Обзор иркутской колумнистики и Facebook: С новым годом, с новым правительством!

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом обзоре нового года иркутские колумнисты обсуждают политические потрясения последних дней и ставят под сомнение практическую пользу принципа сменяемости власти. Социальные сети переживают стремительный марш-бросок от застоя к революции. Начало года принесло россиянам крупнейшее политическое потрясение со времен президентской рокировки. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к парламенту, и, наряду с социальными «пряниками», предложил масштабную реформу госуправления. В тот же день правительство России в полном составе ушло в отставку. В попытке объять случившееся, Юрий Пронин выступает с тринадцатью тезисами из серии «Меня терзают смутные сомнения» . Редактор «Байкальских вестей» по пунктам разбирает новости последних дней, и приходит к выводу, что следующим президентом страны может стать… Дмитрий Медведев. «Как так? Вслушаемся в слова Путина, сказанные на встрече с членами правительства, где и было заявлено об отставке Медведева: "Вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает у нас за все, но президентский блок – это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов"». Сергей Шмидт осмысливает принципы преемственности власти в региональном пространстве. Колумнист «ИТГ» приводит в пример беседы с некогда высокопоставленными лицами, которые подчеркивали значение длительного пребывания у власти. Так, чиновник муниципального масштаба утверждал, что второй срок правления бывшего мэра Виктора Кондрашова должен был стать золотой эрой преображения Иркутска. Собеседник регионального значения считал, что область могла бы расцвести после переизбрания Сергея Ерощенко. Нашему счастью помешали лишь политические обстоятельства. Если конкретно – сменяемость власти. «Я впервые задумался об этом где-то в начале 2016-го года, когда мне довелось беседовать с одним из заметных членов «команды Кондрашова», высокопоставленных чиновников в бывшей «Кондрашовской» мэрии. Он много и очень эмоционально убедительно рассказывал о том, что первый срок Виктора Ивановича ушел все-таки на знакомство с делами, на овладение мастерством городского управления. Грандиозные (и очень продуманные) планы разрабатывались для второго срока. Мой собеседник рассказал о таком объеме задуманного (еще раз подчеркну, не просто задуманного, а по-научному, по-менеджерски продуманного), что я поймал себя на мысли, что город Иркутск расцвел бы до высот какого-нибудь Екатеринбурга, будь реализована хотя бы половина этих замыслов». С высоты сегодняшнего момента интересно наблюдать за постновогодними настроениями колумнистов. Ведь еще в начале недели никто не ожидал стремительного поворота в новейшей российской истории. Например, Анатолий Выборов пишет колонку под заголовком «В режиме ожидания» , где сетует на то обстоятельство, что перед жителями России отныне не стоят четкие цели и мечты. Вместо них – тревожное ожидание «подлянки» и резкой смены обстоятельств. Ждали – дождались. Вот тебе бабушка и Юрьев день. «Да ладно бы чуда, а то ведь больше-то ждать приходится неожиданности или подлянки какой. Вот и на пороге 2020 года мы просто вынуждены ожидать. Причём во всех направлениях и масштабах – глобальных и мелких бытовых, экономических и политических. И что примечательно: жить в этом вечном режиме ожидания нас заставляют не собственные «желалки» и «хотелки», а какие-то чужие дяди, объединённые, как правило, в некие сообщества – властные, экономические, политические. То они какую-нибудь новую экономическую политику замутят, налоги введут, а то и вовсе войну развяжут, то пенсионную или мусорную реформу запустят, то отменят выборы субъектов или там мэров городов, то вновь их введут. Чем и превращают нас из человека разумного в человека ожидающего». Очередная подборка рецензий Влада Толстова посвящена книгам о событиях минувших, то есть исторических. Читатель найдет здесь обзор второго тома истории Англии от известного писателя Александра Бушкова, книгу об истории полосатых тканей от Мишеля Пастуро, удивительный проект «Смерть замечательных людей», исследование связей нацистской Германии с исламскими организациями и свежий выпуск «Истории российского государства» от Бориса Акунина. «Я понимаю (в общем, это можно было понять еще с первого тома), что мегаистория «от Акунина» - это такой «антикарамзин». Карамзин писал свою историю с государственнических позиций, Акунин – завзятый либерал, и все либеральные мифы тащит в свои книги. Русские цари были слабыми правителями, Кутузов выиграл у Наполеона по случайности (ранняя зима), Крымскую войну бездарно продули, России предназначена роль второстепенной европейской державы…в общем, все и так понятно. Но чего у Акунина не отнять – он пишет внятно, сдержанно, легко, подчеркнуто отстраненно, избегая авторских ремарок и собственных суждений. То есть это действительно историческое повествование, ну, только с понятным идейным обрамлением. Так что я не разделяю взглядов Акунина-историка, но как книгу Акунина-писателя новый том исторического цикла не пропущу». FACEBOOK: В свете последних событий забавно проследить и за сменой настроений в социальных сетях. Казалось бы только вчера томные праздники навевали беспросветные мысли о глубоком застое, объявшем родную державу. И вот, по щелчку известно чьих пальцев, люди просыпаются в другом государстве. Попробуем описать случившееся с помощью «социального триптиха» в исполнении трех авторов. Часть первая: «Новый год» . Автор - Татьяна Соловьева. «Человек, счастливо проживший 2,5 года без телевизора, в минувшую ночь с любопытством смотрел новогодние огоньки и поздравления президента. Начну с президента: был у Кремля 4 раза в разное время, потому что новогодние огоньки перекручивались в течение ночи, он с выступлением был внутри них. Что сказал не знаю, но выглядит норм. Лучше всех выглядит Ротару - поэтому её везде и зовут. Ротару в 70 выглядит на 35, секс-символ Лобода в 35 из-за закачаных в лицо веществ выглядит на 45, но норм - как президент. Нескольких певиц опознать не удалось: у них одинаковые скулы, волосы, губы и носы. Может, это были разделенные в детстве близнецы, до сих пор не встречавшие друг друга. Удивила Любовь Успенская (её я слышала и узнала по голосу, по лицу бы не узнала). Любовь Батьковна пела, как она убегает от леопарда в дуэте в певцом Енотом. Еноту лет 16. Мурашки по коже до сих пор. Традиционно по каналам в образе надзирательницы женской тюрьмы гуляла Ваенга. Порадовал только Валерий Меладзе. Он практически единственный похож на мужчину и поэтому его везде зовут. Это правильно. Хоть один человек похожий на мужчину должен быть. А нет, ещё хороша была Полина Гагарина. Теперь вопрос: как развидеть брови Цескаридзе и райскую птицу Филиппа Киркорова в образе Молодого папы. Резюме Ничего за 2,5 года не изменилось А нет, Ротару вновь похорошела». Часть вторая: « В поисках утраченного времени ». Автор – Сергей Перевозников: «Это просто гений, который придумал длинные новогодние ВЫНУЖДЕННЫЕ для многих, каникулы. Не хочешь, да-да, можно сказать, не можешь сам взять паузу, тебе её - на, бери, пользуйся. Сколько умных мыслей, возможно, у кого-то пьяных, но всё равно глубоких, сколько прочитанных книг или совместных просмотров фильмов, сколько длинных пауз между телефонными звонками, сколько других смыслов, возможно тех же, но сбоку. Чувак гений, а утвердивший это пониматель гениев. Не надо тут про сколько чугуна не сплавится, сколько морд набьется, сколько пальм не растрясётся. Это мелочи, как передает один товарищ слова другого товарища, жившего тысячи лет назад, а может и не его слова, но хорошие - тактика без стратегии это суета перед поражением. Сколько суеты приостанавливается или просто прекращается из -за этих новогодних из-под палки каникул. Дай бог этим чувакам здоровья и долгих лет жизни. Да и нам не болеть)) С праздником!» Часть третья: « Катарсис ». Автор – Галина Солонина: «У нас всё получилось очень смешно. Я перестала ждать чего-то нового-интересного от федеральной политики и откровенно отлынивала от послания президента. Занималась музыкой с младшим ребенком, уроками и т.д. Вечером приехал любимый супруг. Дети спят, очень уютно и мило. Захотелось шампанского. Откупорили бутылку, наполнили бокалы. А потом я посмотрела новости... К добру было это шампанское, в руку:) Буду беречь эту бутылку, и открывать ее стану только в тяжелые для родины дни:)) Ну, с Новым годом, с Новым правительством, что ли?» Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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