Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Проблемы Зеленского, иркутские балаганщики и школьный БДСМ

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты заняты поиском смысла жизни, обустройством сопредельных государств и поиском истоков иркутского скоморошества. Социальные сети отстаивают право детей на костюмированные шоу. Люди покидают наш город, и, к сожалению, далеко не всегда за лучшей жизнью. Этой весной Иркутск потрясла целая череда утрат известных, уважаемых и любимых многими людей. Сергей Шмидт посвящает одну из самых печальных своих текстов Денису Книжнику – человеку мощнейшего личного обаяния и простой, не наигранной доброты. Уже после ухода Дениса друзья на собственные средства издали книгу его мини-сочинений блогерского формата. По мнению колумниста «ИТГ» , издание заслуживает внимания не только как памятник хорошему человеку. «Есть в текстах Книжника и то, что вообще редко встречается у мастеров фрагментарного письма. Это вполне себе завершенное мировоззрение, настоящая философия. Попробую описать ее. В жизни, в существовании человека нет никаких высоких смыслов, есть только очень локальные, очень кратковременные «вспышки бытия», которые сначала, происходя или произойдя, дарят короткое ощущение чуда и счастья, а потом – в воспоминаниях – дарят улыбку и теплоту. И все, больше в жизни нет ничего. ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ НИ ИЗ ЧЕГО НЕ СОСТОИТ. Нет никакой последовательности, никаких сплошных линий, никакой цельности, есть много точек, но нет никаких «точек сборки», только вот эти очень короткие «единичности»». Юрий Пронин анализирует расстановку сил , сложившуюся в Украине после инаугурации нового президента. В глаза сразу бросаются проблемы Зеленского с формированием сильной команды, конфликт с Верховной радой, завышенные ожидания избирателей и небольшой кредит доверия, который необходимо оперативно оправдывать. По мнению редактора «Байкальских вестей», посильную помощь в преодолении указанных выше обстоятельств могла бы оказать Россия, если бы в Кремле вздумали сделать пару шагов навстречу. Однако, в Москве, похоже, не принимают Зеленского всерьез. «Вероятно, у Путина есть и дополнительные основания не жаловать Зеленского. Порошенко и был недруг, но выходец примерно из того же слоя постсоветской номенклатуры, что и нынешний президент России вместе с изрядной частью своего окружения. Иными словами, Порошенко для Кремля вряд ли хорош, но понятен, предсказуем, «из того же теста». А Зеленский не только непонятен, но и является символом, что на выборах можно вот так взять и проголосовать за внесистемного кандидата. Тревожный сигнал для разного рода трансфертов власти и операций «Преемник», которые обсуждаются в российском закулисье…» Иван Попов представляет вниманию читателей исторический цикл «Хроники иркутского театра». Первая часть рассказывает о дореволюционной эпохе прибайкальской сцены. Во второй половине 17 века в наших краях появился прообраз театрального зрелища – балаганщики: актеры, канатоходцы, жонглеры, ряженые медведи и культовая кукла Петрушка. По словам блогера Irk.ru, официальные власти скоморохов недолюбливали, а духовенство напрямую порицало любовь иркутян к играм и пляскам. За скоморохами последовали площадные зрелища, а в 1787 в городе был открыт первый частный театр. «В его создании активное участие принимала жена чиновника Троепольского. Театр называли «благородным», поскольку репертуар был рассчитан на местную аристократию. К сожалению, о театре и его постановках сохранилось немного информации. Известно, что ставились пьесы Сумарокова. А вот сколько театр просуществовал и где проводились постановки – неизвестно». Влад Толстов на неделе знакомит читателей с книжными новинками научно-популярного жанра . Здесь рецензии на любопытный взгляд на ботанику, как науку об иной реальности, полноценная книга о менструации, как культурном и социальном феномене, математический анализ азартных игр, книга о культурной эволюции, а также исследование мира «Игры престолов». «Книга, впрочем, рассчитана на фанатом сериала или книги, а я не читал Мартина и не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Поэтому мне неважно, какая там генеалогия у персонажей сериала. А вот почитать, что именно Джордж Мартин позаимствовал в истории – это интересно. В «античной» части он многое заимствовал у древних римлян, в «средневековой» - у рыцарей времен войны Алой и Белой Розы. Некоторые сюжетные ходы, целые истории взяты целиком из рыцарского эпоса, совпадения признает и сам Мартин. В общем, идеальное чтение для истинных поклонников «Игры престолов» - и скорее всего такого рода книги будут издаваться и впредь, учитывая неистовую любовь фанатов». FACEBOOK: Самым громким событием недели в соцсетях стал флэшмоб в одной из школ Владивостока, выпускники которой отметили окончание учёбы в костюмах полиции и масках зайцев. На удивление небольшое число пользователей встали на сторону чиновников, гневно взывавших к совести молодежи и проверке действий подростков с правовой точки зрения. Мария Дегтерева пристыдила ханжей. «Посмотрела БДСМ-школьников. На девчонке *офигенно*, о-фи-ген-но* сидит полицейская рубашка. В целом - это все мои соображения по вопросу БДСМ-школьников. И меня немного удивляет, что у некоторых ровесников - какие-то иные. Больше всего люблю в ленте морализаторов, которых помню с юности. Они же как? Прям с самого выпускного - по библиотекам и консерваториям, по музеям и драмтеатрам. Не вылезая буквально. Изредка заглядывая домой - переодеться и пролепетать нескладное объяснение родителям. "Матушка, батюшка, в Большом - новая солистка, слышали бы вы, как она берет верхнее фа!" Жабо схватили наспех, Тургенева 8 томов - и побежали. Всех в лицо помню, всех! Некоторых, скажем так, не только в лицо. Окститесь, товарищи, бога-то побойтесь. Если БДСМ-школьники попали бы на вечер ваших искренних воспоминаний - проглотили бы плетки и поседели преждевременно». Что касается сетевой обстановки в целом, то пользователи Facebook все больше уделяли внимание поиску амбивалентных проявлений в согражданах и земляках. Сергей Перевозников настроен философически: «Страна требует героев, а рожает дураков. Одни дураки вырастают и совершают дурацкие поступки, другие кидаются их спасать и становятся дураками-героями. Результат достигнут, но процесс идёт. Дураки-герои наспасавшись, становятся недураками-негероями и успокаиваются на тихой синекуре. И лишь малая часть, волею судеб проскочившая в игольное ушко, становится недураками-героями. Сегодня, работая в привычном, знакомом и надоевшем режиме спасателя от уже! несвоей дурости, заранее понимая, почему это произошло, как исправить и что будет дальше и как это зацикловано, поймал себя на мысли, а долго я буду стоять на развилке: недурак-негерой и недурак-герой? Вот вам и два пальца об бином. Ньютона, к двум российским вопросам кто виноват и что делать нужен вопрос - доколе? Доколе?! Что мне, я, тебе, что стране, а то каждый день понедельник. Страна требует героев, а ласкает подлецов, переводит на героев, превращая в дураков. Ну или попроще - страна требует героев, а ласкает подлецов, выезжает на героях, их держа как дураков. Результат один. Худой сохнет». Михаил Дронов – иронически: «Сценка в магазе-на-раёне, только что: — Правильно, мы сами выбирали — за кого голосовать! И это мы сами, в конечном счете, виноваты, что не научились спрашивать с этой шпаны за их идиотизм!... Голос мужика совершенен в тембре, уверенности, смачности эпитетов и построении речи. Имидж - ну знаете, лет 60, удобная джинсовая одежа, короткая стрижка, острый цепкий взгляд. "Мастер на все руки, знающий себе цену". Я мысленно представляю его в роли Леха Валенсы перед рабочими судоверфи в Гданьске. Это аутентично до дрожи. Мое сердце стареющего диссидента начинает биться в унисон с его рубленными фразами. Мужик стоИт, упершись взглядом в извещение о запрете гордумой торговли алкоголем в День последнего звонка. Он разговаривает сам с собой, ни к кому особо не обращаясь. В магазине, собственно, никого особо и нет. Он - да я, да кассирша, очевидно, привыкшая ко всякому. Не, митинг не срастается. Революция откладывается, просьба сохранять ваши билеты и следить за нашими сообщениями». Галина Солонина – ностальгически : «В мирной жизни у нас нет телевизора. А вот на отдыхе имеем возможность ознакомиться с его содержимым:)) Вчера на далекой Туречшине получили привет с родины - снег в Иркутске. Это был целительный бальзам на наши опаленные лица:)) А в целом Родина пугает своими новостями. Прочие родины более гуманны к своим гражданам, о чем мы догадываемся, пролистывая их каналы новостей. Родина, зачем ты так? У нас не до такой степени плохо, как мы демонстрируем, я это точно знаю. Но, конечно, эффект стереокартинки полностью достигается, когда слышишь хохот наших сограждан на новости с Родины о том, что некто из великих сообщил об окончании кризиса в стране. "Во врет-то!" - хохочут сограждане, отдыхающие в пятизвездочном отеле, лениво выковыривающие мясо, застрявшее в зубах». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: View the discussion thread.