушко, становится недураками-героями.

Сегодня, работая в привычном, знакомом и надоевшем режиме спасателя от уже! несвоей дурости, заранее понимая, почему это произошло, как исправить и что будет дальше и как это зацикловано, поймал себя на мысли, а долго я буду стоять на развилке: недурак-негерой и недурак-герой?

Вот вам и два пальца об бином. Ньютона, к двум российским вопросам кто виноват и что делать нужен вопрос - доколе? Доколе?! Что мне, я, тебе, что стране, а то каждый день понедельник. Страна требует героев, а ласкает подлецов, переводит на героев, превращая в дураков.

Ну или попроще - страна требует героев, а ласкает подлецов, выезжает на героях, их держа как дураков. Результат один. Худой сохнет».

Михаил Дронов – иронически:

«Сценка в магазе-на-раёне, только что:

— Правильно, мы сами выбирали — за кого голосовать! И это мы сами, в конечном счете, виноваты, что не научились спрашивать с этой шпаны за их идиотизм!... Голос мужика совершенен в тембре, уверенности, смачности эпитетов и построении речи. Имидж - ну знаете, лет 60, удобная джинсовая одежа, короткая стрижка, острый цепкий взгляд. "Мастер на все руки, знающий себе цену".

Я мысленно представляю его в роли Леха Валенсы перед рабочими судоверфи в Гданьске. Это аутентично до дрожи. Мое сердце стареющего диссидента начинает биться в унисон с его рубленными фразами. Мужик стоИт, упершись взглядом в извещение о запрете гордумой торговли алкоголем в День последнего звонка.

Он разговаривает сам с собой, ни к кому особо не обращаясь. В магазине, собственно, никого особо и нет. Он - да я, да кассирша, очевидно, привыкшая ко всякому. Не, митинг не срастается. Революция откладывается, просьба сохранять ваши билеты и следить за нашими сообщениями».

Галина Солонинаностальгически:

«В мирной жизни у нас нет телевизора. А вот на отдыхе имеем возможность ознакомиться с его содержимым:)) Вчера на далекой Туречшине получили привет с родины - снег в Иркутске. Это был целительный бальзам на наши опаленные лица:)) А в целом Родина пугает своими новостями. Прочие родины более гуманны к своим гражданам, о чем мы догадываемся, пролистывая их каналы новостей. Родина, зачем ты так? У нас не до такой степени плохо, как мы демонстрируем, я это точно знаю. Но, конечно, эффект стереокартинки полностью достигается, когда слышишь хохот наших сограждан на новости с Родины о том, что некто из великих сообщил об окончании кризиса в стране. "Во врет-то!" - хохочут сограждане, отдыхающие в пятизвездочном отеле, лениво выковыривающие мясо, застрявшее в зубах».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа.
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Медиа»:
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Проблемы Зеленского, иркутские балаганщики и школьный БДСМ30.05.2019
----facebook-------
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты заняты поиском смысла жизни, обустройством сопредельных государств и поиском истоков иркутского скоморошества. Социальные сети отстаивают право детей на костюмированные шоу.  
Стартовало народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска»29.05.2019
2019-05-28-10-51-08
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru.
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи28.05.2019
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее «Ростелеком» уже обнулил стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Иркутске в конце мая вновь выпал снег, взбудоражив соцсети28.05.2019
2019-05-28-03-01-20
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска утром 28 мая могли наблюдать настоящий снегопад. С неба падали крупные хлопья. Правда на земле они почти сразу таяли.
Сергей Зверев на вручение премий RU TV пришел с плакатом «Спаси Байкал»26.05.2019
Москва, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Скандально известный стилист и шоумен Сергей Зверев на вручение премий RU TV пришел с плакатом «Спаси Байкал».
Чаты по «другим правилам»: Tele2 запустила бота, превращающего сообщения в треки25.05.2019
2019-05-25-14-04-56
Москва, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила в сети «ВКонтакте» бота, который превращает привычные аудиосообщения в рэп-треки. Пользователи могут попробовать себя в роли мастера речитатива, устроить рэп-баттл и отточить свое исполнение, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Обзор мировых СМИ: климат-протесты, вызов науке и станет ли дальневосточный гектар китайским26.05.2019
2019-05-25-13-53-20
Интернет, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и ещё нескольких городах России 24 мая прошли пикеты против изменения климата, история о «хождении» нетленного ламы Даши Итигэлова и попадёт ли дальневосточный гектар в руки китайцам. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
«МегаФон» остается лидером по числу базовых станций стандарта LTE24.05.2019
2019-05-24-09-14-06
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года операторы «большой четверки» увеличили количество базовых станций стандарта LTE на 11%, составив на 1 мая 272 тысяч 678 штук. При этом ПАО «МегаФон» остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Входящие звонки в Крыму – бесплатны: Tele2 улучшит условия общения для путешественников в Тавриду24.05.2019
Крым, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 с 31 мая 2019 года отменяет плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. При нахождении на территории республики абоненты альтернативного оператора мобильной связи смогут общаться на еще более выгодных условиях, пишет пресс-служба компании.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Потёмкинская уборка, гуманная Колыма и как построить храм23.05.2019
-facebook-
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты предлагают революционные идеи обустройства России и обсуждают свежие веяния в кинематографе. Социальные сети спорят о месте религии в городской среде и следят за театральными действиями в Украине.
Абоненты Tele2 стали выезжать за границу чаще, а качать – больше23.05.2019
-tele2-
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 подвела итоги активности своих клиентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 5,3 раза, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
У вахтовиков на Сухом Логе в Бодайбинском районе появился высокоскоростной интернет23.05.2019
Бодайбинский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители вахтовых поселков на золоторудном месторождении Сухой Лог в Бодайбинском районе благодаря МТС получили доступ к высокоскоростному интернету. Оператор первым запустил связь третьего и четвертого поколения на золоторудном месторождении «Сухой Лог», где работает более пяти тысяч сотрудников золотодобывающих компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области около 90 тысяч человек рискуют остаться без телевещания с июня23.05.2019
-90-
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области после перехода на цифровое телевизионное вещание, что произойдёт с 3 июня 2019 года, без ТВ рискуют остаться около 90 тысяч человек. Это около 3,2% жителей, рассказал 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области директор Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра Иван Богданов.
Tele2 намерена превратить самые трудные дни иркутян в приятные20.05.2019
tele2-
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, впервые в Иркутске проводит акцию «Понедельники Tele2». Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам иркутянам будут доступны бесплатный кофе в «Smart cafe», скидка 50% при покупке пиццы в «Додо Пицце» и второй билет в подарок при покупке двух в кинотеатр «Киномакс».
Обзор мировых СМИ: сибирская косметика, 15 тысяч за Байкал и велотур ради медицины19.05.2019
-15-
Интернет, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Натуральная косметика из Сибири готовится завоевать мир, стилиста Сергея Зверева оштрафовали за защиту Байкала, а двое врачей из Австралии объездили весь мир на велосипедах и встретились с медведем у Байкала. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Жулики, авиаторы и драконы15.05.2019
-facebook-
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты занимаются разоблачением земляков, ревизией праздника Победы, исследуют историю авиации Приангарья и увлекаются практической орнитологией. Социальные сети синтезируют региональную политику с фэнтези.
Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за пикет в защиту Байкала14.05.2019
-15-
Москва, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Тверской суд Москвы оштрафовал известного стилиста и шоумена Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади в защиту озера Байкал. Об этом звезда сообщает на своей странице в Инстаграме.
Tele2 рассказывает об иллюзии бесплатных звонков в новом рекламном ролике13.05.2019
tele2-
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 рассказывает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Её пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запустил новую рекламную кампанию, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Сергей Зверев на суд по поводу одиночного пикета в защиту Байкала явился в короне13.05.2019
2019-05-13-09-47-45
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный стилист и шоумен Сергей Зверев в Тверской суд Москвы по поводу своего одиночного пикета в защиту Байкала явился в короне.
Песню об озере Байкал исполнили на федеральном канале13.05.2019
2019-05-13-08-20-16
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа IOWA посвятила озеру Байкал песню «Маяки». Композицию представили 11 мая на ТНТ в эфире шоу «Песни». Об этом на своей странице в соцсети «Инстаграм» рассказала солистка группы Екатерина Иванчикова.
Обзор мировых СМИ: чёрное небо над Прибайкальем, по Байкалу на коньках и «спасибо, Россия»11.05.2019
2019-05-10-18-59-04
Интернет, 11.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкалье оказалось в плену лесных пожаров, путешествия на коньках по зимнему Байкалу и дань уважения за победу во Второй мировой войне. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Клиентский сервис Tele2 высоко оценили на международной премии СХ World Awards08.05.2019
-tele2-world-awards
Москва, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной, получил награды в 9 из 15 номинаций премии СХ World Awards. Компания оказалась лучшей в четырех номинациях, в трех категориях получила высокую оценку, а еще в двух – высокое одобрение жюри. Престижная международная награда вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта, сообщает пресс-служба компании.
Видеоответ иркутским приставам появился в интернете08.05.2019
2019-05-08-04-19-41
Интернет, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете 5 мая распространили видеоклип, снятый в качестве ответа на композицию «Плати», записанную приставами УФССП по Иркутской области. Ролик «Приставам ответ» записали в Волжском, сообщает «Блокнот Волгограда».
Tele2 дарит новым клиентам возможность посетить зону MARVEL в парке в Дубае07.05.2019
tele2-marvel-
Дубай, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает подключиться к его услугам и стать суперабонентом. Новых клиентов оператора ждёт возможность получить уникальные подарки по мотивам фильмов MARVEL и главный приз – поездку в тематический парк в Дубае, где расположена уникальная зона MARVEL. Кампания станет вторым этапом сотрудничества с MARVEL в этом году, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Tele2 обходит конкурентов по темпам развития инфраструктуры связи06.05.2019
tele2-
Москва, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 5%, что в 2,5 раза превосходит результат других мобильных операторов.
Новые правила идентификации в мессенджерах будут действовать в России05.05.2019
Москва, 5.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю, сообщает РБК.
Обзор мировых СМИ: ворчание Прибайкалья, конец вечной мерзлоты и лайфхаки для Транссиба05.05.2019
2019-05-04-19-42-06
Интернет, 05.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайская тема в тренде, вечную якутскую мерзлоту подтачивает глобальное потепление, а японский журналист рассказывает о том, что делать во время путешествия по Транссибу, если алкоголь под запретом. Об этом – в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ», подготовленного Телеинформом.
«Ростелеком» в Приангарье дарит бесплатные звонки ветеранам Великой Отечественной войны29.04.2019
Иркутская область, Москва, 29.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Иркутские судебные приставы сняли видеоклип об оплате долгов29.04.2019
2019-04-29-03-48-53
Иркутск, 29.04.19 (ИА «Телеинформ»), - УФССП по Иркутской области на своем ютьюб-канале опубликовало видеоклип «Плати» с призывом вовремя оплачивать задолженности.
Обзор мировых СМИ: золотой Байкал, замёрзшая пустыня и Забайкалье в огне28.04.2019
2019-04-28-04-14-54
Интернет, 28.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Почему отдых на Байкале дороже, чем в Турции, приключения в замерзшей пустыне и страшные пожары в Забайкальском крае. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Практическая филармония, зачатие видеосалонов и 50 оттенков «иркутскости»26.04.2019
2019-04-26-07-18-51
Иркутск, 26.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты занимаются изучением современных практик прослушивания классической музыки, сравнивают мотивации тиранов и вспоминают историю видеосалонов Приангарья. Социальные сети страдают от беспредметного ужаса перед самими собой.
В отношении Сергея Зверева за одиночный пикет в защиту Байкала составлен протокол25.04.2019
2019-04-24-13-48-46
Москва, 25.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В отношении эпатажного артиста и стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала составлен административный протокол.
Иркутян приглашают на мастер-класс по режиссуре24.04.2019
2019-04-23-10-49-08
Иркутск, 24.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Мастер-класс по режиссуре проведёт в Иркутске для всех желающих в возрасте от 16 лет член Академии российского телевидения Роман Синтоцкий.
Фонд Андрея Чернышева поддержал фестиваль детских СМИ в Братске23.04.2019
2019-04-23-02-55-22
Братск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске прошел третий муниципальный фестиваль детских СМИ. В Центре развития образования собрались юные журналисты из школ и учреждений дополнительного образования.
Обзор мировых СМИ: трудности перевода, Путин теряет контроль и что нужно знать о Байкале20.04.2019
2019-04-19-14-50-34
Интернет, 20.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Из-за трудностей перевода шведка едва не осталась без Байкала, Владимир Путин теряет контроль над Сибирью и что нужно знать о самом большом озере мира. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Читать все новости раздела «Медиа»
Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске