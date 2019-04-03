Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Сетевая рознь, заморское счастье и китайские вопросы

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты сетуют на нечуткость властей и подвергают сомнению адекватность российской внешней политики. Социальные сети смотрят на Иркутск глазами гостей из Поднебесной. Юбилейную, четырехсотую колонку собственного производства Сергей Шмидт посвящает проблеме отсутствия аргументированной дискуссии в политическом поле отдельно взятой Иркутской области. Согласно наблюдениям колумниста «ИТГ», «холодная гражданская война», расколовшая жителей России, в Приангарье имеет отягчающие обстоятельства «малой холодной войной». Такая «малая война» связана с установившейся в области двухпартийной системой, а также особенным значением социальных сетей в общественной дискуссии региона. Сложившая сетевая культура препятствует конструктивным дебатам, считает автор, и аргументирует собственным примером. «Все это время я ожидал, что либо информационные работники областной власти, либо ее искренние сторонники организуют открытую дискуссию о происходящем в области. Ожидал, что получу приглашение на такую дискуссию, где буду публично и убедительно размазан и разгромлен теми, кто полагает, что Иркутская область переживает лучшие политические времена в своей новейшей истории. Мой публичный позор будет зафиксирован видеокамерами и отражен в публикациях подконтрольных власти СМИ. По крайней мере, власть покажет, что не боится открытых дискуссий. Так вот ничего подобного не произошло». Однако диалог с народом, или отдельными его представителями, в принципе никогда не входил в этикетный кодекс любых уровней российской власти во все времена. Например, никто не интересуется нашим мнением насчет геополитики. Юрий Пронин рассматривает новое внешнеполитическое увлечение Кремля – Венесуэлу. С точки зрения Москвы, Венесуэла представляет собой довольно жирный кусок пирога. Здесь самые большие в мире разведанные запасы нефти, а географическое положение южноамериканской республики позволяет с легкостью грозить «шведу» российскими «пушками». Однако, по мнению редактора «Байкальских вестей», очередной виток напряженности в международных отношениях не пойдет на пользу стране. «Можно привести уйму цитат из уст государевых людей от Горчакова до Столыпина и Витте, общий смысл которых в том, что Россия должна сосредоточиться, уйти в себя, перестать быть мировой «затычкой» во все дырки. И после десятилетий 100-процентного внимания «делам унутренним» международный статус повысится сам собой, через тесные связи всего мира с процветающей, притягательной страной и без российских вояжей цвета хаки к черту на кулички. Но видимо, такому не бывать: хочется управлять подданными «по-легкому», красуясь и гарцуя, бряцая оружием и поигрывая мускулами. Ведь в ответ, как показали события последних лет, дружная поддержка, здравицы и аплодисменты… А потом… Ну его, это самое потом, лучше «отстоим Венесуэлу»!» В очередном выпуске книжных рецензий Влад Толстов делится мнением о новинках в научно-популярном жанре. В обзоре нашлось место научному опыту по одомашниванию лисиц, ретроспективному взгляду на развитие астрономии, необычному учебнику химии, культовой книге, объясняющей феномен культуры, и академическому исследованию… косметики. «Вот, казалось бы, где наука и где косметика и парфюм, но тем не менее книга бьюти-блогерш (не спрашивайте, я сам только что узнал, что это означает) Маши Ворслав и Адель Мифтаховой – совершенно компетентное и даже научное исследование. Новостью для меня стало, что косметика в ее нынешнем виде появилась сравнительно недавно, и уж совсем-совсем недавно производители стали тщательно следить за составом своей продукции, заменяя вредные компоненты полезными. Книга, конечно, предназначена для женщин (и подсказка для мужчин – вот вам отличный подарок вашей подруге). Дело даже не в том, что читать о парфюме и косметике мужчинам неинтересно. «Нормально о косметике» чрезвычайно богато иллюстрирована – фактически это не книга, а хороший фотоальбом, или проспект, или каталог. Хотя авторы специально предупреждают в предисловии, что никак не связаны с производителями ни одного бренда, о которых рассказывают в книге». FACEBOOK: В социальных сетях иркутяне проявляли себя довольно инертно. Их не очень взволновали выборы в Украине, День дурака не вдохновлял на розыгрыши, отсутствие заметных внутриполитических событий также не шло на пользу качеству контента. В таких обстоятельствах «выстреливали» посты, аккумулирующие старые проблемы. По-настоящему взрывным получился пост Михаила Астахова о якобы имевшем место разговоре автора с китайским гражданином, задававшим неудобные вопросы. На данный момент пост собрал около двух тысяч «лайков». «Летел сегодня с китайцем. Он проспал три часа, очнулся за час до посадки. Спросил меня, спикаю ли я по по-английски? Получив утвердительный ответ, сказал, что его мучают несколько вопросов, и начал их задавать как из пулемёта. Потом пошли вопросы про Иркутск. 11. Почему в Иркутске за три года, что я не был, даже моста нового через Ангару не построили? 12. Вот китайцу запретили строить завод по розливу воды, хотя он все документы получил, потому что он китаец? А русскому бы также запретили? 13. Почему у вас все дорого? Зарядка для телефона 700 рублей, когда она в Китае 50 рублей, а оптом по 27 можно? 14. Почему у вас вся электроника старая, пятилетней давности? Вы в страну везёте то, что весь мир брать не хочет? 15. Почему у вас так грязно на улицах? Я три года назад был, думал, что вы ремонт города начали, а вы ещё не начали 16. Зачем вам такой маленький город? Здесь ни торговли нормальной не будет, ни промышленности развитой. 17. Почему мы ухаживаем за парками и природой, чтобы весь мир посмотрел, а вы для себя не хотите сделать? Почему Байкал такой красивый, а мусор никто не убирает? 18. Почему когда ты был молодой не уехал из Иркутска в большой город? 19. Почему ты все не продашь и не уедешь из страны? 20. Зачем вам самая большая страна в мире, если вам на неё плевать? Пацан, лет до 30-ти, с кольцом на пальце. Возит в Иркутск электронные сигареты из Шеньчженя. Искренне хочет разобраться в теме. Я ему не сильно помог. Про мост через Ангару мне понравилось». Популярностью пользовался и экологический пост Виталия Рябцева: «Сегодня кроме вернувшихся с юга мигрирующих птиц (3 вида чаек, серая цапля) видел еще один признак весны. Вегетирующее травянистое растение! Не знаю вид. Но теперь редкий выход "на природу"(хоть в черте города, хоть вдали от него) обходится без неприятных наблюдений. Так и сегодня. Насыпь Квадрата на Ангаре медленно и трудно зарастает кустарниками и деревьями. Хожу здесь регулярно уже 14-й год, почти все деревья знаю в лицо (2-3 сотни ив и кустов облепихи, тополя, намного белее редкие яблоньки, черемухи, 1 слива (!), около десятка маленьких кедров (!), 20-30 сосенок). И каждый год - акты вандализма. Давят колесами квадроциклов, рубят. Вот эта березка - зачем было ее рубить? На рыболовные нужды, вероятно. "Цари природы", блин...Вижу - рыбак тащит по льду сеть. Любители подледной рыбалки на нее наткнулись, вытащили. В сети - десятки рыб. Щуки (есть и по 700-800 грамм), окуни, сорожка. Протухшие. А сколько еще таких сетей здесь устилает дно... Как и на Байкале, особенно - на Малом Море. Те, кто завалили дно наших водоемов неразлагаемыми китайскими сетями, громче всех и орут: "баклан всю рыбу сожрал!"». Денис Гук растрогал читателей воспоминаниями старожила: «Наивными были, - поправляя очки, улыбается баба Валя. Несмотря на свои восемьдесят три у бабушки ясный ум, прекрасная память, цепкий взгляд. Обожаю её рассказы: не выдуманные, а настоящие, прожитые. - Войны боялись. Знаешь какая первоочередная мысль была? Сейчас об этом не думают, ну, по крайней мере, так остро. Мы мечтали о мире на всей земле. Не о деньгах, не о развлечениях. И в шестидесятые, и в семидесятые, восьмидесятые так же остро как и сразу после Отечественной. Я была классным руководителем, мой класс всё лето собирал металлолом, представь, все три месяца тащили отовсюду, осенью сдали, уж не помню сколько там было конкретно, но очень, очень большая сумма получилась по тем временам, несколько машин можно было купить. Так вот эти деньги ученики принесли мне, и мы вместе сдали их в «Фонд Мира». Знаешь куда? В школьную бухгалтерию! - бабушка расхохоталась. Просто бухгалтеру передали в «Фонд Мира», чтобы не было войны. Сейчас-то я прекрасно понимаю, что не было никакого «Фонда Мира», но ведь нам даже в голову не пришло взять расписку, отследить куда пошли средства. Это уже позже я провела параллель между нашим взносом и скорым увольнением и переездом бухгалтера в Иркутск. А тогда мы были счастливы тем, что внесли свою лепту в спокойствие на планете, нам было светло и радостно за то, что где-то там, благодаря нашим усилиям, опустились автоматы, остановились станки, производящие оружие, не взлетели самолёты с бомбами и люди впервые увидели голубое небо...». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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