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28.11.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Шпион выйди вон, уличные уроки и сексуальный контекст

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты создают рецепт моральной победы в битве за топонимику, находят в стране признаки кастового строя и обсуждают сексуальный скандал. Социальные сети сконцентрировались на региональной повестке.

Уже третий подряд обзор не обходит тему иркутской топонимики. На этот раз в прения о самой возможности возвращения улицам родного города исторических названий вступает Сергей Шмидт. Напомним, очередной вираж дискуссии случился вокруг судьбы улицы Урицкого (бывшей Пестеревской). Колумнист «ИТГ» предлагает свежий, с иголочки, аргумент, вооружившись которым,  противники всяческих переименований почувствовали  бы себя победителями. А именно: согласиться сменить название одной улицы ради морального превосходства над оппонентами.

«Я сделал бы это исключительно для того, чтобы получить в дискуссии с «переименователями» моральное и риторическое преимущество. Мол, мы против переименований, но вот мы пошли на компромисс, согласились с одним из ваших предложений, показали способность учитывать взгляды и позиции оппонентов. Будьте такими же, как мы. После этого я бы годами в любых дискуссиях на тему названий улиц разъезжал на хромой кобыле этого своего морального превосходства и осыпал бы противника стрелами ядовитого остроумия, чему, кстати, современная публика доверяет больше, чем истерике и пафосу, к которым склонны ревнители советской старины.

Так что лишний раз хочу предложить оппонентам задуматься. Может, в самом деле, именно в этом пункте с Урицкого проявить уступчивость, дабы потом никто не мог упрекнуть вас в тупости, упёртости, ну и в том, о чем я написал во втором абзаце этого текста».

В череде важнейших для оздоровления экономики решений нашего государства ожидается пополнение. Теперь статусом «иностранного агента» могут наделить не только юридическое, но и физическое лицо. По мнению Юрия Пронина, прогрессирующая шпиономания смещает акценты в законодательстве и общественной жизни. Так, например, жизнь служителя правопорядка, в сторону которого запустили пластиковую бутылку, признается в нашей стране священной. Но когда дело доходит до принятия действительно необходимых для жизни граждан мер – законодательная машина скрипит и буксует. Налицо вполне кастовое размежевание.

«…но, например, дикие случаи домашнего насилия обходятся без последствий для виновных. Не случайно в ходу печальная шутка от лица блюстителей правопорядка: «Вот когда убьют, тогда и приходите». Тут, оказывается, закон не позволяет принять меры. А попытки вернуть ответственность за семейное душегубство наталкиваются на очень даже серьезное сопротивление. Выходит, покарать домашних тиранов – значит нарушить некие устои.

Или целый ряд случаев (в том числе происшедших в Иркутской области), когда пьяный водитель, угробив одного или несколько человек, избежал лишения свободы. Или, в «крайнем» случае, отделался символическим сроком. Сравним: пластиковая бутылка, которую даже и не заметишь, и насилие с убийством. Сравним и наказания…»

Геннадий Кузнецов не смог пройти мимо одной из самых нашумевших тем ноября. Более чем пикантная сцена скоротечного сожительства героев российского фильма «Текст» в исполнении Кристины Асмус и Ивана Янковского привела в неистовство многих неравнодушных россиян. Сетевые активисты учинили настоящую травлю мужа актрисы – Гарика Харламова, придумав ему новое, не «камедиклабовское» прозвище. Блогер Irk.ru считает, что шумиха вокруг фильма имеет искусственное происхождение.

«Раньше, чтобы впарить любое, с маленькой буквы, российское кино, достаточно было разместить на постере узнаваемое лицо актера из Comedy Club. Теперь оказалось, можно шагнуть более изысканно: берем жену этого актера и максимально используем. Ну, как максимально… Понятно, что постельной сцены не избежать, но это давно уже банально. Прям слышу слова продюсера: «должен быть жесткий трахач, иначе не окупимся, и сдохнем». Но и это не гарантия. Жену известного актера необходимо показать со всех сторон. Грудь и ягодицы? Банально! Не окупимся! Сдохнем! Я поискал синонимы мест, которые Кристина показала на всю Россию — не вариант. Анатомические термины звучат четче и честнее».

Влад Толстов продолжает бить рекорды на ниве литературной рецензии. В свежем выпуске - обзор тринадцати (!) новинок исторического жанра литературы. Здесь хроники знаменитой семьи венских торговцев Витгенштейнов, история организованной преступности в России от американского журналиста, повествование о борьбе советских спецслужб с украинскими националистами, необычная биография натуралиста Александра Гумбольдта, исследование советской городской мифологии и многое другое.

«Очередной шедевр в серии «Культура повседневности» (предыдущей книгой в серии было замечательное исследование социальной истории супружества, «История жены» Мэрилин Ялом, я писал о ней). «Опасные советские вещи» - исследование городской мифологии советской эпохи. Прекрасно помню те мифы – про американцев, которые заражают вшами джинсы, про отравленную жвачку и все такое. Александра Архипова и Анна Кирзюк совершили, в общем, очевидную и одновременно весьма непростую миссию: собрали все эти байки и легенды, и попытались найти их источники, культурные архетипы в массовом сознании советского человека. Какие-то первоисточники очевидные, какие-то довольно изящно объяснили авторы, какие-то, на мой взгляд, спорные. Очевидно, что у советских людей с их ксенофобией, шпиономанией, ощущением жизни в своей стране как в осажденной крепости рождались довольно своеобразные представления об окружающем мире, которые транслировались в том числе и в городские легенды. «Опасные советские вещи» - книга оригинальная, остроумная, удачно сочетающая академические изыскания с вполне бытовыми толкованиями».

FACEBOOK:

Иркутский сегмент социальных сетей на неделе интересовала исключительно региональная повестка. К сожалению, поводы для волнений и рефлексий поступали с завидным постоянством.

На выходных в страшную аварию попал мэр Тулуна Юрий Карих. В ДТП погибла его жена, а сам глава многострадального города попал в больницу. Михаил Васильев выступил с призывом быть внимательнее на зимней дороге.

«По поводу резонансного ДТП хочется не только выразить сочувствие, но и напомнить кое-что. Например, что максимальная скорость в РФ - 90 км/ч, кроме дорог, обозначенных как автострада. А максимальная скорость в населенных пунктах - 60 км/ч. А есть еще п. 10.1 ПДД. Он о том, что водитель выбирает скорость в том числе с учетом видимости в направлении движения.

Что это значит? Объясним на пальцах. Вы едете по неосвещенной загородной дороге с ближним светом фар. Правильно отрегулированный ближний свет обеспечивает видимость на таком расстоянии, что вы можете безопасно ехать со скоростью не больше 60-70 км/ч. Если едете быстрее, то вы смертник и убийца одновременно! Конечно, ГИБДД вас не накажет, т.к. никто не сможет доказать, что это был полет вслепую. Но вас может наказать грузовик на обочине. Причем очень жестоко! И давайте запомним, что в столкновении автомобиля и неподвижного предмета всегда виноват водитель автомобиля. Друзья мои, выбирайте скорость правильно. И живите долго!»

Любители конного спорта на неделе собирали подписи под петицией к президенту России Владимиру Путину в поддержку Иркутского ипподрома, площади которого давно являются лакомым кусочком для застройщиков города. Сергей Перевозников так прокомментировал ситуацию:

«Забыл как называется в психологии эта дилемма, когда человек занимается одним, а воспринимается по другому. Вот опять засада с ипподромом, который за сумму гораздо меньше стоимости всех его земельных участков, не считая культурной, социальной и исторической ценности, выставлен на продажу. Лет уж пять назад мы его исключали из плана приватизации, и вот опять.

А я, человек, пытающийся и хотящий быть созидателем регулярно впрягаюсь то за то, то за это, как баба Яга против, хотя на самом деле ей просто больно видеть, как правильные ситуативные решения частностей ведут в жопу общее целое. Мало того что ресурс временной и прочие нервы жру, так тут еще дилемма эта, с забытым названием, чувака-борца из меня лепит. И колесо жизни с разными Эйзенхаурами, как способ решения или выбора, тут не при чём».

Неравнодушные жители Ленинского округа на неделе спасли от похитителя девятилетнюю девочку. Похитителем оказался рецидивист, неоднократно отсидевший за изнасилования. Сергей Беспалов озвучил популярную среди своих подписчиков точку зрения.

«Просто вспомнил в связи с очередным пойманным в Иркутске педофилом. Закон о химической кастрации педофилов вносится в Госдуму минимум два раза, оба раза умирал в комитетах Думы. Все остальные законы, ограничивающие права граждан, принимаются в среднем за 2-3 месяца».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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