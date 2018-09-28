Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Законодательный гамбит, обратная сторона стабильности и криминогенная икра

Иркутск, 30.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты подводят итоги «второго тура выборов в Законодательное собрание» региона и выступают за радикальные перемены в экономике России. Социальные сети обсуждают формы загородного отдыха, занимаются альтернативной географией и критикуют иркутскую торговую сеть. Неделю назад в иркутской политической жизни приключался очередной знатный скандал. Поистине эпическая дебютная сессия Законодательного собрания, длившаяся до полуночи, поставила с ног на голову результаты выборов в региональный парламент. Члены партии «Единая Россия», занявшей второе место на выборах, «захватили» подавляющее большинство ключевых постов в Заксобрании. При этом одержавшая победу КПРФ получила всего два руководящих поста из одиннадцати. Комментируя итоги случившегося, Сергей Шмидт заключает , что коммунисты стали жертвами собственной политической игры. «КПРФ собиралась сделать с «Единой Россией» ровно то, что «Единая Россия» в итоге сделала с КПРФ. Отказавшись от «пакетных договоренностей», коммунисты собирались забрать себе все или почти все, то есть закрепить победу в первом (народном) туре победой во втором (элитном) туре. Однако предполагаемые попутчики и союзники то ли ввели КПРФ в заблуждение, то ли кинули компаньонов в последний момент, в любом случае, они помогли ЕР оформить большинство во всех без исключения голосованиях. КПРФ самообманывалась, пребывая в победной эйфории, и поверх этого была еще и обманута. ЕР по-умному это все организовала. Случилась не победа зла над добром (как кажется симпатизантам КПРФ) и не победа добра над злом (как кажется противникам КПРФ). Случилась победа ума и прагматизма над глупостью и самоуверенностью. Победа политического ума над политической глупостью (напомню, что такие ум и глупость не тождественны уму и глупости в нормальной жизни)». Юрий Пронин обращает внимание читателей на состояние дел в российской экономике, констатируя её уверенную стагнацию, маскируемую под «стабильность». Основной проблемой экономического роста остаются западные санкции и продолжающийся отток денег из страны. Недостаток средств в бюджете правительство восполняет из карманов населения. К таким мерам редактор «Байкальских вестей» относит повышение налогов и акцизов, а также пенсионную реформу. При этом налицо явный перекос в пользу финансирования госаппарата и силовых структур. Такие условия явно не способствуют повышению деловой активности и потребительского спроса. Для радикальных перемен в экономике, по мнению обозревателя, нужны радикальные перемены в геополитике. «Кремль пересматривает (отменяет или хотя бы серьезно корректирует) свои решения во внешней политике, ставшие причиной санкций. При этом, безусловно, существуют переговорные механизмы, гарантирующие безопасность проживания на территориях, подпадающих под такой пересмотр. Правда, такие уступки – по существу, задний ход – практически невозможны при нынешнем руководстве страны». Влад Толстов обращается к «легкому» чтению. В новом выпуске – новинки переводной прозы на самые разные, но отнюдь не высокодуховные темы. Здесь представлены нетрадиционно написанный традиционный роман о Второй мировой войне, пародия на сериал о Джеймсе Бонде, исторический экскурс о зарождении культуры комиксов, а также презентация книжной серии о Патрике Мелроузе. «Удивительное дело. Совсем недавно «Эксмо» выпустило роман Сент-Обина «Данбар». Я прочел роман, но как-то не вдохновился. Очередной перепев шекспировского сюжета о короле Лире, только герой романа не король, а гений корпорации. И вот «Азбука» выпускает первый том из пенталогии (пять романов) о Патрике Мелроузе, а перед этим выходит потрясающий мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, и в интервью Камбербетч говорит, что мечтал сыграть этого персонажа еще больше, чем Гамлета. И книга, как я понимаю, выходит в поддержку сериала и вообще начинается легкий хайп вокруг Камбербетча, Сент-Обина и его романного цикла. Я сначала посмотрел сериал, потом взялся читать книгу. Книга лучше, гораздо лучше сериала, извини, дорогой Бенедикт (хотя Камбербетч в сериале крут как никогда)». FACEBOOK: Фейсбук на неделе пострадал от масштабного взлома почти 90 миллионов аккаунтов, на его некорректную работу жаловалось и множество иркутян. Впрочем, ничего более серьезного, нежели необходимость простой смены пароля пока не случилось, нам же остаётся только следить за развитием событий. В целом, аудитория иркутского сегмента была свободна от каких-либо глобальных тем. Пользователи любовались последними теплыми днями и обсуждали насущные вопросы. Надежда Лапыренок выразила недоумение сервисом в сети иркутских супермаркетов, и ее пост внезапно срезонировал с чувствами аудитории, в массовом порядке поддержавшей топикстартера. «По мнению магазина #### я выгляжу как человек, который может украсть банку красной икры. В руки сей деликатес, который стоит аж целых 300 рублей за 95 грамм, не дают. Сотрудник магазина несет ее на кассу самостоятельно. «Нам руководство запрещает икру в руки давать», – сообщила мне виноватым голосом сотрудница этого отдела. И потом добавила: «Нам, правда, рации специально выдали, чтобы если человек взял банку в руки, мы охраннику говорили, чтобы за ним следили. Но мы все равно не даем в руки, сами несем на кассу, мало ли что». Вы серьезно?! Я хожу в этот магазин чуть ли не каждый день, со мной здороваются кассиры и охранники, всегда спасибо-пожалуйста. И я даже как-то раз (вот щас не хвастаюсь, просто констатирую, уверена, что как я поступали многие) оплатила небольшую покупку забывшей дома кошелек женщине. И какого черта мне в руки не дали эту банку?! Я требую объяснений и извинений как минимум, а вообще – пересматривайте политику, ставьте камеры, увеличивайте штат охранников. Но вот это ваше «извините, мы не даем в руки икру» – это какой-то совок». Михаил Мазур создал крайне полезный пост, посвященный пригородному досугу, получив не менее полезный отклик друзей: «Тема для активных иркутян. Задача: интересно и на природе провести один или два выходных дня с выездом из Иркутска в его окрестности (лето-осень). Опробованные варианты: 1) поездка в Байкальск 2) поездка в Танхой 3) поездка в Мангутай 4) поход Ангасолка - КБЖД - Култук 5) поездка по КБЖД 6) поход на Витязь и Идол 7) поход на Зеркала 8 ) водная прогулка по Иркутскому водохранилищу 9) п. 6 на велосипедах 10) п. 7 на велосипедах 11) поход на «Старуху» 12) поездка по Голоустненскому тракту (М. Голоустное, долина Голоустной, Б. Голоустное) 13) сплав по Иркуту Шаманка-Введенщина 14) поездка в Аршан (водопады, пик Любви) 15) поездка на велосипедах вдоль Иркута (правый берег, Смоленщина - Баклаши) 16) поездка на велосипедах вдоль Иркута (левый берег, Пионерск - Максимовщина) 17) поездка по Александровскому тракту (куда глаза глядят) 18) Листвянка (подъемник плюс прогуляться по берегу в сторону Больших Котов) 19) Поездка на велосипедах из Большого Луга в долину Половинной и назад. Чем дополнить список? У кого какие интересные открытия из этой же примерно оперы?» Дмитрий Таевский пребывает в думах об альтернативной географии: «Сегодня задумался, а что бы сделали из того убожества, которое называется Аршан, китайцы? Думается, там был бы уже город-миллионник, на полную катушку эксплуатирующий горы, вулканы, воду, красивые виды и почти идеальную транспортную схему. Уж если они из несуществующего Шаолиня умудрились сделать центр мирового туризма, а из рыбацкой деревушки Шанхай – центр мирового бизнеса...» Галина Солонина выступает с воззванием к землякам: «Иркутяне, дорогие мои, родные! Ну где вы берете столько мусора, чтобы загадить любое свободное пространство? В соседнем дворе мэрия заасфальтировала дорожки, сделала хорошую детскую площадку, убрала совершенно дичайшую помойку. И вот вы, мои дорогие, опять навалили гору мусора. Просто под стеночку, невзирая на контейнер в 10 метрах отсюда. Раскатали своими драгоценными машинами площадку, где планируется сделать газон. Вам, вот честно-честно, не нравится жить в чистоте и красоте? Хочется что-нибудь сломать, уничтожить? Может научитесь уже чистить от мусора собственные мозги, а не только драгоценные квадратные метры жилплощади?». ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

обзоры иркутской колумнистики

социальные сети Тэги: View the discussion thread.