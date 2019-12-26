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27.12.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Война всех против всех

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В предновогодние дни борьба за власть и непосредственно внутри власти только обострилась. Иркутские колумнисты вместе с социальными сетями наблюдают за войной элит, трактуют происходящее и недоумевают.

Со времени отставки Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области прошло чуть больше недели. С тех пор плотность событий возросла настолько, что может сложиться впечатление, будто регион живет при «новом режиме» уже, как минимум, месяц. Сергей Шмидт обращает внимание на характерный комментарий президента России по итогам случившегося: «в Иркутской области ситуация слишком сложна, чтобы действовать не спеша». Затем колумнист «ИТГ» переходит к главному блюду - любопытному заключению: у Путина и Левченко масса общего.

«Еще масса сходств. Путину повезло с ценами на нефть и наполнением бюджета. Левченко повезло с Иркутской нефтяной компанией, ростом нефтедобычи в области и наполнением бюджета. На президентском уровне все мифы, легенды и вскрытые правды о коррупции связаны не столько лично с Путиным, сколько с его окружением. То же самое с Левченко – коррупционные сюжеты не про него лично, а про близких. «Семья и кенты», как говорят в таких случаях политологи, не выбирающие слов. Путина критикуют за то, что в России, несмотря на благоприятнейшие бюджетные условия, так и не запустились долгосрочные «проекты развития», которые дали бы стране хоть какие-то институциональные гарантии позитивного будущего. За отсутствие того же самого, но в масштабах области, автор этой колонки критиковал губернатора Левченко не меньше чем в двух десятках таких вот колонок».

Анатолий Выборов реагирует на смену областного руководства значительно более резко. Редактор газеты «Мои года» указывает на то обстоятельство, что всенародно избранный губернатор был, по сути, неофициально снят с должности (что отчасти признал президент) без разрешения народа. По сути, в регионе введен проверенный временем институт генерал-губернаторства. При этом сам Сергей Левченко отказывается прямо назвать причины собственной отставки.

«Не совсем понятно и другое. Любому здравомыслящему человеку было ясно, что Левченко сначала затравили, а потом выдавили с этой должности определённые силы. Но вот на вопросы нашей газеты, заданные ему на его прощальной пресс-конференции – какие это силы? Почему он не защищался и ушёл всё-таки сам? И не было ли его стремление защитить своим уходом не только «интересы жителей Иркутской области», но и то самое окружение уже от уголовного преследования? – прямого и чёткого ответа мы не получили. Сергей Георгиевич лишь сослался на некие политические силы, неких же представителей крупного бизнеса и даже криминала, которые были явно заинтересованы в его уходе».

Юрий Пронин внимательно наблюдал за большой предновогодней пресс-конференцией президента России, по итогам выделив ряд ярких тенденций. По мнению редактора «Байкальских вестей», разговор случился малопримечательный, с ориентацией на лояльное большинство. На вопросы о российской экономике Путин отвечал уклончиво, защищал внешнюю политику Сталина до начала Великой Отечественной войны, в скандале с допингом наших спортсменов возложил вину на внешние силы. Все как в старом добром фильме «День сурка».

«Кроме того, президент вообще обошел тему подмены допинг-тестов стороной и, соответственно, не обещал, что виновные будут обязательно найдены и наказаны. Такой подход, несомненно, прибавил козырей тем, кто считает наше государство причастным к этой операции. Показательным было отсутствие вопросов относительно летних протестов в Москве, хотя сразу же после окончания пресс-конференции, на выходе из зала, Путина об этом все же спросили. В ответ – прежняя позиция: за рубежом наказывают еще жестче, так что всё правильно. Ну, разве что «посмотрим, где нужно, повнимательнее»».

Влад Толстов подводит литературные итоги, публикуя список лучших, по его мнению, книг года. Список состоит из тридцати наименований, разбитых по шести номинациям. Это лучшие книги современной российской и зарубежной прозы, книги нон-фикшен от российских и зарубежных авторов, книги по истории, а также книги о творчестве и писателях.

«В прошлом году, подводя итоги года, я писал о случившемся залпе отличных музыкальных книг, в этом году то же самое произошло с книгами по экономике. Тут и новый Адам Туз (издательство института Гайдара), и отличная книга Александра Силаева «Деньги без дураков», и еще много-много на эту тему. Corpus выпустил, пожалуй, самую необычную нон-фикшен-книгу «Стоит только замолчать»: реконструкцию реального судебного процесса по обвинению японского юноши в убийстве пенсионеров, но автор честно пишет, что там, где ему не хватало документов, он включал воображение и даже жанр своей книги назвал «полудокументальным», впервые такое встречаю».

FACEBOOK:

На неделе иркутский сегмент социальных сетей обсуждал политические катаклизмы, продолжающие сотрясать область и столицу областного центра. Впрочем, нашлось место и хорошим новостям.

Массу откликов, «лайков» и перепостов получил текст Александра Откидача, посвященный отставке Сергея Левченко. Автор анализирует причины произошедшего, прямо признается в симпатии к бывшему губернатору, а также выражает готовность к диалогу с врио.

«И тут прямо перед Новым годом раздался гром среди ясного неба. Неожиданно для всех, кто знал и работал с «красным губернатором», он взял и ушел в отставку. И мы все прекрасно знаем, почему... Так же, как и знаем, что он искренне собирался на второй срок... Это называется «ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться». Этим можно ограничиться.

В Иркутскую область опять плюнули. Вытерли ноги о народный выбор. Показали свое место. Ну так я вижу эту ситуацию и ещё многие мои друзья и знакомые. В общем и целом, я считаю, что ничего страшного не произошло. Мы это испытывали не раз, и да, уважаемая Москва, имей ввиду — на выборах мы умеем отвечать, как надо. Но у тебя, уважаемый читатель, наверное, возникнет вопрос... Почему не дали досидеть-то.... Ведь он такой плохой губернатор, и все об этом говорят с экранов целый год. Зачем делать еще хуже? Зачем лишний раз пинать израненный электорат Иркутской области?

Социология. Заказчиков свержения «красного губернатора» ужаснула социология. Четыре года губернатора мочили на региональном уровне, полтора на федеральном, последние полгода ежедневно, но... социология показала, что если завтра будут выборы, то Левченко победит любого. Рейтинги пошатнулись, но не настолько, насколько хотелось бы всем этим волшебным людям».

Галина Солонина комментирует конфликт, развернувшийся между мэром Иркутска Дмитрий Бердниковым и городской думой.

«Господа иркутяне, эту городскую Думу точно мы выбирали, не враги? А какими критериями мы пользовались, какие наказы давали? Судя по действиям Думы, мы от нее требовали шоу, а не работы.

Город Иркутск вступит в 2020 год без бюджета. Это значит, что мы будем жить по 1/12 бюджета 2019 года. То есть город пролетает мимо всех новых программ, мимо новых объектов: важнейшим требованием при выделении государством инвестиций в социальную инфраструктуру городов, в дороги, комфортную городскую среду и т.д. является строка в муниципальном бюджете, обеспечивающая софинансирование. А у нас просто не будет бюджета.

Речь идет о годе, когда в Иркутске должен состояться Чемпионат мира по хоккею с мячом, ради чего на федеральные средства строится второй ледовый дворец. Даты проведения чемпионата – 28 марта–5 апреля, а возле нового спортивного объекта еще даже инфраструктуры нет.

Я понимаю: депутаты заняты грызней за власть, им очень хочется поставить в городе «своего» мэра, чтобы их бизнес-интересы уже стали приоритетом для муниципальной казны. Опять же, у нашей золотой строительной молодежи за плечами подвиги их старших товарищей, которые перегрызли глотки не одному губернатору. Малыши тоже так хотят, пока тренируются на мэре.

Дорогие наши! А вы не пробовали жить без постоянной грызни? Вы до сих пор не понимаете, что наносите ущерб не мэру, а городу, его жителям? У вас будет отличная возможность, эксклюзивное право уже в марте проголосовать за мэра, который вам больше понравится. Потерпите немного, от вашего нетерпения проигрывают жители».

Директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев на личной странице в Facebook поделился радостной новостью:

«Отличная новость!

Минобрнауки поддержал нашу заявку «Биотехнологический потенциал Байкала – создание прорывных технологий и продуктов на основе генетических ресурсов уникальных эндемиков озера», предусматривающую запуск в НИИ биологии ИГУ новой лаборатории по направлению биотехнологических исследований.

Это очень важное, я бы даже сказал знаковое решение! Министерство услышало нашу аргументацию о больших перспективах биотеха на Байкале и поручило нам развернуть работу в данном направлении. И к этому поручению прилагается очень неплохой бюджет.

Друзья и коллеги, интересующиеся нашей работой, наверняка знают о том, что моя исследовательская группа «Проблемы адаптации биосистем» за 15 лет своего существования давно разрослась на 3 (если не больше) научные команды, с диапазоном исследовательских задач от вопросов изучения экологии байкальских рачков, до тематик разработки имплантируемых сенсоров или поиска бактериальных продуцентов антибиотиков.

Благодаря гранту, мы выделим биотехнологическое направление в отдельную лабораторию «Лаборатория стресс-физиологии и перспективных биотехнологий», которую создадим в наступающем 2020 году. Очень хочется рассчитывать на то, что нам хватит сил и умения развить это направление до уровня мирового признания».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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