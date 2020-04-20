Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Сострадание к власти, мир после пандемии и глобальный раскол общества

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре, как и по всей стране, царит коронавирусная инфекция. Иркутские колумнисты прогнозируют социально-экономические метаморфозы и сочувствуют властям. Аудитория социальных сетей окончательно переругалась между собой. Со времени введения института самоизоляции в России не прошло еще и месяца, а страна уже раскололась на два враждующих лагеря: коронаскептиков и коронапараноиков. На этот новый, можно сказать, «инновационный» раскол, обращает внимание Сергей Шмидт. Колумнист «ИТГ» выражает искреннее сочувствие власти , которая оказалась меж двух огней – ее действиями недовольны с каждой стороны баррикад. Одни обвиняют государство и местные власти в перегибах, другие – в полумерах. «В самом деле, вот возьмем нашу региональную власть. Ситуация не предполагает сейчас ни одного варианта более или менее идеального решения с ее стороны. Допустим, ковидла, которая уже точно не обошла Иркутская область, пройдет стороной, оставив нас с теми скромными цифрами, которые у нас сейчас имеются. Общественность тогда будет гневно вопить, зачем нас надо было мучить, зачем нас оставили без работы, без развлечений, без шопинга, зачем взломали комфортный уклад привычной жизни и заперли на квадратных метрах, изобилием которых не каждая семья может похвастаться? Ведь никакой опасности не было. Ну кто-то заболел, кто-то умер, так оно всегда и бывает. Нас-то, которым ничего, как теперь очевидно, не угрожало, зачем обрекли на муки? А если случится обратное и адова ковидла врежет всем своим драконьим хвостом, то та же общественность будет вопить совершенно противоположное». В коронавирусную годину настало самое время подпевать Цою: «Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума». Мир меняется, незаметно, потихоньку, но становится другим, и мы меняемся вместе с ним. Зараза пришла всерьез и надолго. Мы уже перестали здороваться за руки и обниматься с близкими людьми. Что будет дальше? Юрий Пронин прогнозирует социальные, политические и психологические последствия пандемии. «О чем речь? Например, о преобладающей модели поведения сразу же, как снимут барьеры. Все тут же скопом, радостно, обгоняя друг друга, бросятся в театры, на стадионы, в рестораны, на курорты… Или не бросятся? Вот вам скажут, что «уже можно», – и вы стремглав, наверстывая упущенное, ринетесь в переполненный зал? С рукопожатиями, объятиями, поцелуями, похлопываниями по плечу… Китайский опыт – а они, как это часто бывает, впереди планеты всей: первыми заболели, перенесли болезнь в другие страны и первыми излечились – показывает, что нет. И проблема не только в личных финансах. Видимо, страх сидит в подкорке и сразу не отпускает: многие и сейчас не снимают маски и сторонятся многолюдных мероприятий. COVID-19 уходит не торопясь, оставляя след в психике…» Свежая подборка литературных рецензий от Влада Толстова познакомит читателей с книжными новинками, посвященными разным направлениям науки. Здесь книга об истоках и создателях философии эпохи Просвещения, полный путеводитель по психологии, издание о терапии посттравматического синдрома, рассказ о том, как работает музыка, история зарождения института собственности и кое-что о пчелах. «Автор отдает должное самым разным пчелам, от шмелей до земляных пчел и многих-многих других. Пчелы – первые насекомые, которых человек стал серьезно изучать (изображения пчел встречаются еще в наскальных рисунках). Соответственно, в человеческой культуре пчелы присутствуют еще как, причем мы сами порой не знаем, что, например, инопланетного Чужого из известного фильма художник Гигер создавал, вдохновляясь экзоскелетом пчелы. Не говоря уже о том, что первым алкогольным напитком, который создал человек, была медовуха, а пчелиный воск нашли недавно в мумиях египетских фараонов. В античной Греции считалось, что пчелы способны передавать послания из мира мертвых. Хорошая книга, написанная профессиональным энтомологом, который честно рассказывает не только о научных открытиях, но и о многочисленных «белых пятнах» в истории пчел». FACEBOOK: Завсегдатаи социальных сетей все с большей охотой проникаются друг к другу личной неприязнью. Коронавирус – болезнь социальная. Даже не столько из-за скорости, с которой она передается от индивида к индивиду, сколько по причине межчеловеческой розни, которую недуг порождает. В порыве доказать свою правоту коронаскептики и коронапараноики вошли в жесткий клинч, разнять который поможет лишь время. Андрей Фомин написал образцово-показательный пост «человека отрицающего»: «Друзья, вступившие в общество (секту) Почитателей Страхов Заболеть Святым коронавирусом! Вы, пожалуйста, не ходите ко мне на страничку, хорошо? Ну, чтобы я не стал выносить вас на три, пять и другое количество букв. В ленте я самых близких (но попавших под временное помутнение сознания) френдов сейчас на 30 дней буду просто блокировать, чтобы иметь надежду на возобновление отношений когда-нибудь. А остальных - откровенно посылать известной жизненной дорогой. И это будет, увы, жёстко, неприятно, я уверен, для вас. И выпейте уже успокоительного, братцы! Вам подсовывают фото- и видеофейки, элементарную лажу, вам не предоставляют никакой информации, которая бы могла дать реальное понимание ситуации, а вы всё тупо бубните: - Ой, надо сидеть дома и носить маски! Ой, а то все умрем больно! Надеюсь на понимание, по-прежнему люблю и уважаю. Спасибо!» Дмитрий Гребенщиков представляет противоположную санитарно-эпидемическую позицию: «Итак, в этой пандемии маска нужна, чтобы не заразить других, прежде всего. Заражение, как уже знают все, идет чаще всего от наших же рук, с которыми мы сами переносим вирус на свои слизистые. Поэтому "операция частые руки" это символ весны 2020 года. Самый простой способ - перчатки. Обычные одноразовые как вариант. И руками ничего не трогаете и определенный дискомфорт на руках позволяет уменьшить случаи, когда вы непроизвольно трогаете лицо. Это уже азбучные истины. Про социальную изоляцию и дистанцию это говорится из каждого утюга и знают все. Что от самого вируса не умирают, тоже люди начали понимать. Помните, как еще пару недель массово писали: "ну он же умер от пневомнии, а не от короновируса". Да, умирают не от короновируса, а от развившейся на его фоне пневмонии. Хотя, казалось бы, уже давно все знают, что, например, от антиретровируса, который ВИЧ, тоже никто и никогда не умирает. Но почему-то забыли. Изоляция у нас в стране не соблюдается. Чтобы это понять, смотрим на цифры. Первые случаи - 31 января. С 25 марта прирост свыше ста зараженных ежедневно. С 7 апреля прирост более 1000 ежедневных случаев. С 12 апреля - по 2000. С 16 апреля - свыше 3000 новых случаев в день. На днях будет по 4 -5 тысяч в день. Кажется, уже начинают прозревать самые жесткие скептики». Антон Баталин представляет самую большую аудиторию социальных сетей, которую можно охарактеризовать вопросом, сформулированным еще Чернышевским: «Че делать-то?» «Посты в соцсетях показывают, что насчёт нового коронавируса пока ещё много вопросов. А ведь чем лучше знаешь врага – тем эффективнее с ним борьба. Скажу больше: если бы люди знали, зачем и почему те или иные ограничения – охотнее бы их соблюдали. Отметил знакомых, связанных с медициной, в расчёте на компетентные ответы. Итак, вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что самоизоляция – не способ полностью избежать заболевания коронавирусом, а прежде всего – способ его отсрочить? И основная цель – не допустить одновременного заболевания большого количества людей, что может привести к коллапсу в медучреждениях. А вообще-то рано или поздно мы все этой заразой переболеем и выработаем иммунитет. Верно? 2. Правильно ли я понимаю, что основные способы заразиться – это вдохнуть или впитать поверхностью глаз чей-то чих или потрогать какую-нибудь поверхность, содержащую вирусы, и потом этими же пальцами потрогать глаза или в носу – то есть, слизистые поверхности? Соответственно, через кожу вирус в нас не проникнет, главное – хорошо помыть руки перед тем, как тереть глаза и нос? Ведь мыло разрушает вирус. 3. Если на нас чихнет зараженный вирусом человек, маска не спасет. Ведь вирусосодержащий чих впитается в глаза, верно? Но, если вдруг в нас самих есть этот вирус (а мы можем этого даже не почувствовать), и мы чихнем, то мы защитим других, будучи в маске. Ведь так? 4. А если не чихнуть, а просто резко выдохнуть? Вирус полетит навстречу новым знакомствам? Кстати, может ли вирус лететь по улице сколько-то десятков метров поддерживаемый ветром, и потом приземлиться на ком-то? 5. Вирус – это такая мельчайшая штука размером меньше клетки человеческого организма, которая, попав на нас, просто ждёт, что будет дальше, ничего не делая. И через несколько десятков часов просто умирает. И ползать она не умеет! Ведь правда? Спасибо!» Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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