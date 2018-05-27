Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Теория цикличности, жизнь «по понятиям» и битва за Колчака

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На неделе иркутские колумнисты погружались в подводные течения региональной и федеральной политики - как современной, так и ушедших эпох. Социальные сети отстаивали памятник адмиралу Колчаку, а также наблюдали за жизнью носителей отечественного образования в естественной среде.

В Иркутске вторую неделю обсуждают внезапное возвращение в региональную политику бывшего вице-губернатора области Сергея Сокола. Высказать свои соображения на актуальную тему решил и Сергей Шмидт. Колумнист «ИТГ» придаёт гласности собственную теорию «трёхлетнего цикла» политической жизни в Приангарье. Согласно теории, любые политические манёвры крупных игроков извечно наталкиваются на игру случая, которая мешает карты и сметает фигуры с доски. Появление Сокола подтверждает теоретические выкладки и добавляет приближающимся выборам в Законодательное собрание интриги.

«Однако Сокол спас положение. Точнее, спас локальную политологическую теорию. Он явился в областную политику и все тут перемешал. Ни один серьезный политолог не возьмется предсказать, кто теперь будет за кого, против кого и в каком лагере. Ибо против Сокола положено быть не только губернатору области и его нукерам, но и какой-то части «Единой России». Опять же непонятно, как поведут себя наши любимые «злодеи» (влиятельные лица из т.н. «региональной политической элиты»). Короче, сложно все. Область опять задрожала мелкой дрожью столь любимой ею «политической турбулентности»».

Юрий Пронин подвергает анализу несколько громких событий недели: блокирование кортежем Валентины Матвиенко машины скорой помощи, торжественный выезд президента РФ по Керченскому мосту, а также обсуждение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России и за содействие введению таких санкций. По мнению редактора «Байкальских вестей», эти случайные события довольно точно характеризуют нынешнюю российскую действительность в части отношений власти и народа.

«У первого лица могут быть две философии действий. Одна — быть образцом законопослушания для граждан даже в мелочах. Неплохо, но очень уж педантичною, скучно и заунывно. Что ж, ход мыслей может быть и другим: если не пристегнуться, показать свою крутость, то это по-нашему, это понравится большинству сограждан. Мол, так можно относиться к существующим законам и в других делах. Правда, при таком подходе не следует удивляться, что и по всей стране многие предпочитают жить не по законам, а «по понятиям». Но это, видимо, мелочи по сравнению с красивой картинкой проезда через Крымский мост».

Алексей Петров, не без остроактуальных намёков, вспоминает назначение иркутским генерал-губернатором заезжего гастролёра Павла Кутасова, случившееся на заре прошлого века. Время было неспокойное, и бывший помощник министра внутренних дел царской России энергично принялся наводить порядок. Он запретил политическую пропаганду, стачки, митинги и даже сходки в частных домах, чем настроил против себя прогрессивную часть иркутян. На что ему прямо указали. Дабы не нажить неприятностей на голову, Кутайсов намекнул своим подчинённым на необходимость выборочного правоприменения.

«Между тем в городе проходили митинги социал-демократов, которые разгонялись полицией. 19 октября Кутайсов отправил царю телеграмму: «Положение отчаянное. Войск почти нет. Бунт полный, всеобщий» и просил дать разрешение на введение военного положения. Но император уже подписал известный Манифест 17 октября, и назад пути не было.

Казалось, что генерал-губернатор мог делать что угодно, но иркутяне находили тонкие места, чтобы объяснить любой власти, в чем она была не права. Напомню, что это было начало двадцатого века. Сто лет спустя кто-то наступает на те же грабли. Или это так кажется автору?».

Крупное обновление рубрики «Читатель Толстов». Выпуск, посвящённый биографиям и историям стран , расскажет о научно-популярном экскурсе во времена Ивана Третьего, труде иностранного журналиста, посвящённом эволюции советской культуры, и автобиографии культуролога Александра Гениса.

Выпуск «Еда и питьё» состоит из рецензий на книги о продуктивном потреблении продуктов. Здесь представлены исследование о вреде здорового питания, пособие для начинающих огородников и книга о прелести декаданса.

«Издательство Ивана Лимбаха – одно из лучших российских издательств, выпускает очень интеллектуальную литературу. Поэтому появление в его каталоге издания со словами «книга о барах и коктейлях» - повод прочесть эту книгу прежде всех остальных. На самом деле это вполне «иванлимбаховский» релиз: речь в книге идет не о коктейлях, а о том, какие философские, культурологические, социокультурные аспекты можно обнаружить в процессе употребления разных видов алкоголя. Просто представьте себя в баре, справа сидит профессор философии, слева – профессор истории, и вы бухаете втроем, а они снабжают вас ценными и полезными сведениями о том, что, например, смена экономических формаций в истории человечества ознаменовалась в том числе сменой алкоголя на основе брожения на алкогольные дистилляты (проще говоря, с вина и пива перешли на виски и водку). Плюс еще бармен оказывается интеллектуалом и подбрасывает цитаты и примеры из алкогольной истории мировой литературы».

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Центральной темой обсуждений в социальных сетях стала повторная попытка группы инициативных граждан снести памятник Александру Колчаку. Группа считает адмирала нереабилитированным военным преступником, памятник каковому оскорбляет чувства этой самой группы. Большинство иркутян позицию активистов не разделяет, и аргументирует.

Со словом в защиту Колчака выступил Виктор Бронштейн.

«Снос памятника адмиралу Колчаку, если это произойдёт, станет актом нашей дикости и вандализма как раз к 100-летию основанного им университета. Крушить, так уж крушить! Давайте снесём и Иркутский государственный университет, основанный по приказу, подписанному Александром Васильевичем Колчаком 15 сентября 1918 года. А заодно снесём и выдающуюся адмиралтейскую Михайло-Архангельскую церковь (ныне Харлампиевский храм), где в 1904 году венчался с Софьей Омировой молодой учёный, полярный исследователь, флотский офицер Александр Колчак. Храм, так же как и университет, хранит нетленную память об этом выдающемся гражданине России.

Памятника он достоин уже только за свои полярные исследования и труднейшие экспедиции с огромным риском для жизни, а также за оборону Порт-Артура, где он получил тяжёлые ранения. Огромен его вклад в теорию и практику организации минных полей в морских сражениях, которые спасли тысячи жизней. За свою полярную и военную деятельность адмирал был удостоен высшей награды Российского Географического общества и государственных наград России. А какими конкретными делами доказали своё право возглавить государство «Ленины», «Сталины» и их подельники, утопившие Россию тех лет в братской крови?»

... а также Денис Гук :

«На самом деле, достала эта активность 26 граждан против памятника. Мне думается, именно такие же 26 активистов добились сноса в 1932-м Казанского Собора, который стоял на месте Областной администрации, точно такие же 26 активистов добились сноса церкви на Чудотворской, Благовещения на Карла Маркса, где стоит 30 дом, часовни у «Сезона», кирхи, которая была на месте Ленина на перекрёстке Ленина и Маркса, эти 26 активистов сносят памятники советским воинам-освободителям в своих странах: в Польше, в Латвии, Болгарии, Украине и так далее. Эти 26 человек не сделали ни одного памятника и не сделают, потому как их миссия - разрушение и всё. Если бы они сказали: мы установили 3 памятника таким-то лицам, да хотя бы один, мы построили церковь, собор, часовню, но нет, они ничего не могут, они могут нажимать кнопки на клавиатуре. Ни усилием больше.

К Колчаку, как у историка по образованию, у меня неоднозначное отношение, но это личность. Когда ко мне приезжают родственники из разных частей Российской Федерации, я вожу их по городу, показывая здания, улицы, памятники, переплетая их с историческими рассказами. Всегда упоминаю Колчака, всегда, потому что это было. И Ушаковку. И показываю памятник безо всяких подношений цветов и коленопреклонения, но и без бросания яиц и пренебрежительности. Как показывал бы Тетраэдр учитель Геометрии на своём уроке. Считаю, что эту энергию 26 активистов нужно направить в русло созидания, а не разрушения».

Широкий резонанс получил пост Сергея Фадеева, подслушавшего в самолёте диалог двух завучей из Иркутской области:

«А беседа тем временем перешла к теме конкурсов "учитель года".

- У нас в прошлом году неожиданно выиграла совсем молодая девочка, из сельской школы, - рассказывала первая завуч. - Первый год после окончания педа работала. Такая умница оказалась. Я была в жюри, присутствовала на её открытом уроке. Она так здорово провела, у детей была искренняя живая реакция, они прямо в рот ей смотрели! Единогласно ей первое место отдали. В этом году она участвовать не собиралась, хотя ей предлагали. Пришлось через директора школы надавить.

- Зачем заставляли-то?

- Заведующая районо сказала, что её нужно на место поставить. А то такая молодая, а уже учитель года.

- Что, начала наглеть?

- Да нет, ничего такого. Заведующая сказала, а вдруг в будущем обнаглеет? Мол, надо сразу ей показать. Ну и мы её на пятое место поставили, хотя она опять явно лучшая была.

- Может, и правильно, - ответила вторая. А потом спохватилась. - Я ж совсем забыла про вашу дочку спросить! Закончила она университет? Работает? Замуж не вышла?

- Да, закончила в прошлом году, с красным дипломом! Замуж нам пока рановато. А с работой повезло, во второй школе учительница в декрет ушла, и я свою туда смогла устроить.

- Что она преподаёт?

- Физкультуру.

- Погодите, она же у вас вроде училась на истфаке.

Обзор подготовил Вадим Мельников, Телеинформ