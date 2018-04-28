Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Тайна «иркутскости», санкции для своих и возрождение книжного фестиваля

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В свежем обзоре иркутские колумнисты открывают тайну иркутской идентичности, диагностируют российских законодателей и вспоминают переломный момент российской истории. Социальные сети реанимируют Иркутский книжный фестиваль. С начала недели иркутские социальные сети находились под впечатлением от презентации графического имиджа родного города, разработанного московской компанией «ИНСТИД». Горожане оказались не готовы к откровенно психоделическому образу «иркутскости», продемонстрированному в видеоролике. Сергей Шмидт не отказал себе в возможности поиронизировать на тему. Отметив, что в тонком вопросе идентичности не стоит полагаться на мнение общественности, колумнист «ИТГ» выражает солидарность с создателями в смысловом наполнении видеоролика , поскольку «иркутскость» – это действительно, про «много букв». «Вы скажете, что любой город это какие-нибудь буквы, причем тут Иркутск? Во-первых, не любой. Во-вторых, в том-то и дело, что букв должно быть неоправданно много – они должны лезть отовсюду, как муравьи, стараться заполнить собой все пространство. В-третьих, напишите этими избыточными буквами что-нибудь знакомое – «Юрий Ножиков», «Вадим Мазитов» или «Шпиль», поместите это в муравьиную кучу других букв, и вы увидите Иркутск. Город с его отсутствием ухоженных «городских красот» в западном или южном смысле, Иркутск без шепчущих деревянных кружев и немых бабров, чьи пасти заткнуты пойманными соболями. Очень болтливый, но потерявший от простуды голос город - это город избыточного количества букв». Российские законодатели продолжают фонтанировать патриотизмом из цикла «назло бабушке отморожу уши». В недрах Госдумы готовится законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за соблюдение американских санкций на российской территории и запрет на импорт американских (а также стран, к ним примкнувших) медикаментов. Юрий Пронин называет планы «огнём по своим» . Беспокойство редактора «Байкальских вестей» вызывает дефицит российских лекарств, сравнимых по качеству, а порой и полному отсутствию аналогов. Автор призывает сочинителей антисанкций оставить недальновидную боевитость и озаботится минимизацией санкционных потерь для российской экономики. «Ситуация тем более сложная, что под запретом могут оказаться не только лекарства «Made in USA» (таковых на российском рынке относительно немного), но и, в соответствии с законопроектом об ответственности за соблюдение американских санкций, медикаменты из европейских стран. А это еще серьезнее. Эмбарго на импорт лекарственных средств из Германии, Франции, Италии стало бы просто мощнейшим ударом по нашему населению (издержки для импортеров в этом контексте нам малоинтересны). Или, в жанре черного юмора, "совсем уж ковровой бомбардировкой по Воронежу"». Алексей Петров отмечает важнейшую в истории современной России дату . Ровно 25 лет назад состоялся первый всероссийский референдум, теперь более известный как «Да, Да, Нет, Да». Жители страны выражали доверие политике президента Ельцина и недоверие Верховному Совету. Приангарье, по привычке, показало низкую явку, а итоговые цифры во многом противоречили итоговым общероссийским результатам. Колумнист «Глагола» вспоминает ажиотаж в иркутской прессе, где общественники, деятели науки, культуры и политики спешили принять участие в дискуссии о судьбе отечества. «Решил ли референдум все вопросы? Исполнительная власть и президент победили, поскольку более внятно и четко провели свою кампанию, смогли перетянуть на свою сторону часть колеблющихся программными статьями в центральной прессе. Депутаты же на их фоне выглядели совсем не в ударе: переворот с 25 на 26 апреля, о котором они твердили, не состоялся, а курс на то, чтобы заклеймить правительство молодых реформаторов, оказался неверным. Важным политическим итогом референдума стало появление термина «красный пояс». Он стал относиться к тем регионам, которые не поддержали Ельцина, а в будущем голосовали за КПРФ». Влад Толстов продолжает светлую миссию сбережения нашего времени от чтения плохих книг. В спецвыпуске литературы о культуре – научный труд о популярности, монография об эмоциональном познании мира, увлекательная история Большого театра и хроника драматических жанров. В выпуске новинок прозы – рецензии на книгу о любви русских к архитектурным развалинам, пособие для драматургов и книга про «бухло». «"Бухло" - это не сборник экспертных советов, хотя там есть немало полезных замечаний – например, что настоящую бутылку хорошей водки от поддельной можно отличить тем, что у настоящей будет масляное пятно на донышке от заводского конвейера. «Бухло» - вдохновенное повествование об алкоголе в самых разных видах, от пива до студенческого «портвешка», с примерами из богатой практики самого автора, с развенчанием самых распространенных мифов (водку изобрел Менделеев) и, что очень немаловажно, с красочным оформлением и смешными картинками. Хорошая книга для подарка пьющему товарищу, для совместного чтения вслух в процессе очередного распития горячительных напитков». FACEBOOK: Темой номер один в соцсетях, как мы уже отмечали, стал ролик с презентацией бренда Иркутска. Видео столь обескуражило иркутян, что свои соображения по теме изложил едва ли не каждый неравнодушный. Подробному обзору мнений посвящён отдельный материал Телеинформа. Другим потрясением, уже более печального свойства, стала новость об отмене Иркутского книжного фестиваля. Один из организаторов фестиваля – Борис Куприянов - создал подробный пост на тему : «Простите, дорогие гости, что мы обманули Ваши ожидания и не смогли устроить Вам встречи с Вашими иркутскими читателями. Ради встречи с читателями вы внесли корректировки в свой очень насыщенный график, многие согласились приехать в Иркутск всего на один день, как Дмитрий Глуховский и Рута Ванагайте. Никто даже не заикнулся о гонораре! Все писатели, ученые, критики готовы были участвовать в фестивале совершенно бесплатно. Хочу поблагодарить администрацию города Иркутска и Иркутской области за помощь в подготовке фестиваля, радушие и веру в фестиваль. Простите, прошу Вас, нас за то, что весной 2018 года площадь перед стадионом «Труд» в Иркутске будет пуста. Надеюсь, уверен, что в 2019 году мы приложим все усилия, чтобы фестиваль состоялся. Мы сделаем программу еще интересней, фестиваль будет еще более открытым, привлечем надежных партнеров и спонсоров». Алексей Петров выступил с вопросом, а почему бы не провести книжный фестиваль собственными силами : «Вспоминаю истории, когда в царский Иркутск приезжали актеры столичные, а их кидали импрессарио разные, гонораров не платило. Тогда местное купеческое сообщество проводило советы, думы там разные и постановляли: артистов не обижать, скинуться да оплатить из средств собственных. Я все по поводу книжного фестиваля в Иркутске. И чё, не найдется никто, кто купит 50 билетов писателям? И не найдется никто, кто поселит их в гостиницах? Чай не БЭФ и не сезон купальный еще... И не найдется никто, кто накормит поэтов супом сибирским? Они же, кстати, без гонорара все собирались в Иркутск-то... Ну там дома серые, олигархи местные....Может кто услышит. Эх, были же времена». И чудо произошло. Александр Верхозин объявил , что книжному фестивалю всё-таки быть: «Как говорится в спектакле "День радио", "Все люди любят животных, а туристов в Конго не все". Если вчера провести в Иркутске книжное событие 18-20 мая было для меня делом чести, теперь - дело принципа. Итак, официально объявляю: #Иркнига состоится. Это будет не так грандиозно, на другой проходной площадке, с минимумом приезжих. Но с отличной иркутской программой. Для того чтобы организовать фестиваль, потребуются средства и организационная помощь. Средства пойдут на организационные расходы, обустройство ярмарки, печать афиш, рекламу. Помощь мы принимаем: 1. Живыми деньгами на карту 5336690020211068. Это моя личная карта Сбербанка России 2. Если вы хотите помочь как юридическое лицо - пишите в личку. 3. Согласием на размещение афиш и программы фестиваля - там где вы работаете 4. Руками, ногами, головой. Нас мало и времени тоже мало - помощь понадобится 5. Репостами новостей #Иркнига во всех доступных соцсетях. 6. И конечно, придите на события фестиваля 18 и 19 мая. Программу вывесим за 2 недели до события». Обзор подготовил Вадим Мельников, Телеинформ ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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