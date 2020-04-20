|Медиа
|21.04.2020
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Сострадание к власти, мир после пандемии и глобальный раскол общества
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Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре, как и по всей стране, царит коронавирусная инфекция. Иркутские колумнисты прогнозируют социально-экономические метаморфозы и сочувствуют властям. Аудитория социальных сетей окончательно переругалась между собой.
Со времени введения института самоизоляции в России не прошло еще и месяца, а страна уже раскололась на два враждующих лагеря: коронаскептиков и коронапараноиков. На этот новый, можно сказать, «инновационный» раскол, обращает внимание Сергей Шмидт. Колумнист «ИТГ»
«В самом деле, вот возьмем нашу региональную власть. Ситуация не предполагает сейчас ни одного варианта более или менее идеального решения с ее стороны. Допустим, ковидла, которая уже точно не обошла Иркутская область, пройдет стороной, оставив нас с теми скромными цифрами, которые у нас сейчас имеются. Общественность тогда будет гневно вопить, зачем нас надо было мучить, зачем нас оставили без работы, без развлечений, без шопинга, зачем взломали комфортный уклад привычной жизни и заперли на квадратных метрах, изобилием которых не каждая семья может похвастаться? Ведь никакой опасности не было. Ну кто-то заболел, кто-то умер, так оно всегда и бывает. Нас-то, которым ничего, как теперь очевидно, не угрожало, зачем обрекли на муки? А если случится обратное и адова ковидла врежет всем своим драконьим хвостом, то та же общественность будет вопить совершенно противоположное».
В коронавирусную годину настало самое время подпевать Цою: «Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума». Мир меняется, незаметно, потихоньку, но становится другим, и мы меняемся вместе с ним. Зараза пришла всерьез и надолго. Мы уже перестали здороваться за руки и обниматься с близкими людьми. Что будет дальше? Юрий Пронин
«О чем речь? Например, о преобладающей модели поведения сразу же, как снимут барьеры. Все тут же скопом, радостно, обгоняя друг друга, бросятся в театры, на стадионы, в рестораны, на курорты… Или не бросятся? Вот вам скажут, что «уже можно», – и вы стремглав, наверстывая упущенное, ринетесь в переполненный зал? С рукопожатиями, объятиями, поцелуями, похлопываниями по плечу… Китайский опыт – а они, как это часто бывает, впереди планеты всей: первыми заболели, перенесли болезнь в другие страны и первыми излечились – показывает, что нет. И проблема не только в личных финансах. Видимо, страх сидит в подкорке и сразу не отпускает: многие и сейчас не снимают маски и сторонятся многолюдных мероприятий. COVID-19 уходит не торопясь, оставляя след в психике…»
«Автор отдает должное самым разным пчелам, от шмелей до земляных пчел и многих-многих других. Пчелы – первые насекомые, которых человек стал серьезно изучать (изображения пчел встречаются еще в наскальных рисунках). Соответственно, в человеческой культуре пчелы присутствуют еще как, причем мы сами порой не знаем, что, например, инопланетного Чужого из известного фильма художник Гигер создавал, вдохновляясь экзоскелетом пчелы. Не говоря уже о том, что первым алкогольным напитком, который создал человек, была медовуха, а пчелиный воск нашли недавно в мумиях египетских фараонов. В античной Греции считалось, что пчелы способны передавать послания из мира мертвых. Хорошая книга, написанная профессиональным энтомологом, который честно рассказывает не только о научных открытиях, но и о многочисленных «белых пятнах» в истории пчел».
FACEBOOK:
Завсегдатаи социальных сетей все с большей охотой проникаются друг к другу личной неприязнью. Коронавирус – болезнь социальная. Даже не столько из-за скорости, с которой она передается от индивида к индивиду, сколько по причине межчеловеческой розни, которую недуг порождает. В порыве доказать свою правоту коронаскептики и коронапараноики вошли в жесткий клинч, разнять который поможет лишь время.
Андрей Фомин
«Друзья, вступившие в общество (секту) Почитателей Страхов Заболеть Святым коронавирусом!
Вы, пожалуйста, не ходите ко мне на страничку, хорошо?
Ну, чтобы я не стал выносить вас на три, пять и другое количество букв.
В ленте я самых близких (но попавших под временное помутнение сознания) френдов сейчас на 30 дней буду просто блокировать, чтобы иметь надежду на возобновление отношений когда-нибудь.
А остальных - откровенно посылать известной жизненной дорогой.
И это будет, увы, жёстко, неприятно, я уверен, для вас.
И выпейте уже успокоительного, братцы!
Вам подсовывают фото- и видеофейки, элементарную лажу, вам не предоставляют никакой информации, которая бы могла дать реальное понимание ситуации, а вы всё тупо бубните:
- Ой, надо сидеть дома и носить маски! Ой, а то все умрем больно!
Надеюсь на понимание, по-прежнему люблю и уважаю. Спасибо!»
Дмитрий Гребенщиков
«Итак, в этой пандемии маска нужна, чтобы не заразить других, прежде всего. Заражение, как уже знают все, идет чаще всего от наших же рук, с которыми мы сами переносим вирус на свои слизистые. Поэтому "операция частые руки" это символ весны 2020 года. Самый простой способ - перчатки. Обычные одноразовые как вариант.
И руками ничего не трогаете и определенный дискомфорт на руках позволяет уменьшить случаи, когда вы непроизвольно трогаете лицо. Это уже азбучные истины. Про социальную изоляцию и дистанцию это говорится из каждого утюга и знают все.
Что от самого вируса не умирают, тоже люди начали понимать. Помните, как еще пару недель массово писали: "ну он же умер от пневомнии, а не от короновируса". Да, умирают не от короновируса, а от развившейся на его фоне пневмонии. Хотя, казалось бы, уже давно все знают, что, например, от антиретровируса, который ВИЧ, тоже никто и никогда не умирает. Но почему-то забыли.
Изоляция у нас в стране не соблюдается. Чтобы это понять, смотрим на цифры. Первые случаи - 31 января. С 25 марта прирост свыше ста зараженных ежедневно. С 7 апреля прирост более 1000 ежедневных случаев. С 12 апреля - по 2000. С 16 апреля - свыше 3000 новых случаев в день. На днях будет по 4 -5 тысяч в день.
Кажется, уже начинают прозревать самые жесткие скептики».
Антон Баталин
«Посты в соцсетях показывают, что насчёт нового коронавируса пока ещё много вопросов. А ведь чем лучше знаешь врага – тем эффективнее с ним борьба. Скажу больше: если бы люди знали, зачем и почему те или иные ограничения – охотнее бы их соблюдали.
Отметил знакомых, связанных с медициной, в расчёте на компетентные ответы.
Итак, вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что самоизоляция – не способ полностью избежать заболевания коронавирусом, а прежде всего – способ его отсрочить? И основная цель – не допустить одновременного заболевания большого количества людей, что может привести к коллапсу в медучреждениях. А вообще-то рано или поздно мы все этой заразой переболеем и выработаем иммунитет. Верно?
2. Правильно ли я понимаю, что основные способы заразиться – это вдохнуть или впитать поверхностью глаз чей-то чих или потрогать какую-нибудь поверхность, содержащую вирусы, и потом этими же пальцами потрогать глаза или в носу – то есть, слизистые поверхности? Соответственно, через кожу вирус в нас не проникнет, главное – хорошо помыть руки перед тем, как тереть глаза и нос? Ведь мыло разрушает вирус.
3. Если на нас чихнет зараженный вирусом человек, маска не спасет. Ведь вирусосодержащий чих впитается в глаза, верно? Но, если вдруг в нас самих есть этот вирус (а мы можем этого даже не почувствовать), и мы чихнем, то мы защитим других, будучи в маске. Ведь так?
4. А если не чихнуть, а просто резко выдохнуть? Вирус полетит навстречу новым знакомствам? Кстати, может ли вирус лететь по улице сколько-то десятков метров поддерживаемый ветром, и потом приземлиться на ком-то?
5. Вирус – это такая мельчайшая штука размером меньше клетки человеческого организма, которая, попав на нас, просто ждёт, что будет дальше, ничего не делая. И через несколько десятков часов просто умирает. И ползать она не умеет! Ведь правда?
Спасибо!»
Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа
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