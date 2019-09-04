Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Я календарь переверну, или Снова в школу

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе иркутские колумнисты, все как один, обратили внимание на календарь. Для одних День Знаний оказался поводом для оптимизма, другие вспомнили о 1 сентября в нетрадиционном контексте. Увлеченные борьбой с несправедливостью социальные сети о школе и вовсе не вспоминали. На неделе случился ежегодный праздник со слезами на глазах, торжество, отмечать которое так любят взрослые и никогда не понимают дети – 1 сентября. День, когда заканчивается лето и начинаются трудовые будни. Сергей Шмидт не прошел мимо знаменательного события, и занялся необычным для блогера делом – утешением народных масс. В свежей колонке колумнист «ИТГ» делится со взрослой частью публики жизнеутверждающим лафхаком по поднятию настроения. Метод прост – вспомните, вам в школу не надо! «Окна моей квартиры выходят на одну из школ города Иркутска. Я – убежденный жаворонок, встаю рано. Иду варить кофе, потом пристраиваюсь с чашечкой кофе к окну и смотрю, как дети идут в школу. Смотрю, как они рассаживаются в классах – шторы в наших школьных кабинетах не приняты, утром там включен свет, поэтому все прекрасно видно. Иногда даже удается растянуть чашку кофе до момента, когда в классах появляются учителя, но в принципе это необязательно. Так вот смотрю я на всю эту утреннюю идиллию и без всякой внутренней возгонки ощущаю главное: «А МНЕ-ТО В ШКОЛУ УЖЕ НЕ НАДО!». И ощущаю себя совершенно счастливым, вставшим даже не под душ, а под водопад абсолютного счастья». А 1 сентября 80 лет тому назад началось с нападения гитлеровской Германии на Польшу. Это событие по сей день считается официальной датой начала Второй Мировой войны. Этой дате были посвящены памятные мероприятия в Варшаве, на которые Россию не пригласили. Юрий Пронин анализирует очередной «враждебный акт» наших «западных партнеров», и приходит к выводу, что иначе и быть не могло. Пока наше руководство официально не признает предвоенную стратегию внешнеполитической деятельности Советского Союза ошибочной, на Западе на нас будут смотреть косо. Даже несмотря на решающий вклад в победу над фашизмом. «Даже после вынужденного признания факта секретных соглашений с Гитлером осенью 1939 года в Кремле в основном оправдывают предвоенные действия Сталина. Более того, если 25–20–15 лет назад наша позиция стала клониться к осуждению пакта Молотова – Риббентропа, соответственно предполагая соучастие СССР в разжигании Второй мировой войны, то сейчас время будто вернулось в советскую эпоху, когда официальные СМИ: а) не очень-то и замечают эту дату; б) если замечают, то полностью обеляют сталинское руководство («единственно возможный вариант», «боролись за мир», «стремились оттянуть войну» и т.п.). А Владимир Жириновский назвал главным виновником Второй мировой… Польшу. Мол, плохие, агрессивные, бесчестные. Что ж, не без этого, только почему-то вспоминается библейская притча о соринке в чужом глазу и бревне в своем…» Очередной выпуск «Читателя Толстова» также посвящен Дню Знаний, который, как едва ли знают нынешние школьники, отмечается всего в 35-й раз – первый День знаний 1 сентября придумали при Константине Черненко. Влад Толстов отметил праздник сборником рецензий на книжки, так или иначе, интересные молодому поколению. Здесь иллюстрированная история блокады Ленинграда, фундаментальный труд о советских изобретениях, занимательная ботаника, книга российского космонавта о бытовых сложностях пребывания на орбите, занимательные байки об элементах таблицы Менделеева и книга для сына. "«В общем, лучшие друзья необходимы. Это знал Фродо. Знал Хан Соло. Это знали Хи-Мен и Маверик. Нужен тот, кому можно позвонить, когда приходится передвигать книжный шкаф. Или просто захочется сказать: «Эх, дали бы Златану поиграть от обороны!». Или: «Не знаешь, случайно, где скачать “Игру престолов” в хорошем качестве?». Или: «Я стану папой». Ну что тут скажешь. Фредрик Бакман написал в некотором роде свой opus magnum – книгу, которую теперь много лет будут читать (и мысленно дописывать) все молодые отцы, имеющие сыновей. И это очень трогательная книга. Она адресована человеку, к которому автор испытывает неподдельную любовь, и это чувствуется в каждой фразе, это как бы такое признание в любви, растянутое на целую книгу. Бакман начинал писать о радостях отцовства еще в своем блоге, а потом решил собрать все посты в книжку – и вот она, эта книжка. Из которой следует, что, во-первых, Бакман человек очень добрый. Он даже когда пишет своему сыну о смерти, говорит не о скорби, не о потере – объясняет, как надо пройти сложный уровень в компьютерной игрушке. Во-вторых, книга Бакмана смешная – по-своему, это такой юмор доброго человека, который никого своими шутками обидеть не хочет, но готов поприкалываться над иконами современного буржуазного общества: «Все лучшее, что случится в твоей жизни, рано или поздно с неизбежностью приведет тебя в «Икею»". FACEBOOK: Нельзя сказать, что социальные сети полностью проигнорировали День Знаний, однако посты с фотографиями первоклашек и «староучащихся» затмили проблемы далекие от среднего образования. И речь даже не о набившей оскомину песне Шуфутинского. Звучным финальным аккордом лета прозвучал второй Иркутский книжный фестиваль. Ленты друзей наводнили отчеты о событиях, фото с писателями и баулы с книгами. Александра Поблинкова не постеснялась выступить с публичным «спасибо» организаторам . «Очень культурно проводила лето. Снова была на книжном фестивале. На этот раз - театральная программа. В ТЮЗе давали «Оттепель» в исполнении школы-студии МХАТ. Они какие-то новые люди, молодые, по-весеннему красивые, искренние, безмерно талантливые. Оттепель - это не только про 60-е, это про нас, про убегающий момент, это про любовь внутри и надежду на счастье, которое происходит сейчас. Песни и стихи все знакомые, но по сердцу били и до слез, до искры в глазах. Давно не видела таких добрых оваций в театре: от всей души, 15 минут. За полтора часа мхатовцы создали для нас маленький мир прекрасного момента, ностальгии по несуществующему и прожитому. Сердечности, которую, мы упускаем, честности в поступках, которая осталась за фильтром Инстаграма, нежности, на которую не хватает времени в календаре. Спектакль с послевкусием подмороженной рябины на языке и пахнущего рекой пиджака на плечах. Театр точно делает нас лучше, причём в сжатые сроки. Подумала, что последние два дня и ещё завтрашний мой лучший городской праздник. Я видела многие, в каких-то работала в команде организаторов. Но в этот раз просто счастье его прожить: ты видишь старых друзей, говоришь о литературе столько, сколько хотелось бы, но нет повода в обычной жизни, твой день наполнен культурой, содержательными диалогами и буквами. Все со смыслом, все, как люблю». Ирина Штерман выступила с публичным обращением к коллегам по поводу «недоразумения», возникшего на почве профессиональной деятельности. Пост собрал сотни комментариев и десятки перепостов, что указывает на определенную точку кипения проблемы. «Видит Бог, я этого не хотела - не люблю скандалов. Но министр здравоохранения Ярошенко и его подчиненный, главный врач Иркутской областной клинической больницы Дудин, меня вынудили. Происходящее нельзя назвать иначе, как абсурдом - мне запрещают освещать работу конференции по гематологии, требуют от организатора, чтобы она "блокировала" все мои репортажи. С чего? - спросите вы. Понятия не имею. Министр решил, что я враг здравоохранения. В общем, встречаться с пациентом, которому была проведена первая в регионе трансплантация стволовых клеток, я буду завтра под кустиком. Кому интересно, приходите, о месте и времени сообщу. Я редко прошу о помощи и поддержке, но это как раз тот самый случай». Не менее обсуждаемый пост авторства Сергея Перевозникова навеян новостью об установке на Ольхоне бюста «Гаранту конституции»: «Частный случай – посадили мэра Ольхонского района- Сергея Копылова. Мало ли их, глав администраций и мэров Прибайкалья, побывавших в СИЗО или получивших срока? Десятки. Но почему такой общественный резонанс – митинги, собирающие сотни людей, флешмобы, надписи Свободу Копылову на дорогах и объектах вдоль нее, напалм и яд в соцсетях? Только ли в том, что задета справедливость, народный мэр, реально делающий много для своей малой родины, сидит незаслуженно? Да, но дело не только в справедливости, но и в страхе живущего внутри почти любого жителя побережья Байкала, в том, что в Байкальской Правовой Аномалии его конституционные права и свободы в любой момент могут быть нарушены из-за путаницы в законах и в правоприменительной практике. Например, право на имущество. Владелец одной из лучших турбаз на Ольхоне, «Байкалов острог», построивший её на землях бывшего рыбоперерабатывающего предприятия, с одними из самых продвинутых очистных, сделавший всё со всеми согласованиями с треском проигрывает в судах постановление о сносе. Специалисты понимают, что ущерб природе от сноса в разы превысит ущерб от эксплуатации. Какой ущерб международному имиджу страны нанесен, когда согласованный во всех инстанциях, озвученный с самых высоких трибун один из нескольких заводов по розливу воды на Байкале был с помпой остановлен и виноват только несчастный владелец-китаец? Чем его завод и согласования хуже других, работающих? И почему ответил он, а не согласователи? Или право на свободу. Копылов, выполняя должностные обязанности и согласовав размещение камнедробилки на месте бывшей фермы, в свою очередь стоявшей внутри бывшего населенного пункта, т.е. явно не на девственном природном участке «превысил» полномочия и этим способствовал уничтожению беспозвоночных на площади 1,3 га на 28 млн. рублей. Если эту площадь умножить на площадь нацпарка, то сумма ущерба составит 9 триллионов рублей, половину годового бюджета страны. При этом к самой камнедробилке, бывшей на этом участке первый раз задолго до этого мэра, претензий нет. Построенной дороге радуются десятки тысяч людей, степи не разрушаются, а экс-мэр в тюрьме. Нельзя применять уголовное право, когда исполнение одного закона противоречит другому. И таких случаев сотни, по десятку в неделю в судах, отмен ранее согласованных участков, прав, разрешений, действий, приказов. Жизнь встала, шеи втянуты, Байкал деградирует». Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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