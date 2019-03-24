Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Усть-Илимский Трамп, «труба» трубе и водокачка как предчувствие

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты разбирают поучительный электоральный кейс, вспоминают историю создания ЦЭСовской трубы и пересматривают предпосылки начала Второй мировой войны. Социальные сети заняты войной за экологию. Утро понедельника принесло в наш регион политическую сенсацию. Молодая домохозяйка, кандидат от ЛДПР Анна Щекина одержала уверенную победу на выборах мэра Усть-Илимска. Комментируя случившееся, Сергей Шмидт констатирует появление в Иркутской области собственного «Дональда Трампа в юбке» как символа электорального бунта разочарованных граждан. В попытке разгадать формулу успеха Анны Щекиной, колумнист «ИТГ» изучает ее личные странички в соцсетях, и проникается еще большим уважением к железному характеру жителей Усть-Илимска. «Партии «Единая Россия» не привыкать к провалам в Иркутской области, но в Усть-Илимске с ней случился не провал, а полноценный позор. Проиграть настоящему кандидату от КПРФ или кому-то, кто был бы напрямую КПРФ поддержан, было бы намного почетнее. Выскажу субъективное политологическое суждение. Региональное отделение «Единой России» должно провести служебное расследование, как так получилось, что партия потеряла Анатолия Дубаса, который мог бы вынести на этих выборах любого коммунистического оппонента¸ но который был вынужден объединиться с фартовой домохозяйкой Анной Игоревной? Кто посоветовал так обойтись с Дубасом? Почему было принято такое решение?». В защиту трубы бывшей иркутской ТЭЦ-2, демонтаж которой начался в марте, внезапно встали широкие массы иркутской интеллигенции. Мотивы защитников в основном ностальгические. Иван Попов воздержался от каких-либо заявлений, и мирно изложил историю создания Иркутской городской центральной электрической станции, открытой, как выяснилось, еще до Революции, в 1910 году. Уже в 1914 году здесь был установлена первая паровая турбина на электростанциях Сибири. «В 1914 году заведующий станцией инженер Озолин представил управе проект на устройство сетей в Знаменском предместье, в нагорной части города и в Глазково. Он исходил из того, что сеть была построена только для центральной части города в границах правобережья Ангары, левого берега Ушаковки и до Петрyшиной горы. Теперь, доказывал он, нужно дать свет на окраины. Это увеличит полезную работу станции и повысит её доходы. Финансово-бюджетная комиссия городской управы решила, что нельзя слишком спешить с расширением сети, и согласилась лишь с тем, чтобы осветить железнодорожный вокзал и небольшую часть улиц, прилегающих к нему». Российскую делегацию не пригласили в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Событие с одной стороны ожидаемое, с другой – обидное и конъюнктурное. Поляки обвиняют нашу страну в пособничестве Гитлеру и нехорошем поведении в современную эпоху. Мы обвиняем поляков. По мнению Юрия Пронина, отказ пригласить тех, кто внес решающий вклад в Победу, действительно вызывает вопросы, однако и нашему руководству стоит подумать над признанием исторических ошибок советского руководства. Вспомним, СССР оккупировал часть Польши, так же как и гитлеровская Германия. «С порога философский вопрос: может ли в принципе страна, одержавшая победу в справедливой войне (Великой Отечественной), быть одной из виновниц в развязывании войны-предшественницы (Второй мировой)? Почему нет? В истории много красок, а не только черная и белая. Бывает, что допустивший ошибку (даже преднамеренную) сам же ее исправляет. За примером далеко ходить не надо. Многие исследователи, да и официальный Кремль считают, что западные державы (Британия, США, Франция) в предвоенное время потворствовали Гитлеру, а потому несут долю вины в развязывании Второй мировой. Хотя затем вошли, как и Советский Союз, в антигитлеровскую коалицию, и мы вместе разгромили нацистов». Влад Толстов публикует свежую порцию рецензий на достойную внимания читателя литературу. Очередной выпуск посвящен новым книгам для любителей умного чтения. Большей частью это издания научно-популярного жанра: труд альтернативного антрополога, утверждающего, что люди произошли от дельфинов, автобиография «охотника за разумом», яркое орнитологическое исследование, научная конспирология и книга на актуальную тему фейковых новостей. «И книга Козловского для меня более убедительна – просто потому, что он приводит примеры из нашей, так сказать, российской информационной практики. Гектор Макдональд, впрочем, тоже заслуживает внимания. Он больше внимания уделяет психологии восприятия информации, что вообще происходит в голове человека, когда он формирует свою картину мира. А потом раскрывает секреты, как умные технологии использования контента могут эту картину мира немного подправить. Спасения нет – невозможно закрыться от информации, тем более невозможно избежать попадания в лапы манипуляторов, но можно научиться им противостоять. Особенно мне понравились истории о том, как мировые бренды, транснациональные компании придумывают легенды о своем происхождении, ориентируясь на определенные ценности своей целевой аудитории». FACEBOOK: Социальные сети на неделе спасали Байкал. С давних пор «Спасение Байкала» в наших краях, кажется, превратилось в новый вид спорта. Здесь каждый числится экспертом, здесь замешаны большие деньги и политика. История со строительством завода по производству бутилированной воды перевернула новую страницу в истории борьбы за Байкал – мутную и теневую. «Пройдет время и мы узнаем причину волны, поднявшейся от байкальской водокачки до самых высей. То ли случайное письмо какой то бородатой девицы, попавшее в нерв, то ли чья то пиар-компания, превзошедшая самые смелые ожидания, неважно. А вот такой другой аспект шумихи вокруг байкальской водокачки почему не обсуждается, хотя он точно отразится на непричастных и даже невиновных. И это не суперважный аспект того, что у нас что история, что разрешения непредсказуемы и имеют обратную силу, т.е. ни о каком экономическом, тем более устойчивом росте и благосостояния, тем более индексе счастья и думать не надо», - считает Сергей Перевозников. Галина Солонина фокусирует внимание на другом аспекте : «На самом деле, вопрос со строительством завода по производству бутилированной воды на Байкале, в Култуке, - это чрезвычайно интересная тема, даже если не касаться таких разнообразнейших страт, как «экологи-и-наука», «лесники-и-лесники» (все уже знают, что за руководством завода стоят китайские лесоэкспортеры, а за экологической организацией, которая первой выступила против – лесоэкспортеры в Китай), «рабочие места-и-ресурсы», «Россия-и-Китай», «экология-и-экономика» и т.д. Очень много страт. Можно сказать, тема неисчерпаемая, как Байкал. Но сейчас я хочу порассуждать немного о другом. На этой теме поднялся мощный протест. И сейчас некоторые господа хотят его оседлать. Я – убежденная и последовательная противница того, чтобы политики использовали протест в своих интересах. Но у меня уже довольно определенно складывается ощущение, что наши региональные власти, накосячившие в вопросе со строительством завода, сейчас попытаются еще и дивиденды срубить на протесте. Я сейчас сознательно ухожу от темы, нужен или нет завод на Байкале, там его строят или не там, по той финансово-экономической схеме, или не по той. Это – о другом. Совершенно очевидно, что наши власти накосячили, причем по-крупному: во-первых, в любом проекте, реализуемом «пришлым» бизнесом на нашей территории, нужно жестко отстаивать интересы местных. На уровне соглашений о социально-экономическом партнерстве фиксировать, сколько человек из местных, когда и на какие зарплаты они возьмут на работу; что построят для муниципалитета – ну хоть детскую, блин, площадку!; сколько налогов будут платить и т.д. Бизнесу это не сложно, хорошие отношения с местным сообществом – это обязательное условие для любого предприятия. А в этом случае наши власти отстегнули ресурс, даже не объяснив местным, какая им выгода от проекта». Юлия Мамонтова обращает внимание на третий аспект : «Социальные сети призывают идти на митинг в защиту Байкала 24 марта. Можно было бы и пойти. Но я прочла комментарии десятков людей под воззванием в Инстаграмме. Это гимн ксенофобии. И каждый второй подходит под санкцию 282 статьи УК РФ о разжигании ненависти и вражды. Я воспитана в пионерии и уважительно отношусь к людям любых национальностей. Поэтому не хочу краснеть на митинге от националистических лозунгов, хоть и понимаю, на какой почве созрели гроздья народного гнева. (Экспорт леса, непрозрачный туризм, скупка участков земли на Байкале гражданами КНР и пр.) А теперь о том, что я, действительно, считаю бедой озера. И это не относится к китайцам и даже заводу по розливу воды, где и правда выявлены нарушения, но это совсем другая история. Гораздо серьезнее, например, вот что: Фото 1 и 2. Пожар в бухте Песчаной и его последствия. Фото 3. Катастрофическая дигрессия в популярных местах отдыха на Ольхоне, где вытоптана почва почти до камня. Фото 4. Слив жидких бытовых отходов из душей, туалетов, кухонь прямо на и без того хрупкую почву на том же Ольхоне (сейчас, к счастью, там стали наводить порядок с этим, но расслабляться нельзя). Фото 5. Тонны гниющей водоросли спирогиры на берегах севера Байкала. А прошлой осенью массовые выбросы нитчатки фиксировались и на востоке озера, возле Максимихи. Под водой она во многих местах вегетирует, особенно в Листвянке. Фото 6. Больные и умирающие байкальские губки, которые даже больше эпишуры очищают, фильтруют воду Байкала. Я могу целый альбом, наверное, издать разнообразных фото по экологическим проблемам, и перечислять здесь долго, но завод по добыче воды - просто капля в их море. И создали их мы с вами вместе. Но, как обычно, ищем внешнего врага». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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