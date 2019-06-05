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06.06.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Великая мусорная реформа, рейтинг Путина и гибридный Иркутск

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты пишут эпос о ТБО, выражают недоверие доверию и создают попкультурные гипотезы. Социальные сети призывают к строительству культовых сооружений и находят пропавшие оранжевые заборы.

Великая Мусорная реформа, о которой так долго говорили все кому не лень, в этом году свершилась. Мы столкнулись с новой реальностью, последствия которой, как это обычно бывает, предстоит разгребать нам. Кирилл Бакуркин на неделе представил, без иронии, эпический труд, посвященный проблемам мусорной отрасли. Колумнист «Байкалинформа» всесторонне рассмотрел проблемы и задачи, с которыми столкнется каждый муниципалитет при реализации амбициозных планов Кремля, на примере северных районов Иркутской области.

«Теперь приходит этот частный бизнес с делегированными от государства функциями и просит свободных «вальщиков» по лесам или подвинуться, или принять новые правила. И надо понимать, что бизнес местных царьков пошел прахом по всей стране. То есть везде, где обращение с отходами никем не контролировалось десятилетиями. Естественно, «пострадавшие» от реформы не молчат. Они саботируют как могут, ссылаясь на якобы объективные обстоятельства. Их крики охотно транслируют СМИ, но эти вопли не стоит путать с экспертным мнением. Пусть скажут спасибо, что их (и, к слову, контролёров тоже) за тонны мусора, что лежат по лесам, пока не спрашивают (впрочем, нет уверенности, что спросят). Но интересно, что в районах, где полигоны уже были и ничей бизнес не пострадал, у местной власти к реформе неожиданно нет никаких претензий».

В трактовке рейтингов доверия президенту России наметились некоторые разброд и шатание. Сначала ВЦИОМ констатирует снижение одобрения действий Владимира Путина до 31,7 процентов, но уже через пару дней директор центра общественного мнения озвучивает совершенно иную цифру – 72,3 процента. Юрий Пронин задается вопросом, какой же из этих рейтингов правильный? Оказывается, все зависит от того, каким образом сформулировать вопрос электорату. В социологии такие формулировки называются «открытый» и «закрытый» вопрос.

«Вернемся, однако, к двум рейтингам от ВЦИОМ. Какой же из них точнее отражает действительность? Чуть (именно чуть) корректнее все же открытый вопрос (там, где получилось всего 30,5 процента доверия). Почему? Во-первых, такую формулировку подопечные Валерия Федорова используют уже несколько лет, так что можно увидеть тенденцию, сделать выводы и прогнозы. А длительность и регулярность сравнимых опросов и наблюдений – одно из важнейших правил настоящей (не псевдо) социологии. Так вот, с 27 мая 2018 по 26 мая 2019-го, то есть ровно за год, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился (в ходе цепочки из нескольких десятков замеров) с 46,9 до 30,5 процента, то есть в полтора раза, или на треть. А вот закрытый вопрос ВЦИОМ задал на днях ВПЕРВЫЕ (возможно, после реакции сверху на объявленные 30,5 процента), так что сравнивать пока не с чем».

Прошедший в Иркутске День города стал для Сергея Шмидта поводом для рассуждения о «масскультурной гибридности». Глядя на список музыкантов, приглашенных порадовать иркутян бесплатным выступлением, колумнист «ИТГ» находит забавное репертуарное разнообразие. Что может объединять Игоря Бутмана, группу «Чайф» и… Татьяну Овсиенко? Человек далекий от гуманитаристики мог бы решить, что таким образом администрация Иркутска надеялась порадовать любителей самой разной музыки. Но такое объяснение было бы слишком простым. По примеру таких мастеров мистификации как Умберто Эко или Хорхе Луис Борхес, Сергей Шмидт намеренно усложнил картину произошедшего.

«Я, конечно, умею пользоваться информационными массивами от тети Вики (читать Википедию), поэтому выяснил, что Татьяна Овсиенко на том концерте «Миража» в Иркутске не выступала. Она пришла в «Мираж» в конце 1988 года, заменив Наталью Ветлицкую, которая, кстати, в начале 1990-х сообщила в интервью, что ее любимая группа – «Doors». Видимо из-за этого я и перепутал всех на свете – «Мираж», «Joy Division», «Комбинацию», Апину, «Дюну»… Ну и что? Нет таких пунктирных линий, которые гуманитарий не прорисовал бы сплошной чертой. Раз есть намерение заявить, что в Иркутске попсовики и рокеры давно в культурной дружбе, значит так и заявим».

«А не прочесть ли мне чего-нибудь остросюжетного?» - спросит читатель. Влад Толстов с готовностью ответит утвердительно и даже любезно предоставит список леденящих кровь новинок на любой вкус. В свежем обзоре литературы – «книги, от которых волосы стынут в жилах». Здесь свежий скандинавский роман о стариках и призраках, таинственная история о стоянке-паркинге, психологический детектив, баллада о мошенниках и роман-загадка об искусстве.

«Действие разворачивается в трех временных проекциях. В 1617 году молодая голландская художница Сара де Вос узнает о том, что ее муж наделал долгов и скрылся в неизвестном направлении (и Саре теперь доделывать его заказы, ради этого она вступает в гильдию художников). 1957 год: молодой эксцентричный нью-йоркский коллекционер обнаруживает случайно картину Сары де Вос; 2000 год – тот же коллекционер, но уже немолодой приглашает эксперта разобраться, является ли он владельцем оригинала, или это исключительно талантливая подделка. Много интересных сведений о закулисной жизни арт-искусства, как дилеры находят богатых ценителей и пытаются им продать сомнительные с точки зрения достоверности произведения искусства. Как эксперты составляют свои суждения о старинных полотнах (например, нюхают, потому что мастера подмешивали в краски разные пахучие ингредиенты, чтобы застраховать свои картины от фальсификаций, не понюхаешь – не поймешь). Не знаю, кто такая (или такой) Доминик Смит, но книга замечательная. Тем более не так часто героями детективов становятся фальсификаторы картин и мошенники, действующие на арт-рынке – тут тебе своя специфика, которую надо знать».

FACEBOOK:

Социальные сети дождались лета, но лето пока не оправдывает высоких ожиданий. Погода не ладится с мая, пляжи пустуют, работа прёт. Куда ни кинь, всюду клин. Даже День города не вдохновил взыскательную публику. Иллюстрирует Алексей Петров:

«Концерт Татьяны Овсиенко. За моей спиной стоит семья тридцатилетних или около того с ребенком. Я к тому, что репертуар не для них. Но парень поет все песни, пританцовывает. Короче, знает песни, с творчеством знаком. Час спустя концерт заканчивается. Семья собирается уходить. И тут мужик говорит: эх, лучше бы Аллегрова приехала. Я аж обернулся посмотреть на все это».

Прогулки за городом также несут неприятные открытия. Наталья Кайгородова выяснила, куда эвакуировали из Иркутска знаменитые оранжевые заборы. Оказывается, на КБЖД.

«Все еще хотите сотворить удивительный снимок Итальянской стенки на КБЖД? Великолепного памятника инженерной архитектуры, известного во всем мире? Увы, с 2019 г. этого не получится. Один из самых красивых видов на КБЖД безжалостно и беспощадно загублен Russian Railways !!! То, зачем едут туристы, за впечатлениями, фотографиями, теперь испорчено трудами российской монополии. 200-300 метров установить эту платформу ранее - и никаких вопросов к РЖД бы не возникло. Но врезать платформу (причем, исторически 100 лет назад ее не было!) прямо перед панорамным видом на одно из самых живописных мест Кругобайкалки - это гений железнодорожного маркетинга! Ода, просто ода цинизму российских железных дорог!»

Александр Снарский внес рацпредложение по утилизации средств от несостоявшейся стройки екатеринбургского храма:

«Любопытно, а, вот, если в Екатеринбурге храм не нужен, быть может, жертвователи построят его в другом городе? Как бы им намекнуть, что Иркутску не помешал бы кафедральный собор, построенный их попечением — своих жертвователей с таким богатством у нас нет. Иркутская община тоже будет вечно молить Бога за строителей и благоукрасителей храма сего».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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